Депутат Госдумы: Украину ожидает свой Нюрнбергский процесс Путин предложил Думе ввести статус координирующего государства в ОДКБ при ООН 3 марта 2022, 11:01 Текст: Наталья Ануфриева

Президент Владимир Путин внес на ратификацию в Госдуму протокол о внесении изменений в соглашение о миротворческой деятельности ОДКБ, предусматривающий введение понятия «координирующее государство», под эгидой которого будут формироваться миротворческие силы для участия в операциях под эгидой ООН. Текст размещен в думской электронной базе. «Протоколом вводится понятие «координирующее государство» и предусматривается, что под его эгидой создаются коллективные миротворческие силы (КМС) Организации Договора о коллективной безопасности для применения в операции ООН по поддержанию мира», – говорится в пояснительной записке. Согласно изменениям, «для применения в операции ООН по поддержанию мира KMC создаются под эгидой координирующего государства». «Условия участия KMC в операции ООН по поддержанию мира определяются в соглашении, заключаемом координирующим государством с уполномоченным подразделением ООН», – указывается в документе. Протокол был подписан 16 сентября 2021 года в Душанбе, передает ТАСС. Официальным представителем при рассмотрении парламентом документа назначен замглавы МИД Александр Панкин.

Путин назвал Макрону условия урегулирования конфликта с Украиной 28 февраля 2022, 18:48

Фото: Алексей Никольский/РИА Новости

Текст: Валентина Григоренко

Президент России Владимир Путин заявил французскому лидеру Эммануэлю Макрону, что урегулирование ситуации с Украиной возможно только при безусловном учете законных интересов России в сфере безопасности, сообщает пресс-служба Кремля. «Владимир Путин подчеркнул, что такое урегулирование возможно только при безусловном учете законных интересов России в сфере безопасности, включая признание российского суверенитета над Крымом, решение задач по демилитаризации и денацификации украинского государства и обеспечению его нейтрального статуса», – говорится в сообщении на сайте Кремля. В пресс-службе добавили, что российская сторона открыта к переговорам с представителями Украины и рассчитывает, что они приведут к искомым результатам. Лидеры провели серьезный и обстоятельный обмен мнениями по всем аспектам ситуации вокруг Украины. С французской стороны «были изложены известные взгляды относительно осуществляемой Россией специальной военной операции по защите Донбасса и выражена надежда на скорейшее урегулирование нынешнего конфликта через диалог и переговоры с Киевом». В Кремле подчеркнули, что президент России обратил особое внимание, что российские вооруженные силы не угрожают мирным жителям и не наносят удары по гражданским объектам. «Угроза исходит от украинских националистов, которые используют гражданское население в качестве живого щита, специально размещают ударные системы оружия в жилых кварталах и усилили обстрелы городов Донбасса», – отмечено в сообщении. Путин и Макрон условились оставаться в контакте. Разговор был продолжительным и состоялся по инициативе французской стороны. Напомним, в понедельник начались переговоры России и Украины. 24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Глава государства подчеркнул, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия. «Ядерная триада» России переведена в особый режим боевого дежурства 28 февраля 2022, 14:43

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярёв

Ракетные войска стратегического назначения (РВСН), Северный и Тихоокеанский флоты, Дальняя авиация начали нести боевое дежурство усиленным составом, сообщил глава Минобороны Сергей Шойгу президенту Владимиру Путину. «Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу доложил верховному главнокомандующему Вооруженными силами Российской Федерации Владимиру Путину, что в соответствии с его приказом дежурные смены пунктов управления Ракетных войск стратегического назначения, Северного и Тихоокеанского флотов, командования дальней авиации приступили к несению боевого дежурства усиленным составом», – цитирует сообщение Минобороны РИА «Новости». «Ядерная триада» России обозначает оснащенные ядерным оружием стратегические вооруженные силы, включающие три компонента: межконтинентальные баллистические ракеты, стратегическая авиация, атомные подводные ракетоносцы. Ранее президент России Владимир Путин приказал Минобороны России перевести силы сдерживания в особый режим боевого дежурства. Приказ Путина не может иметь двойного прочтения, пояснял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Путин подписал указ об обеспечении временных мер по финстабильности России 1 марта 2022, 22:23 Текст: Ольга Иванова

