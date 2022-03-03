Подозреваемым в убийстве и сожжении тел в Москве предъявлены обвинения

Обвинения в убийстве двух человек предъявлены мужчине, тела погибших нашли обгоревшими в лесу в Москве, его подругу обвинили в укрывательстве, заявила старший помощник руководителя ГСУ СК по городу Юлия Иванова.

Тела нашли днем 2 марта в лесу рядом с районом Южное Бутово, они сильно обгорели, возбуждено дело. Подозреваемыми оказались ранее судмый 32-летний мужчина и 31-летняя женщина, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.

«Расследуется уголовное дело в отношении 32-летнего мужчины. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 («Убийство двух лиц»). Действия 31-летней женщины квалифицированы следствием по ст. 316 УК РФ («Укрывательство преступления»)», – указала Иванова.

На допросе мужчина признался, что ночью 24 февраля употреблял алкоголь с соседями по улице Брусилова. В ходе конфликта он нанес множество ранений ножом женщине, та умерла. Ее супруг попытался убежать, но обвиняемый догнал его и зарезал. Через несколько дней он рассказал о случившемся сожительнице, та согласилась помочь ему избавиться от тел.

Во время осмотра квартир обнаружены множественные замытые следы крови.

«Женщине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, она полностью признала свою вину. Ей предъявлено обвинение. В ближайшее время следствие планирует обратиться в суд с ходатайством об избрании мужчине меры пресечения, связанной с лишением свободы», – указали в СК.

Также ведомство опубликовало видеозапись с камер наблюдения, на ней зафиксировано, как подозреваемые избавлялись от двух тел.

В ролике, опубликованном в группе «ВКонтакте» ГСУ СК по Москве, мужчина и женщина вышли из дома с двумя черными мешками для мусора. В них, по всей видимости, переносили тела убитых.

Ранее в Москве задержали двух подозреваемых в попытке убийства двух человек. Инцидент произошел 20 февраля в садовом некоммерческом товариществе «Дудкино» поселка Мосрентген. В ходе конфликта подозреваемые избили мужчину 1975 года рождения, после этого один из них выстрелил в жертву из огнестрельного оружия.