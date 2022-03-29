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В Оренбуржье финансирование программы строительства спортобъектов увеличили в два раза
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Восемь площадок ГТО и 16 полей для игры в мини-футбол смонтируют в 2022 году в Оренбургской области. Финансирование мероприятий по созданию и ремонту спортивной инфраструктуры увеличат в два раза, говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.
«По сравнению с прошлым годом мы в два раза увеличили финансирование этой программы. Новые спортивные объекты востребованы жителями, и задача глав – обеспечить качественное выполнение работ, чтобы все объекты были сданы в срок», – приводятся в сообщении на сайте правительства региона слова губернатора Оренбургской области Дениса Паслера.
По инициативе губернатора с 2021 года на развитие спортивной инфраструктуры выделяются средства регионального бюджета. В этом году на эти цели направят 200 млн рублей.
По данным пресс-службы, в 2022 году в Оренбургской области смонтируют восемь площадок ГТО и 16 полей для игры в мини-футбол, отремонтируют три футбольных поля. В рамках регионального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография» в регионе построят четыре малые спортивные площадки по стандартам ГТО. По итогам отбора новые спортобъекты откроются в Акбулакском, Беляевском, Кваркенском и Матвеевском районах.
Также новые площадки ГТО смонтируют в Новотроицке, Оренбурге, Оренбургском и Северном районах. Каждый из муниципалитетов получит по 5 млн рублей на проведение работ, отметили в пресс-службе.
Глава концерна E.ON назвал срок отказа Германии от российского газа
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Германии потребуется три года для поиска альтернативных поставщиков газа с целью отказа от поставок российского голубого топлива, выразил мнение генеральный директор крупнейшего германского энергетического концерна E.ON Леонард Бирнбаум в эфире телеканала ARD.
«По нашим оценкам, на это потребуется три года», – приводит мнение главы концерна E.ON ТАСС. При этом он добавил, что без импорта газа из России экономика ФРГ понесет «огромный ущерб, которого следует избегать, если это возможно». Гендиректор E.ON подчеркнул, что отказ от поставок российских нефти и угля может произойти быстрее. «С нефтью это может случиться через год, с углем, может быть, даже быстрее», – констатировал Бирнбаум, уточнив, что с природным газом, однако, это займет больше времени.
Таким образом, он считает нецелесообразным прекращать импорт энергоносителей из РФ. Кроме того, Бирнбаум предупредил о риске возникновения дефицита из-за нехватки компонентов в различных отраслях промышленности в том случае, если поставки энергоресурсов из России будут прекращены. В качестве примера гендиректор германского энергоконцерна привел возможный недостаток комплектующих в автомобильной промышленности.
Накануне президент России Владимир Путин поручил перевести расчеты за газ с недружественными странами до 31 марта в рубли. Постпред России при ЕС Владимир Чижов выразил уверенность, что страны Европы будут вынуждены перейти на рубли при оплате за российский газ, поскольку максимальные объемы СПГ, которые могут предложить США, составляют лишь 10% от российских поставок. Он также заявил, что решение отказаться от российских энергоносителей было бы в известной степени самоубийственно для стран Евросоюза и для европейских политиков. В свою очередь пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков исключил осуществление бесплатных поставок российского газа. На этом фоне фьючерсы на газ в Европе превысили 1,2 тыс. долларов за 1 тыс. кубометров.
23 марта президент Владимир Путин объявил, что Россия отказывается принимать оплату за поставки природного газа в скомпрометировавших себя валютах, в том числе долларах и евро, оплата за топливо будет приниматься рублями. Глава государства подчеркнул, что изменения по газовым контрактам с недружественными странами коснутся только валюты платежа, при этом Россия продолжит поставлять природный газ в зафиксированных в контрактах объемах, в соответствии с контрактными ценами и принципами ценообразования.
Глава комитета Бундестага по энергетике и защите климата Клаус Эрнст заявил, что оплата за поставляемый российский природный газ в рублях технически возможна, однако отметил, что это вынудит Евросоюз обходить свои же санкции, что обернется возобновлением дискуссий о бойкоте энергоносителей из России. Канцлер ФРГ Олаф Шольц выступил против резкого отказа от российских энергоресурсов. При этом он заявил, что Германия будет сокращать зависимость от энергоресурсов из России. Вице-премьер Александр Новак заявил, что Европе нечем заменить российский газ ни сейчас, ни в ближайшие пять лет. Кремль призвал покупателей газа у России сформулировать позицию по поводу оплаты в рублях. Газета ВЗГЛЯД разбирала, как Россия приучает Европу к новой геополитической реальности.
Глава Минфина Антон Силуанов выразил уверенность, что партнеры России подстроятся под это решение и поймут, что рубль – надежная валюта, поскольку обеспечен в том числе и российскими экспортными товарами. Он также отметил, что решение о переводе расчетов в рубли укрепило доверие к национальной валюте.
