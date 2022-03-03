Депутат: В фейковых роликах Украина выдает свою подбитую технику за российскую

«Любые действия по дискредитации российской армии, распространение фейковых новостей и призывы к антироссийским санкциям не просто не допустимы, а преступны», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы, Герой России Андрей Красов. Законодатели готовятся рассмотреть поправки о введении наказания сроком до 15 лет за ложные сведения о действиях ВС России.

«Ни для кого не новость, что информационная война против России была объявлена задолго до начала спецоперации на Украине. Но с началом операции резко возросло количество фейковых новостей, которые распространяет Запад и Украина», – считает первый зампред думского комитета по обороне, участник войн на Северном Кавказе и в Южной Осетии, Герой России Андрей Красов.

Политик подчеркнул, что исполняя указание президента России, наши вооруженные силы «проводят специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины и выполняют эту задачу как настоящие профессионалы». «Конечная цель этой спецоперации – обеспечить безопасность нашего государства и защитить граждан от нападения со стороны западных стран, чтобы люди без страха могли смотреть в свое будущее. Поэтому любые действия, направленные на дискредитацию действий Вооруженных сил России и призывы к несанкционированным акциям или антироссийским санкциям, не просто не допустимы, а преступны», – считает Красов.

По его словам, россияне столкнулись с потоком фейковых новостей о ходе спецоперации.«Подобные фейки готовятся в странах НАТО и на Украине. В этих роликах выведенная из строя украинская бронетехника с нанесенной на нее нашей символикой выдается за российскую. Обстрелы ВСУ по городам и мирному населению выдаются за обстрелы российскими войсками», – подчеркнул депутат. Красов напомнил данные, озвученные постпредом России при Совбезе ООН Василием Небензей. Из них следует, что по соцсетям распространено около 1,2 млн подобных фейков. «Понижая военную составляющую вооруженных сил Украины, российские военные не ведут огонь по мирному населению и гражданским объектам», – указал депутат.

Красов также раскритиковал тех, кто выступает против российской армии, на которую возложена важная миссия на территории Донбасса и Украины. «Военнослужащие выполняют задачи в районах боевых действий, они профессионалы своего дела и настоящие патриоты нашего Отечества. Их родным и близким неприятна и оскорбительна агитация против российской армии», – отметил он.

Первый зампред думского комитета по обороне напомнил, что законопроект также предусматривает ответственность за обращение к зарубежным государствам о введении антироссийских санкций. При первом нарушении для физических лиц предусмотрена административная ответственность в виде штрафа размером от 30 до 50 тысяч рублей, для должностных лиц – от 100 до 200 тыс. рублей, а для юрлиц – от 300 до 500 тыс. рублей. За повторные обращения предусмотрена ответственность вплоть до уголовной.

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В четверг комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил поправки об ответственности за фейки о действиях ВС РФ. Заведомо ложная информация о действиях Вооруженных сил России влечет за собой штраф от 700 тыс. до 1,5 млн рублей либо лишение свободы до трех лет. Изменения предлагается внести в Уголовный кодекс и статьи 31 и 151 Уголовно-процессуального кодекса.

Ожидается, что поправки будут приняты во всех трех чтениях на ближайших заседаниях Госдумы – 4, 9 и 10 марта.

Ранее Минобороны России призвало не распространять недостоверную информацию о ходе военной операции на Украине. В министерстве отметили, что по мере успешного выполнения задач российскими военными нарастает число «истеричных фейков и откровенной дезинформации, распространяемой «диванными войсками Украины» в социальных сетях».