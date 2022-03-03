В ЕК решили отстраниться от вопроса расчетов между импортерами из ЕС с Россией

|
3 марта, четверг | Последнее обновление — 16:29 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Северо-Крымский канал начал наполняться водой
Разделы
Старых правил больше нет, Ялтинского мира больше нет, системы международной безопасности больше нет. Новое же творится смелыми.
Подробности...
В Европе отмечены случаи насилия и травли граждан России. И они стали следствием неприятия нашей страны и ее граждан, которое возникло задолго до 2014 года. Европа становится для граждан России опасным местом, с которым лучше иметь поменьше дел.
Подробности...
Теперь только черное и белое. Ты за Украину, пусть ты в ней маргинал и изгой, или ты за Россию, пусть и ценой потери всего, включая жилье и даже свою жизнь?
Подробности...
В четверг рано утром президент Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по демилитаризации Украины. Сразу после этого начали появляться сообщения о проведении массированных ракетно-артиллерийских ударов по всем объектам ключевой военной инфраструктуры страны. В Минобороны сообщили, что мирному населению ничего не угрожает. По мнению экспертов, конечной целью России станет смена правящего режима на Украине
Подробности...
В понедельник вечером Владимир Путин выступил с телеобращением к россиянам. Глава государства заявил, что ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер – и на этом фоне он принял решение признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства. В самих республиках эту новость восприняли с радостью и ликованием
Подробности...
Для российских спортсменов, вернувшиеся из Пекина в Москву, на «ВТБ Арене» состоялась праздничная церемония. Для олимпийцев прозвучал гимн России, а олимпийские чемпионы Александр Большунов и Анна Щербакова подняли флаг страны. Столичный стадион был заполнен до отказа болельщиками, которые приехали поддержать героев Олимпиады
Подробности...
19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
Подробности...
В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
Подробности...
В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
|
|
В ЕК решили отстраниться от вопроса расчетов между импортерами из ЕС с Россией
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Еврокомиссия (ЕК) «не отвечает» за то, как европейские компании-импортеры должны оплачивать закупки в России после отключения российских банков от SWIFT в рамках евросанкций, заявил официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер.
Мамер заявил, что «мы не отвечаем за это, это не наша компетенция, вам лучше обратиться к конкретным компаниям-импортерам, чтобы узнать, как они будут оплачивать», передает ТАСС.
-
Ранее в Британии решили обсудить в G7 возможность отключения всех банков России от SWIFT.
Премьер Испании назвал условие отмены санкций ЕС против России
|
|
Новые санкции Евросоюза против России будут оставаться в силе до тех пор, пока РФ «не уйдет» с Украины, заявил председатель правительства Испании Педро Санчес в интервью телекомпании Television Espanola.
«Все эти санкции <…> будут длиться столько, сколько будет необходимо, пока [президент России Владимир] Путин не покинет Украину», – приводит утверждение Санчеса ТАСС.
«Ошибка, которую совершил Путин – это думать, что ЕС не будет тверд и един в ответе. Возможно, мы примем больше санкций», – добавил Санчес.
Ранее стало известно, что страны Евросоюза и их партнеры по итогам состоявшейся в понедельник вечером видеоконференции лидеров Франции и других стран ЕС, США и Японии договорились о подготовке дополнительного пакета ограничительных мер против России.
Накануне президент России Владимир Путин подписал указ «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями США и примкнувших к ним стран». В МИД подчеркнули, что санкционная политика Евросоюза не сможет уничтожить экономику России, Москва продолжит реализовывать национальные интересы РФ без оглядки на рестрикции и угрозы, при этом действия Евросоюза не останутся без жесткого ответа. Газета ВЗГЛЯД разбирала, как Россия противостоит экономическому удару Запада.
В минувшее воскресенье глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сообщил, что главы МИД стран ЕС утвердили новый пакет санкций против РФ, в числе которых закрытие воздушного пространства ЕС, отключение ряда российских банков от SWIFT и блокировка активов ЦБ. Он также объявил о намерении Евросоюза расширить санкции против бизнесменов и представителей элиты России в связи с военной операцией на Украине.
-
ЕС ввел санкции против пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, главы Роснефти Игоря Сечина, бизнесмена Алишера Усманова, предпринимателя Петра Авена, миллиардера Михаила Фридмана, председателя правления и президента Транснефти Николая Токарева.
