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Евросоюз оценил переговоры России и Украины в Турции
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ЕС поддерживает усилия по урегулированию конфликта на Украине и ожидает их реализации, заявил официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Питер Стано.
«Мы поддерживаем все подлинные и содержательные усилия для прекращения конфликта. Состоялось несколько раундов переговоров, мы ожидаем реализации (их итогов – прим. ВЗГЛЯД), а также реальных изменений на земле», – передает его слова РИА «Новости».
Во вторник в Стамбуле состоялись российско-украинские переговоры. Россия получила письменные предложения Украины о ее безъядерном и внеблоковом статусе, а также о гарантиях ее безопасности. Гарантами своей безопасности Украина видит постоянных членов Совбеза ООН (Россию, США, Великобританию, Францию и Китай), а также Германию, Израиль, Италию, Канаду, Польшу и Турцию.
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Шаманов заявил о задержании пытавших российских солдат украинских националистов
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Российский спецназ захватил издевавшихся над военнопленными украинских националистов, заявил замглавы комитета Госдумы по развитию гражданского общества Владимир Шаманов.
«[Те, кто] измывались над нашими военнослужащими, они недолго радовались, через трое суток наш спецназ этих подонков захватил. Сегодня они валяются в ногах, просят о пощаде», – цитирует Шаманова ТАСС.
Депутат объяснил, что подозреваемые в пытках – выходцы из фанатской группировки местного футбольного клуба «Металлист».
«Это они сами рассказали уже на первых допросах», – сказал Шаманов.
Ранее в Сети опубликовали ролик, на котором российским военным прострелили ноги. Сообщалось, что это якобы произошло на территории Малороганского молочного завода под Харьковом.
По неподтвержденным данным, одним из организаторов пыток является участник евромайдана и боевик «Азова» Сергей Величко, известный как Чили. Величко в «Азове» отличился особой жестокостью – убийством гражданского населения, включая детей.
В пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что причастные к организации пыток российских военных, попавших в плен, должны понести ответственность. Он подчеркнул, что в Кремле видели видеоролик, в котором российским военным прострелили ноги.
Украинская сторона в ходе переговоров с российской в Стамбуле пообещала принять самые жесткие меры в отношении тех, кто пытал российских военнопленных.
Газета ВЗГЛЯД писала, что на этот ролик с пытками обратило внимание немецкое издание Bild. Аудиторию шокировали кадры издевательств киевских силовиков над пленными российскими солдатами. Доказательством военных преступлений Киева этот ролик назвали и греческие СМИ.
Политолог Евгений Сатановский в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что денацификация Украины должна вестись до полной победы, после чего необходимо провести «Нюрнберг 2.0», где и нужно будет продемонстрировать ролики с пытками со стороны националистов.
Россия кардинально сократила боевые действия на направлениях Киева и Чернигова
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Министерство обороны России решило кардинально сократить боевые действия на Киевском и Черниговском направлениях, сообщил замминистра обороны Александр Фомин. По его словам, это связано с прогрессом на переговорах по подготовке Договора о нейтралитете и безъядерном статусе Украины.
«В связи с тем, что переговоры по подготовке Договора о нейтралитете и безъядерном статусе Украины, а также о предоставлении Украине гарантий безопасности переходят в практическую плоскость, с учетом обсужденных в ходе сегодняшней встречи принципов, Министерством обороны РФ в целях повышения взаимного доверия и создания необходимых условий для дальнейшего ведения переговоров и достижения конечной цели – согласование и подписание вышеуказанного договора – принято решение кардинально, в разы сократить военную активность на киевском и черниговском направлениях», – передает его слова ТАСС.
Также ведомство призывает Киев исключить пытки российских военнопленных.
«Хотел бы обратиться к представителям Украины и призвать Украину строго соблюдать Женевские конвенции, в том числе в том, что касается гуманного обращения с военнопленными. Мы призываем к тому, чтобы исключить вообще практику пыток, применяемых к российским военнопленным, и призываем к тому, чтобы украинская сторона приняла исчерпывающие меры к тому, чтобы исключить эту практику», – цитирует Фомина РИА «Новости».
