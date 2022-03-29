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Вован и Лексус организовали флешмоб после удаления канала в YouTube
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Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) обратились к подписчикам с просьбой распространить их контент, оставшийся после удаления YouTube-канала, в других соцсетях и сопроводить хештегом #cancelme.
«26 марта YouTube удалил наш канал, существовавший с 2013 года. При этом YouTube подтвердил, что мы не нарушали их правила. Канал был удален только лишь по требованию силовых ведомств UK, назвавших наши пранки угрозой национальной безопасности», – указали блогеры в своем Telegram-канале.
Они отметили, что YouTube использует свою популярность в том числе для того, чтобы дискриминировать отдельных контент-мейкеров, а западные министерства боятся, что пользователи в мире и в Британии «поймут, что на самом деле думают их министры»
«Боятся позора! Как будто в интернете можно что-то спрятать», – подчеркнули пранкеры.
Они призвали всех «сказать нет отмене, запретам и дискриминации» в отношении свободы слова.
«Мы запускаем флешмоб и для этого ниже закрепим ссылку на файлообменник со всеми последними пранками британских министров, вызвавшими такой ажиотаж. Скачивайте, распространяйте и выставляйте с хештегом #cancelme. Всех не удалите», – заключили Вован и Лексус.
Напомним, пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) разместили полную версию видео разговора с главой Минобороны Британии Беном Уоллесом, который заявил пранкерам, что Британия выступала за вступление Украины в НАТО. Также Вован и Лексус публиковали другой отрезок беседы с Уоллесом. В нем тот рассказал, что Лондон отправил Киеву большое количество противотанковых установок, и теперь запасы этого оружия у британской армии на исходе.
Через некоторое время канал пранкеров удалил сам YouTube.
Россиянин рассказал о шоке европейцев от поведения украинских беженцев
Европейцев раздражает невоспитанность, назойливость и бескультурье беженцев с Украины, многие коренные жители опасаются, что потеряют доходы и работу из-за дешевой рабочей силы из Восточной Европы, рассказал житель Екатеринбурга Дмитрий Головин после длительной поездки по Германии и Чехии.
«Если официально западные политики поддерживают Украину и обещают ее беженцам поддержку, то местные жители в шоке от наплыва приезжих, большинство они раздражают. Например, европейцев раздражает, что украинцы неаккуратны, не убирают за собой, ведут себя в общественных местах некультурно – кричат, что-то требуют. В поездах, где для беженцев сделали бесплатный проезд в вагонах второго класса, они назойливо лезут в первый. Такое поведение несвойственно европейцам, они смотрят на многих украинцев как на дикарей», – цитирует Ura.ru Головина.
По его словам, также жителей Германии и Чехии беспокоит, что из-за наплыва «дешевой» рабочей силы они останутся без работы, потеряют доходы, из-за чего растет социальная напряженность.
«Условно, местные студенты получают одно пособие, а студентам-беженцам правительство платит в три раза больше. Я даже слышал, что местные собираются выйти на митинги, требуя справедливости», – заявил мужчина.
Ранее в ООН сообщили, что более 3,8 млн беженцев с Украины прибыли в соседние с ней страны, больше всех, около 2,2 млн человек перебрались в Польшу.
Газета ВЗГЛЯД писала, как беженцы с Украины приводят в ужас Европу.
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Германия заявила об отказе стран G7 платить за энергоресурсы в рублях
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Страны G7 отказываются выплачивать за энергоресурсы в рублях, заявил министр энергетики Германии Петер Альтмайер.
«Министр энергетики Германии заявил, что страны «Большой семерки» отказываются от требования России оплачивать импорт российских энергоносителей в рублях», – цитирует сообщение Associated Press РИА «Новости».
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что ФРГ намерена в этом году полностью отказаться от поставок угля и нефти из России, работа по этому направлению ведется.
Между тем крупнейшая итальянская нефтегазовая компания Eni не имеет возможности оплачивать поставки газа из России в рублях.