В минувшую пятницу стало известно о разработке третьего пакета санкций ЕС против России. Днем ранее страны ЕС в ходе саммита ЕС в Брюсселе ввели второй пакет санкций против России, которые коснутся финансового, энергетического, транспортного секторов, продукции двойного назначения, экспортного контроля и финансирования, визовой политики.
Позже глава ЕК Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Евросоюз собрался ограничить доступ России к передовым полупроводниковым технологиям и запретить экспорт «уникальных европейских технологий, которые необходимы для переработки нефти». Она также сообщила, что ЕС решил запретить продажу самолетов и оборудования российским авиакомпаниям.
В прошлую среду Совет ЕС официально ввел санкции в качестве ответа на решение России признать ДНР и ЛНР как независимые государства и на последующее решение направить туда войска. В связи с признанием Россией ЛНР и ДНР Евросоюз ввел персональные санкции против почти 400 представителей политического, военного и экономического руководства РФ, журналистов и общественных деятелей. Кроме того, ЕС ввел ограничительные меры против Банка «Россия», Промсвязьбанка (ПСБ), ВЭБ.РФ и «Агентства интернет-исследований».
Глава МИД Франции ответил на вопрос о войне ЕС с Россией
|
|
Ни Франция, ни Евросоюз в целом не являются сторонами конфликта на Украине, заявил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан в интервью телеканалу BFM в ответ на вопрос о том, означает ли начало поставок оружия Украине, что ЕС, в том числе Франция, находятся в состоянии войны с Россией.
«Нет, мы не участвуем в боевых действиях. Мы не являемся стороной конфликта. Мы лишь оказываем поддержку народу, который борется против вторжения», – приводит ТАСС ответ Ле Дриана на вопрос о том, означает ли начало поставок оружия то, что ЕС, в том числе Франция, находятся в состоянии войны с Россией.
«Нет, солдат [отправлять] не будем», – сказал Ле Дриан в ответ на уточняющий вопрос о возможной отправке военных на Украину. Также он подтвердил призыв к французам покинуть территорию России, но при этом отметил, что они «пока еще не в опасности».
«В наших отношениях, которые сейчас следует иметь с Россией, предварительным условием должно являться прекращение огня. Сегодня на Совете Безопасности ООН мы предложим резолюцию с требованием о прекращении огня. Оно должно позволить обеспечить доставку гуманитарной помощи на Украину – это то, чего мы требуем от [президента РФ Владимира] Путина немедленно. Это бы стало подтверждением необходимого сигнала, но пока его нет», – заявил Ле Дриан.
-
Так он ответил на просьбу прокомментировать одно из условий урегулирования кризиса на Украине, которое озвучил президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном в понедельник. В частности российский лидер заявил, что такое урегулирование возможно только при безусловном учете законных интересов России в сфере безопасности, включая признание суверенитета РФ над Крымом, решение задач по демилитаризации, денацификации и нейтрального статуса Украины.
Ранее Москва предупредила, что структуры и граждане ЕС, причастные к поставкам ВСУ летальных вооружений и горюче-смазочных материалов (ГСМ), будут нести ответственность за последствия этих действий на фоне продолжающейся спецоперации на Украине.
Накануне глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил об обязанности стран ЕС поставить Украине крупнокалиберное и противотанковое оружие. Днем ранее он объявил о готовности стран ЕС поставить Украине боевые самолеты. Кроме того, в воскресенье глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила о готовности Берлина начать поставки оружия Украине.
Кремль предупредил, что поставка оружия на территорию Украины может и станет чрезвычайно опасным и дестабилизирующим фактором, который в любом случае никоим образом не будет способствовать ни стабильности на Украине, ни восстановлению порядка, а в долгосрочной перспективе может иметь гораздо более опасные последствия.
Как отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова, поставки ФРГ вооружений на Украину заставляют задуматься, насколько был завершен процесс денацификации в самой Германии после поражения во Второй Мировой войне.
В Кремле предупреждали об опасности «накачивания» Украины оружием НАТО, так как это вдохновляет Киев попробовать решить проблему Донбасса силовыми методами. Россия неоднократно призывала мировое сообщество ввести эмбарго на поставку оружия на Украину. В МИД также предупреждали, что использование Соединенными Штатами Украины в качестве «антироссийского оружия» может плохо кончиться для Киева.
Москва предупредила ЕС об ответственности за поставки оружия ВСУ
|
|
Структуры и граждане ЕС, причастные к поставкам ВСУ летальных вооружений и горюче-смазочных материалов (ГСМ), будут нести ответственность за последствия этих действий на фоне продолжающейся спецоперации на Украине, говорится в заявлении МИД РФ о роли ЕС в событиях на Украине.
