В ДНР освобождены 135 населенных пунктов

Кадыров объяснил цель неожиданного приезда в Мариуполь

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что принял решение нанести неожиданный визит в Мариуполь, чтобы из первых уст узнать об успехах и нуждах боевых товарищей из числа российских Вооруженных сил, которые проделали колоссальную работу по освобождению города.

«Друзья, город Мариуполь ежедневно принимает освободителей в лице российских Вооруженных сил. Сегодня я принял решение нанести туда неожиданный визит (…), чтобы из первых уст узнать об успехах и нуждах наших боевых товарищей. Российские военнослужащие проделали колоссальную работу по освобождению города, уничтожена существенная часть живой силы и бронетехники противника. На данный момент большая часть города находится под контролем российских Вооруженных сил», – написал Кадыров в своем Telegram-канале.

«В ходе визита я встретился с командующим 8-й гвардейской общевойсковой армии генерал-лейтенантом ВС РФ Андреем Мордвичевым, главой Донецкой Народной Республики Денисом Пушилиным и командиром батальона «Спарта» Артемом Жога. В рамках встречи я ознакомился с подробным планом действий наших силовиков. Андрей Николаевич доложил о значительных успехах бойцов на ответственных участках и упомянул приблизительные сроки взятия Мариуполя российской армией. Приятным подарком для меня стал орден Дружбы из рук главы ДНР Дениса Пушилина, за что я безмерно благодарен», – рассказал Кадыров.

«Также военнослужащим доставлены гуманитарная помощь и около 900 комплектов военного обмундирования. При этом в скором времени будет доставлено медицинское и военно-техническое оборудование. Вопрос своевременных поставок необходимого оснащения и продовольствия мною держится на особом контроле», – сообщил глава Чечни.

«Я выражаю искреннюю благодарность всем, кто с честью и доблестью отстаивает интересы нашего государства! Каждый из них, как никто другой, достоин похвалы и добрых пожеланий», – заявил Кадыров.

Ранее в понедельник спикер парламента Чечни Магомед Даудов сообщил, что президент России Владимир Путин присвоил Кадырову звание генерал-лейтенанта. В тот же день министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чечни Ахмед Дудаев сообщил, что глава республики Рамзан Кадыров находится в Мариуполе. По словам Дудаева, глава Чечни приехал на передовую, «чтобы пообщаться, поднять боевой дух ребят, дополнительно технически оснастить, скорректировать и доработать стратегию дальнейших действий на ближайшие пару дней с тем, чтобы освободить Мариуполь».

В минувшую субботу Кадыров заявил, что число добровольцев из Чечни, готовых отправиться в зону спецоперации на Украине, увеличивается с каждым днем. В прошлый четверг Кадыров объявил об освобождении Левобережного района Мариуполя, расположенного в восточной части города, где проживают более 100 тысяч человек.

Ранее в Минобороны обвинили украинских националистов в массовом терроре в Мариуполе. По словам жительницы города, националисты собирают готовых эвакуироваться из Мариуполя и расстреливают их, а город с жителями превратили в полигон. Военный корреспондент Семен Пегов сравнил окраины Мариуполя с сирийским Алеппо.

Как сообщал губернатор Севастополя Михаил Развозжаев, в боях за Мариуполь в ходе проведения спецоперации на Украине погиб замкомандующего Черноморским флотом (ЧФ), капитан 1-го ранга Андрей Палий. По данным СМИ, Палий обеспечивал функционирование гуманитарного коридора для выхода мирных жителей.

В Минобороны РФ призывали украинских националистов и иностранных наемников сложить оружие и выйти из Мариуполя в подконтрольные Киеву районы. Однако в Киеве отвергли предложение. В Минобороны РФ сообщали, что неонацисты на Украине удерживают в качестве живого щита более 4,5 млн человек, включая граждан 18 стран.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД