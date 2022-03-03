Рогозин предложил сократить зарплату топ-менеджменту российских госкомпаний

|
3 марта, четверг | Последнее обновление — 14:51 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Роскосмос прекратил поставки ракетных двигателей в США
Разделы
Старых правил больше нет, Ялтинского мира больше нет, системы международной безопасности больше нет. Новое же творится смелыми.
Подробности...
В Европе отмечены случаи насилия и травли граждан России. И они стали следствием неприятия нашей страны и ее граждан, которое возникло задолго до 2014 года. Европа становится для граждан России опасным местом, с которым лучше иметь поменьше дел.
Подробности...
Теперь только черное и белое. Ты за Украину, пусть ты в ней маргинал и изгой, или ты за Россию, пусть и ценой потери всего, включая жилье и даже свою жизнь?
Подробности...
В четверг рано утром президент Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по демилитаризации Украины. Сразу после этого начали появляться сообщения о проведении массированных ракетно-артиллерийских ударов по всем объектам ключевой военной инфраструктуры страны. В Минобороны сообщили, что мирному населению ничего не угрожает. По мнению экспертов, конечной целью России станет смена правящего режима на Украине
Подробности...
В понедельник вечером Владимир Путин выступил с телеобращением к россиянам. Глава государства заявил, что ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер – и на этом фоне он принял решение признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства. В самих республиках эту новость восприняли с радостью и ликованием
Подробности...
Для российских спортсменов, вернувшиеся из Пекина в Москву, на «ВТБ Арене» состоялась праздничная церемония. Для олимпийцев прозвучал гимн России, а олимпийские чемпионы Александр Большунов и Анна Щербакова подняли флаг страны. Столичный стадион был заполнен до отказа болельщиками, которые приехали поддержать героев Олимпиады
Подробности...
19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
Подробности...
В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
Подробности...
В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
|
|
Рогозин предложил сократить зарплату топ-менеджменту российских госкомпаний
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Топ-менеджмент других государственных российских компаний вслед за «Роскосмосом» должен сократить свои зарплаты, заявил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
Ранее источник в ракетно-космической отрасли сообщил, что Рогозин в условиях санкций дал поручение сократить свою зарплату на 30%, такое же понижение коснется выплат топ-менеджерам госкорпорации.
«Я считаю, что в условиях, которые сегодня переживает наша страна, наши топ-менеджеры так называемые могут сократить свои выплаты, быть ближе, как говорится, к народу. И я считаю, что и менеджмент всех остальных наших госкомпаний должен поступить точно таким же образом», – передает РИА «Новости» слова Рогозина.
Он отметил, что Роскосмос и дальше будет проводить технологический и административный фитнес, чтобы сориентировать все средства на реализацию космической деятельности независимо, с национальной территории.
Ранее Роскосмос назвал выход британского правительства из состава акционеров компании OneWeb условием проведения запуска 5 марта с Байконура ракетой «Союз-2.1б» одноименных спутников связи.
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Глава государства подчеркнул, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия. В МО России заявили, что Вооруженные силы России не наносят удары по городам Украины. Высокоточное оружие поражает только военные цели. Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. О разрыве дипотношений с Россией затем заявила и Микронезия. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации и указ о создании Ставки верховного главнокомандующего.
Вучич заявил о возможном появлении инициативы об исключении России из ООН
|
|
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что не исключает появление инициативы об исключении России из ООН, заявил он на пресс-конференции.
«Предвижу, что одной из следующих инициатив будет исключение России из ООН, я уже вижу инициативы в отдельных странах, поэтому вам говорю. Они планируют на основании статьи шесть Устава ООН начать обсуждения исключения России из ООН», – передает слова Вучича РИА «Новости».
Ранее сербский лидер заявил о давлении Запада на Сербию. Также он сообщил о запасе продовольствия и топлива в стране и о стабильной банковской системе.
Вучич сообщил, что Сербия проголосовала за резолюцию с осуждением операции России на Украине на Генеральной Ассамблее ООН. При этом он напомнил, что страна единственная в Европе, кто не ввел санкции против России.
Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что призывы лишить Россию места постоянного члена Совбеза ООН не могут быть исполнены, так как не существует такого механизма.