«Еэсовские граждане и структуры, причастные к поставкам ВСУ летальных вооружений и горюче-смазочных материалов, будут нести ответственность за любые последствия таких действий в условиях продолжающейся специальной военной операции. Они не могут не понимать степени опасности последствий», – приводит текст заявления ТАСС.
В министерстве подчеркнули, что принятое ЕС 27 февраля «решение о начале поставок летальных вооружений украинской военщине является саморазоблачительным». «[Оно] знаменует конец евроинтеграции как «пацифистского» проекта по примирению европейских народов после Второй мировой войны. Еэсовцы окончательно встали на сторону киевского режима, развязавшего политику геноцида в отношении части собственного населения», – подчеркнули в российском внешнеполитическом ведомстве.
Это решение игнорирует все восемь критериев собственной же «общей позиции» Совета ЕС «Об определении общих правил контроля за экспортом военных технологий и оборудования» от 8 декабря 2008 года, отметили в министерстве.
На Смоленской площади также напомнили, что на протяжении многих лет Евросоюз «под маской «миротворца» щедро финансировал киевский режим, пришедший к власти в результате антиконституционного госпереворота», и «безмолвно наблюдал за истреблением населения в Донбассе, удушением русскоязычия на Украине».
«В ЕС игнорировали наши постоянные призывы обратить внимание на засилье нацистов во власти Украины, социально-экономическую блокаду и убийства мирного населения юго-востока страны. Увязав все перспективы отношений с Россией с выполнением минского «Комплекса мер», ничего не сделали, чтобы побудить Киев приступить к реализации его ключевых элементов. Одновременно давали киевским властям деньги и безвизовый режим. Продлевали под сомнительными предлогами антироссийские санкции. Участвовали в устраиваемых Киевом спектаклях, ставящих под сомнение территориальную целостность Российской Федерации», – отметили в МИД.
Накануне глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил об обязанности стран ЕС поставить Украине крупнокалиберное и противотанковое оружие. Днем ранее он объявил о готовности стран ЕС поставить Украине боевые самолеты. Кроме того, в воскресенье глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила о готовности Берлина начать поставки оружия Украине.
Кремль предупредил, что поставка оружия на территорию Украины может и станет чрезвычайно опасным и дестабилизирующим фактором, который в любом случае никоим образом не будет способствовать ни стабильности на Украине, ни восстановлению порядка, а в долгосрочной перспективе может иметь гораздо более опасные последствия.
Как отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова, поставки ФРГ вооружений на Украину заставляют задуматься, насколько был завершен процесс денацификации в самой Германии после поражения во Второй Мировой войне.
В Кремле предупреждали об опасности «накачивания» Украины оружием НАТО, так как это вдохновляет Киев попробовать решить проблему Донбасса силовыми методами. Россия неоднократно призывала мировое сообщество ввести эмбарго на поставку оружия на Украину. В МИД также предупреждали, что использование Соединенными Штатами Украины в качестве «антироссийского оружия» может плохо кончиться для Киева.
Москва предупредила о готовности дать жесткий ответ на действия ЕС
|
|
Санкционная политика Евросоюза не сможет уничтожить экономику России, Москва продолжит реализовывать национальные интересы РФ без оглядки на рестрикции и угрозы, действия Евросоюза не останутся без жесткого ответа, говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства.
«Хотим заверить – не получится (уничтожить экономику России). Действия Евросоюза не останутся без жесткого ответа. Россия будет и впредь обеспечивать реализацию жизненно важных национальных интересов без оглядки на санкции и их угрозы. Западным странам пора понять, что их безраздельное господство в мировой экономике давно осталось в прошлом», – приводит текст заявления российского внешнеполитического ведомства ТАСС.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями США и примкнувших к ним стран». Газета ВЗГЛЯД разбирала, как Россия противостоит экономическому удару Запада.
В минувшее воскресенье глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сообщил, что главы МИД стран ЕС утвердили новый пакет санкций против РФ, в числе которых закрытие воздушного пространства ЕС, отключение ряда российских банков от SWIFT и блокировка активов ЦБ. Он также объявил о намерении Евросоюза расширить санкции против бизнесменов и представителей элиты России в связи с военной операцией на Украине.
ЕС ввел санкции против пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, главы Роснефти Игоря Сечина, бизнесмена Алишера Усманова, предпринимателя Петра Авена, миллиардера Михаила Фридмана, председателя правления и президента Транснефти Николая Токарева.
