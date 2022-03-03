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Молдавия подготовила заявку на вступление в Евросоюз
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Президент Молдавии Майя Санду заявила, что страна готова подать заявку на вступление в Евросоюз, что «обеспечить достойную жизнь будущим поколениям жителей страны».
«Сегодня мы подписываем заявку на вступление в Евросоюз, оно направлено президенту Франции – стране, которая председательствует в ЕС. Мы готовы сделать все, чтобы реализовать эту фундаментальную задачу страны», – передает слова Санду РИА «Новости».
Ранее глава сказала, что евроинтеграцию республики надо ускорить, в этом ее поддерживает правительство страны.
3 марта Грузия подала заявку на вступление в Евросоюз, соответствующий документ подписал премьер-министр Ираклий Гарибашвили. До этого президент Украины Владимир Зеленский обратился к странам ЕС с призывом срочно принять Украину в состав союза.
Военный эксперт оценил итоги первой недели спецоперации России на Украине
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«Российские войска продвигаются вглубь Украины довольно высокими темпами, дальше все будет зависеть от успехов боевых действий в Мариуполе, Киеве и Харькове», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Василий Кашин.
«К концу первой недели проведения военной операции российские вооруженные силы подошли и частично блокировали Киев, затем второй по значению город Харьков, окружили значительную группировку противника в Мариуполе и создали угрозу окружения всей группировки противника в Донбассе. Кроме того, практически уничтожена украинская система ПВО и военно-воздушные силы Украины», – отметил директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин.
По его мнению, операция по-прежнему находится на начальном этапе. «В дальнейшем все будет зависеть от того, насколько успешно будет решена задача окружения и ликвидации украинских войск в Донбассе, а затем в Киеве и Харькове», – считает эксперт.
Тем не менее темп продвижения российских войск вглубь Украины довольно высокий, добавил Кашин. «Он явно выше, чем можно было ожидать, поскольку ВСУ обладали значительным количеством относительно серьезных видов вооружения, оставшихся в наследство от СССР и частично модернизировавшихся. Кроме того, они получали современное оружие от стран Запада. Также они имеют непрерывный опыт ведения боевых действий на протяжении восьми лет. То есть это довольно серьезный противник», – пояснил военный эксперт.
«В то же время со стороны российских войск на раннем этапе наступления имела место серия тактических неудач, что в сочетании со слабой работой по информационному обеспечению действий наших войск привело к преувеличенным слухам о проблемах российской армии, – указал собеседник. – Например, широко известны данные об отдельных разбитых подразделениях российских войск, сожженных колоннах техники, успешных ударах противника по тыловым колоннам и применении БПЛА. Однако, по всей видимости, российские войска преодолевают допущенные просчеты».
По мнению Кашина, главная цель российских войск – ликвидировать основные силы украинской армии, которые сконцентрированы в основном в Донбассе. «Это основное поле сражений. Во вторую очередь – окружить войска, находящиеся в крупных городах Украины, и ликвидировать их с дальнейшим продвижением на запад страны. Но мы не знаем, какие дальнейшие цели ВС России», – продолжил собеседник.
«Если на обозначенных театрах боевых действий находится основная часть обученных украинских войск, то после их разгрома никакие поставки оружия и приток добровольцев уже не смогут в корне изменить ситуацию», – заключил Кашин.
В четверг официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что город Балаклея в Харьковской области освобожден от батальонов украинских националистов.
По его словам, вооруженные силы России поразили высокоточным оружием резервный технологический радиотелевизионный центр в районе Лысая гора в Киеве. «В результате нанесения удара высокоточным оружием большой дальности выведен из строя резервный технологический радиотелевизионный центр в районе Лысая гора в Киеве, использовавшийся СБУ для психологических операций против России», – передает ТАСС его сообщение.
Официальный представитель Минобороны также сообщил, что жертв и разрушений жилых домов в результате удара нет. При этом за время военной операции на Украине поразили 1612 объектов. «Всего за время операции поражено 1612 объектов, среди них: 62 пункта управления и узла связи ВСУ, 39 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300, «Бук М-1» и «Оса», 52 радиолокационных станции», – сказал он.
