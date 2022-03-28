Минобороны показало видео работы «Бук-М3» и станции «Небо-СВ»

Минобороны показало работу зенитного ракетного комплекса «Бук-М3» и радиолокационной станции «Небо-СВ» на украинской территории.

«В течение проведения спецоперации в составе расчета уже поражены два беспилотных летательных аппарата Bayraktar. В ходе проведения боевой работы были обнаружены и своевременно уничтожены с недопущением пролета на контролируемую территорию Вооруженных сил РФ», – цитирует замкомандира зенитной ракетной батареи РИА «Новости».

По его словам, работать с беспилотными аппаратами непривычно, поскольку все учения проводятся по более крупным и скоростным целям. Отметка беспилотника на индикаторах очень мала, и ее можно разглядеть с трудом, а сама цель постоянно меняет траекторию.

Классифицировать Bayraktar (турецкого производства) и «Лелеки» (украинская разработка) расчеты научились безошибочно, подчеркнул он. По его словам, боевые дроны являются главными целями батареи.

Начальник расчета радиолокационной станции «Небо-СВ» уточнил, что станция показала себя в ходе боевых действий «без пререканий». Данные расчета позволили ЗРК «Бук-М3» сбить шесть вражеских беспилотников за время спецоперации.

Ранее МО показывало видео работы вертолетов армейской авиации в ходе операции на Украине. Также подразделения Воздушно-десантных войск России совершили марш в Киевской области с преодолением водной преграды.

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