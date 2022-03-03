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«Единая Россия» отправила еще две медицинские бригады в ЛНР и ДНР
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Еще 14 медиков на добровольческой основе прибыли для помощи врачам Донбасса, сообщил председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов, который возглавляет работу по формированию отрядов медиков для оказания плановой медпомощи на Донбассе.
Бригада медиков уже несколько дней работает в Луганской республиканской больнице. «Пять человек прибыли из Уфы, еще девять – в основном из Москвы и Московской области. Безусловно, здесь еще нужны педиатры для работы в первичном звене, онкологи. Ковид никуда не ушел – поэтому нужны и реаниматологи, и анестезиологи», – приводятся слова Хубезова на сайте ЕР.
Одну из медицинских бригад возглавил заместитель главы думского комитета по охране здоровья Бадма Башанкаев («Единая Россия»).
«Уже есть список врачей, которые готовы и хотят ехать следом за нами. Это терапевты, эндоскописты, эндокринологи. Посмотрим, сделаем выводы, какие специалисты востребованы. Главная задача – помочь тем врачам, что восемь лет спасают жизни под пулями», – подчеркнул он.
Также Башанкаев сообщил, что представители фармбизнеса передали восемь паллетов медикаментов и расходных материалов для медиков ЛДНР.
«Среди них суперсовременные материалы – и это невероятный подарок. Все понимают, как важна сейчас наша помощь на Донбассе», – подчеркнул он.
Ранее «Единая Россия» запустила формирование отрядов волонтеров-медиков для оказания плановой медицинской помощи жителям народных республик. Первая бригада из шести медиков прибыла для работы в Луганской республиканской больнице 1 марта.
Эксперт: В переговорных позициях Москвы и Киева есть существенные расхождения
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«Задача России и Украины сейчас – остановить кровопролитие, то есть достичь некого перемирия, чтобы потом превратить его в устойчивый переговорный процесс», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Кортунов. Ранее представители обеих сторон заявили, что нашли общие точки по итогам первого раунда переговоров.
«Прекращение огня в качестве заморозки конфликта было бы очень большим достижением – общей точкой, к которой могли прийти стороны. После этого можно будет обратиться к более сложным, потенциально взрывоопасным проблемам, ведь между сторонами по-прежнему существуют принципиальные разногласия», – считает гендиректор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов.
При этом эксперт отметил, что эскалация конфликта по-прежнему возможна: «У России требования по денацификации, перезагрузки украинской государственности, невступления Украины в НАТО. У Киева, в свою очередь, есть требования немедленного вывода российских войск, отказа от признания ДНР и ЛНР и, может быть, выплаты компенсации за нанесенный ущерб. Таким образом, есть основания говорить о существенном расхождении позиций».
По его мнению, в контексте переговоров интересны слова члена украинской делегации Михаила Подоляка, который после встречи в числе прочего рассказал о возможностях «имплементации логистических решений». «Думаю, речь может идти о восстановлении украинской инфраструктуры, которая сейчас в плачевном состоянии, и контроля над городами, оказавшимися отрезанными от транспортной логистической сети в результате спецоперации», – предположил эксперт.
«Что касается решения делегаций уехать в столицы после разговора вместо того, чтобы созвониться с Москвой и Киевом напрямую, то это можно объяснить накалом страстей. Поэтому очень важно сначала вернуться к руководству, подробно доложить, проконсультироваться, получить одобрение и только потом продолжить работу», – резюмировал он.
В понедельник на границе Белоруссии и Украины состоялся первый раунд российско-украинских переговоров по поводу спецоперации РФ, проводимой на территории Украины. Он продлился примерно пять часов. По его итогам глава российской делегации, помощник президента России Владимир Мединский заявил, что стороны «нашли некоторые точки, по которым можно прогнозировать общие позиции». «Самое главное, договорились продолжить переговорный процесс», – добавил он и уточнил, что переговоры возобновятся в ближайшие дни и пройдут на польско-белорусской границе.
В свою очередь член украинской делегации, советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк обратил внимание, что основной целью переговоров «было обсуждение вопросов прекращения огня на территории Украины и боевых действий». «Стороны определили ряд приоритетных тем, на которые наметились определенные решения. Ради того, чтобы эти логистические решения получили какие-то возможности имплементации, стороны уезжают для консультаций в свои столицы», – уточнил он.