Президент России Владимир Путин подписал указ «О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности РФ», сообщает пресс-служба Кремля. «Президент России подписал указ «О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации», – приводит сообщение РИА «Новости». Согласно указу со 2 марта запрещен вывоз из России иностранной валюты в сумме более 10 тыс. долларов. «Запретить со 2 марта 2022 года вывоз из Российской Федерации наличной иностранной валюты и (или) денежных инструментов в иностранной валюте в сумме, превышающей эквивалент 10 тыс. долларов США и рассчитанной по официальному курсу Центрального банка Российской Федерации, установленному на дату вывоза», – говорится в сообщении. Накануне Путин подписал указ «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями США и примкнувших к ним стран». Согласно указу, экспортеры должны продавать 80% валютной выручки, зачисленной с 1 января 2022 года. Также Путин запретил резидентам России переводы денег без открытия счета с использованием электронных средств платежа, предоставленных иностранными поставщиками. В указе говорится, что требования об обязательной продаже валюты распространяются на экспертов независимо от постановки контрактов на учет в уполномоченных банках. 24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Глава государства подчеркнул, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия. Путин назвал Запад «империей лжи» 28 февраля 2022, 15:55 Текст: Ольга Иванова

Президент России Владимир Путин предложил на совещании по экономике обсудить санкции, которые вводит так называемая империя лжи – западное сообщество. «Я пригласил вас для того, чтобы поговорить о вопросах, связанных с экономикой, с финансами. Мы с Михаилом Владимировичем (Мишустиным) обсуждали эту тему. Имею в виду, конечно, и те санкции, которые сейчас так называемое западное сообщество, как я его назвал в своем выступлении, это империя лжи, пытается реализовать в отношении нашей страны», – цитирует его РИА «Новости». 24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Глава государства подчеркнул, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия. Путин подписал указ о специальных экономических мерах в связи с санкциями Запада 28 февраля 2022, 19:05 Текст: Ольга Иванова

Президент России Владимир Путин подписал указ «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями США и примкнувших к ним стран», сообщает пресс-служба Кремля. «Президент России Путин подписал указ «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Соединенных Штатов Америки и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций», – приводит сообщение РИА «Новости». Согласно указу, экспортеры должны продавать 80% валютной выручки, зачисленной с 1 января 2022 года, сообщает пресс-служба Кремля. «Резидентам-участникам внешнеэкономической деятельности осуществить обязательную продажу иностранной валюты в размере 80% суммы иностранной валюты, зачисленной начиная с 1 января 2022 года на их счета в уполномоченных банках на основании внешнеторговых контрактов, заключенных с нерезидентами и предусматривающих передачу нерезидентам товаров, оказание нерезидентам услуг, выполнение для нерезидентов работ, передачу нерезидентам результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, не позднее трех рабочих дней со дня вступления в силу настоящего указа», – говорится в указе. Также Путин запретил резидентам России переводы денег без открытия счета с использованием электронных средств платежа, предоставленных иностранными поставщиками. В указе говорится, что требования об обязательной продаже валюты распространяются на экспертов независимо от постановки контрактов на учет в уполномоченных банках. Сообщается, что компаниям разрешается до конца года проводить buyback при условии серьезного снижения средней цены акций с 1 февраля. Кроме того, с 1 марта Путин запретил зачисление резидентам России иностранной валюты на свои счета и вклады в зарубежных банках. Порядок осуществления продажи иностранной валюты экспортерами устанавливается центральным банком России. 24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Глава государства подчеркнул, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия. В ответ западные страны объявили о новых антироссийских санкциях. В частности, под ограничения попали несколько крупнейших банков, в том числе Сбербанк и ВТБ, а для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Песков призвал не применять к Казахстану слова Путина о формировании границ Украины 2 марта 2022, 13:12

Фото: Vladimir Zhabrikov/URA.RU/ТАСС

Заявления президента России Владимира Путина о «декоммунизации» Украины и формировании ее границ нельзя отнести к Казахстану и другим бывшим республикам СССР, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. У него уточнили, относится ли мнение президента о «декоммунизации» Украины и формировании ее границ к границам других бывших республик СССР и Казахстану. «Нет, не относится. Мы не можем здесь при всем желании развернуть такую историческую дискуссионную площадку... Надеюсь, что в ходе каких-то следующих пресс-конференций и общения президента с прессой у вас будет возможность задать эти дополнительные вопросы», – передает слова Пескова РИА «Новости». На ваш взгляд В какие сроки вы ожидаете завершения Россией спецоперации на Украине? В течение недели