Кроме того, вооруженные силы России уничтожили 53 беспилотных летательных аппарата, 49 самолетов на земле и 13 самолетов в воздухе. По словам Конашенкова, группировки войск ДНР и ЛНР продолжают продвижение, освобождены населенные пункты Виноградное, Сартака и Водяное, сужено кольцо окружения города Мариуполь.
Ранее представитель народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин заявил, что заканчивается операция по зачистке Волновахи, в ближайшее время город перейдет под контроль сил ДНР. При этом добавил, что украинская сторона пытается превратить Мариуполь в концлагерь: в городе большая проблема с водой, гуманитарная ситуация ухудшается.
Накануне Минобороны сообщило, что в ходе спецоперации на Украине погибли 498 российских военнослужащих.
В среду из российского Белгорода отправилась первая колонна с гуманитарной помощью гражданам Украины. Необходимое продовольствие для мирных жителей приграничной зоны собрали представители бизнеса и неравнодушные россияне.
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Глава государства подчеркнул, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия.
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Олешко со сцены обратился к зрителям по поводу ситуации на Украине
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Актер театра и кино Александр Олешко со сцены озвучил свою позицию по ситуации на Украине и заявил, что выступает против давления, которое обрушилось на Россию.
«Вы знаете, мне всегда казалось, что моя гражданская позиция ясна, на виду у всех, на протяжении всей моей жизни. Ее можно понять через те песни, которые я пою, через то, что я говорю со сцены, как я поступаю, что я люблю, а что категорически не приемлю. Моя гражданская позиция проста и ясна – я против войны, которую объявили нашей стране. Мой дед воевал в Великой Отечественной войне против нацизма, и я никогда не смогу его предать. Я против избирательного горевания, когда одних жалко, а других нет. Я протестую против того, что несколько лет назад несколько стран объявили песни «Темная ночь» и «Катюша» экстремистскими – и эти песни стали под запретом. До того и после этого решения, я пел эти песни в любом концерте всегда... Я это делал и буду делать впредь», – сказал он в видео, которое опубликовал в Instagram.
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Ранее политолог, член Экспертного клуба «Дигория» Илья Гераскин заявил газете ВЗГЛЯД, что среди медиаэлиты нашлись патриоты и не поддались давлению Запада. По его мнению, безусловными примерами здесь служат оперная певица Анна Нетребко и дирижер Валерий Гергиев, попавшие под санкции ЕС и США из-за поддержки России.
В Молдавии пожаловались на украинских беженцев
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Молдавские пользователи социальных сетей начали массово сообщать о неподобающем поведении украинских беженцев, приехавших в последнее время в страну.
Некоторые беженцы из Украины требуют им бесплатно выдавать бургеры в ресторанах на основании того, что у них есть украинский паспорт. Видеообращение местной жительницы к украинцам опубликовано в Telegram-канале «Выпускайте Z Кракена».
В нем девушка рассказала, что в Молдавии сначала восприняли приехавших в страну украинцев «как своих», им выдали бесплатное жилье, воду, еду, различные предметы гигиены.
«У меня к вам такой вопрос. Вот кто вы такие, чтобы объяснять девушке, которая разговаривает с вами на русском языке (чтобы вы понимали друг друга, когда она вас обслуживает), а вы начинаете на нее орать: почему она с вами разговаривает на русском языке? Вы мне скажите, вы вообще нормальные люди?», – обратилась она к приезжим.
Она призвала в случае, если им «что-то не нравится», собирать вещи и уезжать обратно на Украину. «Там вы будете разговаривать на каком языке вам нравится. На украинском, на русском, на английском. Вы что, блин, охренели или что?», – добавила жительница Молдавии.
Некоторые украинцы, по словам девушки, недовольны отелем, потому что там «бассейн не открыт, а они привыкли жить в комфорте».
«Заходит человек [в ресторан], заказывает пять бургеров, и, пока девушка говорит, сколько стоит [заказ], он показывает паспорт – он украинец, и [настаивает], чтобы ему дали бесплатно [заказ]. Ну это не наглость вообще?» – привела автор обращения другой пример.
В другом ролике житель Молдавии рассказал, что местный житель, продающий квартиру, дал на время для проживания свою квартиру беженцам. «И что он увидел утром? Утром не стало плазменного телевизора на стене», – описал он события.
Вместо телевизора на стене было матерное оскорбление.