Мединский: Украина готова письменно отказаться от возврата Крыма и Донбасса военным путем
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Украинские предложения на переговорах предполагают, что Киев отказывается от возврата Крыма и Донбасса военным путем, заявил глава российской делегации и помощник президента Владимир Мединский.
«В целях реализации внеблокового безъядерного статуса дальше дается перечень государств-гарантов, гарантирующих безопасность Украины. Гарантии безопасности не распространяются на территорию Крыма и Севастополя, то есть Украина отказывается от стремления вернуть Крым, Севастополь военным путем и заявляет о том, что это возможно только путем переговоров», – сказал Мединский в эфире Первого канала, передает РИА «Новости».
Он подчеркнул, что это не соответствует позиции России, но «Украина сформулировала свой подход».
Гарантии безопасности для Украины не распространяются «на ту часть Украины, которую она называет отдельными районами Донецкой и Луганской областей».
«Что такое отдельные районы формулирует Украина отдельно, и площади этих отдельных районов. А Россия сформулирует так, как она это понимает», – указал Мединский.
Также Мединский по итогам переговоров сообщил, что Россия предлагает провести встречу президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского одновременно с парафированием договора между двумя странами на уровне министров иностранных дел.
Ранее Министерство обороны России решило кардинально сократить боевые действия на направлениях Киева и Чернигова.
Встреча продлилась около трех часов во дворце Долмабахче в Стамбуле в закрытом для прессы режиме. Перед этим в городе усилили меры безопасности.
До этого Мединский и член украинской делегации, глава парламентской фракции правящей партии Украины «Слуга народа» Давид Арахамия провели переговоры в формате тет-а-тет.
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Мэр Николаева высмеял призывы жителей убрать артиллерию ВСУ из города
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Глава Николаева Александр Сенкевич фактически подтвердил размещение артиллерии ВС Украины в городе.
«Мне вот нравится, когда иногда некоторые девушки пишут: «Уберите арту из города». Давайте уберем еще военных из города – добро пожаловать, россияне, заходите, дорогие», – сказал он в видеообращении.
Ранее свидетели и врачи разрушенной украинскими националистами больницы в освобожденной Волновахе в ДНР подтвердили, что нацбаты укрывались в лечебном учреждении, отметив, что при отступлении националисты обстреляли больницу.
Также Минобороны РФ официально подтвердило уничтожение украинской батареи РСЗО «Град» в одном из торговых центров (ТЦ) на окраине Киева. По информации ведомства, украинские подразделения использовали площади ТЦ в качестве крупной базы для хранения реактивных боеприпасов, а также перезарядки систем залпового огня.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем украинские войска используют гражданские объекты в военных целях.
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США призвали мир готовиться к масштабному наступлению России на Украине
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Никто не должен быть обманут заявлениями России, сообщила директор по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд. По ее словам, любое перемещение сил вокруг Киева – это передислокация, а не отвод войск, поэтому «мир должен быть готов к масштабному наступлению» российских войск «на другие районы Украины».
Бедингфилд сказала, что США и Украина «очень тесно работают над широким спектром вариантов действий», но она «не может заранее рассказать ни о каких конкретных деталях, касающихся каких-либо дискуссий о гарантиях безопасности». При этом США готовы оказывать содействие Украине в ее переговорах с Россией и поддерживают участие Киева в этом дипломатическом процессе. «Мы готовы помочь, чем можем, и сконцентрированы на том, чтобы поставить Украину в наилучшую позицию как на поле боя, так и за столом переговоров», – приводит ее слова ТАСС.