Минобороны назвало потери при проведении спецоперации на Украине
|
|
В ходе спецоперации на Украине погибли 498 российских военнослужащих, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
«К сожалению, среди наших товарищей, участвующих в специальной военной операции, имеются потери. 498 российских военнослужащих погибли при исполнении воинского долга. Семьям погибших оказывается вся возможная помощь. 1597 наших товарищей получили ранения», – сказал Конашенков, передает РИА «Новости» со ссылкой на ведомство.
Среди украинских националистов и военнослужащих потери составляют – более 2 870 убитыми и около 3 700 ранеными. В списке пленных находится 572 человека.
В минобороны подчеркнули, что информация о якобы «неисчислимых» потерях российской группировки, – это целенаправленная дезинформация.
«Хочу еще раз подчеркнуть, ни военнослужащие срочной службы, ни курсанты учебных заведений Минобороны России в специальной операции не участвуют. Распространяемая многими западными и отдельными российским СМИ информация о якобы «неисчислимых» потерях российской группировки – это целенаправленная дезинформация», – сказал Конашенков.
Напомним, 24 февраля Россия начала военную спецоперацию на Украине. Президент России Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».
В минобороны добавили, что удары наносят только по военным объектам, а не по гражданским.
На утро среды, поражены более 1,5 тыс. объектов: аэродромы, пункты управления, радиолокационные станции и так далее. Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, идет работа для восстановления подачи воды в Крым.
Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада.
Гергиева в «Ла Скала» заменили другим российским дирижером
|
|
Управлять оркестром в «Пиковой даме» Петра Чайковского в миланском оперном театре «Ла Скала» вместо Валерия Гергиева будет 28-летний российский дирижер Тимур Зангиев, который приступит к работе с 5 марта, сообщает руководство театра.
Ранее руководство учреждения культуры потребовало от Гергиева четко сформулировать свою позицию по отношению к спецоперации на Украине, его попросили выступить против и поддержать мирное разрешение конфликта.
«При отсутствии ответа через шесть дней и за три дня до выступления, другое решение оказалось неизбежно», – говорится в коммюнике «Ла Скала», передает РИА «Новости».
О решении Валерию Гергиеву сообщил управляющий театра Доминик Мейер. Показ оперы «Пиковая дама» Петра Чайковского запланирован с 5 по 13 марта, всего запланировано четыре представления.
Ранее «Ла Скала» сообщил о решении оперной певицы Анны Нетребко временно приостановить работу. Она не примет участие в опере «Адриана Лекуврер» Франческо Чилеа на сцене миланского театра с 9 марта.
В ЛНР показали брошенную военную технику отступающих ВСУ
|
|
Киевские силовики при отступлении бросают бронетехнику, сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.
В районе села Нижнетеплое Станично-Луганского района брошен танк с поврежденной гусеницей.
«Это танк Т-64 модернизации БВ, это конкретно украинская модернизация, характерная окраска видна. Передвигалась колонна украинской техники со стороны населенного пункта Нижнетеплое в сторону населенного пункта Счастье, попала под точечный артиллерийский обстрел, соответственно танк потерял гусеницу, съехал в овраг, где его и бросили», – приводит слова Филипоненко пресс-служба.
По словам представителя милиции, брошенная украинская техника чаще всего тяжелая и ее очень много. Так, в радиусе 20 км оставлено минимум семь танков, из них не на ходу только один.
«Видимо, украинским войскам отступить и сохранить свои жизни, бросить свою технику было важнее, чем сохранить боеспособность своих подразделений и целостность своей техники», – уточнил представитель оборонного ведомства Республики.
На брошенную технику наносят соответствующую маркировку (Z). Он добавил, что в районе между Станицей Луганской и Счастьем «обстановка стабилизировалась в полной мере».
Военный эксперт оценил итоги первой недели спецоперации России на Украине
|
|
«Российские войска продвигаются вглубь Украины довольно высокими темпами, дальше все будет зависеть от успехов боевых действий в Мариуполе, Киеве и Харькове», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Василий Кашин.
«К концу первой недели проведения военной операции российские вооруженные силы подошли и частично блокировали Киев, затем второй по значению город Харьков, окружили значительную группировку противника в Мариуполе и создали угрозу окружения всей группировки противника в Донбассе. Кроме того, практически уничтожена украинская система ПВО и военно-воздушные силы Украины», – отметил директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин.
