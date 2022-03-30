Депутат: Обозначенные президентом цели спецоперации на Украине остаются в силе

«То, что в Стамбуле прошел очередной раунд переговоров, вовсе не означает, что спецоперация будет прекращена», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя ход российско-украинского переговорного процесса.

«Вчера было заявлено, и сегодня это еще раз подтверждено, что переговоры переходят в практическую плоскость. Каждый пункт будут обсуждать отдельно. Это не означает, что то, что предложила украинская сторона, будет принято именно в этом, предложенном варианте. Тем более, что из Киева уже начались какие-то окрики», – отметил депутат Госдумы, политолог Олег Матвейчев.

«То, что в Стамбуле прошел очередной раунд переговоров, вовсе не означает, что спецоперация будет прекращена, что мы откажемся от обязательств по освобождению Донбасса», – подчеркнул собеседник. Переговоры не означают и остановки санкционной кампании – а фактически, гибридной войны, развязанной против России Западом, и в первую очередь США, добавил депутат. «Показательно, что с Запада звучат заявления о том, что санкции они не собираются снимать», – уточнил Матвейчев.

«Цель специальной операции, которые обозначил президент 24 февраля, остаются неизменными на сто процентов. Если Киев не понимает аргументов, которые сейчас изложены, значит поймет через какое-то другое время. Мы своего все равно добьемся», – говорит российский парламентарий.

В ходе спецоперации мы получили дополнительные подтверждения верности решения, принятого в конце февраля, отметил Матвейчев. «Военные добыли документы, которые показывали, как украинские генералы готовились свою наступательную операцию в Донбассе, – напомнил собеседник. – Мы их просто опередили. Таким образом мы спасли сотни тысяч жизней без преувеличения. То, что сейчас мы видим в том же Мариуполе, творилось бы в Донецке в еще больших масштабах, ведь он побольше будет, и в других городах, вроде Горловки».

«Также ясно, что Крым стал бы для киевских генералов следующей мишенью после Донбасса. Этот вопрос они тоже хотели решить силовым путем. Сейчас киевская делегация уже готова отказаться от претензий на силовое присоединение Крыма, но это только часть того, что от них требуется. Нам нужны полная демилитаризация Украины и ее полная денацификация – еще раз подчеркну, все эти цели, провозглашенные президентом, остаются в силе», – подчеркнул Матвейчев.

Как заявил в среду помощник президента Владимир Мединский, возглавлявший российскую делегацию на переговорах с киевской стороной, в феврале Москва была вынуждена начать операцию на Украине, поскольку Киев сам готовил наступление в Донбассе. «Есть неопровержимые доказательства того, что Киев планировал начать в ближайшее время наступление против Донбасса, и тогда России в любом случае пришлось бы встать на защиту десятков и десятков тысяч проживающих там наших российских граждан. В этих условиях Россия и была вынуждена начать специальную военную операцию», – цитирует его ТАСС.

Мединский напомнил, что после госпереворота 2014 года Россия годами выдвигала требования «киевскому режиму и его покровителям» в сфере безопасности. «Россия предлагала переговоры, заключение разного рода соглашений, которые должны были гарантировать и безопасность Украины, и защиту национальных интересов России. Все эти требования годами игнорировались, а из Украины, точнее, из украинской территории НАТО тоже годами создавала антироссийский плацдарм. Вступление Украины в НАТО, создание натовских военных баз на ее территории казалось вопросом уже решенным. Вопрос был только во времени», – напомнил он.

В свою очередь, министр иностранных дел Сергей Лавров расценил итоги переговоров с Киевом как «позитивное продвижение вперед». «Считаю существенным прогрессом то, что украинские переговорщики подтвердили необходимость обеспечения неядерного, внеблокового статуса Украины и своей безопасности вне рамок Североатлантического альянса, так же, как и понимание украинскими коллегами того, что вопросы Крыма и Донбасса окончательно решены», – цитирует его ТАСС.