В минувшую пятницу стало известно о разработке третьего пакета санкций ЕС против России. Днем ранее страны ЕС в ходе саммита ЕС в Брюсселе ввели второй пакет санкций против России, которые коснутся финансового, энергетического, транспортного секторов, продукции двойного назначения, экспортного контроля и финансирования, визовой политики.
Позже глава ЕК Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Евросоюз собрался ограничить доступ России к передовым полупроводниковым технологиям и запретить экспорт «уникальных европейских технологий, которые необходимы для переработки нефти». Она также сообщила, что ЕС решил запретить продажу самолетов и оборудования российским авиакомпаниям.
В прошлую среду Совет ЕС официально ввел санкции в качестве ответа на решение России признать ДНР и ЛНР как независимые государства и на последующее решение направить туда войска. В связи с признанием Россией ЛНР и ДНР Евросоюз ввел персональные санкции против почти 400 представителей политического, военного и экономического руководства РФ, журналистов и общественных деятелей. Кроме того, ЕС ввел ограничительные меры против Банка «Россия», Промсвязьбанка (ПСБ), ВЭБ.РФ и «Агентства интернет-исследований». Днем ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель объявил о намерениях «лишить» депутатов Госдумы «шопинга в Милане, вечеринок в Сен-Тропе, бриллиантов в Антверпене».
Эксперт оценил перспективы членства Украины в ЕС
|
|
«Подача Зеленским заявки на вступление в ЕС – ориентированный на внутреннего потребителя пропагандистский ход, чтобы показать, что Европа делает шаг навстречу Украине», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Вадим Трухачев. Ранее президент Украины подписал заявку на членство страны в ЕС.
«За вхождение Украины в Евросоюз высказались восемь государств ЕС, большинство из которых – бывшие страны Восточного блока, но единства в этом вопросе среди всех 27 членов не будет», – пояснил доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ Вадим Трухачев.
По его словам, оплачивать членство Украины в ЕС будут не бывшие соцстраны, а Германия, Франция, Нидерланды и Австрия. «Ни одно из этих государств не высказало такой заинтересованности в принятии Украины в ЕС. А для вхождения какой-либо страны в ЕС нужно согласие всех без исключения членов», – напомнил эксперт.
Аналитик также спрогнозировал, что южные страны, зависящие от дотаций Брюсселя, например – Португалия и Греция – тоже, вероятнее всего, будут против. «Приведу еще один пример: Хорватия вошла в ЕС в 2013 году, а война там закончилась в 1995 году, и последствия бойни устранили в 1998. То есть, от решения вопросов, связанных с границами и послевоенным урегулированием, до членства в ЕС прошло 15 лет», – отметил собеседник.
Трухачев добавил, что вряд ли в целом европейские налогоплательщики согласятся «посадить на шею» Украину. «ЕС еще не «переварил» Болгарию, Румынию и ту же Хорватию. К тому же, у ЕС на повестке – расширение на Балканы, что тоже будет недешево. Максимум – Брюссель может придумать специально под Украину какую-то расширенную модель сотрудничества, но это не будет членством в любом случае», – резюмировал политолог.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку для получения страной членства в Евросоюзе (ЕС), сообщила пресс-служба украинской партии «Слуга народа». «Зеленский подписал заявление на вступление Украины в Евросоюз. Исторический момент», – говорится в сообщении партии в «Facebook».
Партия также опубликовала и текст сопроводительного письма, подписанного президентом. «Этим письмом Украина как европейское государство, которое уважает ценности, закрепленные в статье 2 Договора о Европейском Союзе, имеет честь подать заявку на членство в ЕС в соответствии со статьей 49 Договора о ЕС», – говорится в тексте.
Письмо было направлено президенту Франции Эмманюэлю Макрону, его страна председательствует в Совете ЕС, а также президенту Европейского совета Шарлю Мишелю и президенту Европейского парламента Урсуле фон дер Ляйен.
Кроме того, страны Евросоюза одобрили скорейшую синхронизацию энергосистемы Украины с европейской, заявила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон после экстренного заседания Совета ЕС.
«Это стратегическая инициатива, целью которой является укрепление энергетической независимости Украины. <...> Я говорила (...) с председателем правления ENTSO-E (европейская сеть системных операторов передачи электроэнергии), и он выразил твердую поддержку скорейшей синхронизации», – приводит ТАСС слова еврокомиссара по энергетике Кадри Симсон.
В свою очередь министр экологического перехода Франции Барбара Помпили выразила мнение, что Евросоюз должен в кратчайшие сроки подключить Украину к своей энергосети, чтобы обезопасить энергетическую инфраструктуру страны, включая АЭС.
