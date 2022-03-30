Эксперт: Только спецоперация изменила позицию Украины по НАТО

В Стамбуле Украина в письменном виде заявила о готовности признать свой внеблоковый, безъядерный и нейтральный статус. Значит, Киев наконец-то начал проявлять потенциальную договороспособность, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Марат Баширов. Ранее глава российской делегации Владимир Мединский сообщил, что Киев впервые продемонстрировал свое согласие выполнить ряд важнейших условий Москвы.

«Россия получила письменные предложения Киева, и это принципиально улучшает ситуацию. Этот факт позволяет в будущем требовать от Киева выполнения всех прописанных на бумаге пунктов. Но для закрепления правовых обязательств необходимо будет вносить изменения в законодательство Украины. Для этого Верховная рада должна провести большую работу», – отметил политолог Марат Баширов.

Что касается позиции нашей стороны в отношении Крыма, то она закреплена в правовых нормах России и не подлежит корректировке. «По поводу Крыма мы действуем ровно в том правовом поле, которое определяет международное законодательство и наша Конституция. А что касается ДНР и ЛНР – наши требования основаны на тех договорах, которые уже заключила Москва с двумя этими республиками. Так что для положительного исхода переговоров необходимо, чтобы украинская сторона действовала в этом же правовом поле», – подчеркнул политолог.

Собеседник напомнил, что Киев восемь лет игнорировал все требования Москвы в сфере безопасности, – что и стало причиной решения о специальной военной операции. «Украина активно создавала у себя на территории натовские плацдармы. Причем все делалось полуофициально, – зачастую уже открытые базы НАТО формально назывались «учебными центрами». Но там работали военные инструкторы из стран Североатлантического альянса, туда завозилось натовское оружие, – отметил Баширов.

Уже ясно, добавил эксперт, что без нашей спецоперации Украина не пошла бы на попятную в сфере своего сотрудничества с НАТО. «С этой точки зрения, кстати, специальная военная операция открыла очень много интересных обстоятельств. Думаю, что мы еще долго будем удивляться тем фактам, которые будут преданы гласности благодаря спецоперации», – прогнозирует Баширов.

Как заявил в среду помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию на переговорах с киевской стороной, на переговорах в Стамбуле Украина впервые показала свою готовность выполнить ряд важнейших условий, чтобы в будущем построить нормальные отношения с Россией.

В свою очередь, министр иностранных дел России Сергей Лавров расценил итоги переговоров в Стамбуле как «позитивное продвижение вперед». «Считаю существенным прогрессом то, что украинские переговорщики подтвердили необходимость обеспечения неядерного, внеблокового статуса Украины и своей безопасности вне рамок Североатлантического альянса», – отметил глава МИД.