Страны Прибалтики заявили, что не станут рассчитываться за российский газ в рублях – более того, готовы полностью от него отказаться.
Напомним, президент России Владимир Путин ждет до 31 марта доклад от правительства, Банка России и Газпрома об изменении валюты платежа на рубли за поставки газа в недружественные страны, следует из перечня поручений главы государства.
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Лавров: Страны Запада дошли до прямого бандитизма против России
Страны Запада в русофобском угаре не просто нарушают нормы международного общения, но и доходят до прямого бандитизма в отношении России, в том числе конфискуя частную собственность, заявил глава МИД России Сергей Лавров на заседании комиссии «Единой России» по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом.
«Западники не просто сейчас нарушают в своем русофобском угаре все нормы международного общения, они презрели свободу слова, верховенство права. Доходит до прямого государственного бандитизма – конфискации частной собственности, они отказываются от взятых на себя обязательств в финансово-экономической сфере», – цитирует его ТАСС.
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в заявлении по случаю Дня борьбы за ликвидацию расовой дискриминации назвала беспрецедентными масштабы русофобии в ряде стран.
Ранее в Кремле призвали россиян быть осторожными из-за растущей русофобии в западных странах. Песков заявил о беспрецедентном навязывании ненависти ко всему русскому. При этом Песков заявил, что международное право практически не работает, в связи с этим возможностей для защиты интересов русских за границей мало.
В Германии рассказали о готовности ко всем сценариям приостановки поставок газа из России
Германия готова ко всем сценариям прекращения импорта природного газа из России, в том числе к варианту, при котором Москва остановит поставки в одностороннем порядке, заявил на пресс-конференции вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек.
«Мы подготовлены ко всем сценариям (развития ситуации), и не только со вчерашнего дня, правительство ФРГ работает с начала нового года над всеми сценариями, с тем, чтобы иметь в распоряжении все возможные ответы», – приводит его слова ТАСС. Хабек подчеркнул стремление Берлина «постепенно снизить зависимость от импорта российской нефти, газа и угля».
В понедельник канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что ФРГ намерена в этом году полностью отказаться от поставок угля и нефти из России, работа по этому направлению ведется.
Напомним, телекомпания CNN со ссылкой на источник сообщила, что несмотря на требование ввести запрет на поставки энергоносителя из России, европейские страны к общему мнению по этому вопросу не пришли.
Отказ от российского газа грозит Германии переносом производства за границу и нехваткой топлива для отопления, выразила мнение журналистка Вера Вольфсккампф для Das Erste.
Ранее президент США Джо Байден 8 марта подписал указ, запрещающий импорт из России энергоносителей в качестве санкции в связи с военной операцией России на Украине. Речь идет про нефть и нефтепродукты, нефтяное топливо и масла, продукты их перегонки, а также газ, уголь и угольную продукцию.
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Эксперт назвал уязвимые места ВСУ на комбинате «Азовсталь»
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«Многочисленные переходы, в том числе подземные, огромные подвалы, хранилища, склады делают «Азовсталь» непростым объектом для штурма», – сказал газете ВЗГЛЯД советник главы Луганской народной республики Родион Мирошник. Ранее остатки нацбатов и украинских войск укрылись в Мариуполе на территории «Азовстали».
«У промзоны, а тем более металлургического комбината, всегда есть преимущество в плане создания защитных укреплений, – за счет мощных стен, за которыми можно спрятаться и оборудовать позицию», – пояснил советник главы Луганской народной республики Родион Мирошник.
«Азовсталь» – один из самых крупных в Европе металлургических комбинатов, напомнил он. «В этих многочисленных помещениях легко прятать не только живую силу, но и бронетехнику, оборудовать укрепленные огневые точки, заминировать проходы. Все выстроено из металла и бетона. Оттуда очень тяжело выбить противника», – сказал собеседник. «Кроме того, у «Азовстали» есть свои выходы в порт, ведь комбинат стоит прямо на побережье», – добавил он.