Он добавил, что многие приезжие украинцы ведут себя по-хамски, пьяными гуляют по улицам и кричат «Слава Украине» и скупают коньяки.
Ранее Еврокомиссия заявила, что ожидает в ближайшие дни одобрения странами Евросоюза специальной директивы по вопросу приема украинских беженцев. В ЕС уже прибыло порядка 1 млн беженцев.
Эстонское судно затонуло у берегов Одессы в результате взрыва
Эстонское грузовое судно Helt утонуло у берегов украинского города Одесса после взрыва, судьба экипажа неизвестна, заявили в управляющей транспортной компании ista Shipping Agency.
Судно могло наткнуться на мину, предположил менеджер компании Игорь Илвес, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.
«Корабль окончательно затонул. Двое членов экипажа находятся на плоту, а еще четверо пропали без вести», – заключил он.
Ранее сообщалось, что судно, стоявшее в порту Ольвия в украинском городе Николаеве, получило ракетный удар и затонуло. По предварительным данным, никто не пострадал.
Дмитрий Певцов: Еврошвондеры занялись демонизацией русской культуры
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Увольнение российских деятелей культуры из-за поддержки решения о проведении спецоперации на Украине – большая политика, но в этом есть и плюсы: россияне смогут больше наслаждаться выступлениями этих артистов, развивать культуру страны, сказал газете ВЗГЛЯД актер и музыкант, депутат Госдумы Дмитрий Певцов.
На Западе начали разрывать контракты с российскими деятелями культуры. Баварская государственная опера заявила о прекращении сотрудничества с российской и австрийской оперной певицей, народной артисткой России Анной Нетребко, Мюнхенский филармонический оркестр отстранил от должности главного дирижера россиянина Валерия Гергиева.
«Думаю, что реагировать надо спокойно. То, что происходит – большая политика, которая в условиях глобализации и развития информационного общества пронизала все сферы жизни – и культуру, и спорт, и простые человеческие отношения. Идет информационная война, и наш противник, к сожалению, не блещет ни культурой, ни образованием. Пример с министром иностранных дел Британии, которая элементарной географии не знает, или уже ставшая у нас именем нарицательным – Псаки, которая шестой флот к берегам Белоруссии посылала, тому подтверждение», – говорит Певцов.
В этой информационной войне, продолжает депутат, все средства пригодились, а самое действенное примитивное – стадное чувство и демонизация всего русского, российского, включая самых известных наших деятелей культуры.
«Я думаю, если эти «еврошвондеры», не дай Бог, внимательно прочтут Пушкина или Достоевского, то и их объявят вне закона. И прецеденты такие были, вспомним фашистскую Германию, когда травили и гнали евреев, устраивали костры из книг. Даже нобелевский лауреат в области литературы Томас Манн, несогласный с фашистской идеологией, был вынужден бежать в другую страну», – напоминает собеседник.
Он подчеркивает, что такое решение Запада в отношении российских деятелей культуры печально, однако даже в этой ситуации есть плюсы – россияне чаще начнут «приобщаться к искусству Валерия Гергиева в нашей стране».
Более того, по его мнению, такого рода санкции и ограничения – это шанс развивать свою сферу культуры, создавать свои фильмы, театральные постановки, оживить гастрольную деятельность внутри страны, обратить внимание на литературу, музеи, библиотеки, художественное творчество, народные промыслы, культурные ценности, давать дорогу молодым талантам. Депутат напоминает, что в Госдуме уже рассматривают законопроект о возможности полного государственного финансирования дебютных и документальных отечественных фильмов, включая и прокат. Подобные методы, считает он, нужно распространять и на другие сферы культуры.
«Одна из важнейших тем – мы все сейчас разделены, у нас нет общепризнанной идеологии, системы ценностных ориентиров, понимания что такое хорошо и что такое плохо, где кончается свобода художника и начинается зона основополагающих, жизненно важных интересов общества и государства? Возьмем те же европейские ценности, насколько эти ценности, например, в части пропаганды ЛГБТ или ювенальной юстиции соответствуют интересам наших граждан? Известный отечественный лингвист Ю. Лотман заметил: «Культура начинается с запретов». И в этой связи я бы поднял вопрос о сохранении отечественных традиций в культуре, как важнейшей ее основе», – рассуждает Певцов.
