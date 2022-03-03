В Госдуме одобрили законопроект о повторных кредитных каникулах

Комитет Госдумы по экономической политике одобрил норму, согласно которой россияне, а также субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП) в 2022 году могут получить возможность вновь обратиться за кредитными каникулами, в том числе по ипотеке, даже если они получали их во время пандемии.

Согласно законопроекту, заемщик, которым может выступать физическое лицо, а также субъект МСП, вправе до 30 сентября 2022 года обратиться к кредитору с требованием изменить условия обслуживания потребительского или ипотечного кредита. Речь идет о заемщиках, заключивших договор с кредитором до 1 марта 2022 года или до вступления закона в силу, передает ТАСС.

Правом на такое обращение наделяются заемщики, отвечающие трем условиям. Размер кредита по договору не должен превышать максимального размера, установленного правительством РФ, доход заемщика, обратившегося за приостановлением исполнения своих обязательств по кредитному договору, за месяц до обращения должен снизиться на 30 процентов по сравнению с его среднемесячным доходом за год до обращения. В отношении этого заемщика на момент обращения не должен действовать аналогичный льготный период.

Соответствующие предложения содержатся в правительственном законопроекте, направленном на поддержку граждан и бизнеса в условиях санкций.

Ранее Банк России объявил о новых мерах по поддержки граждан и кредиторов на фоне введенных странами Запада санкций.

Центробанк принял решение c 28 февраля повысить ключевую ставку до 20% годовых, заявив, что это позволит поддержать финансовую и ценовую стабильность и защитить сбережения граждан от обесценения. Отмечалось, что президент России Владимир Путин поручил обеспечить сохранение кредитных ставок в договорах, заключенных до увеличения ключевой ставки ЦБ до 20%. О том, что в России не останавливали льготные ипотечные программы, несмотря на резкое повышение ключевой ставки, ранее заявил и вице-премьер Марат Хуснуллин.