Тем не менее «Азовсталь» уязвима как со стороны суши, так и с моря, потому что это промышленный объект, он не создавался изначально как крепость, подчеркивает Мирошник.
Напомним, комбинат «Азовсталь» занимает почти 11 кв. км в центре Мариуполя. Это предприятие – один из крупнейших мировых производителей судовой стали. Завод входит в состав металлургического дивизиона группы «Метинвест», основными акционерами которой являются группа СКМ Рината Ахметова и «Смарт-холдинг» Вадима Новинского.
В понедельник представитель Минобороны Игорь Конашенков сообщил, что российская армия сбила под Мариуполем в пяти километрах от береговой черты над Азовским морем украинский вертолет, который должен был экстренно вывезти с «Азовстали» командование нацбатальона «Азов», в том числе командира 36-й бригады Баранюка и командира «Азова» Прокопенко.
Как передает РИА «Новости», в Мариуполе продолжаются уличные бои. Силы ДНР продолжают зачистку. Остатки нацбатов и украинских войск удалось разрезать на две части, после чего часть националистов укрылась на территории «Азовстали». По словам главы республики Дениса Пушилина, силовики рассчитывают взять город в ближайшие дни.
Глава концерна E.ON назвал срок отказа Германии от российского газа
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Германии потребуется три года для поиска альтернативных поставщиков газа с целью отказа от поставок российского голубого топлива, выразил мнение генеральный директор крупнейшего германского энергетического концерна E.ON Леонард Бирнбаум в эфире телеканала ARD.
«По нашим оценкам, на это потребуется три года», – приводит мнение главы концерна E.ON ТАСС. При этом он добавил, что без импорта газа из России экономика ФРГ понесет «огромный ущерб, которого следует избегать, если это возможно». Гендиректор E.ON подчеркнул, что отказ от поставок российских нефти и угля может произойти быстрее. «С нефтью это может случиться через год, с углем, может быть, даже быстрее», – констатировал Бирнбаум, уточнив, что с природным газом, однако, это займет больше времени.
Таким образом, он считает нецелесообразным прекращать импорт энергоносителей из РФ. Кроме того, Бирнбаум предупредил о риске возникновения дефицита из-за нехватки компонентов в различных отраслях промышленности в том случае, если поставки энергоресурсов из России будут прекращены. В качестве примера гендиректор германского энергоконцерна привел возможный недостаток комплектующих в автомобильной промышленности.
Накануне президент России Владимир Путин поручил перевести расчеты за газ с недружественными странами до 31 марта в рубли. Постпред России при ЕС Владимир Чижов выразил уверенность, что страны Европы будут вынуждены перейти на рубли при оплате за российский газ, поскольку максимальные объемы СПГ, которые могут предложить США, составляют лишь 10% от российских поставок. Он также заявил, что решение отказаться от российских энергоносителей было бы в известной степени самоубийственно для стран Евросоюза и для европейских политиков. В свою очередь пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков исключил осуществление бесплатных поставок российского газа. На этом фоне фьючерсы на газ в Европе превысили 1,2 тыс. долларов за 1 тыс. кубометров.
23 марта президент Владимир Путин объявил, что Россия отказывается принимать оплату за поставки природного газа в скомпрометировавших себя валютах, в том числе долларах и евро, оплата за топливо будет приниматься рублями. Глава государства подчеркнул, что изменения по газовым контрактам с недружественными странами коснутся только валюты платежа, при этом Россия продолжит поставлять природный газ в зафиксированных в контрактах объемах, в соответствии с контрактными ценами и принципами ценообразования.