По его мнению, операция по-прежнему находится на начальном этапе. «В дальнейшем все будет зависеть от того, насколько успешно будет решена задача окружения и ликвидации украинских войск в Донбассе, а затем в Киеве и Харькове», – считает эксперт.
Тем не менее темп продвижения российских войск вглубь Украины довольно высокий, добавил Кашин. «Он явно выше, чем можно было ожидать, поскольку ВСУ обладали значительным количеством относительно серьезных видов вооружения, оставшихся в наследство от СССР и частично модернизировавшихся. Кроме того, они получали современное оружие от стран Запада. Также они имеют непрерывный опыт ведения боевых действий на протяжении восьми лет. То есть это довольно серьезный противник», – пояснил военный эксперт.
«В то же время со стороны российских войск на раннем этапе наступления имела место серия тактических неудач, что в сочетании со слабой работой по информационному обеспечению действий наших войск привело к преувеличенным слухам о проблемах российской армии, – указал собеседник. – Например, широко известны данные об отдельных разбитых подразделениях российских войск, сожженных колоннах техники, успешных ударах противника по тыловым колоннам и применении БПЛА. Однако, по всей видимости, российские войска преодолевают допущенные просчеты».
По мнению Кашина, главная цель российских войск – ликвидировать основные силы украинской армии, которые сконцентрированы в основном в Донбассе. «Это основное поле сражений. Во вторую очередь – окружить войска, находящиеся в крупных городах Украины, и ликвидировать их с дальнейшим продвижением на запад страны. Но мы не знаем, какие дальнейшие цели ВС России», – продолжил собеседник.
«Если на обозначенных театрах боевых действий находится основная часть обученных украинских войск, то после их разгрома никакие поставки оружия и приток добровольцев уже не смогут в корне изменить ситуацию», – заключил Кашин.
В четверг официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что город Балаклея в Харьковской области освобожден от батальонов украинских националистов.
По его словам, вооруженные силы России поразили высокоточным оружием резервный технологический радиотелевизионный центр в районе Лысая гора в Киеве. «В результате нанесения удара высокоточным оружием большой дальности выведен из строя резервный технологический радиотелевизионный центр в районе Лысая гора в Киеве, использовавшийся СБУ для психологических операций против России», – передает ТАСС его сообщение.
Официальный представитель Минобороны также сообщил, что жертв и разрушений жилых домов в результате удара нет. При этом за время военной операции на Украине поразили 1612 объектов. «Всего за время операции поражено 1612 объектов, среди них: 62 пункта управления и узла связи ВСУ, 39 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300, «Бук М-1» и «Оса», 52 радиолокационных станции», – сказал он.
Кроме того, вооруженные силы России уничтожили 53 беспилотных летательных аппарата, 49 самолетов на земле и 13 самолетов в воздухе. По словам Конашенкова, группировки войск ДНР и ЛНР продолжают продвижение, освобождены населенные пункты Виноградное, Сартака и Водяное, сужено кольцо окружения города Мариуполь.
Ранее представитель народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин заявил, что заканчивается операция по зачистке Волновахи, в ближайшее время город перейдет под контроль сил ДНР. При этом добавил, что украинская сторона пытается превратить Мариуполь в концлагерь: в городе большая проблема с водой, гуманитарная ситуация ухудшается.
Накануне Минобороны сообщило, что в ходе спецоперации на Украине погибли 498 российских военнослужащих.
В среду из российского Белгорода отправилась первая колонна с гуманитарной помощью гражданам Украины. Необходимое продовольствие для мирных жителей приграничной зоны собрали представители бизнеса и неравнодушные россияне.
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Глава государства подчеркнул, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Эксперт: Взятие Херсона открывает путь для российской армии на Одессу и Николаев
|
|
«Взятый российскими войсками Херсон должен стать тылом для проведения операции в прибрежном направлении и в сторону Запорожья. Но для успеха российским военным нужно выполнить несколько важных задач», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Андрей Прокаев. Херсон перешел под полный контроль российской армии в среду.