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Эксперт назвал уязвимые места ВСУ на комбинате «Азовсталь»
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«Многочисленные переходы, в том числе подземные, огромные подвалы, хранилища, склады делают «Азовсталь» непростым объектом для штурма», – сказал газете ВЗГЛЯД советник главы Луганской народной республики Родион Мирошник. Ранее остатки нацбатов и украинских войск укрылись в Мариуполе на территории «Азовстали».
«У промзоны, а тем более металлургического комбината, всегда есть преимущество в плане создания защитных укреплений, – за счет мощных стен, за которыми можно спрятаться и оборудовать позицию», – пояснил советник главы Луганской народной республики Родион Мирошник.
«Азовсталь» – один из самых крупных в Европе металлургических комбинатов, напомнил он. «В этих многочисленных помещениях легко прятать не только живую силу, но и бронетехнику, оборудовать укрепленные огневые точки, заминировать проходы. Все выстроено из металла и бетона. Оттуда очень тяжело выбить противника», – сказал собеседник. «Кроме того, у «Азовстали» есть свои выходы в порт, ведь комбинат стоит прямо на побережье», – добавил он.
Тем не менее «Азовсталь» уязвима как со стороны суши, так и с моря, потому что это промышленный объект, он не создавался изначально как крепость, подчеркивает Мирошник.
Напомним, комбинат «Азовсталь» занимает почти 11 кв. км в центре Мариуполя. Это предприятие – один из крупнейших мировых производителей судовой стали. Завод входит в состав металлургического дивизиона группы «Метинвест», основными акционерами которой являются группа СКМ Рината Ахметова и «Смарт-холдинг» Вадима Новинского.
В понедельник представитель Минобороны Игорь Конашенков сообщил, что российская армия сбила под Мариуполем в пяти километрах от береговой черты над Азовским морем украинский вертолет, который должен был экстренно вывезти с «Азовстали» командование нацбатальона «Азов», в том числе командира 36-й бригады Баранюка и командира «Азова» Прокопенко.
Как передает РИА «Новости», в Мариуполе продолжаются уличные бои. Силы ДНР продолжают зачистку. Остатки нацбатов и украинских войск удалось разрезать на две части, после чего часть националистов укрылась на территории «Азовстали». По словам главы республики Дениса Пушилина, силовики рассчитывают взять город в ближайшие дни.
В Кремле указали на последствия отказа ЕС платить за газ в рублях
Россия не будет бесплатно поставлять газ в случае отказа Евросоюза (ЕС) платить за него в рублях, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Песков заявил в интервью PBS, что «мы не будем заниматься благотворительностью, посылать газ бесплатно в Западную Европу», передает РИА «Новости».
На вопрос ведущего, будет ли отключен газ неплательщикам, пресс-секретарь президента ответил: «Нет оплаты – нет газа».
При этом он отметил, что окончательное решение о том, как реагировать на отказ платить за газ в рублях, еще не принято.
Ранее Песков заявлял, что модальности оплаты российского газа в рублях прорабатываются.
Напомним, президент России Владимир Путин ждет до 31 марта доклад от правительства, Банка России и Газпрома об изменении валюты платежа на рубли за поставки газа в недружественные страны, следует из перечня поручений главы государства.
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Шаманов заявил о задержании пытавших российских солдат украинских националистов
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Российский спецназ захватил издевавшихся над военнопленными украинских националистов, заявил замглавы комитета Госдумы по развитию гражданского общества Владимир Шаманов.
«[Те, кто] измывались над нашими военнослужащими, они недолго радовались, через трое суток наш спецназ этих подонков захватил. Сегодня они валяются в ногах, просят о пощаде», – цитирует Шаманова ТАСС.
Депутат объяснил, что подозреваемые в пытках – выходцы из фанатской группировки местного футбольного клуба «Металлист».
«Это они сами рассказали уже на первых допросах», – сказал Шаманов.
Ранее в Сети опубликовали ролик, на котором российским военным прострелили ноги. Сообщалось, что это якобы произошло на территории Малороганского молочного завода под Харьковом.
По неподтвержденным данным, одним из организаторов пыток является участник евромайдана и боевик «Азова» Сергей Величко, известный как Чили. Величко в «Азове» отличился особой жестокостью – убийством гражданского населения, включая детей.
В пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что причастные к организации пыток российских военных, попавших в плен, должны понести ответственность. Он подчеркнул, что в Кремле видели видеоролик, в котором российским военным прострелили ноги.
Украинская сторона в ходе переговоров с российской в Стамбуле пообещала принять самые жесткие меры в отношении тех, кто пытал российских военнопленных.