При этом Бедингфилд заявила, что «никто не должен быть обманут заявлениями России». По мнению США, «любое перемещение сил вокруг Киева – это передислокация, а не отвод» войск, поэтому «мир должен быть готов к масштабному наступлению» российских войск «на другие районы Украины». США «видели с самого начала», что Россия «агрессивно наступала на Киев в начале этого конфликта», сказала Бедингфилд, добавив, что «нет оснований полагать, что они изменили эту стратегию».
По ее словам, США рассматривают различные варианты новых ограничений против России, включая расширение уже введенных санкций и их ужесточение. США «не ожидают, что варианты новых ограничений иссякнут в скором будущем». США будут добиваться того, чтобы Россия заплатила «максимальную цену» за военную операцию на Украине, передает РИА «Новости».
Бедингфилд попросили предоставить детали планов администрации США принять в стране 100 тыс. украинских беженцев. В ответ она заявила: «Мы рассчитываем, что большинство из этих беженцев захотят остаться поближе к дому, захотят остаться в Европе. Но мы прилагаем усилия для того, чтобы гарантировать, что мы сможем принять 100 тыс. человек».
Вашингтон считает, что новым контактам президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина должна предшествовать деэскалация напряженности на Украине и приверженность дипломатии со стороны России, заявила Бедингфилд.
Во вторник в Стамбуле во дворце Долмабахче состоялись российско-украинские переговоры. Россия получила письменные предложения Украины о ее безъядерном и внеблоковом статусе, а также о гарантиях ее безопасности. При этом гарантии не должны распространяться на территории Крыма, ДНР и ЛНР. Гарантами своей безопасности Украина видит постоянных членов Совбеза ООН (Россию, США, Великобританию, Францию и Китай), а также Германию, Израиль, Италию, Канаду, Польшу и Турцию. В связи с тем, что переговоры переходят в практическую плоскость, Министерством обороны «принято решение кардинально, в разы сократить военную активность на киевском и черниговском направлениях», сообщил замминистра обороны России Александр Фомин, который также участвовал в переговорах.
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Мединский: Россия сделала два шага навстречу Украине
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Россия делает два шага навстречу Украине для деэскалации, заявил глава делегации России, помощник президента Владимир Мединский.
«Я могу со своей стороны сказать, что мы также делаем два шага по деэскалации конфликта навстречу», – сказал Мединский, передает ТАСС.
Он пояснил, что эти шаги касаются политической и военной частей.
Мединский также заявил, что Россия в Стамбуле получила от Украины «понятно сформулированную позицию».
По его оценке, переговоры прошли конструктивно. Россия рассмотрит предложения Украины, о них будет доложено президенту Владимиру Путину, передает РИА «Новости».
Встреча продлилась около трех часов во дворце Долмабахче в Стамбуле в закрытом для прессы режиме. Перед этим в городе усилили меры безопасности.
До этого Мединский и член украинской делегации, глава парламентской фракции правящей партии Украины «Слуга народа» Давид Арахамия провели переговоры в формате тет-а-тет.
Перед началом президент Турции Тайип Эрдоган в обращении к делегациям призвал установить режим прекращения огня. Москва выразила надежду на быстрое продвижение вперед на переговорах с Украиной.
В Кремле указали на важность ближайших дней для понимания ситуации по переговорам с Украиной.
Подоляка обогнал Шария по числу подписчиков на YouTube
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Блогер Юрий Подоляка обогнал украинского медиаэксперта Анатолия Шария по числу подписчиков на видеоплатформе YouTube. Разрыв составляет уже более 100 тыс. подписчиков и продолжает увеличиваться. Подоляка начал резко набирать популярность благодаря своим аналитическим обзорам о ходе спецоперации России на Украине.
Российско-украинский эксперт и блогер Юрий Подоляка обогнал по числу подписчиков на сайте YouTube украинского блогера и медиаэксперта Анатолия Шария. Если у первого теперь 2,95 млн подписчиков, то у второго – 2,94 млн подписчиков. Причем заметный рост аудитории Подоляки произошел в последние несколько недель.
