Эксперт: Лавров сделал заявку на новую внешнеполитическую стратегию

«В дискурсе российского руководства давно существовала идея о том, что страна будет вынуждена, образно говоря, заплатить дополнительный налог, чтобы оставаться самостоятельным игроком и не идти на политические уступки оппонентам», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Кортунов. Ранее глава МИДа Сергей Лавров назвал западные санкции «налогом на независимость».

«Лавров в лаконичный и яркой форме выразил идею, которая давно присутствовала в российском руководстве. Фактически выбор сводится к тому, чтобы сохранять суверенитет, но тогда оставаться объектом экономического давления. Либо каким-то образом снизить давление, но – за счет части суверенитета», – считает гендиректор Российского совета по международным делам, член дискуссионного клуба «Валдай» Андрей Кортунов.

Разговор Лаврова с иностранными журналистами в четверг – это первое значимое выступление, в котором анализируется новая реальность, считает политолог. «Глава МИДа размышляет о том, как в этой реальности наша страна может жить и даже развиваться, как преодолевать попытки загнать ее в международную изоляцию, превратить Россию в страну-изгоя. Нельзя сказать, что прозвучала полная программа, но это заявка на новую внешнеполитическую стратегию России», – добавил Кортунов.

«Уже ясно, что новая реальность будет жесткой. Противоборство станет более значимым, чем сотрудничество. Украинские границы – это не последний рубеж, из-за которого России и Западу придется столкнуться. Продолжится военно-техническое соревнование и геополитическое соперничество. Вероятно, будут еще более активно использоваться методы экономической и информационной борьбы. России очень важно оказаться более готовой к этой новой реальности, чем геополитическим оппонентам. Очень важно найти правильный баланс между различными инструментами внешней политики, сохранить при этом ее комплексный стратегический характер. От дипломатов и экспертов сейчас требуется по-новому оценить свои традиционные подходы», – подытожил Кортунов.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Сергей Лавров в четверг выступили с интервью российским и иностранным СМИ по актуальной международной повестке. В частности, он заявил, что США подчинили себе Европу, как в свое время это пытались сделать Наполеон и Гитлер. «Понятно, в НАТО там вообще даже вопросов не возникает, а Евросоюзу указали на его место», – добавил он. При этом США, по его мнению, стремятся в нынешнем конфликте не обеспечить безопасность Украины на основе баланса интересов всех стран, а «демонизировать» Россию. «Цель была не обеспечить безопасность Украины на основе баланса интересов Украины, США и России, а цель была – демонизировать, добивать Российскую Федерацию», – цитирует его ТАСС.

Тем не менее, в политическом плане Москва не ощущает себя одинокой, добавил Лавров. «Я уверен, что Россию мир слушает. Насколько нас слышат – пока мне сказать трудно. Думаю, что большинство понимает, о чем идет речь, но вынуждено подчиняться самому жесткому диктату», – цитирует его РИА «Новости». По мнению министра, западные санкции стали своего рода налогом на независимость.

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