«Взятие Херсона – это, с одной стороны, символический успех. Ведь это первый областной центр, который полностью перешел под контроль российских войск. С другой стороны, город может стать надежным опорным пунктом и тылом для проведения военной операции в прибрежном направлении и в сторону Запорожья», – считает военный эксперт Андрей Прокаев.
Именно в Херсоне и его окрестностях «жизненно важно обеспечить взаимодействие с местным населением и главами администраций», подчеркнул собеседник. Для российских военных сейчас это задача номер один. «Одним из способов этого является обеспечение бесперебойной доставки продовольствия и товаров первой необходимости. Нужно обеспечить непрерывную поставку электроэнергии, нормальную работу коммунальных служб и следить за правопорядком», – подчеркнул эксперт.
В ближайшее время, судя по информации из открытых источников, наступление российской армии будет развиваться по нескольким направлениям. «Это прибрежное направление – Николаев и Одесса, а также центральная часть страны – Запорожье. В прибрежном направлении важнейшим пунктом на данный момент является Николаев. Первоочередной задачей будет аккуратное продвижение к городу без растягивания коммуникаций и без оголения тылов, чтобы оставлять их защищенными», – прогнозирует эксперт.
Следующей задачей будет блокирование Николаева и взятие города под контроль. «Уже после этого будет разворачиваться операция в сторону Одессы. Там вполне возможно осуществить морское десантирование при поддержке сил со стороны Николаева», – добавил собеседник.
В среду Херсон был взят российской армией под полный контроль. Как заявил официальный представитель Министерства обороны генерал-майор Игорь Конашенков, «гражданская инфраструктура, объекты жизнеобеспечения населения и городской транспорт работают в повседневном режиме». «Недостатков в продовольствии и товарах первой необходимости город не испытывает. Продолжаются переговоры между российским командованием, администрацией города и области по решению вопросов поддержания функционирования объектов социальной инфраструктуры, обеспечению правопорядка и безопасности населения», – сообщил Конашенков.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Олешко со сцены обратился к зрителям по поводу ситуации на Украине
|
|
Актер театра и кино Александр Олешко со сцены озвучил свою позицию по ситуации на Украине и заявил, что выступает против давления, которое обрушилось на Россию.
«Вы знаете, мне всегда казалось, что моя гражданская позиция ясна, на виду у всех, на протяжении всей моей жизни. Ее можно понять через те песни, которые я пою, через то, что я говорю со сцены, как я поступаю, что я люблю, а что категорически не приемлю. Моя гражданская позиция проста и ясна – я против войны, которую объявили нашей стране. Мой дед воевал в Великой Отечественной войне против нацизма, и я никогда не смогу его предать. Я против избирательного горевания, когда одних жалко, а других нет. Я протестую против того, что несколько лет назад несколько стран объявили песни «Темная ночь» и «Катюша» экстремистскими – и эти песни стали под запретом. До того и после этого решения, я пел эти песни в любом концерте всегда... Я это делал и буду делать впредь», – сказал он в видео, которое опубликовал в Instagram.
-
Ранее политолог, член Экспертного клуба «Дигория» Илья Гераскин заявил газете ВЗГЛЯД, что среди медиаэлиты нашлись патриоты и не поддались давлению Запада. По его мнению, безусловными примерами здесь служат оперная певица Анна Нетребко и дирижер Валерий Гергиев, попавшие под санкции ЕС и США из-за поддержки России.
Денис Майданов перешел на отечественный смартфон
Исполнитель и депутат Денис Майданов присоединился к акции за отказ от зарубежных смартфонов и перешёл на отечественный.
«Наш «Ростех» не подведет! Я тоже стал обладателем AYYA Т1 и тоже рекламирую абсолютно бесплатно) За Родину!» – написал он в Telegram.
Ранее аналогичным образом поступила депутат Мария Бутина. «Знаете что, господа хорошие из Apple, а идите-ка вы лесом!» – написала она в Telegram.
Бутина рассказала, что в рознице Ая от «Ростеха» на пока представлена на андроиде. «А моя уже на «Авроре» – это полностью автономная отечественная операционка от нашей компании «Открытая мобильная платформа», – отметила депутат.
Она добавила, что главное в этом устройстве: кнопка полного отключения камеры и микрофона. Аналогов в мире нет.
Ранее американская компания Apple сообщила, что приостанавливает продажи товаров в России, ограничит доступ к приложениям RT и Sputnik вне России, а также ограничит использование системы платежей.
