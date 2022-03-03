Эксперт разоблачил фейки о планах отправить срочников на Украину

Родственникам молодых людей призывного возраста приходят листовки с призывом не пускать их в военкоматы на весенний призыв, так как их якобы отправят на Украину. Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко объяснил, почему это не так.

О недостоверности подобной информации не раз заявляли в российском Минобороны. Официальный представитель военного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков объяснял, что в спецоперации на Украине принимают участие только контрактники.

«Все последние годы у нас в Вооруженных силах делалась ставка прежде всего на военнослужащих по контракту, учитывая, что идёт усложнение вооружений и военных техники. Квалифицированно эксплуатировать такую технику могут, в первую очередь, конечно же, военнослужащие контрактной службы. Плюс профессионализм при проведении сетецентрических войн гибридного типа, которые характерны для большинства военных конфликтов нынешнего времени, также предусматривает, что воевать должны профессионалы», – пояснил «Московскому комсомольцу» эксперт.

«У нас, к примеру, уже активно внедряется система управления тактического звена. Она предусматривает и возможность взаимодействия с беспилотниками, и внешними целеуказаниями на поражение объектов, и взаимодействие подразделений на поле боя путём обмена соответствующей тактической информацией. Выполнять такие задачи должны никак не 18-19-летние срочники, а исключительно профессионалы-контрактники. Только они могут воевать, успешно решая такого рода задачи. Что, кстати говоря, и было отработано еще в ходе операции в Сирии. Там никаких срочников нет», – добавил Коротченко.

Эксперт напомнил: учитывая, что мы действуем на Украине ограниченной группировкой войск, то она, разумеется, полностью состоит из профессионалов. Это исключительно контрактники и офицеры.

«Ну и, конечно же, те призывники, которые придут в армейский в строй по призыву с 1 апреля, отправятся исключительно в воинские части, дислоцированные в наших внутренних военных округах. Причем только в те части, которые никоим образом не задействованы сейчас и не будут задействованы позже в ходе операции на Украине», – заключил он.