Напомним, место для первого раунда переговоров было выбрано накануне. Мединский заявил, что Киев согласовал проведение переговоров с Москвой в Гомельской области Белоруссии, неподалеку от украинской границы. Россия была готова к разговору еще вчера, отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, однако два вертолета украинской делегации прибыли только в понедельник утром. По словам Мединского, задержка могла быть вызвана «очень сложной логистикой».
Интересно, что на переговоры такого уровня один из членов украинской делегации, глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия пришел в кепке и так ее и не снял. Глава Минобороны Украины Алексей Резников был одет в свитер. В Кремле тем временем указали на компетентность российской делегации, особенно ее лидера – Мединского. «Это представитель очень высокого уровня, это помощник президента. Вот, собственно, все, что необходимо для проведения переговоров и чем в первую очередь руководствовался президент», – пояснил Песков.
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Войска ДНР освободили 37 населенных пунктов и вошли в Волноваху
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Группировка войск Донецкой народной республики ведет бои на подступах к Мариуполю и вошла в Волноваху, сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.
«Группировка войск ДНР ведет бои на подступах к Мариуполю и вошла в Волноваху», – говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.
Отмечается, что освобождено 37 населенных пунктов, находившихся под контролем Киева.
«По состоянию на 2 марта 2022 года освобождены 37 населенных пунктов, ранее находившихся под контролем (украинских войск): Павлополь, Пищевик, Викторовка, Богдановка, Новогнатовка, Николаевка, Рыбинское, Трудовское, Васильевка, Прохоровка, Старогнатовка, Свободное, Донское, Анадоль, Андреевка, Гранитное, Гнутово, Бугас, Старомарьевка, Мирное, Каменка, Новоселовка, Новоселовка Вторая, Кременевка, Федоровка, Заможное, Широкино, Талаковка, Сартана, Бердянское, Приморское, Орловское, Степановка, Тополиное, Малоянисоль, Лебединское, Водяное», – говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что российская армия взяла под полный контроль украинский город Херсон. Известно, что «силами оперативно-тактической и армейской авиации ВКС России нанесен массированный авиационный удар по военной инфраструктуре Украины, поражено 67 объектов».
Между тем число эвакуированных в Россию жителей Донбасса выросло до 137 тыс. человек.
ВС России освободили Балаклею от батальонов украинских националистов
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Город Балаклея в Харьковской области освобожден от батальонов украинских националистов, сообщил официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
«Вооруженные силы Российской Федерации, продолжая успешные наступательные действия, взяли под контроль Чистополье, Новополтавку, Жовтневое и выровняли передний край с подразделениями Донецкой народной республики. Освобожден от националистических батальонов город Балаклея», – передает РИА «Новости» его слова.
По словам Конашенкова, вооруженные силы России поразили высокоточным оружием резервный технологический радиотелевизионный центр в районе Лысая гора в Киеве. «В результате нанесения удара высокоточным оружием большой дальности выведен из строя резервный технологический радиотелевизионный центр в районе Лысая гора в Киеве, использовавшийся СБУ для психологических операций против России», – передает ТАСС его сообщение.
По словам официального представителя Минобороны, жертв и разрушений жилых домов в результате удара нет. При этом за время военной операции на Украине поразили 1 612 объектов. «Всего за время операции поражено 1 612 объектов, среди них – 62 пункта управления и узла связи ВСУ, 39 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300, «Бук М-1» и «Оса», 52 радиолокационных станций», – сказал он.
Кроме того, вооруженные силы России уничтожили 53 беспилотных летательных аппарата, 49 самолетов на земле и 13 самолетов в воздухе. «Уничтожено 49 самолетов на земле и 13 самолетов в воздухе, 606 танков и других боевых бронированных машин, 67 реактивных систем залпового огня, 227 орудий полевой артиллерии и минометов, 405 единиц специальной военной автомобильной техники, а также 53 беспилотных летательных аппарата», – рассказал Конашенков.
По его словам, группировки войск ДНР и ЛНР продолжают продвижение, освобождены населенные пункты Виноградное, Сартака и Водяное, сужено кольцо окружения города Мариуполь.