Киевлянин Шарий получил известность на Украине во второй половине 2000-х годов благодаря серии публикаций об организованной преступности в украинских изданиях. В 2011 году журналист был вынужден эмигрировать, получил статус политического беженца в Евросоюзе. В 2013 году Шарий открыл свой канал в YouTube и быстро завоевал популярность благодаря разоблачению фейковых новостей и роликам с остроумными комментариями об украинских СМИ и политиках. Изначально эксперт сделал акцент на аналитических материалах о действиях новых украинских властей и особенно Петре Порошенко, который стал президентом после госпереворота в 2014 году.
В последние годы Шарий сосредоточился на политической борьбе с киевской властью и создал в 2015 году «Партию Шария», которая была запрещена в середине марта наряду с десятком других оппозиционных партий.
Ранее СБУ обвинила Шария в том, что он якобы осуществлял деятельность в ущерб национальной безопасности Украины в информационной сфере «по заказу иностранных структур». На Украине часто называют Шария пророссийским блогером и обвиняют в связях с Кремлем.
Уроженец Сумской области, журналист Юрий Подоляка первоначально получил известность в «Живом журнале», где писал под ником yurasumy. В YouTube начал резко набирать подписчиков благодаря комментариям о ходе второй карабахской войны 2020 года, и в особенности после начала российской спецоперации на Украине в конце февраля.
Блогер сосредоточился на разоблачении фейков и дезинформации украинских СМИ о ходе спецоперации. Подоляка доходчиво объясняет аудитории военные сводки, широко используя карты районов боевых действий. Его аналитические обзоры о происходящем на Украине собирают миллионы просмотров уже в первые часы после публикации. Сам Подоляка неоднократно говорил, что его задача заключается в создании общей ментальности между братскими народами, которые жили на территории СССР, а после развала Советского Союза оказались по разные стороны границ.
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Украина захотела добиться отвода российских войск на февральские позиции
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Киев собирается подписывать соглашение о гарантиях безопасности для Украины только после возвращения войск России на позиции по состоянию на 23 февраля, заявил постпред Украины при ООН Сергей Кислица.
Кислица сообщил, что Россия и Украина обсуждают «механизм введения режима прекращения огня, отвод войск и других вооруженных формирований, безопасное функционирование на постоянной основе гуманитарных коридоров, а также обмен погибшими, освобождение военнопленных и мирных граждан», передает ТАСС.
При этом «подписание соглашения о гарантиях безопасности», по его словам, «возможно лишь после возвращения всех российских вооруженных формирований на позиции по состоянию на 23 февраля». Кислица считает, что установление режима прекращения огня и деэскалация на Украине произойдут не скоро.
Как заявил постпред, состоявшиеся в Турции переговоры России и Украины свидетельствуют, что Москва «может быть готова к движению вперед, однако еще предстоит долгий путь к устойчивому режиму прекращения огня и всеобъемлющей деэскалации».
Во вторник в Стамбуле состоялись российско-украинские переговоры. Россия получила письменные предложения Украины о ее безъядерном и внеблоковом статусе, а также о гарантиях ее безопасности. Гарантами своей безопасности Украина видит постоянных членов Совбеза ООН (Россию, США, Великобританию, Францию и Китай), а также Германию, Израиль, Италию, Канаду, Польшу и Турцию.
Россия начала военную спецоперацию с целью денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Москва не планирует оккупацию территорий Украины. Киеву выдвинут ряд политических условий, включающих признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
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Washington Post: ВСУ подставляют под удар мирных жителей Украины
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Вооруженные силы Украины организуют огневые точки в жилых домах и кварталах, используя таким образом своих граждан как «живой щит», пишет американская газета Washington Post. Эксперты, чье мнение приводит издание, отмечают – этим Киев нарушает международное право и законы войны.