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Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Глава государства подчеркнул, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия. Песков сказал, как Путин относится к персональным санкциям 28 февраля 2022, 13:21 Текст: Алексей Дегтярёв

Российский президент Владимир Путин равнодушно относится к введению против него персональных санкций, но сам факт объявления санкций против главы государства абсурден, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. «Относится он достаточно индифферентно. В санкциях содержатся достаточно абсурдные положения об активах и так далее. Но всем известно, что никаких активов кроме тех, которые декларируются каждый год в размере прицепа, и квартиры, и еще каких-то банковских вкладов, у президента нет», – цитирует Пескова РИА «Новости». Он добавил, что само введение санкций в отношении главы государства абсурдно и недальновидно. Также представитель Кремля сказал, будет ли Россия вводить персональные санкции в отношении западных лидеров. «Ответы России, я уже говорил, они будут выстраиваться главным образом с точки зрения целесообразности и наших собственных интересов», – пояснил Песков, отвечая на этот вопрос, передает ТАСС. Ранее ЕС ввел персональные санкции против почти 400 представителей политического, военного и экономического руководства России, в их числе оказались министр обороны Сергей Шойгу, глава администрации президента России Антон Вайно, официальный представитель МИД Мария Захарова, руководитель RT Маргарита Симоньян и телеведущий Владимир Соловьев. До этого США и Евросоюз сообщили, что ввели санкции против российского руководства, в том числе против президента России Владимира Путина. Путин поручил сохранить ставки по кредитам на прежнем уровне 28 февраля 2022, 16:39

Фото: Алексей Никольский/РИА Новости

Текст: Валентина Григоренко

Президент России Владимир Путин поручил обеспечить сохранение кредитных ставок в договорах, заключенных до увеличения ключевой ставки Центробанка до 20%, сообщил пресс-секретарь глава государства Дмитрий Песков. «На совещании по экономическим вопросам президент дал поручение обеспечить сохранение всех кредитных ставок, которые указаны в кредитных договорах, после того, как ключевая ставка была увеличена до 20%», – цитирует Пескова РИА «Новости». По его словам, в совещании не принимал участие глава Сбербанка Герман Греф, которого он ранее назвал в числе участников совещания. Во встрече принимают участие премьер-министр России Михаил Мишустин, вице-премьеры Андрей Белоусов, Александр Новак, министр финансов Антон Силуанов, глава ЦБ Эльвира Набиуллина, а также первый замглавы кремлевской администрации Сергей Кириенко, помощник президента Максим Орешкин. В начале совещания Путин предложил обсудить ситуацию в экономике и санкции так называемой империи лжи – западного сообщества. Ранее Банк России на экстренном заседании совета директоров повысил ключевую ставку на 10,5 процентного пункта, до 20% годовых, что стало ее новым историческим максимумом. Напомним, президент России Владимир Путин утром 24 февраля объявил о начале военной операции по демилитаризации Украины. В ответ западные страны объявили о новых антироссийских санкциях. В частности, под ограничения попали несколько крупнейших банков, в том числе Сбербанк и ВТБ, а для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. ФОМ: Уровень доверия россиян к Владимиру Путину за неделю вырос до 71% 1 марта 2022, 20:05 Текст: Кристина Цыцура

По данным опроса фонда «Общественное мнение», уровень доверия граждан России к президенту Владимиру Путину вырос с 60% до 71%. Так, через несколько дней после признания независимости ДНР и ЛНР – 24 февраля – 71% респондентов заявили, что скорее доверяют Путину. А до признания республик – 20 февраля – этого мнения придерживались 60%. Число тех, кто скорее не доверяет главе государства снизилось за это время с 29% до 18 %. Скорее хорошо работу Путина на посту президента России оценивает 71%, скорее плохо - 15%. 20 февраля позитивно работу главы государства оценивали 64% россиян, критически - 21%. Опрос проводился 25-27 февраля в 104 населенных пунктах, участвовали 1500 респондентов. Статистическая погрешность не превышает 3,6%. Депутат Госдумы: Украину ожидает свой Нюрнбергский процесс 3 марта 2022, 00:12