Магазин в Южной Корее запретил вход для россиян
|
|
Один из сети круглосуточных магазинов 7-Eleven в Южной Корее заявил, что отказывается обслуживать россиян, высказав поддержку Украине, решение вызвало возмущение в соцсетях.
Один из пользователей платформы блогов Cafe южнокорейского портала Naver загрузил пост, рассказывающий о магазине сети 7-Eleven в городе Каннын. Туда якобы перестали пускать россиян из-за спецоперации на Украине, передает РИА «Новости».
Автор поста опубликовал фото, на котором видна стеклянная дверь магазина, а на ней объявление на английском языке: «Я поддерживаю Украину. Россиянам вход воспрещен».
«Не уверен, сколько россиян в Канныне... Я сходил проверить, правда ли это, и вот. Дрожь берет», – написал автор.
Автор на месте действительно увидел объявления. В комментариях подписчики выразили шок и разочарование таким шагом владельца магазина. Отмечается, что относится ко всем русским сейчас «неправильно».
«С ума сойти. В чем виноваты гражданские? Особенно те, кто давно живет в Корее. Там что, на входе проверяют удостоверение личности? Хотя в Канныне немного русских, такое проявление национализма в общественном месте, это вообще законно?» – пишет пользователь с ником aigul.
СМИ: Власти Германии конфисковали яхту Алишера Усманова
|
|
Власти Германии конфисковали яхту российского предпринимателя Алишера Усманова стоимостью около 600 млн долларов, сообщил журнал Forbes со ссылкой на источники.
По данным издания, 156-метровая яхта Dilbar была конфискована в городе Гамбург на севере Германии, передает ТАСС.
ЕС ввел санкции против политиков, журналистов, деятелей культуры страны, включая основателя и крупнейшего акционера холдинга USM Алишера Усманова, 28 февраля. Ограничения предполагают запрет на въезд в ЕС, а их активы будут заморожены при обнаружении на территории сообщества.
-
В минувшее воскресенье глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сообщил, что главы МИД стран ЕС утвердили новый пакет санкций против РФ, в числе которых закрытие воздушного пространства ЕС, отключение ряда российских банков от SWIFT и блокировка активов ЦБ. Он также объявил о намерении Евросоюза расширить санкции против бизнесменов и представителей элиты России в связи с военной операцией на Украине.
24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Глава государства подчеркнул, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия.
В Минобороны рассказали о подвигах российских военных на Украине
|
|
Военнослужащие российской армии проявляют мужество в ходе специальной операции на Украине, так экипаж одного из российских танков в течение 40 минут уничтожил девять единиц бронетехники, рассказал официальный представитель Минобороны России, генерал-майор Игорь Конашенков.
«Экипаж одного из российских танков под командованием старшего сержанта Нимченко, находясь на передовом рубеже, в течение 40 минут метким огнем уничтожил девять единиц бронетехники (шесть танков и три БТР-80), а также более 90 националистов», – приводятся его слова на сайте Минобороны.
Конашенков добавил, что «другой танковый экипаж под командованием командира танковой роты старшего лейтенанта Старостина, отражая атаку со значительно превосходящими силами противника, уничтожил восемь единиц бронетехники (БТР-80) и более 100 националистов, не допустив их прорыва к переправе».
«В ходе боя российский танк был атакован американским ПТУР «Джавелин». Экипаж получил контузию, однако из боя не вышел. Убедившись в исправности техники, метким огнем были уничтожены еще два танка противника. Мы и дальше будем регулярно доводить информацию о подвигах и героизме российских военнослужащих», – заключил представитель Минобороны.
В какие сроки вы ожидаете завершения Россией спецоперации на Украине?
24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Глава государства подчеркнул, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия.
ЦБ предписал взимать с физлиц комиссию от 30% при покупке долларов и евро
Банк России повысил комиссию при покупке физлицами долларов, евро и фунтов на бирже до 30%, постановление вступает в силу с 9.00 3 марта.
«Согласно предписанию Банка России, с 09:00 мск 3 марта 2022 года российские брокеры обязаны взимать комиссию при исполнении поручений физлиц на покупку иностранной валюты – долларов США, евро и фунтов стерлингов – не менее 30% от суммы сделки. Мера действует до отмены настоящего предписания», – сообщается на сайте инвестиционно-банковской группы «Атон».