«Они просто бьют по жилым домам в этих районах», – говорит депутат Рады Алексей Гончаренко, который прибыл на место происшествия вскоре после взрыва две недели назад. «Вы можете обойти все вокруг, но не найдете ни армейских целей, ни военных. Это просто террор». Однако через несколько минут свист украинских ракет, выпущенных из реактивной системы залпового огня, напугал жителей, пристально разглядывающих свои разрушенные дома. Затем еще один исходящий шквальный огонь. Оружие, похоже, находилось поблизости, возможно, в нескольких улицах отсюда, но точно в самой столице, пишет Washington Post.
Издание отмечает, что украинцы все чаще сталкиваются с неприятной истиной: понятное желание военных защититься от российских атак может привести к тому, что гражданское население оказывается под прицелом. Практически каждый район в большинстве городов милитаризован, что делает его потенциальной целью для российских войск, пытающихся вывести из строя украинскую оборону, заявляет Washington Post.
За последний месяц журналисты издания были свидетелями того, как украинские противотанковые ракеты, зенитные орудия и бронетранспортеры размещались возле жилых домов. В Киеве есть множество мест, где вооруженные силы размещены в гражданских кварталах, утверждают они. Офисы, дома и даже рестораны там превращены в базы для сил территориальной обороны Украины. А на одном пустыре сотрудники издания заметили грузовик с реактивной установкой залпового огня «Град». Западные медиа отмечали, что украинские средства ПВО так сосредоточены в городе, что когда они поражают российские ракеты или беспилотники, то их обломки иногда падают на жилые комплексы.
Недовольство подобным соседством выражают жители таких кварталов, пишет издание. «Это страшно», – говорит киевлянка Людмила Крамеренко. Когда ее спросили о том, беспокоится ли она, что военные и их техника находятся столь близко к тому месту, где она живет, она после долгой паузы ответила: «Я не знаю, что сказать. Мы просто надеемся, что все будет хорошо и это скоро закончится».
«Не хочу сказать, что Украина несет ответственность за жертвы среди гражданского населения, так как она ведет защиту своей страны от агрессора, – говорит профессор международного права Мидлсекского университета в Лондоне Уильям Шабас. – Но Украина переносит поле боя в жилые районы, а это увеличивает опасность для гражданского населения». По его мнению, страна не имеет права использовать жилые кварталы в качестве «живого щита». Он добавил, что не предполагал, что это действительно происходит.
Стратегия Украины размещать тяжелую военную технику, средства обороны в жилых зонах может ослабить усилия Запада и Украины по привлечению России к юридической ответственности за возможные военные преступления, считают опрошенные изданием правозащитники и эксперты по международному гуманитарному праву. «Если там есть военная техника, и русские говорят, что они стреляют по этой военной технике, то это подрывает утверждение, что они намеренно атакуют гражданские объекты и гражданских лиц», – заявляет работающий на Украине сотрудник отдела кризисов и конфликтов Human Rights Watch Ричард Вейр.
По словам Вейра, украинские военные в соответствии с международным правом обязаны вывести свои силы и технику из районов, где проживает мирное население. А если это невозможно, они обязаны эвакуировать гражданское население из этих районов.
«Если они этого не сделают, то это будет нарушением законов войны, – говорит он. – Их действия подвергают риску мирных жителей, ведь вся военная техника – законная цель».
В Минобороны России сообщали, что неонацисты на Украине удерживают в качестве живого щита более 4,5 млн человек, включая граждан 18 стран. Также глава российского МИД Сергей Лавров обсудил с президентом Международного комитета Красного Креста (МККК) Петером Маурером использование украинскими военными и националистами мирных жителей на Украине в качестве живого щита.
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Росгвардейцы на Украине перехватили боевика с ценными сведениями
Сотрудники Росгвардии задержали боевика территориальной обороны Украины с ценной информацией, а также захватили тайники с оружием, сообщили в пресс-службе ведомства.
«Военнослужащие Росгвардии – майор Д. Симутин и старший прапорщик А. Ларионов – задержали участника территориальной обороны Украины, пытавшегося прорваться на автомобиле через боевые порядки тактической группы», – цитирует сообщение ведомства ТАСС.