Однако, продолжает артист, есть и другие проблемы: России не хватает социальной и культурной инфраструктуры, профессионалов в сфере управления культурой, а также нужно укреплять финансовые основы учреждений культуры и вырабатывать механизмы контроля госрасходов в сфере культуры. «Как видите, у нас большая созидательная повестка, надо собраться, сосредоточиться и работать на благо нашей Родины, сохранять и развивать нашу, не побоюсь этих слов, великую отечественную культуру. Я уверен, в сложившихся условиях наша молодежь может получить мощный старт и перспективы внутри страны в развитии креативных индустрий, культуры и искусства. И от нас самих многое зависит», – заключил собеседник.
Ранее Миланский театр «Ла Скала» потребовал от Гергиева призвать к мирному разрешению ситуации вокруг Украины, иначе отстранит его от выступлений с оперой «Пиковая дама», которая идет на сцене с 5 по 13 марта. В среду стало известно, что Гергиева заменили другим российским дирижером. Также в «Ла Скала» сообщили об отмене выступлений Нетребко.
Леся Рябцева объяснила ликвидацию «Эха Москвы»
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«Главный редактор «Эха Москвы» давно напрашивался на ликвидацию своего СМИ, поэтому произошедшее я считаю закономерностью», – сказала газете ВЗГЛЯД экс-помощник главного редактора радиостанции Леся Рябцева. Ранее Алексей Венедиктов сообщил о ликвидации «Эха Москвы».
«Главная проблема «Эха Москвы» в том, что король, то бишь – главный редактор Венедиктов – голый, а вокруг него сидят лизоблюды, которые не могут его вовремя остановить и сказать, что он идет не в том направлении», – пояснила экс-помощник главного редактора «Эха Москвы», телеведущая Леся Рябцева.
Собеседница напомнила про скандал, когда Генпрокуратура пригрозила политологу Валерию Соловью административной ответственностью за озвученный в эфире «Эха Москвы» фейк о количестве жертв коронавируса в России. «Вместо того, чтобы тогда извиниться, Венедиктов заявил, что будет бороться за свою правоту», – отметила Рябцева.
Кроме того, указала собеседница, позднее Генпрокуратура сообщила, что потребовала у Роскомнадзора ограничить доступ к «Эху Москвы» из-за «целенаправленного и систематического размещения информации с призывами к экстремистской деятельности, насилию, а также заведомо ложных сведений в отношении действий российских военнослужащих в рамках проведения специальной операции по защите ДНР и ЛНР».
«Когда стало известно, что «Газпром-медиа» собирает совет директоров «Эха» для принятия решения о дальнейшей работе радиостанции, Венедиктов заявил: «Пока я являюсь главредом, я сам буду формировать политику радиостанции». В итоге мы пришли к тому, что сейчас «Эхо Москвы» является ничем иным, как вредоносным СМИ», – заключила телеведущая.
В четверг главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов сообщил, что большинством голосов совета директоров принято решение о ликвидации радиоканала и сайта.
«Большинством голосов совета директоров «Эха Москвы» принято решение о ликвидации радиоканала и сайта «Эха Москвы», – написал он в Telegram.
Ранее Роскомнадзор ограничил доступ к ресурсам радиостанции «Эхо Москвы» и телеканала «Дождь» (признан в России СМИ-иноагентом). Радиостанция «Эхо Москвы» была отключена от эфира.
Это произошло по требованию Генпрокуратуры России в связи с публикацией ложных сведений о действиях российских военных в рамках специальной операции по защите ДНР и ЛНР.
При этом Госдеп обвинил Кремль в политике «наступления на свободу СМИ и правду» в России. «Россия ведет неспровоцированную войну против Украины. У себя дома Кремль ведет полное наступление на свободу СМИ и правду, усилия Москвы по введению в заблуждение и сокрытию правды о жестоком вторжении усиливаются», – приводит РИА «Новости» заявление Госдепа.
В заявлении отмечается, что, по мнению руководства США, ограничение доступа к «Эху Москвы» и «Дождю» является «необоснованным».
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СМИ: Власти Германии конфисковали яхту Алишера Усманова
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Власти Германии конфисковали яхту российского предпринимателя Алишера Усманова стоимостью около 600 млн долларов, сообщил журнал Forbes со ссылкой на источники.
