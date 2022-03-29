Россия призвала Украину строго соблюдать Женевскую конвенцию

Россия призывает Украину к строгому соблюдению Женевских конвенций, в том числе в вопросе гуманного обращения с военнопленными, следует из заявления Минобороны по итогам переговоров в Стамбуле.

Заявление зачитал заместитель главы ведомства генерал-полковник Александр Фомин, передает ТАСС.

«Хотел бы обратиться к представителям Украины и призвать Украину строго соблюдать Женевские конвенции, в том числе в том, что касается гуманного обращения с военнопленными. Мы призываем к тому, чтобы исключить вообще практику пыток, применяемых к нашим, российским военнопленным, и призываем к тому, чтобы украинская сторона приняла исчерпывающие меры, чтобы исключить эту практику», – сказал он.

Ранее замглавы комитета Госдумы по развитию гражданского общества Владимир Шаманов заявил, что российский спецназ захватил издевавшихся над военнопленными украинских националистов.

Напомним, в Сети опубликовали ролик, на котором российским военным прострелили ноги. Сообщалось, что это якобы произошло на территории Малороганского молочного завода под Харьковом.

По неподтвержденным данным, одним из организаторов пыток является участник евромайдана и боевик «Азова» Сергей Величко, известный как Чили. При этом Величко в «Азове» отличился особой жестокостью – убийством гражданского населения, включая детей.

Газета ВЗГЛЯД писала, что на этот ролик с пытками обратило внимание немецкое издание Bild.

Аудиторию шокировали кадры издевательств киевских силовиков над пленными российскими солдатами. Доказательством военных преступлений Киева этот ролик назвали и греческие СМИ.

Политолог Евгений Сатановский в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что денацификация Украины должна вестись до полной победы, после чего необходимо провести «Нюрнберг 2.0», где и нужно будет продемонстрировать ролики с пытками со стороны националистов.

Украинская сторона в ходе переговоров с российской в Стамбуле пообещала принять самые жесткие меры в отношении тех, кто пытал российских военнопленных.

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