Глава комитета Бундестага по энергетике и защите климата Клаус Эрнст заявил, что оплата за поставляемый российский природный газ в рублях технически возможна, однако отметил, что это вынудит Евросоюз обходить свои же санкции, что обернется возобновлением дискуссий о бойкоте энергоносителей из России. Канцлер ФРГ Олаф Шольц выступил против резкого отказа от российских энергоресурсов. При этом он заявил, что Германия будет сокращать зависимость от энергоресурсов из России. Вице-премьер Александр Новак заявил, что Европе нечем заменить российский газ ни сейчас, ни в ближайшие пять лет. Кремль призвал покупателей газа у России сформулировать позицию по поводу оплаты в рублях. Газета ВЗГЛЯД разбирала, как Россия приучает Европу к новой геополитической реальности.
Глава Минфина Антон Силуанов выразил уверенность, что партнеры России подстроятся под это решение и поймут, что рубль – надежная валюта, поскольку обеспечен в том числе и российскими экспортными товарами. Он также отметил, что решение о переводе расчетов в рубли укрепило доверие к национальной валюте.
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В Мариуполе сбит отправленный для эвакуации командиров «Азова» украинский Ми-8
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В районе Мариуполя над Азовским морем сбит украинский вертолет Ми-8, который направлялся для эвакуации командиров нацбатальона «Азов», сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
«В районе Мариуполя, в пяти километрах от береговой черты над Азовским морем сбит украинский вертолет Ми-8, направлявшийся для экстренной эвакуации бросивших своих подчиненных командиров нацбатальона «Азов», – отметил Конашенков, передает ТАСС.
«Российской авиацией и средствами противовоздушной обороны в течение дня 28 марта сбиты в воздухе еще три самолета Военно-воздушных сил Украины: два Су-24 западнее населенного пункта Коростень в Житомирской области и один Су-25 над населенным пунктом Дружковка в Донецкой области», – добавил он.
Российская оперативно-тактическая авиация уничтожила за сутки 41 украинский военный объект, включая две установки реактивных систем залпового огня, одну станцию радиоэлектронной борьбы, два полевых склада боеприпасов и 24 опорных пункта и района, где находилась военная техника ВСУ.
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В Кремле указали на последствия отказа ЕС платить за газ в рублях
Россия не будет бесплатно поставлять газ в случае отказа Евросоюза (ЕС) платить за него в рублях, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Песков заявил в интервью PBS, что «мы не будем заниматься благотворительностью, посылать газ бесплатно в Западную Европу», передает РИА «Новости».
На вопрос ведущего, будет ли отключен газ неплательщикам, пресс-секретарь президента ответил: «Нет оплаты – нет газа».
При этом он отметил, что окончательное решение о том, как реагировать на отказ платить за газ в рублях, еще не принято.
Ранее Песков заявлял, что модальности оплаты российского газа в рублях прорабатываются.
Напомним, президент России Владимир Путин ждет до 31 марта доклад от правительства, Банка России и Газпрома об изменении валюты платежа на рубли за поставки газа в недружественные страны, следует из перечня поручений главы государства.
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В правительстве Чечни назвали цель приезда Кадырова в Мариуполь
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Глава Чечни Рамзан Кадыров действительно сейчас находится в Мариуполе, заявил министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации республики Ахмед Дудаев. По его словам, глава республики приехал туда поднять боевой дух ребят.
По его словам, «сейчас близится «основная развязка» в Мариуполе, в ближайшие дни город будет взят и очищен от националистов и нацистов».
«Рамзан Ахматович [Кадыров] приехал в Мариуполь, чтобы пообщаться, поднять боевой дух ребят, дополнительно технически оснастить, скорректировать и доработать стратегию дальнейших действий на ближайшие пару дней с тем, чтобы освободить Мариуполь», – цитирует Дудаева РБК.
Сам Кадыров в своем Telegram-канале указал, что сейчас полным ходом продвигается зачистка Мариуполя от боевиков националистических украинских батальонов.
«По традиции, за успешно проведенный бой наши ребята получают бонусы в виде доверху забитых складов с оружием и боеприпасами. Нацики и шайтаны активно избегают лобного столкновения с российской армией. Привыкшие демонстрировать свою силу на обычных людях, пытая и убивая ни в чем не повинных, они панически боятся воевать с настоящими бойцами. Для бандеровских крыс достойный бой – это нечто из ряда вон выходящее. С первого дня начала специальной военной операции мы становимся свидетелями подобных стратегических ухищрений», – написал он.