По данным издания, 156-метровая яхта Dilbar была конфискована в городе Гамбург на севере Германии, передает ТАСС.
ЕС ввел санкции против политиков, журналистов, деятелей культуры страны, включая основателя и крупнейшего акционера холдинга USM Алишера Усманова, 28 февраля. Ограничения предполагают запрет на въезд в ЕС, а их активы будут заморожены при обнаружении на территории сообщества.
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В минувшее воскресенье глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сообщил, что главы МИД стран ЕС утвердили новый пакет санкций против РФ, в числе которых закрытие воздушного пространства ЕС, отключение ряда российских банков от SWIFT и блокировка активов ЦБ. Он также объявил о намерении Евросоюза расширить санкции против бизнесменов и представителей элиты России в связи с военной операцией на Украине.
24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Глава государства подчеркнул, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия.
ЦБ предписал взимать с физлиц комиссию от 30% при покупке долларов и евро
Банк России повысил комиссию при покупке физлицами долларов, евро и фунтов на бирже до 30%, постановление вступает в силу с 9.00 3 марта.
«Согласно предписанию Банка России, с 09:00 мск 3 марта 2022 года российские брокеры обязаны взимать комиссию при исполнении поручений физлиц на покупку иностранной валюты – долларов США, евро и фунтов стерлингов – не менее 30% от суммы сделки. Мера действует до отмены настоящего предписания», – сообщается на сайте инвестиционно-банковской группы «Атон».
Ранее стало известно, что ЦБ решил не возобновлять торги на Мосбирже 3 марта. Режим работы Московской биржи на 4 марта будет объявлен на официальном сайте Банка России до 9.00 мск 4 марта.
Газета ВЗГЛЯД писала, чем Россия ответит на финансовую агрессию Запада.
В Минобороны рассказали о подвигах российских военных на Украине
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Военнослужащие российской армии проявляют мужество в ходе специальной операции на Украине, так экипаж одного из российских танков в течение 40 минут уничтожил девять единиц бронетехники, рассказал официальный представитель Минобороны России, генерал-майор Игорь Конашенков.
«Экипаж одного из российских танков под командованием старшего сержанта Нимченко, находясь на передовом рубеже, в течение 40 минут метким огнем уничтожил девять единиц бронетехники (шесть танков и три БТР-80), а также более 90 националистов», – приводятся его слова на сайте Минобороны.
Конашенков добавил, что «другой танковый экипаж под командованием командира танковой роты старшего лейтенанта Старостина, отражая атаку со значительно превосходящими силами противника, уничтожил восемь единиц бронетехники (БТР-80) и более 100 националистов, не допустив их прорыва к переправе».
«В ходе боя российский танк был атакован американским ПТУР «Джавелин». Экипаж получил контузию, однако из боя не вышел. Убедившись в исправности техники, метким огнем были уничтожены еще два танка противника. Мы и дальше будем регулярно доводить информацию о подвигах и героизме российских военнослужащих», – заключил представитель Минобороны.
В какие сроки вы ожидаете завершения Россией спецоперации на Украине?
24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Глава государства подчеркнул, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия.
Пилот упавшего в Румынии самолета МиГ-21 погиб
Пилот истребителя МиГ-21 ВВС Румынии, который потерпел крушение в среду в уезде Констанца (юго-восток страны), погиб, сообщило минобороны страны.
Самолет, упавший неподалеку от населенного пункта Коджалак, входил в «двойку» истребителей, патрулировавших воздушное пространство в Добрудже, передает ТАСС.
Истребитель МиГ-21 румынских ВВС вылетел с авиабазы Михаил Когэлничану и исчез с радара в районе между населенными пунктами Коджалак и Гура Доброджей. На его поиски вылетел вертолет, который потерпел аварию, в которой погибли все семь членов экипажа. Позднее был найден и разбившийся МиГ-21 с погибшим летчиком.
Комиссия штаба ВВС и военной прокуратуры расследует обстоятельства происшествий. Все самолеты Миг-21 и вертолеты IAR 330 Puma решением Минобороны до выяснения причин катастрофы останутся на земле.
В теплоход в порту украинского Николаева попала ракета
Судно, стоявшее в порту Ольвия в украинском городе Николаев, получило ракетный удар, заявили в украинской администрации морских портов.