«На Украине существует риск полного отключения электроэнергии», – сказала Помпили, отметив, что на прошлой неделе страна была отсоединена от российской энергосети и сейчас пребывает в состоянии энергетической изоляции. «Нам также следует ответить на другие запросы Украины, в частности касательно поставок топлива. Нам необходимо обеспечить безопасность критической энергетической инфраструктуры Украины, особенно АЭС».
Как заявила министр экологического перехода Франции, эти шаги должны быть в кратчайшие сроки согласованы через регулирующие механизмы ЕС.
В субботу президент Польши Анджей Дуда предложил немедленно предоставить статус кандидата на вступление в ЕС Украине. Ранее Зеленский сообщил, что обсудил с Мишелем дальнейшую помощь стране, и заявил о необходимости принять решение о членстве Украины в ЕС.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Захарова отреагировала на заявления ЕС о финансовой войне против России
Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала заявления главы минфина Франции о том, что Евросоюз будет вести тотальную экономическую и финансовую войну против России.
«Мы уже это поняли. Еще до создания Евросоюза. Лет 800 назад», – написала она в своем Telegram-канале.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями США и примкнувших к ним стран». В МИД подчеркнули, что санкционная политика Евросоюза не сможет уничтожить экономику России, Москва продолжит реализовывать национальные интересы РФ без оглядки на рестрикции и угрозы, при этом действия Евросоюза не останутся без жесткого ответа. Газета ВЗГЛЯД разбирала, как Россия противостоит экономическому удару Запада.
В минувшее воскресенье глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сообщил, что главы МИД стран ЕС утвердили новый пакет санкций против РФ, в числе которых закрытие воздушного пространства ЕС, отключение ряда российских банков от SWIFT и блокировка активов ЦБ. Он также объявил о намерении Евросоюза расширить санкции против бизнесменов и представителей элиты России в связи с военной операцией на Украине.
Боррель опроверг войну ЕС с Россией
|
|
Евросоюз не ведет войну с Россией, но в сложившейся ситуации поддерживает Украину, заявил верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
«Санкции необходимы, но санкции сами по себе – это не политика, это реакция на обстоятельства, нам нужны решения [возникшей проблемы], и эти решения должны быть связаны с дипломатией», – передает ТАСС слова Борреля. «Мы не ведем войну с Россией, но мы на стороне атакованных», – сказал глава дипломатии ЕС.
«Чрезвычайно безответственно говорить о ядерной войне», – уточнил он. По словам Борреля, сейчас на повестке дня сообщества не стоит вопрос о создании европейской армии. При этом он полагает, что странам – членам ЕС следует улучшить координацию между национальными вооруженными силами и увеличить совместные расходы на оборону.
«Санкции вводятся для того, чтобы нанести ущерб экономике страны, находящейся под санкциями, <...> но они также наносят ущерб вам в ответ, и мы должны быть готовы заплатить цену», – пояснил глава европейской дипломатии.
Ранее глава Минфина Франции Брюно Ле Мэр в эфире радиостанции France Info заявил, что Евросоюз «собирается вести глобальную экономическую и финансовую войну против России». Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев после слов ле Мэра порекомендовал европейским чиновникам следить за своей речью и не забывать, что такие войны часто перерастали в настоящие.
Напомним, в минувшее воскресенье глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сообщил, что главы МИД стран ЕС утвердили новый пакет санкций против Росси, в числе которых закрытие воздушного пространства ЕС, отключение ряда российских банков от SWIFT и блокировка активов ЦБ. Он также объявил о намерении Евросоюза расширить санкции против бизнесменов и представителей элиты России в связи с военной операцией на Украине.
Эксперт: Решения Берлина по Украине подливают масла в огонь конфликта
|
|
«Германия никогда бы не пошла на те шаги, которые она предпринимает в эти дни, если бы не нажим со стороны США. Мы всегда были в американской удавке, и сейчас ее затянули еще сильнее», – сказал газете ВЗГЛЯД немецкий политик Вальдемар Гердт. Ранее Берлин пообещал начать поставки оружия Украине.
«Принятые под давлением Вашингтона решения направлены против интересов нашего народа, в том числе и нашего бизнеса. Такие шаги может делать только страна, которая еще не получила свой суверенитет», – считает бывший депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт. Резкую смену внешнеполитического курса он назвал «фатальным для немецкого будущего, особенно для экономики», а также отметил, что оно противоречит обещаниям Берлина добиваться деэскалации обстановки на Украине.