Кадыров указал, что сейчас бойцы находятся «в прекрасном расположении духа», и вражеский огонь не способен сломать их волю к победе. «Я желаю всем бойцам удачи на своих фронтах! Все, кто глумился над мирным населением, в кратчайшие сроки понесут наказание», – заключил он.
Ранее Кадыров сообщал об освобождении Левобережного района Мариуполя, расположенного в восточной части города, где проживают более 100 тыс. человек.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Байден отказался извиняться за слова про отстранение Путина от власти
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Президент США Джо Байден вновь заявил, что такие люди, как президент России Владимир Путин, якобы «не должны править странами». Глава Белого дома добавил, что произнес эти слова в Варшаве, обращаясь к российскому народу. Он подчеркнул, что не намерен приносить извинения и отказываться от сказанного.
«Я выражал свое негодование, считая, что он (президент России Владимир Путин – прим. ВЗГЛЯД) не должен оставаться у власти, так же как плохие люди не должны продолжать делать плохие вещи, но это не означает, что наша основополагающая политика направлена на то, чтобы сделать что-либо, чтобы свергнуть Путина каким-то образом», – приводит ТАСС слова Байдена. При этом глава действующей американской администрации заявил, что «не формулировал никаких изменений в политике» США по отношению к России.
Вместе с этим Байден выразил мнение, что «такие люди не должны править странами». Глава Белого дома пояснил, что когда произносил в Варшаве эти слова, то «разговаривал с российским народом». «Я говорил об этом не только российскому народу, но и всему миру. Это констатация простого факта, что такое поведение абсолютно неприемлемо. Совершенно неприемлемо. И способ справиться с этим – укреплять и поддерживать полное единство НАТО и помогать Украине там, где мы можем», – сказал политик, добавив, что продолжает считать, что Путин не должен оставаться у власти в связи с событиями на Украине.
Отвечая на вопрос о том, сожалеет ли он о сказанном, Байден сказал: «Я выражал моральное негодование, которое я испытываю, и я не приношу за это никаких извинений». При этом в ответ на вопрос о том, опасается ли он, что его утверждения о смене власти в России могут привести к эскалации конфликта на Украине, президент произнес: «Нет, не опасаюсь, вовсе нет». «Я не буду отказываться от сказанного», – добавил глава администрации США.
«Он собирается делать то, что собирается делать, – сказал Байден о президенте России. – На него никто не влияет». Глава Белого дома также не считает, что его слова будут использованы в качестве антиамериканской пропаганды в РФ. «Никто не верит, что мы собираемся свергнуть [Путина с поста президента России], – заявил Байден. – Это больше чаяние. Он не должен быть у власти. Такие люди не должны управлять странами, но они управляют».
Глава администрации США также заявил, что ему безразлична реакция президента РФ Владимира Путина на его недавние высказывания в поддержку идеи смены власти в России. «Мне все равно, что он думает», – сказал Байден. «Он будет делать то, что хочет делать», – выразил мнение глава администрации США. «С учетом его недавнего поведения людям следует понимать: он будет поступать таким образом, которым, по его мнению, ему следует поступать. Точка», – полагает глава Белого дома. «На него никто другой не влияет, включая, явно и к сожалению, его собственных советников», – выразил мнение Байден.
Он вновь повторил, что Путин, по его мнению, «действует так, как сам сочтет нужным». «Идея, заключающаяся в том, что он предпримет нечто возмутительное, поскольку я назвал его тем, кто он есть, назвал то, что он делает, думаю, просто не является рациональной», – выступил с утверждением глава действующей администрации США.