По информации филиала Ольвия ГП АМПУ, в 17.25 2 марта по судну «Банглар Самриддхи» (под флагом Бангладеша), совершавшему рейд в порту Ольвия на якорной стоянке №363, «был нанесен ракетный удар», говорится в сообщении в Facebook Администрации морских портов Украины.
После этого на судне начался пожар, для спасения экипажа направили два буксира, по предварительным данным, в результате удара никто не пострадал. Отмечается, что судно зашло в порт 23 февраля, оно стояло в ожидании загрузки.
Администрация морских портов Украины обвинила в нанесении удара ВМФ России. Официальной реакции российской стороны на данный момент не последовало.
В Сети опубликовали видеозапись с ударом по судну.
Эксперт: Лавров сделал заявку на новую внешнеполитическую стратегию
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«В дискурсе российского руководства давно существовала идея о том, что страна будет вынуждена, образно говоря, заплатить дополнительный налог, чтобы оставаться самостоятельным игроком и не идти на политические уступки оппонентам», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Кортунов. Ранее глава МИДа Сергей Лавров назвал западные санкции «налогом на независимость».
«Лавров в лаконичный и яркой форме выразил идею, которая давно присутствовала в российском руководстве. Фактически выбор сводится к тому, чтобы сохранять суверенитет, но тогда оставаться объектом экономического давления. Либо каким-то образом снизить давление, но – за счет части суверенитета», – считает гендиректор Российского совета по международным делам, член дискуссионного клуба «Валдай» Андрей Кортунов.
Разговор Лаврова с иностранными журналистами в четверг – это первое значимое выступление, в котором анализируется новая реальность, считает политолог. «Глава МИДа размышляет о том, как в этой реальности наша страна может жить и даже развиваться, как преодолевать попытки загнать ее в международную изоляцию, превратить Россию в страну-изгоя. Нельзя сказать, что прозвучала полная программа, но это заявка на новую внешнеполитическую стратегию России», – добавил Кортунов.
«Уже ясно, что новая реальность будет жесткой. Противоборство станет более значимым, чем сотрудничество. Украинские границы – это не последний рубеж, из-за которого России и Западу придется столкнуться. Продолжится военно-техническое соревнование и геополитическое соперничество. Вероятно, будут еще более активно использоваться методы экономической и информационной борьбы. России очень важно оказаться более готовой к этой новой реальности, чем геополитическим оппонентам. Очень важно найти правильный баланс между различными инструментами внешней политики, сохранить при этом ее комплексный стратегический характер. От дипломатов и экспертов сейчас требуется по-новому оценить свои традиционные подходы», – подытожил Кортунов.
Как сообщала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Сергей Лавров в четверг выступили с интервью российским и иностранным СМИ по актуальной международной повестке. В частности, он заявил, что США подчинили себе Европу, как в свое время это пытались сделать Наполеон и Гитлер. «Понятно, в НАТО там вообще даже вопросов не возникает, а Евросоюзу указали на его место», – добавил он. При этом США, по его мнению, стремятся в нынешнем конфликте не обеспечить безопасность Украины на основе баланса интересов всех стран, а «демонизировать» Россию. «Цель была не обеспечить безопасность Украины на основе баланса интересов Украины, США и России, а цель была – демонизировать, добивать Российскую Федерацию», – цитирует его ТАСС.
Тем не менее, в политическом плане Москва не ощущает себя одинокой, добавил Лавров. «Я уверен, что Россию мир слушает. Насколько нас слышат – пока мне сказать трудно. Думаю, что большинство понимает, о чем идет речь, но вынуждено подчиняться самому жесткому диктату», – цитирует его РИА «Новости». По мнению министра, западные санкции стали своего рода налогом на независимость.
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Кадыров заявил о захвате чеченским спецназом крупной военной базы на Украине
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Силовики из Чеченской Республики захватили крупнейшую на Украине военную базу, заявил глава региона Рамзан Кадыров.
«Чеченские спецназовцы под руководством командира Хусейна Межидова продолжают развивать успехи в наступающих действиях против бандеровцев. Хусейн рассказывает, что разгромлен целый батальон националистов, свыше 2,5 тыс. бандеровцев сбежало без сопротивления. Нашими бойцами захвачена крупнейшая на Украине военная база», – заявил он в своем Telegram-канале.