У задержанного нашли оружие, боеприпасы, фото- и видеоаппаратуру. Сам боевик обладал важной информацией, позволившей избежать потерь при выполнении боевой задачи, указали в Росгвардии.
В ходе специальных мероприятий военнослужащие Росгвардии выявили нескольких пособников бандитов и нашли оружие и боеприпасы, включая противотанковую установку, автоматы, тысячи патронов, ручных гранат и форму с шевронами националистического батальона.
Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу отмечал, что российские военные в ходе спецоперации на Украине проявляют высокий профессионализм, отвагу и самоотверженность.
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Мединский заявил о возможности встречи Путина и Зеленского
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Россия предлагает провести встречу президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского одновременно с парафированием договора между двумя странами на уровне министров иностранных дел, заявил помощник президента России Владимир Мединский по итогам российско-украинских переговоров в Стамбуле.
«Мы после сегодняшнего содержательного разговора согласовали и предлагаем решение, по которому встреча глав государств возможна одновременно с парафированием договора министрами иностранных дел, тем более что в момент этого парафирования и рассмотрения деталей договора возможно обсуждение различных политических нюансов и деталей», – цитирует ТАСС Мединского.
«Таким образом, при условии быстрой работы по договору и нахождению требуемого компромисса возможность заключить мир станет гораздо ближе», – добавил он.
Он также добавил, что Россия получила письменные предложения от Украины, подтверждающие ее стремление к нейтральному и безъядерному статусу.
Ранее министерство обороны России решило кардинально сократить боевые действия на направлениях Киева и Чернигова.
Встреча продлилась около трех часов во дворце Долмабахче в Стамбуле в закрытом для прессы режиме. Перед этим в городе усилили меры безопасности.
До этого Мединский и член украинской делегации, глава парламентской фракции правящей партии Украины «Слуга народа» Давид Арахамия провели переговоры в формате тет-а-тет.
Перед началом президент Турции Тайип Эрдоган в обращении к делегациям призвал установить режим прекращения огня. Москва выразила надежду на быстрое продвижение вперед на переговорах с Украиной.
В Кремле указали на важность ближайших дней для понимания ситуации по переговорам с Украиной.
Самолет российских ВКС сбил в воздушном бою Су-24 ВВС Украины
Российский военный самолет сбил в ходе воздушного боя Су-24 ВСУ в Ровненской области вблизи украинско-белорусской границы, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
«В районе населенного пункта Тюмень Ровненской области вблизи украинско-белорусской границы в ходе воздушного боя сбит Су-24 Военно-воздушных сил Украины», – передает ТАСС его слова.
По информации генерала, российская армия оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер» уничтожила два крупных склада украинского ракетно-артиллерийского вооружения в населенном пункте Каменка Донецкой области. ВКС России и ракетные войска за сутки поразили 64 военных объекта Украины.
Всего за время российской специальной военной операции на Украине уничтожены 124 самолета и 77 вертолетов, а также 321 беспилотник, 214 зенитных ракетных комплексов, 1,75 тыс. танков и бронетехники.
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ВСУ выпустили «Точку-У» по Луганску
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Войска Украины выпустили ракету комплекса «Точка-У» по Луганску, сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в Донбассе.
«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован один обстрел: в 05.25 со стороны Северодонецка выпущена ракета «Точка-У» по Луганску», – передает ТАСС сообщение представительства.
Напомним, 14 марта штаб Донецкой народной республики сообщил, что украинские войска нанесли удар по центру Донецка с применением ракеты «Точка-У». По словам главы горадминистрации Алексея Кулемзина, ракету удалось сбить, когда она пролетала возле Дома правительства. По данным ТАСС, обломки баллистической ракеты упали около отделения Центрального республиканского банка. Возле здания в тот момент находились десятки людей, прежде всего, пенсионеры, погибли 21 человек. В Народной милиции ДНР заявили, что обстрел Донецка ракетой «Точка-У» произвели украинские националисты 19-й ракетной бригады из окрестностей Красноармейска. В Минобороны России пообещали отомстить за Донецк ударами по ОПК Украины. В ДНР установили фамилии виновных в обстреле Донецка «Точкой-У».