Газета ВЗГЛЯД писала, что на этот ролик с пытками обратило внимание немецкое издание Bild. Аудиторию шокировали кадры издевательств киевских силовиков над пленными российскими солдатами. Доказательством военных преступлений Киева этот ролик назвали и греческие СМИ.
Политолог Евгений Сатановский в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что денацификация Украины должна вестись до полной победы, после чего необходимо провести «Нюрнберг 2.0», где и нужно будет продемонстрировать ролики с пытками со стороны националистов.
Россия кардинально сократила боевые действия на направлениях Киева и Чернигова
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Министерство обороны России решило кардинально сократить боевые действия на Киевском и Черниговском направлениях, сообщил замминистра обороны Александр Фомин. По его словам, это связано с прогрессом на переговорах по подготовке Договора о нейтралитете и безъядерном статусе Украины.
«В связи с тем, что переговоры по подготовке Договора о нейтралитете и безъядерном статусе Украины, а также о предоставлении Украине гарантий безопасности переходят в практическую плоскость, с учетом обсужденных в ходе сегодняшней встречи принципов, Министерством обороны РФ в целях повышения взаимного доверия и создания необходимых условий для дальнейшего ведения переговоров и достижения конечной цели – согласование и подписание вышеуказанного договора – принято решение кардинально, в разы сократить военную активность на киевском и черниговском направлениях», – передает его слова ТАСС.
Также ведомство призывает Киев исключить пытки российских военнопленных.
«Хотел бы обратиться к представителям Украины и призвать Украину строго соблюдать Женевские конвенции, в том числе в том, что касается гуманного обращения с военнопленными. Мы призываем к тому, чтобы исключить вообще практику пыток, применяемых к российским военнопленным, и призываем к тому, чтобы украинская сторона приняла исчерпывающие меры к тому, чтобы исключить эту практику», – цитирует Фомина РИА «Новости».
Байден отказался извиняться за слова про отстранение Путина от власти
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Президент США Джо Байден вновь заявил, что такие люди, как президент России Владимир Путин, якобы «не должны править странами». Глава Белого дома добавил, что произнес эти слова в Варшаве, обращаясь к российскому народу. Он подчеркнул, что не намерен приносить извинения и отказываться от сказанного.
«Я выражал свое негодование, считая, что он (президент России Владимир Путин – прим. ВЗГЛЯД) не должен оставаться у власти, так же как плохие люди не должны продолжать делать плохие вещи, но это не означает, что наша основополагающая политика направлена на то, чтобы сделать что-либо, чтобы свергнуть Путина каким-то образом», – приводит ТАСС слова Байдена. При этом глава действующей американской администрации заявил, что «не формулировал никаких изменений в политике» США по отношению к России.
Вместе с этим Байден выразил мнение, что «такие люди не должны править странами». Глава Белого дома пояснил, что когда произносил в Варшаве эти слова, то «разговаривал с российским народом». «Я говорил об этом не только российскому народу, но и всему миру. Это констатация простого факта, что такое поведение абсолютно неприемлемо. Совершенно неприемлемо. И способ справиться с этим – укреплять и поддерживать полное единство НАТО и помогать Украине там, где мы можем», – сказал политик, добавив, что продолжает считать, что Путин не должен оставаться у власти в связи с событиями на Украине.
Отвечая на вопрос о том, сожалеет ли он о сказанном, Байден сказал: «Я выражал моральное негодование, которое я испытываю, и я не приношу за это никаких извинений». При этом в ответ на вопрос о том, опасается ли он, что его утверждения о смене власти в России могут привести к эскалации конфликта на Украине, президент произнес: «Нет, не опасаюсь, вовсе нет». «Я не буду отказываться от сказанного», – добавил глава администрации США.
«Он собирается делать то, что собирается делать, – сказал Байден о президенте России. – На него никто не влияет». Глава Белого дома также не считает, что его слова будут использованы в качестве антиамериканской пропаганды в РФ. «Никто не верит, что мы собираемся свергнуть [Путина с поста президента России], – заявил Байден. – Это больше чаяние. Он не должен быть у власти. Такие люди не должны управлять странами, но они управляют».
Глава администрации США также заявил, что ему безразлична реакция президента РФ Владимира Путина на его недавние высказывания в поддержку идеи смены власти в России. «Мне все равно, что он думает», – сказал Байден. «Он будет делать то, что хочет делать», – выразил мнение глава администрации США. «С учетом его недавнего поведения людям следует понимать: он будет поступать таким образом, которым, по его мнению, ему следует поступать. Точка», – полагает глава Белого дома. «На него никто другой не влияет, включая, явно и к сожалению, его собственных советников», – выразил мнение Байден.