«Все последние действия канцлера Шольца по Украине лишь подливают масла в огонь конфликта. Что касается его решения построить терминалы по приему сжиженного природного газа, чтобы якобы не зависеть от импорта, то оно попросту экономически неприемлемо. Мы это просто не вытянем», – считает собеседник.
«Наше новое правительство при принятии решений мало обращает внимание на научные исследования, расчеты, прогнозы. В результате важнейшие решения принимаются спонтанно, с огромными негативными последствиями – экономическими и социальными – для нашей страны», – заключил экс-депутат.
Накануне на экстренном заседании Бундестага было принято историческое решение – начать поставлять оружие Киеву, передает «Deutsche Welle». Канцлер Олаф Шольц назвал российскую операцию на Украине «сменой эпохи». По словам Шольца, немцам больше не следует быть «наивными», им пора начать «новую внешнюю политику». В этой связи он провозгласил отказ Германии от прежнего принципа не отправлять оружие в кризисные регионы.
Как известно, ФРГ более полувека придерживалась этого принципа, который опирался на чувство исторической ответственности немецкого народа за преступления времен Второй мировой войны. Германия также пообещала к 2024 году выполнить обещание, которое долгое время было предметом разногласий внутри НАТО – нарастить расходы оборонного бюджета до двух процентов ВВП.
Шольц также объявил об ускорении взятого ранее курса на отказ от традиционных источников энергии в пользу возобновляемых. Он также пообещал пересмотреть зависимость от отдельных поставщиков. В частности, для снижения зависимости от российского газа канцлер объявил о создании стратегических резервов энергоносителей и строительстве двух новых СПГ-терминалов.
Ранее Шольц назвал операцию на Украине «вопиющим нарушением» международного права. Он также приостановил сертификацию проекта «Северный поток – 2» в ответ на признание Москвой Донецкой и Луганской народных республик.
«ФРГ всегда был свойственен гражданский пацифизм. Начиная с самого ее своего создания, бундесвер не участвовал в военных акциях за пределами страны», – сказал газете ВЗГЛЯД заместитель директора Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин. «Вспомним, что многие канцлеры ФРГ – Вилли Брандт, Гельмут Коль – не раз заявляли, что с немецкой земли никогда не должна исходить война в какой бы то ни было форме, будь то поставки вооружения или участие бундесвера в различных интервенциях. Первой ласточкой в политике отказа от этого постулата стала война 90-х на Балканах», – напомнил эксперт.
«Бундесвер втянулся и в миссию в Боснии, и в миссию в Косово, весьма неоднозначную с юридической точки зрения, потому что воздушные удары НАТО по Югославии в 1999 году были прежде всего направлены на гражданскую инфраструктуру, – подчеркнул Камкин. – Потом натовские союзники, в первую очередь американцы, фактически принудили Берлин отправить бундесвер в Афганистан. Правда, от участия в авантюре в Ираке при Шредере Германия наотрез отказалась».
Но несмотря на участие в отнюдь не миротворческих миссиях НАТО, речь о поставках вооружений в страны, где идет гражданская война либо есть какая-то высокая террористическая опасность, не шла, отметил эксперт.
«Так, Германия заблокировала поставки вооружения в Саудовскую Аравию, когда та начала операцию против хуситов в Йемене. В Бундестаге неоднократно спорили о том, не остановить ли продажи вооружений Турции – из нарушений режимом Эрдогана прав человека. Во время последних волнений в Казахстане немцы заморозили поставку туда грузов военного назначения», – перечислил собеседник. «Теперь же Германия отказывается от политики государственного пацифизма, и это происходит не без колоссальнейшего давления американских союзников. Это очень важный, судьбоносный поворот», – отметил Камкин.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
США, ЕС и Япония договорились о разработке новых санкций против России
|
|
Страны Евросоюза и их партнеры по итогам состоявшейся в понедельник вечером видеоконференции лидеров Франции и других стран ЕС, США и Японии приняли решение о подготовке дополнительного пакета ограничительных мер против России, сообщает Agence France-Presse.
«Будут введены новые санкции, это приоритет», – приводит ТАСС слова источника в Елисейском дворце. Он заявил, что решение может быть принято «в ближайшие дни». По словам она агентства, европейцы и их партнеры хотят в срочном порядке «поднять цену войны для президента [России Владимира] Путина», несмотря на то что уже принятые ограничения также нанесли ущерб, «которого он не ожидал».