Фото: SERGEY DOLZHENKO/ЕРА/ТАСС

Текст: Ростислав Зубков

«После демилитаризации Украины необходимо будет создать международный трибунал по расследованию преступлений киевских неонацистов», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Олег Матвейчев. «Сценарий денацификации Украины, по моему мнению, будет следующим. Во-первых, очевидно – после того как будет проведена демилитаризация и установится порядок, будет собрано огромное количество свидетельств о преступлениях неонацистов. Необходимо опросить свидетелей, собрать документы, суммировать факты. Необходимо будет создать международный трибунал», – говорит депутат Госдумы Олег Матвейчев. «К участию в работе трибунала необходимо пригласить представителей всех 200 стран мира. Кто откажется участвовать – особенно это касается представителей великих держав – то продемонстрирует, что он просто закрывает глаза на происходившее на Украине, в Донбассе», – пояснил депутат. Необходимо собрать данные о проводимых украинскими силовиками пытках, о массовых захоронениях и т.д. – и исследовать эти свидетельства с привлечением международных экспертов: криминалистов, патологоанатомов и других специалистов, отметил собеседник. «Экспертам следует осмотреть места преступлений, подписать документы, подтверждающие факты этих злодеяний», – добавил Матвейчев. «Потом нужно будет начинать масштабный судебный процесс, аналогичный Нюрнбергскому, – уверен российский парламентарий. – Необходимо публично продемонстрировать все факты. Как бы в СБУ сейчас ни подчищала свидетельства и не уничтожала документы, думаю, что всплывет очень многое». По мнению Матвейчева, такой трибунал может проходить в форме суда присяжных. «Причем, в жюри присяжных можно было бы пригласить ведущих мировых экспертов, а также общественных и религиозных деятелей, писателей и ученых», – предложил собеседник. «Документальные свидетельства необходимо донести до сведения всего мира, в первую очередь Европы – пусть европейцы испытают то же, что испытали после Нюрнбергского трибунала 1945-49 годов», – подчеркнул Матвейчев. «Сейчас такое впечатление, что на Западе не слышали слова «Донбасс», и как будто искренне уверены в том, что Россия «напала на Украину», как злодей из комикса», – добавил депутат. Матвейчев подчеркнул – открытие правды поможет вразумить и самих украинцев, многие из которых стали жертвой многолетней идеологической обработки националистической пропагандой. «Надеюсь, возникнет понимание того, что Украина была сведена к положению инструмента в руках США и Британии, что украинцев готовили умирать за англосаксонские интересы», – считает собеседник. На ваш взгляд В какие сроки вы ожидаете завершения Россией спецоперации на Украине? В течение недели

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«Со своей стороны – и это совершенно очевидно – Россия в последние восемь лет предпринимала усилия к тому, чтобы конфликт в Донбассе разрешился мирным путем, – подчеркнул Матвейчев. – В ответ мы получили угрозу размещения ядерного оружия на Украине. Не исключаю, что Киев и его западные покровители намеревались поставить ультиматум в России – мы наступаем на Донбассе, а вы не смейте предпринимать что-либо во ответ, а то пожалеете. Об этом практически открыто говорил Джо Байден. Так, что президент Путин принял решение сыграть на опережение». «Допустим, Россия вмешалась бы лишь после масштабного наступления ВСУ в Донбассе. Так мы поступили в 2008 году, когда Грузия напала на Южную Осетию. 8 августа 2008-го гибли люди, и люди бы гибли при агрессии Украины в Донбассе, и жертв было бы наверняка больше. В Южной Осетии мы защищали мирных граждан и российских миротворцев. Но до сих пор вся Европа считает, что это мы напали на Грузию. Точно также Запад в любом случае обвинил бы Россию в «нападении на Украину», – добавил собеседник. Поэтому президент Путин принял стратегически верное решение, сыграв на опережение, вновь подчеркнул Матвейчев. Необходимо понимать, что Запад сейчас усиленно создает медийную картину «российской агрессии», и вся эта волна фейков была подготовлена заранее, добавил собеседник. «Показательно, что многочисленные группы в соцсетях, посвященные совершенно аполитичным темам, вплоть до автомобилей и косметики, внезапно стали нон-стоп транслировать заранее сфабрикованный контент, – отметил Матвейчев. – На спонтанную реакцию это не похоже». Так же очевидно, что и реакция западных политиков, не замечавших трагедии Донбасса и внезапно «увидевших нападение России» была заранее отрепетирована, подчеркнул собеседник. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД США разрешили покинуть Россию сотрудникам американского посольства 28 февраля 2022, 15:51 Текст: Алексей Дегтярёв