Он вновь повторил, что Путин, по его мнению, «действует так, как сам сочтет нужным». «Идея, заключающаяся в том, что он предпримет нечто возмутительное, поскольку я назвал его тем, кто он есть, назвал то, что он делает, думаю, просто не является рациональной», – выступил с утверждением глава действующей администрации США.
Накануне Байден заявил, что якобы не призывал к смене власти в России. При этом в минувшую субботу Байден во время визита в Варшаву, говоря о президенте России Владимире Путине, выступил с утверждением, что «этот человек не может оставаться у власти». В тот же день в Белом доме заявили, что Байден якобы не обсуждал власть Путина в России или же «смену режима». Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркнул, что это решать не Байдену, президента России выбирают россияне. В Кремле также указали, что личные оскорбления президента США в адрес главы российского государства сужают окно возможностей для налаживания отношений Москвы и Вашингтона.
Позже пресс-секретарь российского лидера заявил, что новое заявление Байдена про президента России вызывает тревогу, Кремль отслеживает и тщательно фиксирует такие высказывания. В Госдепе США заявили, что высказывания Байдена о президенте России были, вероятно, сделаны на эмоциях и не отражают официального политического курса Белого дома. Американские СМИ раскритиковали Байдена за слова в адрес Путина. Газета ВЗГЛЯД разбирала, как Байден встревожил Россию и заставил краснеть США.
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Минченко объяснил участие Абрамовича в переговорах в Стамбуле
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«Абрамович – человек креативный, иначе он не был бы таким богатым. Он умеет разговаривать на понятном для украинской элиты языке», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Евгений Минченко. Ранее российский бизнесмен был замечен на переговорах России и Украины в Турции.
«Коллективная Украина сегодня – это формальная политическая власть в лице президента Зеленского и его команды, США, которые обладают блокирующим пакетом акций, радикально-националистической группы силовиков и крупного бизнеса», – пояснил президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко.
«Так как в Киеве, в отличие от Москвы, структура принятия решений диверсифицирована, нужны такие переговорщики, которые могут разговаривать с местными элитами на понятном им языке. Именно поэтому там присутствует Роман Аркадьевич. Он тоже бизнесмен, тоже еврейского происхождения, как и многие местные бизнесмены. Это тот человек, который разговаривает на языке части управляющих элит Украины», – добавил собеседник.
При этом, по мнению Минченко, сегодня стороны вряд ли смогут прийти к каким-то важным соглашениям.
«У переговорного процесса есть несколько составляющих. Во-первых, это военный аспект. Специальная военная операция до сих пор продолжается. Даже если мы исходим из того, что целью РФ была исключительно защита ДНР и ЛНР в их провозглашенных границах, то возникает вопрос, как об этом можно говорить, когда еще до конца не взят Мариуполь и не разгромлена донецкая группировка ВСУ», – подчеркнул Минченко.
Кроме того, «у президента Украины Владимира Зеленского очевидно нарушена коммуникация с собственными солдатами, что видно из его заявлений о деятельности нацбатальона «Азов».
Второй аспект, из-за которого переговоры могут оказаться несостоятельными, касается общественного мнения граждан двух стран. Как указал Минченко, «согласно опросам, украинцы пребывают в состоянии предвкушения близкой победы». «Соответственно, при таких настроениях будет странно идти на какие-то уступки. Они будут восприниматься исключительно как предательство», – отметил эксперт.
Аналогичная ситуация складывается и в России. «Граждане поддерживают специальную военную операцию. И если в итоге Москва пойдет на какие-то уступки, у людей возникнет вопрос, за что погибали «наши парни», – добавил собеседник. Еще одним подтверждением того, что стороны могут быть не настроены договариваться о чем-то конкретном, по мнению Минченко, являются массовые утечки деталей переговоров в западной прессе.
Очередной этап переговоров РФ и Украины стартовал во вторник в Турции. Незадолго до начала на встрече был замечен российский бизнесмен Роман Абрамович. Газета ВЗГЛЯД писала, что перед стартом обсуждения он лично пообщался с президентом Турции Тайипом Эрдоганом. По данным агентства ТАСС, предприниматель прибыл в Стамбул в составе команды переговорщиков. В противном случае из-за санкций он не смог бы пересечь границу.
Роман Абрамович уже не в первый раз присутствует на совещании по решению украинского вопроса. Так, накануне The Times писала, что бизнесмен лично передавал российскому президенту Владимиру Путину записку от его украинского коллеги Владимира Зеленского, в которой были изложены условия Киева.
Кроме того, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что Абрамович принимал участие в начальной стадии обсуждения. Позже представитель российской делегации Владимир Мединский выразил надежду на скорое подведение итогов переговоров между Украиной и Россией.