Накануне Байден заявил, что якобы не призывал к смене власти в России. При этом в минувшую субботу Байден во время визита в Варшаву, говоря о президенте России Владимире Путине, выступил с утверждением, что «этот человек не может оставаться у власти». В тот же день в Белом доме заявили, что Байден якобы не обсуждал власть Путина в России или же «смену режима». Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркнул, что это решать не Байдену, президента России выбирают россияне. В Кремле также указали, что личные оскорбления президента США в адрес главы российского государства сужают окно возможностей для налаживания отношений Москвы и Вашингтона.
Позже пресс-секретарь российского лидера заявил, что новое заявление Байдена про президента России вызывает тревогу, Кремль отслеживает и тщательно фиксирует такие высказывания. В Госдепе США заявили, что высказывания Байдена о президенте России были, вероятно, сделаны на эмоциях и не отражают официального политического курса Белого дома. Американские СМИ раскритиковали Байдена за слова в адрес Путина. Газета ВЗГЛЯД разбирала, как Байден встревожил Россию и заставил краснеть США.
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Чижов: ЕС будет вынужден перейти на рубли при оплате за российский газ
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Страны Европы будут вынуждены перейти на рубли при оплате за газ из России, поскольку максимальные объемы сжиженного природного газа, которые могут обеспечить для замены американцы, составляют только 10% от российских поставок, заявил постпред России при ЕС Владимир Чижов в эфире телеканала «Россия-24».
«Не потому, что это является для них желаемым вариантом, а потому, что пока, чтобы там ни обещал посетивший Брюссель и Европу [президент США Джо] Байден <…>, максимум, что могут предложить Соединенные Штаты, как было объявлено в ходе визита президента США в Европу, – это 15 млрд куб. м сжиженного природного газа. Это примерно 10% того, что поставляется из России в страны Европейского союза», – приводит ТАСС ответ дипломата на вопрос, пойдут ли европейцы на перевод оплаты за газ на рубли.
В понедельник министр энергетики Германии Петер Альтмайер заявил, что страны G7 отказываются выплачивать за энергоресурсы в рублях.
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что ФРГ намерена в этом году полностью отказаться от поставок угля и нефти из России, работа по этому направлению ведется.
Между тем крупнейшая итальянская нефтегазовая компания Eni не имеет возможности оплачивать поставки газа из России в рублях.
Страны Прибалтики заявили, что не станут рассчитываться за российский газ в рублях – более того, готовы полностью от него отказаться.
Напомним, президент России Владимир Путин ждет до 31 марта доклад от правительства, Банка России и Газпрома об изменении валюты платежа на рубли за поставки газа в недружественные страны, следует из перечня поручений главы государства.
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Эксперт оценил последствия ухода из России иностранных пивоваров
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Российские пивоваренные компании с легкостью компенсируют объем пива, производящего западными компаниями, в течение одного – двух лет, заявил газете ВЗГЛЯД директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз, комментируя заявление компании Heineken о передаче бизнеса в России третьим лицам.
Крупнейшая международная пивоваренная компания Heineken заявила о намерении уйти с российского рынка и сообщила, что передает бизнес в России третьим лицам, сообщает РИА «Новости». Отмечается, что до момента передачи бизнеса новому владельцу все семь пивоварен компании будут продолжать работать.
«Покупателей этого бизнеса нет в России. Так что Heineken долго будет искать покупателя, компания все равно будет продолжать работать, производство-то будет происходить на заводах», – говорит Дробиз.
Он объясняет, что все это пиво, владельцем которого является Heineken, российского производства и изготавливается на территории страны. При этом три зарубежные компании западного рынка занимают на российском рынке 65%, и только 35% – российские компании с российским капиталом.
«Сам Heineken занимает около 15–17% рынка, может чуть больше. Но компаний масштабов такого огромного актива у нас просто в России нет. А другим западным компаниям этот бизнес не нужен, они тоже как-то ищут возможность постоять в стороне – я бы так назвал ситуацию с западными компаниями. Это не уход из России, а постоять в сторонке, пока ситуация рассосется», – считает эксперт.