«Группировка войск Луганской народной республики при огневой поддержке российских Вооруженных сил продолжила наступательные действия и вышла на рубеж Красный Лиман – Приволье – северная окраина Северодонецка. Продвижение составило 4 километра. Подразделения вооруженных сил Донецкой народной республики сузили кольцо окружения города Мариуполь, а также взяли под контроль населенные пункты Виноградное, Сартака и Водяное», – заключил представитель Минобороны.
Ранее представитель народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин заявил, что заканчивается операция по зачистке Волновахи, в ближайшее время город перейдет под контроль сил ДНР. При этом добавил, что украинская сторона пытается превратить Мариуполь в концлагерь: в городе большая проблема с водой, гуманитарная ситуация ухудшается.
Пушилин заявил об опережающем темпе спецоперации
Специальная операция на Украине, проводимая силами Донецкой и Луганской народных республик, идет с опережением графика, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
«Темпы с учетом всех тех составляющих достаточно высокие и мы идем где-то даже с опережением графика», – сказал Пушилин в эфире YouTube-канала «Соловьев Live», передает ТАСС.
В понедельник российская авиация установила контроль над всей украинской территорией. Минобороны России сообщало, что взяты под контроль Бердянск и Энергодар, установлен контроль над территориями вокруг Запорожской АЭС.
Российские ВКС уничтожили в ходе спецоперации шесть колонн бронетехники Украины, с начала операции подбито более 300 украинских танков.
Подразделения ДНР уничтожили часть боевиков «Правого сектора»
Народная милиция Донецкой народной республики на Мариупольском направлении уничтожила часть боевиков запрещенной в России организации «Правый сектор*», сообщил боец ДНР.
«Мы сейчас держим в руках флаг «Правого сектора*». Этот трофей нам достался в районе населенного пункта Гнутово. Если эти трофеи у нас, значит «правосеки» уничтожены», – сказал журналистам боец Народной милиции ДНР, передает РИА «Новости».
Точная численность уничтоженного отряда не уточнялась.
Напомним, Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Все машины СММ ОБСЕ покинули Луганск и выехали в сторону России
Представители ОБСЕ в Луганске оставили свой офис и выдвинулись по направлению к территории Российской Федерации, заявили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня и стабилизации обстановки на юго-востоке Украины (СЦКК).
Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ намерены пересечь контрольно-пропускной пункт (КПП) «Успенка» на границе с Россией, заявили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня и стабилизации обстановки на юго-востоке Украины (СЦКК) РИА «Новости».
«Все 43 автомобиля СММ ОБСЕ выдвинулись из Донецка в сторону границы Российской Федерации», – уточнили там.
Очевидцы сообщили, что офис ОБСЕ в Луганске заморожен.
До этого СММ ОБСЕ сообщала, что мониторинговые команды в Донецке и Луганске намерены эвакуироваться через территорию России.
В понедельник российская авиация установила контроль над всей украинской территорией. Минобороны России сообщало, что взяты под контроль Бердянск и Энергодар, установлен контроль над территориями вокруг Запорожской АЭС.
Российские ВКС уничтожили в ходе спецоперации шесть колонн бронетехники Украины, с начала операции подбито более 300 украинских танков.
Под контроль ЛНР перешли 40 населенных пунктов
Народная милиция Луганской народной республики (ЛНР) по данным на утро среды освободила 40 населенных пунктов, находившихся под контролем украинской армии, сообщил официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко.
«Подразделениями Народной милиции от Вооруженных сил Украины освобождены уже сорок населенных пунктов», – передает ТАСС заявление Филипоненко.
Он сообщил, что под контроль ЛНР перешли населенные пункты Путилино, Артема, Широкий, Шульгинка, Теплое, Нижнетеплое, Верхнетеплое, Плотина, Петровка, Бахмутовка, Герасимовка, Малиновое, Нижняя Ольховая, Верхняя Ольховая, Камышное, Боброво, Капитаново, Муратово, Орехово-Донецкое, Смоляниново, Хворостяновка, Денежково, Крымское, Трехизбенка, Лопаскино, Новоахтырка, Чабановка, Новая Астрахань, Гречишкино, Голубовское, Сватово, Новоборовое, Бараниковка, Климовка, Булгаковка, Краснореченское, Барыкино, Валуйское, Станица Луганская и Счастье.