Накануне президент России Владимир Путин подписал указ «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями США и примкнувших к ним стран». В МИД подчеркнули, что санкционная политика Евросоюза не сможет уничтожить экономику России, Москва продолжит реализовывать национальные интересы РФ без оглядки на рестрикции и угрозы, при этом действия Евросоюза не останутся без жесткого ответа. Газета ВЗГЛЯД разбирала, как Россия противостоит экономическому удару Запада.
В минувшее воскресенье глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сообщил, что главы МИД стран ЕС утвердили новый пакет санкций против РФ, в числе которых закрытие воздушного пространства ЕС, отключение ряда российских банков от SWIFT и блокировка активов ЦБ. Он также объявил о намерении Евросоюза расширить санкции против бизнесменов и представителей элиты России в связи с военной операцией на Украине.
ЕС ввел санкции против пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, главы Роснефти Игоря Сечина, бизнесмена Алишера Усманова, предпринимателя Петра Авена, миллиардера Михаила Фридмана, председателя правления и президента Транснефти Николая Токарева.
В минувшую пятницу стало известно о разработке третьего пакета санкций ЕС против России. Днем ранее страны ЕС в ходе саммита ЕС в Брюсселе ввели второй пакет санкций против России, которые коснутся финансового, энергетического, транспортного секторов, продукции двойного назначения, экспортного контроля и финансирования, визовой политики.
-
Позже глава ЕК Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Евросоюз собрался ограничить доступ России к передовым полупроводниковым технологиям и запретить экспорт «уникальных европейских технологий, которые необходимы для переработки нефти». Она также сообщила, что ЕС решил запретить продажу самолетов и оборудования российским авиакомпаниям.
В прошлую среду Совет ЕС официально ввел санкции в качестве ответа на решение России признать ДНР и ЛНР как независимые государства и на последующее решение направить туда войска. В связи с признанием Россией ЛНР и ДНР Евросоюз ввел персональные санкции против почти 400 представителей политического, военного и экономического руководства РФ, журналистов и общественных деятелей. Кроме того, ЕС ввел ограничительные меры против Банка «Россия», Промсвязьбанка (ПСБ), ВЭБ.РФ и «Агентства интернет-исследований».
Зеленский подписал заявку на членство Украины в ЕС
|
|
Президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку для получения страной членства в Евросоюзе (ЕС), сообщила пресс-служба украинской партии «Слуга народа».
«Зеленский подписал заявление на вступление Украины в Евросоюз. Исторический момент», – говорится в сообщении партии в «Facebook», передает ТАСС.
Партия также опубликовала и текст сопроводительного письма, подписанного президентом. «Этим письмом Украина как европейское государство, которое уважает ценности, закрепленные в статье 2 Договора о Европейском Союзе, имеет честь подать заявку на членство в ЕС в соответствии со статьей 49 Договора о Европейском Союзе. Совместное заявление представителей органов власти на Украине о подаче заявки на членство Украины в ЕС прилагается», – говорится в тексте.
Письмо направлено президенту Франции Эмманюэлю Макрону, его страна председательствует в Совете ЕС, а также президенту Европейского совета Шарлю Мишелю и президенту Европейского парламента Урсуле фон дер Ляйен.
В субботу президент Польши Анджей Дуда предложил немедленно предоставить статус кандидата на вступление в Европейский союз Украине.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что обсудил с главой Евросовета Шарлем Мишелем дальнейшую помощь стране, и заявил о необходимости принять решение о членстве Украины в Евросоюзе (ЕС).
Еврокомиссия: Санкции против России нанесут ущерб ЕС из-за цен на энергоносители
Санкции Евросоюза против России отразятся на европейских странах из-за инфляции и давления на цены в сфере энергетики, говорится в распространенном в среду заявлении Еврокомиссии.
В документе сообщается, что после удара пандемии коронавируса страны ЕС столкнулись с новой неопределенностью в связи с украинским кризисом. К этому добавились уже ранее существующие проблемы – инфляция и высокие цены на энергоносители.
«Наши санкции неизбежно будут иметь негативные последствия для экономики. Но это цена, которую стоит заплатить за защиту демократии и мира», – передает ТАСС со ссылкой на заявление.
-
В Евросовете заявили о серьезном рассмотрении заявки Украины на членство в ЕС
Совет ЕС серьезно проанализирует запрос Украины на членство в Европейском союзе, заявил глава Евросовета Шарль Мишель на внеочередной пленарной сессии Европарламента по ситуации на Украине.