Он уверен, что крупные западные компании обязательно вернутся на российский рынок, но немного позже. Более того, «постоять в сторонке» – это не значит полностью остановить производство. Изготовление пива, скорее всего, продолжится, просто будет реализовано немного иначе, нежели ранее.
«Пивные компании действуют как французская компания «Ашан», которая снабжает продовольствием население. «Ашан» уже заявил, что остается, поскольку обязан, ведь он обеспечивает продуктами питания население страны. Пиво – такой же пищевой продукт и не имеет морального права по большому счету покинуть рынок», – рассуждает Дробиз.
При этом собеседник отмечает, что в случае полного ухода импортных компаний с российского рынка, что маловероятно, российские компании с легкостью компенсируют этот объем в течение одного – двух лет.
Ранее голландский пивоваренный концерн Heineken предупредил, что приостанавливает экспорт пива в Россию, а также его реализацию под брендом. Тем не менее заводы в стране продолжили работать.
Минобороны: В Мариуполе нацисты вырезали свастику на телах гражданских лиц
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В подвалах домов были найдены тела мирных жителей Мариуполя со следами пыток и вырезанными неонацистскими символами и свастикой, сообщили в Минобороны.
«В подвалах зданий города Мариуполя, освобожденных от националистов, обнаружены тела гражданских лиц со следами зверских пыток и вырезанными неонацистскими символами и свастикой», – сообщил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев, передает ТАСС.
Также сообщалось, что эвакуированные из Мариуполя мирные жители рассказали о националистах, забрасывающих гранатами подвалы зданий, где находились женщины и дети.
«Спасенные из города мирные жители подтверждают вопиющие факты того, как неонацисты, зная, что в подвалах находятся женщины с детьми, намеренно забрасывали их гранатами», – сказал Мизинцев.
Ранее сообщалось, что в районе Мариуполя над Азовским морем сбит украинский вертолет Ми-8, который направлялся для эвакуации командиров нацбатальона «Азов».
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Установлено точное место, где «Азов» пытал российских пленных солдат
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Жестокие пытки российских военнослужащих устраивали на территории Малороганского молочного завода под Харьковом, установлена также личность пытавшего – это участник евромайдана и боевик «Азова» Сергей Величко, известный как Чили.
«Биография этого «воина» богата: сначала он кидал коктейли Молотова в милиционеров на Майдане в 2014 году, затем воевал в Донбассе в неонацистском батальоне «Азов», – сообщает Telegram-канал «Трибунал». По данным ресурса, личность боевика помогли установить жители Харькова.
Отмечается, что Величко в «Азове» отличился особой жестокостью. Установлено и место, где он пытал пленных российских солдат - это Малороганский молочный завод в Харьковской области. По информации «Трибунала», для нейтрализации неонациста уже отправлены спецгруппы.
В понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что причастные к организации пыток российских военных, попавших в плен, должны понести ответственность. Он подчеркнул, что в Кремле видели видеоролик, в котором российским военным прострелили ноги.
Напомним, в России открылся общественный проект «Трибунал», собирающий улики о преступлениях украинских националистических батальонов и политического руководства страны, совершенных против русских и других этнических групп Украины, а также по политическим мотивам. На базе этих данных активисты надеются подготовить почву для будущего, уже вполне юридического процесса.
Стало известно об уходе Сергея Игнатьева из Банка России
Советник главы ЦБ России Сергей Игнатьев покидает Банк России 31 марта, сообщила пресс-служба регулятора.
«Сергей Игнатьев покидает Банк России 31 марта 2022 года в связи с выходом на пенсию», – приводит сообщение ТАСС.
Игнатьев возглавлял Банк России в 2002–2013 годах, с 2013 года был советником председателя Банка России, входил в совет директоров ЦБ РФ.
Ранее проект постановления о назначении Эльвиры Набиуллиной на должность главы Центробанка был внесен комитетом Госдумы по финансовому рынку.