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Россия предложила США спросить поляков про Бандеру и Шухевича
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Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский предложил замгоссекретаря США Уэнди Шерман узнать у поляков, «кто такие Степан Бандера и Роман Шухевич».
На заседании СБ ООН Россия указала на преступления украинских националистов. Шерман «как еврейка и гражданка США» заявила, что «происходящее на Украине – это не про нацистов», а также указала, что «еврейский президент Украины определенно не нацист». Полянский не стал опровергать «расхожую отговорку, когда люди говорят о том, что украинский президент еврей, поэтому он не может быть нацистом», но решил «просто привести факты», передает РИА «Новости».
«Вы же знаете, кто такой Степан Бандера и Роман Шухевич. Вы знаете, сколько эти люди сделали плохого для человечества. Это люди, которые сотрудничали с нацистами, которые причастны к убийствам евреев, поляков, русских, украинцев. Если вы сомневаетесь, спросите об этом поляков. Не польских политиков, а простых жителей Польши. Я работал в Польше три года. Я прекрасно знаю, как относятся в Польше к Бандере», – сказал он.
Полянский отметил, что Бандера и Шухевич являются национальными героями Украины, а на «шевронах национальных батальонов Украины есть нацистские символы». Он указал, что НАТО пришлось «удалить со своей официальной страницы портрет украинской военнослужащей, потому что на шевроне был нацистский символ».
«Конечно, это ничего не значит, если у вас на рукаве нацистский символ. Конечно, если ваши бойцы пытают пленных и выжигают у них свастики на груди, это тоже ничего не значит – с вашей точки зрения это не нацисты. Если президент страны считает, что национальный герой этой страны – это тот человек, который воевал вместе с Гитлером и убивал евреев, поляков, русских и украинцев – с вашей точки зрения, это тоже ничего не значит. А мы считаем иначе», – заявил он.
Шерман также заявляла, что во время диалога по безопасности между Москвой и Вашингтоном предлагала варианты, якобы учитывавшие обеспокоенности России, но «президент Путин избрал вторжение». Полянский не стал «комментировать ту часть, которая касается участия в переговорах» Шерман, поскольку она, «естественно, в них ориентируется гораздо лучше». Однако, отметил он, «раз переговоры не удались, значит, наверное», США «их как-то не доработали на этом направлении», Вашингтону «нужно было работать лучше и предлагать более серьезные вещи», сказал он.
Напомним, начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что «в подвалах зданий города Мариуполя, освобожденных от националистов, обнаружены тела гражданских лиц со следами зверских пыток и вырезанными неонацистскими символами и свастикой».
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Мединский: Минобороны разъяснит деэскалацию на киевском и черниговском направлениях
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Генштаб ВС России в скором времени объяснит притормаживание или деэскалацию конфликта на двух направлениях на Украине, заявил глава российской делегации Владимир Мединский.
«В заявлении Министерства обороны сегодня было сказано, что конкретные детали Генеральный штаб огласит в ближайшее время. Что будет означать притормаживание или деэскалацию конфликта на двух направлениях», – пояснил Мединский.
Видео с выступлением опубликовано в Telegram-канале RT.
Ранее Министерство обороны России решило кардинально сократить боевые действия на направлениях Киева и Чернигова.
В ходе переговоров Россия получила от Украины письменные предложения, подтверждающие ее стремление к нейтральному и безъядерному статусу. Мединский пояснял, что все украинские предложения будут изучены в Москве, и по ним будет дан ответ.
Он отмечал, что Россия предлагает провести встречу президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского одновременно с парафированием договора между двумя странами на уровне министров иностранных дел.