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Глава государства подчеркнул, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия. В МО России заявили, что Вооруженные силы России не наносят удары по городам Украины. Высокоточное оружие поражает только военные цели. Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. О разрыве дипотношений с Россией затем заявила и Микронезия. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации и указ о создании Ставки верховного главнокомандующего.
В ДНР заявили о захвате националистами 60 гражданских в школе Мариуполя
Народная милиция ДНР сообщила, что украинские войска принудительно удерживают более 60 человек, из которых половина женщины и дети, в подвале и помещениях школы в Мариуполе.
«В подвале и помещениях школы №34 по улице Гастело д.17, принудительно удерживается более 60 человек гражданского населения, из которых более половины женщины и дети», – говорится в сообщении народной милиции в Telegram-канале.
Якобы в школу отправляют тех, кто пытался покинуть город по гуманитарным коридорам. Ранее в ДНР заявляли о блокировании Мариуполя.
Напомним, Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».
На утро среды, поражены более 1,5 тыс. объектов: аэродромы, пункты управления, радиолокационные станции и так далее. Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, идет работа для восстановления подачи воды в Крым.
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В ЛНР заявили о переходе под контроль республики семи населенных пунктов
Еще семь населенных пунктов, среди них Старобельск, перешли под полный контроль ЛНР, заявила народная милиция республики.
По ее данным, за минувшие сутки украинские военные четыре раза обстреляли четыре населенных пункта, применяли крупнокалиберное оружие. При стрельбе получили ранения двое подростков 15 лет.
«Подразделения народной милиции продолжает освобождать от вооруженных формирований Украины населенные пункты, под полным контролем ЛНР стали еще семь: Новоайдар, Краснореченская, Епифановка, Степной Яр, Гавриловка, Старобельск, Андреевка», – передает РИА «Новости» сообщение народной милиции ЛНР.
В представительстве ДНР в СЦКК в свою очередь сообщили, что украинские войска за истекшие сутки 13 раз обстреляли ДНР.
«За истекшие сутки представительство сообщало о 13 фактах ведения огня со стороны ВФУ... За прошедшие сутки ранены два мирных жителя», – говорится в сообщении представительства.
Отмечается, что в общей сложности выпущено 113 единиц боеприпасов.
Ранее официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко заявил, что Народная милиция Луганской народной республики по данным на утро среды освободила 40 населенных пунктов, находившихся под контролем украинской армии. Под контроль ЛНР перешли населенные пункты Путилино, Артема, Широкий, Шульгинка, Теплое, Нижнетеплое, Верхнетеплое, Плотина, Петровка, Бахмутовка, Герасимовка, Малиновое, Нижняя Ольховая, Верхняя Ольховая, Камышное, Боброво, Капитаново, Муратово, Орехово-Донецкое, Смоляниново, Хворостяновка, Денежково, Крымское, Трехизбенка, Лопаскино, Новоахтырка, Чабановка, Новая Астрахань, Гречишкино, Голубовское, Сватово, Новоборовое, Бараниковка, Климовка, Булгаковка, Краснореченское, Барыкино, Валуйское, Станица Луганская и Счастье.
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Глава государства подчеркнул, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия. В МО России заявили, что Вооруженные силы России не наносят удары по городам Украины. Высокоточное оружие поражает только военные цели. Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. О разрыве дипотношений с Россией затем заявила и Микронезия. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации и указ о создании Ставки верховного главнокомандующего.
В ЛНР заявили о завершении эвакуации жителей Луганска
Все население Луганска эвакуировано, сообщил во вторник глава городской администрации Манолис Пилавов в эфире телеканала «Россия-24».
«Мы успели по указу главы [Луганской Народной] Республики [Леонида Пасечника] эвакуировать все население: стариков, детей, самое главное», – цитирует ТАСС Пилавова.
18 февраля главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин заявили об эвакуации жителей республик на территорию России в связи с нарастающей угрозой боевых действий.
Ранее стало известно, что в Россию с 18 февраля эвакуированы более 132 тыс. жителей Донбасса.
Также сообщалось, что все машины СММ ОБСЕ покинули Луганск и выехали в сторону России.
В Минобороны России заявили о блокировании выхода ВСУ к Азовскому морю. Кроме того, передовые отряды ДНР вышли на границу Донецкой области и соединились с российскими силами, которые брали под контроль районы вдоль побережья, а военные Луганской народной республики (ЛНР) продвинулись вперед на 61 километр.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в ходе обращения к Европарламенту объявил, что все крупные города страны находятся в блокаде.
Народная милиция ЛНР сообщила об освобождении 15 населенных пунктов
Подразделениями ЛНР освобождены от украинских силовиков еще 15 населенных пунктов, сообщила народная милиция.
«Народная милиция продолжает освобождать оккупированную Киевом территорию. Подразделениями оборонного ведомства от вооруженных формирований Украины освобождены населенные пункты Путилино, Артема, Широкий, Шульгинка, Теплое, Нижнетеплое, Верхнетеплое, Плотина, Петровка, Бахмутовка, Герасимовка, Малиновое, Нижняя Ольховая, Верхняя Ольховая, Камышное», – передает РИА «Новости» сообщение нродной милиции.
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Глава государства подчеркнул, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия.
Пушилин сообщил о сужении кольца вокруг Мариуполя
Кольцо вокруг Мариуполя сужается – продолжается освобождение населенных пунктов, сообщил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин на канале «Россия 24».
«Продолжается освобождение населенных пунктов, кольцо вокруг Мариуполя сужается. В Волновахе продолжается операция зачистки от разрозненных батальонов», – передает РИА «Новости» его слова.
Ранее представитель народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин заявил, что заканчивается операция по зачистке Волновахи, в ближайшее время город перейдет под контроль сил ДНР. При этом добавил, что украинская сторона пытается превратить Мариуполь в концлагерь: в городе большая проблема с водой, гуманитарная ситуация ухудшается.
2 марта в Минобороны заявили, что боевики батальона «Азов» поставили мины на заводе «Азовсталь» в Мариуполе, они намерены взорвать его вместе с людьми.
Также Минобороны сообщило, что в ходе спецоперации на Украине погибли 498 российских военнослужащих.
В Минобороны сообщили об успешном наступлении сил ДНР и ЛНР
Вооруженные силы России и военные республик Донбасса продолжили успешное наступление на позиции украинских военных, сообщили в российском Министерстве обороны.
«Группировка войск Луганской народной республики при огневой поддержке российских вооруженных сил продолжила наступательные действия и взяла под контроль дорожное направление Яровая - Красный Лиман - Приволье. Подразделения Вооруженных сил Донецкой народной республики провели успешные наступательные действия, продвинулись на 8 км и взяли под контроль населенные пункты Новокрасновка и Красновка», – цитирует сообщение ведомства ТАСС.
Ранее в Минобороны России заявили, что украинские националисты насильно удерживают и не допускают эвакуации мирных граждан и иностранцев в украинских городах.
До этого там сообщали, что боевики батальона «Азов» поставили мины на заводе «Азовсталь» в Мариуполе, они намерены взорвать его вместе с людьми. Также в ведомстве указали, что город Балаклея в Харьковской области освобожден от украинских националистов.
Представитель народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин сообщал, что заканчивается операция по зачистке Волновахи, в ближайшее время город перейдет под контроль сил ДНР.
В ЕР анонсировали рассмотрение законопроектов по поддержке бизнеса в условиях санкций
Госдума рассмотрит законопроекты по поддержке бизнеса в условиях санкций 4 марта, заявил первый вице-спикер Госдумы, член правительственной комиссии по повышению устойчивости развития российской экономики в условиях санкций на заседании президиума генсовета «Единой России» Александр Жуков.
США и Евросоюз объявили не просто экономические санкции, а экономическую и финансовую войну и те меры, которые они применяют, напрямую затрагивают интересы граждан, почеркнули в партии.
«Абсолютно беспрецедентная вещь – заморозка активов граждан, отъем собственности, в том числе государственной. Это требует принятия безотлагательных мер по защите экономики, финансовой системы в целом. Первоочередные задачи: сдерживание инфляции, поддержка и стабилизация курса рубля, поддержка фондового рынка, в целом отечественного бизнеса, в первую очередь системообразующих предприятий, МСП, ИТ-компаний. Речь идет о том, чтобы активизировать внутренние капитальные вложения. Необходимо создать предпринимателям нашим максимально благоприятные условия, сократить избыточные требования, административное давление на бизнес свести к минимуму», – приводятся слова Жукова на сайте ЕР.
По его словам, на первый план выходит импортозамещение.