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Мэр Николаева высмеял призывы жителей убрать артиллерию ВСУ из города
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Глава Николаева Александр Сенкевич фактически подтвердил размещение артиллерии ВС Украины в городе.
«Мне вот нравится, когда иногда некоторые девушки пишут: «Уберите арту из города». Давайте уберем еще военных из города – добро пожаловать, россияне, заходите, дорогие», – сказал он в видеообращении.
Ранее свидетели и врачи разрушенной украинскими националистами больницы в освобожденной Волновахе в ДНР подтвердили, что нацбаты укрывались в лечебном учреждении, отметив, что при отступлении националисты обстреляли больницу.
Также Минобороны РФ официально подтвердило уничтожение украинской батареи РСЗО «Град» в одном из торговых центров (ТЦ) на окраине Киева. По информации ведомства, украинские подразделения использовали площади ТЦ в качестве крупной базы для хранения реактивных боеприпасов, а также перезарядки систем залпового огня.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем украинские войска используют гражданские объекты в военных целях.
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В московском ресторане полковник полиции напал на федерального судью и сотрудницу Генпрокуратуры
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Следственный комитет начал проверку конфликта в Москве, участником которого стали федеральный судья Дмитрий Ганус, одна из самых известных гособвинителей в Генпрокуратуре Мария Семененко и якобы замначальника отдела УЭБиПК главного управления на транспорте МВД Роман Ромашин. В результате, по сообщениям СМИ, Ганус и Семененко получили травмы.
Инцидент произошел 25 марта в ресторане на Калужской площади в Москве. По предварительным данным, находившийся в заведении Ромашин сначала оскорбил Дмитрия Гануса и его жену Марию Семененко, а после напал на них, передает «Коммерсант».
Сначала отдых Гануса и Семененко испортила компания, сидевшая рядом – один из ее участников громко ругался, используя нецензурную лексику. Судья попросил официанта сделать замечание мужчине, однако тот отказался, пояснив, что это постоянный клиент ресторана и он всегда так ведет себя в их заведении.
Через некоторое время ситуация накалилась сильнее, когда некий мужчина, судя по появившимся в соцсетях видеозаписям, находившийся в неадекватном состоянии, вышел в зал, остановился перед столиком, за которым находились супруги, и начал переругиваться с кем-то из персонала ресторана.
Ганус попросил посетителя прекратить ругаться в общественном месте, на что услышал оскорбления и фразу: «Ты вообще кто такой, чтобы мне замечания делать? Да я тебя сейчас нагну».
Также посетитель спросил у судьи, «за кого» он – «за Россию или Украину», а после заявил, что является полковником полиции, и потребовал у Гануса показать паспорт, пообещав, что будет с ним «разбираться». Появление возле столика двух сотрудников ОМОНа, которые охраняют Семененко (прокурор находится под госзащитой), не остановило полковника.
«Вы чего их охраняете, ты кто такой?» – продолжил мужчина.
Супруги решили уйти из ресторана, но тогда неизвестный, выскочив в коридор, сзади напал на судью, ударив его сначала ногой в спину, а когда тот обернулся – кулаком в лицо, разбив очки. В потасовке пострадала и Семененко, у которой, по данным СМИ, диагностировали сотрясение мозга.
Замоскворецкий отдел СК, куда с заявлением обратились потерпевшие, начал проверку обстоятельств инцидента, изъяв записи с видеокамер, находившихся в ресторане.
Следователи установили личность полковника – им якобы оказался Роман Ромашин, замначальника отдела УЭБиПК главного управления на транспорте МВД. Руководство МВД уже проинформировано об инциденте и тоже начало проверку.
Семененко является одним из самых известных гособвинителей в Генпрокуратуре. Она участвовала во множестве громких процессов, завершившихся обвинительными приговорами. Так, она поддерживала обвинение по делам одной из самых кровавых в России ореховской преступной группировки, об убийстве политика Бориса Немцова, журналиста Анны Политковской, полковника Юрия Буданова, о перестрелке в башне «Око» в «Москва-Сити». В данный момент Семененко является гособвинителем на процессах по делу бывшего сенатора Рауфа Арашукова, а также по делу об убийстве известного бизнесмена и спортивного деятеля Шабтая Калмановича.
Ранее в Санкт-Петербурге в ночь на 1 февраля в отделе полиции инспектор начал конфликт с оперуполномоченным уголовного розыска этого же отдела, с силой толкнул ее в грудь, в результате чего она ударилась спиной и головой о стену. Затем подозреваемый повалил ее на пол лицом вниз и рывком завел руки за спину. Девушка получила перелом.
Причиной конфликта якобы стали претензии сотрудников ГИБДД к табельному оружию сотрудницы уголовного розыска.
По факту драки завели уголовное дело на инспектора ДПС. Следствие попросило отправить сотрудника ГИБДД под домашний арест.
Мединский: Россия сделала два шага навстречу Украине
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Россия делает два шага навстречу Украине для деэскалации, заявил глава делегации России, помощник президента Владимир Мединский.
«Я могу со своей стороны сказать, что мы также делаем два шага по деэскалации конфликта навстречу», – сказал Мединский, передает ТАСС.
Он пояснил, что эти шаги касаются политической и военной частей.
Мединский также заявил, что Россия в Стамбуле получила от Украины «понятно сформулированную позицию».
По его оценке, переговоры прошли конструктивно. Россия рассмотрит предложения Украины, о них будет доложено президенту Владимиру Путину, передает РИА «Новости».
Встреча продлилась около трех часов во дворце Долмабахче в Стамбуле в закрытом для прессы режиме. Перед этим в городе усилили меры безопасности.
До этого Мединский и член украинской делегации, глава парламентской фракции правящей партии Украины «Слуга народа» Давид Арахамия провели переговоры в формате тет-а-тет.
Перед началом президент Турции Тайип Эрдоган в обращении к делегациям призвал установить режим прекращения огня. Москва выразила надежду на быстрое продвижение вперед на переговорах с Украиной.
В Кремле указали на важность ближайших дней для понимания ситуации по переговорам с Украиной.
Минобороны: В Мариуполе нацисты вырезали свастику на телах гражданских лиц
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В подвалах домов были найдены тела мирных жителей Мариуполя со следами пыток и вырезанными неонацистскими символами и свастикой, сообщили в Минобороны.
«В подвалах зданий города Мариуполя, освобожденных от националистов, обнаружены тела гражданских лиц со следами зверских пыток и вырезанными неонацистскими символами и свастикой», – сообщил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев, передает ТАСС.
Также сообщалось, что эвакуированные из Мариуполя мирные жители рассказали о националистах, забрасывающих гранатами подвалы зданий, где находились женщины и дети.
«Спасенные из города мирные жители подтверждают вопиющие факты того, как неонацисты, зная, что в подвалах находятся женщины с детьми, намеренно забрасывали их гранатами», – сказал Мизинцев.
Ранее сообщалось, что в районе Мариуполя над Азовским морем сбит украинский вертолет Ми-8, который направлялся для эвакуации командиров нацбатальона «Азов».
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Стало известно о сохранившемся в России бизнесе Зеленского и украинских олигархов
Журналисты выяснили, что ряд украинских олигархов, а также президент Украины Владимир Зеленский продолжают владеть бизнесом в России, несмотря на эскалацию обстановки в феврале-марте 2022 года и политические разногласия.
В России продолжают действовать и получать доходы ООО «Грин Филмс» и «Платинумфилм» – компании, основанные Зеленским и его товарищами в 2012 году, отвечают за дистрибуцию, заработки от проката и лицензионные отчисления от юмористических шоу и фильмов студии «Квартал 95», передает RT.
«Грин Филмс» сдала последнюю отчетность только за 2020 год, ее выручка составила 55,7 млн рублей, а «Платинумфилм» в 2020 году показала нулевые доходы.
Сервис «Контур.Фокус» показывает, что обе российских фирмы принадлежат кипрскому Green Family LTD. Кипрский офшор на четверть принадлежал самому Зеленскому до начала президентской карьеры, указывает реестр юрлиц Кипра.
В 2019 году Зеленский избавился от своей доли, распределив ее между коллегой по «Кварталу 95» Андреем Яковлевым и офшором с Британских Виргинских островов Appex International, следует из выписки торгового реестра Кипра.
Однако по косвенным признакам можно судить, что Зеленский сохраняет контроль над кинопродюсерским бизнесом через своих ближайших соратников – братьев Сергея и Бориса Шефиров, а также Тимура Миндича.
Сооснователи «Квартала 95» братья Шефиры продолжают контролировать по 15% уставного капитала кипрского юрлица, следует из свежей выписки из реестра.
Также близок к Зеленскому и владелец виргинской компании Appex Тимур Миндич. О том, что Appex International принадлежит ему, многократно писали авторитетные украинские СМИ. Через этот офшор Миндич получил большую часть прежней доли президента Украины и стал владельцем 50% Green Family, получающей доходы от российского проката.
Кроме того, российская, немецкая и украинская пресса называют Миндича человеком олигарха Игоря Коломойского, которого сам Коломойский якобы «определил» в окружение Зеленского. О степени близости Зеленского и Миндича говорит и то, что тот, например, будучи кандидатом в президенты, ездил на автомобиле Миндича.
Сам Миндич имеет тесные культурные и деловые связи с Россией – он женат на дочери Аллы Вербер, основательницы ювелирного дома Mercury. Та вплоть до своей смерти работала креативным директором ЦУМа и, по данным Vogue, имела широкие контакты среди российского истеблишмента.
