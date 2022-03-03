Эксперт: У российских рекламодателей есть альтернатива Facebook

«В России есть альтернативные ресурсы для размещения рекламы вместо Facebook», – сказал газете ВЗГЛЯД глава Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР) Валентин Смоляков. Ранее ассоциация оповестила своих участников о возможном введения запрета российскими властями на размещение рекламы в этой соцсети.

«Мы направили участникам нашей ассоциации письмо о том, что мы оцениваем как крайне высокие риски запрета возможностей рекламного продвижения в Facebook из-за нарушений закона о «приземлении», – пояснил исполнительный директор АКАР Валентин Смоляков.

По его словам, в АКАР понимают, что по нынешнему законодательству против компаний, отказывающихся «приземлиться», предусмотрено несколько мер воздействия, одна из которых – запрет на рекламу. «Компания Meta, ранее известная как Facebook Inc., пока не «приземлилась», переговоры затягиваются, и ситуация обостряется. Это, как мы считаем, повышает риск запрета рекламы на всех платформах американского холдинга», – отметил собеседник.

В любом случае, указал эксперт, недопустимо, чтобы IT-гиганты в ходе своей деятельности в России отдавали приоритет законодательству другой страны.

Кроме того, Смоляков отметил достаточно высокую степень развитости российской альтернативы западным платформам. «У нас есть и «Яндекс», и «ВКонтакте», и другие ресурсы. Поэтому, от того, насколько быстро иностранные компании исполнят закон о «приземлении», зависит их прибыль», – напомнил аналитик.

Согласно исследованию Регионального общественного центра интернет технологий (РОЦИТ), наиболее популярной среди россиян платформой, является «ВКонтакте», которой ежедневно пользуются 53,5% респондентов. Далее идет социальная сеть «Одноклассники» – 36,9% пользователей декларируют использование. Реже россияне проводят время на зарубежных сервисах – доля аудитории, которая ежедневно посещает Instagram составила 27,4%, а Facebook – 8,2%. Стоит также отметить, что рост активности пользователей во ВКонтакте фиксируется на фоне сокращения аудитории Facebook.

Ранее депутат Госдумы Антон Горелкин заявил газете ВЗГЛЯД, что Facebook встал на одну из сторон в событиях на Украине и ангажировано модерирует российский сегмент.

Напомним, согласно федеральному закону № 236-ФЗ «О деятельности иностранных лиц в сети «Интернет» на территории РФ» иностранные ИТ-компании обязаны обеспечить свое официальное присутствие в РФ, создав филиал, открыв представительство или учредив российское юридическое лицо, а также разместить на своем сайте электронную форму обратной связи с российскими пользователями. Также они обязаны зарегистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора для взаимодействия с органами власти и установить на информационном ресурсе рекомендованный счетчик посещаемости.

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