«Есть разные взгляды по этому вопросу. <...> Совет ЕС серьезно изучит этот знаковый, политический и законный запрос», – передает его слова ТАСС.
Напомним, накануне президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку для получения страной членства в Евросоюзе (ЕС).
ЕС начал разрабатывать четвертый пакет санкций против России
Евросоюз разрабатывает четвертый пакет санкций в отношении России из-за ее военной операции на Украине, сообщил глава МИД Австрии Александер Шалленберг.
«Мы уже ввели мощные санкции. Мы работаем над четвертым пакетом. В пятницу будет специальное заседание глав МИД [стран ЕС] с американским госсекретарем [Энтони] Блинкеном», – передает ТАСС слова Шалленберга.
В минувшее воскресенье глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сообщил, что главы МИД стран ЕС утвердили новый пакет санкций против России, в числе которых закрытие воздушного пространства ЕС, отключение ряда российских банков от SWIFT и блокировка активов ЦБ. Он также объявил о намерении Евросоюза расширить санкции против бизнесменов и представителей элиты России в связи с военной операцией на Украине.
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Глава государства подчеркнул, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия. В МО России заявили, что Вооруженные силы России не наносят удары по городам Украины. Высокоточное оружие поражает только военные цели. Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. О разрыве дипотношений с Россией затем заявила и Микронезия. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации и указ о создании Ставки верховного главнокомандующего.
Глава Еврокомиссия пообещала обсудить членство Украины в ЕС после окончания войны
Государства Евросоюза обсудят запрос Украины, касающийся членства в ЕС, но главное сейчас – завершить конфликт, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Румынии.
«Президент Зеленский направил письмо об украинской заявке. Этим он запустил процесс. Это будет обсуждаться странами ЕС. Сейчас наш фокус – на завершении этой ужасной войны», – заявила глава Еврокомиссии, пишет «Коммерсант».
По ее словам, нет сомнений, что отважные граждане Украины, которые защищают европейские ценности своими жизнями, принадлежат европейской семье.
«Действительно, Зеленский прислал письмо с официальным запросом Украины на вступление в ЕС. Таким образом, он запустил процесс. Это будет обсуждаться со странами – членами [ЕС], но сейчас нашей первой задачей должно стать завершение этой страшной войны», – передает слова главы Еврокомиссии ТАСС.
Прямо на вопрос, сколько же времени понадобится для приема Украины в ЕС, а также готов ли Евросоюз поддержать заявки на вступление в сообщество со стороны Молдавии и Грузии, она не ответила. Ранее стало известно, что заявку о предоставлении статуса кандидата в члены Евросоюза планирует отправить Грузия.
Страны ЕС одобрили скорейшую синхронизацию с энергосистемой Украины
Страны Евросоюза одобрили скорейшую синхронизацию энергосистемы Украины с европейской, заявила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон после экстренного заседания Совета ЕС.
«В эти дни мы были в тесном контакте с украинским министром энергетики Германом Галущенко. Единственный проект, который был нашим общим приоритетом на протяжении длительного времени, – это синхронизация энергосистемы Украины с европейской континентальной сетью вместо российской. Это стратегическая инициатива, целью которой является укрепление энергетической независимости Украины. <…> Я говорила (…) с председателем правления ENTSO-E (европейская сеть системных операторов передачи электроэнергии), и он выразил твердую поддержку скорейшей синхронизации», – приводит ТАСС слова еврокомиссара по энергетике Кадри Симсон.
В свою очередь министр экологического перехода Франции Барбара Помпили выразила мнение, что Евросоюз должен в кратчайшие сроки подключить Украину к своей энергосети, чтобы обезопасить энергетическую инфраструктуру страны, включая АЭС.
«На Украине существует риск полного отключения электроэнергии», – сказала Помпили, отметив, что на прошлой неделе страна была отсоединена от российской энергосети и сейчас пребывает в состоянии энергетической изоляции. «Нам следует присоединить Украину [к энергосети ЕС] как можно скорее, – подчеркнула она. – Нам также следует ответить на другие запросы Украины, в частности касательно поставок топлива. Нам необходимо обеспечить безопасность критической энергетической инфраструктуры Украины, особенно АЭС». Как заявила министр экологического перехода Франции, эти шаги должны быть в кратчайшие сроки согласованы через регулирующие механизмы ЕС.
В прошлый четверг Украина отключилась от энергосистем России и Белоруссии. Позже Украина отказалась вернуться к объединению с энергосетью России и Белоруссии.
Кроме того, в понедельник президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку для получения страной членства в Евросоюзе (ЕС).
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
|
|