Незадействованные в оперативной работе сотрудники посольства США в Москве смогут покинуть Россию, соответствующее разрешение дал Госдепартамент США. Сотрудники смогут добровольно уехать из России вместе со своими семьями, передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление госдепа. Ранее США и Евросоюз сообщили, что ввели санкции против российского руководства, в том числе против президента России Владимира Путина. Кремль объяснил смысл приказа Путина об особом режиме дежурства стратегических сил 28 февраля 2022, 13:41 Текст: Дмитрий Зубарев

Приказ президента Владимира Путина перевести силы стратегического сдерживания в особый режим несения боевого дежурства не может иметь двойного прочтения, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Отвечая на вопросы о поставленных главой государства задачах стратегическим силам, представитель Кремля отметил, что приказ Путина не требует трактовок. «Чего там понимать? Там нет ни второго смысла, ни двойного дна, там четко сказано: стратегическим силам сдерживания [перейти к особому режиму несения боевого дежурства]. Это исчерпывающая абсолютно команда верховного главнокомандующего», – передает ТАСС слова Пескова. Вопрос о разных режимах боевого дежурства пресс-секретарь президента переадресовал в оборонное ведомство. «Это не прерогатива администрации президента – рассказывать про режимы несения службы в РВСН», – сказал Песков. МОК отозвал олимпийские ордена у высокопоставленных россиян 28 февраля 2022, 18:16 Текст: Валентина Григоренко

Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение об отзыве Олимпийских орденов у всех лиц, в настоящее время занимающих важные должности в руководстве РФ. В списке оказался и президент России Владимир Путин, сообщили в пресс-службе МОК. «Исполком комитета, исходя из исключительных обстоятельств ситуации и принимая во внимание крайне серьезные нарушения Олимпийского перемирия и Олимпийской хартии российским правительством в прошлом, принял специальное решение об изъятии Олимпийского ордена у всех лиц, занимающих в настоящее время важные должности в правительстве Российской Федерации или иные должности, связанные с государственной властью», – говорится в пресс-релизе МОК, передает РИА «Новости». В число лишенных орденов вошли президент России Владимир Путин, заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко и заместитель руководителя администрации президента Дмитрий Козак. В пятницу МОК призвал спортивные федерации не вывешивать российские флаги на всех соревнованиях. Ранее бюро совета Международной федерации футбола (ФИФА) единогласно запретило проводить в России международные матчи, а также предупредила, что в соревнованиях российская сборная будет участвовать под названием «Российский футбольный союз (РФС)», не используя флаг или гимн своей страны. Путин подписал указ о мерах по ускоренному развитию IT-отрасли в России 2 марта 2022, 15:14 Текст: Кристина Цыцура

Президент России Владимир Путин подписал указ о мерах по ускоренному развитию в России IT-отрасли, согласно документу работники аккредитованных организаций будут получать отсрочку от призыва. «Категории граждан РФ, которым предоставляется право на получение указанной отсрочки, и порядок предоставления этого права определяются правительством РФ», – сообщается в указе. Согласно тексту документа, он подписан «в целях обеспечения ускоренного развития отрасли информационных технологий в Российской Федерации». Также в России упростят трудоустройство и получение вида на жительство для иностранцев, приходящих на работу IT-отрасль, передает ТАСС со ссылкой на указ. «Правительству РФ принять меры, направленные на упрощение процедур трудоустройства иностранных граждан, привлекаемых для работы в аккредитованных организациях, и получения этими гражданами вида на жительство», – говорится в документе. Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что правительство введет мораторий на проверки малого и среднего бизнеса с 10 марта и до конца года. Кабинет министров освободит все IT-компании от налога на прибыль на три года. Сотрудники смогу оформить льготную ипотеку и получить отсрочку от армии. Путин поздравил Горбачева с 91-летием 2 марта 2022, 09:59 Текст: Наталья Ануфриева

Президент России Владимир Путин поздравил первого и единственного президента СССР, президента Международного общественного фонда социально-экономических и политологических исследований Михаила Горбачева с 91-летием. Телеграмма главы государства опубликована на сайте Кремля. «Вы прошли большой, насыщенный жизненный путь, по праву снискали высокий авторитет и признание. Отрадно, что сегодня ваша многогранная работа содействует реализации востребованных социальных, просветительских, благотворительных проектов, развитию международного гуманитарного сотрудничества», – отметил Путин в поздравлении Горбачеву. Он пожелал имениннику здоровья, бодрости духа и всего наилучшего. Михаил Горбачев – российский политический и государственный деятель. Последний генеральный секретарь ЦК КПСС (1985-1991), первый и единственный президент СССР (1990-1991) и лауреат Нобелевской премии мира (1990).