Вместе с тем блогер Сергей Колясников (Zergulio) вскоре после начала военной спецоперации на Украине рассказал, что теща и жена Зеленского продолжают получать доходы от сдачи недвижимости в Москве – им якобы принадлежат две квартиры бизнес-класса: одна – в районе Тушино, другая – на Варшавском шоссе.
Основатель интернет-магазина Rozetka.ua, номер 20 украинского Forbes Владислав Чечеткин заработал вместе супругой Ириной 470 млн долларов в 2021 году. В соцсетях Чечеткин с 2014 года публикует посты антироссийского содержания, но при этом в России он опосредованно контролирует два ООО: «Тиу.ру» и «Портал Тиу.ру». Компании занимаются разработкой программного обеспечения, обработкой данных и размещением информации. Фактически на сайте Tiu.ru находился маркетплейс; с февраля 2022 года сайт недоступен.
Компаниями владеет кипрская Temania Enterprises Ltd. «Теманией» через офшор с Британских Виргинских островов в равных долях владеют супруги Чечеткины, согласно выписке из реестра Кипра. В 2020 году российские компании Чечеткина заработали 179,4 млн рублей и заплатили 22,8 млн рублей налогов в российский бюджет.
Также сообщается, что по данным на 2019 год фабрика «Конти» занимала 3,7% украинского рынка кондитерских изделий и была пятой среди крупнейших производителей. Состояние ее основателя, бывшего вице-премьера правительства Украины Бориса Колесникова, Forbes оценил в 190 млн долларов, поставив его на 55-е место в рейтинге 2021 года. Недавно Колесников, которого называют «близким партнером олигарха Рината Ахметова», снова решил заняться политикой – основал весной 2021 года оппозиционную партию «Украина – наш дом».
В 2021 году он в интервью журналистам заявил, что избавился от российской фабрики еще в 2017 году. Однако базы СПАРК и «Контур.Фокус» говорят об обратном: его головная компания «Производственное объединение «Конти» на 99% продолжает владеть кондитерским заводом в Курске, который производит печенье «СуперКонтик» и зефир Bonjour.
Кроме того, на российском сайте и в интеллектуальной собственности «Конти-Рус» сохранил те же бренды, виды конфет и символику, что и до 2017 года. Российская фабрика пользуется теми же доменными именами, что и украинское головное предприятие.
Деловые издания Украины в 2021 году публиковали информацию о российском подразделении в Курске. Один из главных топ-менеджеров украинской группы компаний – финдиректор Дмитрий Колесник – как минимум до 2018 года оставался в совете директоров российского юрлица.
В 2021 году «Ведомости» и украинские СМИ писали, что Колесников не только сохранил контроль над курской фабрикой, но и купил с торгов новую. Так, по данным СМИ, юридическая фирма «Юнайтед партнерс» купила на торгах по банкротству кондитерскую фабрику «Красная заря» в Иваново. Юристы, утверждает издание, действовали в интересах украинского «Конти».
За 2020 год (последний год с опубликованной отчетностью) «Конти-Рус» заработал 10,7 млрд рублей, чистая прибыль составила 413,8 млн рублей. Компания перечислила в российский бюджет 88 млн рублей налогов.
Основатель холдинга «Фоззи», 35-й в украинском Forbes Владимир Костельман в 2021 году уволил своего топ-менеджера за пророссийскую позицию, которую тот выражал в соцсетях, однако родители самого Костельмана держат бизнес в Москве и Алуште.
Так, его мать Людмила Костельман зарегистрирована как индивидуальный предприниматель в Москве, в Таганском районе. Она зарабатывает на аренде и управлении недвижимостью. Отец бизнесмена Михаил Костельман имеет российское гражданство и прописан в Москве.
В Алуште, по данным СПАРК, на Костельмана-старшего зарегистрирован гостиничный комплекс: ООО «Багира-2003». До декабря 2014 года эта гостиница принадлежала напрямую его сыну. Ее доход в 2020 году составил 1,8 млн рублей.
Замыкающий список топ-100 богатейших бизнесменов Украины Александр Слободян продолжает получать лицензионные отчисления за продажу пива «Оболонь» в России, напиток варит Московская пивоваренная компания, которая не принадлежит Слободяну, но подписала с его холдингом «Оболонь» лицензионный контракт на производство одноименного пива.
Журналисты также выяснили, что дистрибуцией развлекательного контента в России занимается не только окружение Зеленского. Например, онлайн-кинотеатр Megogo контролируется номером 13 украинского Forbes, сыном экс-мэра Киева Степаном Черновецким.
Напомним, в январе Зеленский решил ввести ограничения для украинских олигархов, которые находятся вне страны. До этого парламент Украины по инициативе президента принял «закон об олигархах». Также украинских чиновников критиковали за ведение бизнеса в Крыму.
В середине февраля украинские олигархи, бизнесмены и депутаты покинули Украину чартерными рейсами. Зеленский заявлял, что «они свой выбор уже сделали, но должны вернуться в страну».
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Мединский: Украина готова письменно отказаться от возврата Крыма и Донбасса военным путем
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Украинские предложения на переговорах предполагают, что Киев отказывается от возврата Крыма и Донбасса военным путем, заявил глава российской делегации и помощник президента Владимир Мединский.
«В целях реализации внеблокового безъядерного статуса дальше дается перечень государств-гарантов, гарантирующих безопасность Украины. Гарантии безопасности не распространяются на территорию Крыма и Севастополя, то есть Украина отказывается от стремления вернуть Крым, Севастополь военным путем и заявляет о том, что это возможно только путем переговоров», – сказал Мединский в эфире Первого канала, передает РИА «Новости».
Он подчеркнул, что это не соответствует позиции России, но «Украина сформулировала свой подход».
Гарантии безопасности для Украины не распространяются «на ту часть Украины, которую она называет отдельными районами Донецкой и Луганской областей».
«Что такое отдельные районы формулирует Украина отдельно, и площади этих отдельных районов. А Россия сформулирует так, как она это понимает», – указал Мединский.
Также Мединский по итогам переговоров сообщил, что Россия предлагает провести встречу президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского одновременно с парафированием договора между двумя странами на уровне министров иностранных дел.
Ранее Министерство обороны России решило кардинально сократить боевые действия на направлениях Киева и Чернигова.
Встреча продлилась около трех часов во дворце Долмабахче в Стамбуле в закрытом для прессы режиме. Перед этим в городе усилили меры безопасности.
До этого Мединский и член украинской делегации, глава парламентской фракции правящей партии Украины «Слуга народа» Давид Арахамия провели переговоры в формате тет-а-тет.
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Войска ДНР полностью взяли под контроль центр Мариуполя
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Зачистка от нацбатальонов в Мариуполе продолжается, центр города полностью под контролем сил Донецкой Народной Республики, сообщил первый замглавы Мининформации ДНР Даниил Безсонов в эфире стрима «Соловьев Live» в YouTube.
«По Мариуполю: зачистка города продолжается, центр уже полностью под нашим контролем», – передает ТАСС его слова.
При этом Безсонов подчеркнул, что бои на данный момент идут по горловскому, мариупольскому и донецкому направлениям.
Между тем, как сообщил глава ДНР Денис Пушилин, в Мариуполе продолжается зачистка центральных районов города, пишет РИА «Новости».
«Наши подразделения тем не менее продвигаются, продолжаются бои за Марьинку, Новомихайловку, Новобахмутовку. В Мариуполе продолжается зачистка центральных районов города, непосредственно занято большое количество людей для эвакуации гражданского населения, которым фактически прикрывались нацисты как живым щитом», – сообщил он на канале «Россия 24».
По словам Пушилина, «ситуация развивается, все идет согласно планам, но с учетом необходимости сохранить как можно больше гражданского населения».
Накануне Пушилин и глава Чечни Рамзан Кадыров встретились в Мариуполе и обсудили планы по дальнейшему освобождению города и взаимодействию после окончания боевых действий.
Ранее в Минобороны обвинили украинских националистов в массовом терроре в Мариуполе. По словам жительницы города, националисты собирают готовых эвакуироваться из Мариуполя и расстреливают их, а город с жителями превратили в полигон. Военный корреспондент Семен Пегов сравнил окраины Мариуполя с сирийским Алеппо.
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Росгвардейцы на Украине перехватили боевика с ценными сведениями
Сотрудники Росгвардии задержали боевика территориальной обороны Украины с ценной информацией, а также захватили тайники с оружием, сообщили в пресс-службе ведомства.
«Военнослужащие Росгвардии – майор Д. Симутин и старший прапорщик А. Ларионов – задержали участника территориальной обороны Украины, пытавшегося прорваться на автомобиле через боевые порядки тактической группы», – цитирует сообщение ведомства ТАСС.
У задержанного нашли оружие, боеприпасы, фото- и видеоаппаратуру. Сам боевик обладал важной информацией, позволившей избежать потерь при выполнении боевой задачи, указали в Росгвардии.
В ходе специальных мероприятий военнослужащие Росгвардии выявили нескольких пособников бандитов и нашли оружие и боеприпасы, включая противотанковую установку, автоматы, тысячи патронов, ручных гранат и форму с шевронами националистического батальона.
Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу отмечал, что российские военные в ходе спецоперации на Украине проявляют высокий профессионализм, отвагу и самоотверженность.
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