На территории базы нашли множество оружия, боеприпасов, амуниции и современную технику: семь танков, 12 БТРов, ТИГРы, артиллерийские установки.
Также в четверг Кадыров заявил, что объявлена награда «за головы командиров украинских националистов».
Ранее в Минобороны России заявили, что украинские националисты насильно удерживают и не допускают эвакуации мирных граждан и иностранцев в украинских городах.
До этого там сообщали, что боевики батальона «Азов» поставили мины на заводе «Азовсталь» в Мариуполе, они намерены взорвать его вместе с людьми. Также в ведомстве указали, что город Балаклея в Харьковской области освобожден от украинских националистов.
Представитель народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин сообщал, что заканчивается операция по зачистке Волновахи, в ближайшее время город перейдет под контроль сил ДНР.
Военный эксперт назвал главные города для российской операции на Украине
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«Освобождение Одессы, например, откроет для российских войск дорогу к Приднестровью и западным регионам Украины», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Александр Храмчихин. Ранее Одесская область стала прифронтовой после того, как под контроль российской армии перешел Херсон.
«Освобождение Мариуполя – фундаментальная задача для успеха Вооруженных сил России на юге Украины, поскольку это своеобразная «военная столица» ВСУ в Донбассе», – пояснил замдиректора Института политического и военного анализа Александр Храмчихин.
По его словам, если Мариуполь будет взят российскими войсками, сопротивление значительной части украинских силовиков в Донбассе будет сломлено.
«Что касается Одессы, то это ключевой украинский порт, если мы его возьмем, то отрежем Украину от моря, зато сами соединимся с Приднестровьем. Кроме того, это плацдарм для ВС РФ к западу от Днепра. Таким образом, мы получим теоретическую возможность выйти хоть ко Львову. Все будет зависеть от поставленных задач», – добавил эксперт.
Если же говорить о необходимости занятия Харькова и Чернигова, то, по словам аналитика, такие крупные города не должны оставаться в тылу у российских войск. «Дело даже не в том, могут ли там образоваться новые подразделения ВСУ и националистов, а в том, что оба этих города – крупные коммуникационные узлы», – резюмировал собеседник.
Ранее глава Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил, что кольцо вокруг Мариуполя сужается – продолжается освобождение населенных пунктов. «Продолжается освобождение населенных пунктов, кольцо вокруг Мариуполя сужается. В Волновахе продолжается операция зачистки от разрозненных батальонов», – передает РИА «Новости» его слова.
В свою очередь представитель народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что заканчивается операция по зачистке Волновахи, в ближайшее время город перейдет под контроль сил ДНР. При этом добавил, что украинская сторона пытается превратить Мариуполь в концлагерь: в городе большая проблема с водой, гуманитарная ситуация ухудшается.
2 марта в Минобороны заявили, что боевики батальона «Азов» поставили мины на заводе «Азовсталь» в Мариуполе, они намерены взорвать его вместе с людьми. Как сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Василий Кашин, российские войска продвигаются вглубь Украины довольно высокими темпами, дальше всё будет зависеть от успехов боевых действий в Мариуполе, Киеве и Харькове.
В тот же день президент Украины Владимир Зеленский в среду назначил руководителем Одесской области Максима Марченко, который ранее командовал печально известным штурмовым батальоном «Айдар». В России Марченко проходит подозреваемым по уголовным делам о преступлениях украинских силовиков в Донбассе.
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Глава государства подчеркнул, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия.
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Власти Украины остановили экспорт газа из страны
Украинское руководство на время остановило экспорт газа со своей территории, в том числе из ПХГ страны, заявил исполняющий обязанности гендиректора «Укртрансгаза» – оператора подземных газохранилищ Украины Сергей Перелома.
«Министерство энергетики Украины запретило участникам рынка экспортировать природный газ с таможенной территории нашего государства. Это относится и к газу, хранящемуся в подземных газохранилищах Украины в режиме «таможенный склад», – цитирует Перелома ТАСС.
Утром в четверг сообщалось, что транзит российского газа через Украину сохраняется на максимальном уровне, через Белоруссию и Польшу – по газопроводу «Ямал – Европа» – транзит идет ночью.
До этого стало известно, что цены фьючерсов на газ в Европе превысили 1,4 тыс. долларов за 1 тыс. кубометров.