Ранее стало известно, что ЦБ решил не возобновлять торги на Мосбирже 3 марта. Режим работы Московской биржи на 4 марта будет объявлен на официальном сайте Банка России до 9.00 мск 4 марта.
Газета ВЗГЛЯД писала, чем Россия ответит на финансовую агрессию Запада.
США вводят новые санкции против России и Белоруссии из-за спецоперации на Украине
|
|
США совместно с союзниками вводят новые экономические санкции в отношении России и Белоруссии из-за происходящих событий на Украине, в том числе полные блокирующие санкции в отношении российских оборонных предприятий, говорится в заявлении Белого дома.
«США примут меры, чтобы привлечь к ответственности Белоруссию за то, что она позволила Путину вторгнуться на Украину, а также ослабить оборонный сектор России и ее военную мощь на долгие годы», – передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление.
В список внесены 22 российских оборонных предприятия, включая фирмы, производящие боевые самолеты, боевые машины пехоты, системы радиоэлектронной борьбы, ракеты и беспилотные летательные аппараты для российских вооруженных сил.
Как утверждают в Белом доме, рестрикции также затронут «организации, поддерживающие российские и белорусские вооруженные силы». В Белом доме указали, что в санкционный список попадут организации, которые внесли вклад в поддержку российских и белорусских спецслужб.
-
Ранее санкции коснулись банковскую сферу. Так, ЕС решил отключить семь российских банков от SWIFT. В минувшее воскресенье глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сообщил, что главы МИД стран ЕС утвердили новый пакет санкций против России, в числе которых закрытие воздушного пространства ЕС, отключение ряда российских банков от SWIFT и блокировка активов ЦБ. Он также объявил о намерении Евросоюза расширить санкции против бизнесменов и представителей элиты России в связи с военной операцией на Украине.
Пилот упавшего в Румынии самолета МиГ-21 погиб
Пилот истребителя МиГ-21 ВВС Румынии, который потерпел крушение в среду в уезде Констанца (юго-восток страны), погиб, сообщило минобороны страны.
Самолет, упавший неподалеку от населенного пункта Коджалак, входил в «двойку» истребителей, патрулировавших воздушное пространство в Добрудже, передает ТАСС.
Истребитель МиГ-21 румынских ВВС вылетел с авиабазы Михаил Когэлничану и исчез с радара в районе между населенными пунктами Коджалак и Гура Доброджей. На его поиски вылетел вертолет, который потерпел аварию, в которой погибли все семь членов экипажа. Позднее был найден и разбившийся МиГ-21 с погибшим летчиком.
Комиссия штаба ВВС и военной прокуратуры расследует обстоятельства происшествий. Все самолеты Миг-21 и вертолеты IAR 330 Puma решением Минобороны до выяснения причин катастрофы останутся на земле.
Мединский: В четверг на переговорах с Украиной будет обсуждаться прекращение огня
В ходе первых мирных переговоров делегаций из России и Украины по ряду моментов удалось достигнуть взаимопонимания, но несколько пунктов украинские представители решили обсудить со своим руководством в Киеве, заявил глава российской делегации, помощник президента Владимир Мединский.
«Как вы знаете, на прошлой встрече мы обсудили позиции, а также огласили ряд предложений РФ, взаимосвязанных с немедленным режимом прекращения огня. По ряду предложений мы в общем-то нашли взаимопонимание за столом переговоров», – передает слова Мединского РИА «Новости». Режим прекращния огня будет обсуждаться и завтра, добавил он.
Российская делегация уже прибыла в Беловежскую пущу, где запланирован второй раунд переговоров. По словам ее главы Владимира Мединского, украинские представители уже направляются на переговоры, их прибытие ожидается 3 марта.
Напомним, делегация российской стороны уже направилась к месту переговоров с украинской, они пройдут на белорусской территории. Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев готов идти на переговоры с Россией, но не готов выполнять российские «ультиматумы». Президент страны Владимир Зеленский подтвердил проведение переговоров 2 марта.
В какие сроки вы ожидаете завершения Россией спецоперации на Украине?
|
|