«Это должно стать одним из основных направлений нашей деятельности. Очень важно поддержать российские компании, которые попадают под санкции – мы должны помочь тысячам граждан, которые в них работают, чтобы сохранить рабочие места. Все бюджетные обязательства должны исполняться в первоочередном порядке», – добавил он.
Первый вице-спикер Госдумы напомнил, что для выработки первоочередных мер Правительством создан оперативный штаб, комиссия по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций. Готовится план мер по поддержке экономики.
«Здесь «Единая Россия» должна принять самое активное участие в подготовке. У нас много специалистов, есть наши планы, которые нужно скоординировать с этими первоочередными мерами. Всю ту информацию, которую мы получаем с мест, из регионов, важнейшая информация, которая необходима для выработки как неотложных мер, так и перспективных мер», – считает он.
Жуков сообщил, что уже в четверг, 3 марта, профильные комитеты рассмотрят ряд законопроектов по поддержке экономики. Они предусматривают возможность вложения средств Фонда национального благосостояния в государственные ценные бумаги. Создаются условия для приобретения на вторичном рынке акций Минфином оперативное использование дополнительных и нефтегазовых доходов бюджета на обеспечение различных мероприятий по предотвращению ухудшения экономической ситуации – в том числе и возможности Правительства принимать такие решения, как увеличение пенсий, возможность оперативно направлять оперативные доходы в бюджет и оттуда финансировать все необходимые мероприятия, упрощение процедур приобретения необходимых лекарств, оказания различных видов социальной помощи, лицензионных процедур для закупок защиту прав российских граждан, которые проходили обучение за рубежом. Их также рассмотрят на пленарном заседании Госдумы в пятницу, 4 марта.
Эксперт: Абсолютное большинство граждан поддерживают решение Путина об операции на Украине
Абсолютное большинство граждан страны поддерживают решение президента: соотношение сторонников и противников спецоперации (3:1), заявил политический обозреватель радиостанции «Говорит Москва» Александр Асафов, выступающий по украинской проблематике, внутренней и внешней политике стран СНГ.
Согласно данным ВЦИОМ, сайт которого подвергается массированным DDoS-атакам, 68% граждан России поддерживают решение президента о проведении спецоперации и лишь 22% относятся к нему негативно. Каждый десятый опрошенный (10%) затруднился сформулировать свое отношение к происходящему, поделился он в своем Facebook.
По словам Асафова, неизбежная информационная война, целенаправленно ведущаяся в медиа и соцсетях, сильно искажает картину реального общественного мнения. При его изучении на основе анализа различных информационных пузырей можно сделать диаметрально противоположные выводы. При этом данные исследования ВЦИОМ наглядно демонстрируют ошибочность этих выводов и отсутствие поляризации общественного мнения.
Политолог отметил, что большинство из опрошенных – 26%, считают, что спецоперация преследует своей целью защиту русскоязычного населения Народных республик Донбасса. 20% граждан считают, что российские войска действуют превентивно, чтобы не допустить размещения военной инфраструктуры НАТО на украинских территориях. Такая же доля опрошенных полагает, что основная цель спецоперации – демилитаризация режима. 7% считают, что Россия преследует цель провести денацификацию Украины и изменить ее политический курс, 6% – сменить недружественный для России политический режим, 4% – разделить украинские территории с целью установить свое влияние на их части.
Таким образом, по мнению Асафова, абсолютное большинство граждан страны поддерживают решение президента. Соотношение сторонников и противников спецоперации (3:1) свидетельствует о том, что общество в целом единодушно в своей оценке действий руководства.
Эксперт подчеркнул, что осуждающие проведение спецоперации традиционно создают иллюзию своей многочисленности активностью в социальных сетях. По его мнению, их поведение продиктовано иррациональным страхом перед военными действиями и боязнью широкомасштабной войны.
Кроме того, немаловажную роль играет утилитарный бытовой фактор – боязнь потери работы, дохода, санкций. Подобный паттерн поведения регистрируется социологией давно и не выходит за рамки немногочисленной части российского общества, добавил Асафов.
«Безусловно, оценка текущего социального самочувствия будет зависеть от дальнейшего развития событий, однако уже сейчас можно констатировать понимание целей и задач спецоперации большинством граждан», – резюмировал политолог.
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Глава государства подчеркнул, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия.