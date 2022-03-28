В Улан-Удэ открыли самую большую школу на Дальнем Востоке

В столице Бурятии открыли самую большую школу на Дальнем Востоке, она рассчитана на 1275 учеников, а общая площадь составляет более 20 тыс. кв. м., сообщил глава республики Алексей Цыденов.

«Самая большая школа на Дальнем Востоке, самая большая школа у нас в республике. У нас таких еще не было. 1275 – это если в одну смену, а если в две смены, то это где-то 2,5 тыс. детей смогут ходить сюда, получать хорошее образование», – приводятся его слова на официальном сайте Бурятии.

Здание школы состоит из семи трехэтажных блоков и одного одноэтажного блока с разделением на две функциональные группы: учебную и общешкольную. В школе помимо учебных кабинетов два бассейна, спортзал на три баскетбольных поля, столовая, уличный стадион, два актовых зала, книгохранилище, зал хореографии. Школа построена по федеральному проекту «Современная школа» Национального проекта «Образование». На строительство объекта направлено почти 1,5 млрд рублей.

«Действительно переполняют очень положительные эмоции, когда ты приезжаешь и видишь результат того масштабного национального проекта. Потому что одно дело, когда ты видишь огромные цифры, карту страны, где разными красками помечены регионы в зависимости от того, где и сколько строится школ, а другое дело, когда ты приезжаешь и видишь результат нашей совместной работы. Здесь, конечно, колоссальная роль главы республики и его команды и, конечно, участие федерального центра. Я вас от всей души поздравляю с открытием новой школы», – сказал заместитель министра просвещения России Андрей Николаев.

Открытие новой школы позволяет решить вопрос третьей смены в школе №8 города Улан-Удэ, а также она поможет разгрузить школы Левобережья и часть школ Иволгинского района.

«Для нашего города это самая нужная школа. Не зря было выбрано место – Левобережье, потому что у нас здесь учились дети и с Левого берега, и Иволгинского района. А многих детей везли в другие районы города по нашим пробкам. Эта школа полностью решает проблемы третьей смены здесь, в Левобережье. И детишки не будут мучаться по пробкам, а будут здесь получать достойные, комфортные условия для успешной учебы. У нас уже сформирован педагогический коллектив, 100% коллектив готов», – отметил мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.

Основное направление школы – патриотическое воспитание. Здесь обустроен «Зал боевой славы». Ребята изучают гражданские и спортивные дисциплины, знакомятся со строевой подготовкой и начальной военной подготовкой и проходят углубленный курс истории России.

«Мы бесконечно рады и горды, что на Левобережье появилась такая школа. И что именно мы заехали в это новое и современное здание. 20 лет я работаю в этой школе. И действительно наша школа была переполнена. Не было возможности проводить мероприятия, дополнительные занятия. Сейчас мы бесконечно рады и счастливы в новом здании. Все новое, светлое, современное. Это просто супер», – поделилась своими эмоциями учитель бурятского языка СОШ №8 Саяна Будажапова.