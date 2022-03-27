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Уголовное дело возбудили после осквернения Вечного огня в Ставропольском крае
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Следователи возбудили уголовное дело по статье «Вандализм» после осквернения Вечного огня в Невинномысске Ставропольского края, прокуратура взяла на контроль ход расследования дела, сообщили в региональном ведомстве.
«Прокуратура Ставропольского края взяла на контроль установление всех обстоятельств и ход расследования уголовного дела, возбужденного по факту вандализма, произошедшего в Невинномысске на мемориале «Вечный огонь», – говорится в сообщении на сайте прокуратуры края.
Отмечается, что инцидент произошел 26 марта, действия злоумышленников попали на камеры видеонаблюдения, в настоящее время их личности устанавливаются.
В местных СМИ и соцсетях появилось видео, на котором трое парней стоят у Вечного огня, а один из них справляет нужду прямо на пламя.
В декабре в Набережных Челнах прокуратура начала проверку инцидента на территории мемориального комплекса «Родина-мать», где подростки погасили Вечный огонь.
Глава минобороны Украины сказал, чем его обнадежил Байден
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Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что он обсудил с руководством США «срочные потребности» украинской армии, и оценил состоявшуюся в Варшаве встречу с президентом США Джо Байденом, главой Пентагона Ллойдом Остином и госсекретарем США Энтони Блинкеном с «осторожным оптимизмом».
«Я оцениваю с осторожным оптимизмом свою и Дмитрия Кулебы встречу с президентом США Джо Байденом, министром обороны США Ллойдом Остином и госсекретарем США Энтони Блинкеном, – написал Резников в Twitter, передает ТАСС.
Резников назвал «обнадеживающими» слова Байдена, что Украина «вдохновила весь мир».
Ранее МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что он и министр обороны страны Алексей Резников в ходе встречи с коллегами из США Энтони Блинкеном и Ллойдом Остином обсудили усиление санкций против России.
Напомним, Байден находится с визитом в Европе. По итогам переговоров с ЕС он пообещал избавить союз от российского газа «задолго до 2030 года».
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Минобороны сравнило поступок сержанта Шатохина с подвигом героя ВОВ
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Министерство обороны сравнило поступок сержанта Андрея Шатохина, закрывшего своим телом командира в ходе спецоперации на Украине, с подвигом героя Великой Отечественной войны.
Шатохин во время атаки украинских националистов одним из первых заметил прицеливание гранатометчика. Солдат закрыл стоящего рядом командира своим телом. Сержант получил тяжелое ранение.
Ведомство напомнило о героических случаях в годы Великой Отечественной войны, когда красноармеец из 708-го стрелкового полка 206-й стрелковой дивизии Курганов бросился на залетевший в его окоп снаряд, выбросив его из окопа.
«Пусть бы погиб я один, но не все отделение», – сказал позже Курганов, пишет ФАН.
Напомним, Россия начала военную спецоперацию на Украины 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны.
Участникам спецоперации на Украине регулярно вручают Ордена Мужества и медали «За Отвагу».
Ранее в субботу президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о признании участников спецоперации на Украине и в Донбассе ветеранами боевых действий.
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В Кремле ответили на новые оскорбления Байдена в адрес Путина
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Личные оскорбления президента США Джо Байдена в адрес главы российского государства Владимира Путина сужают окно возможностей для налаживания отношений Москвы и Вашингтона, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Все-таки государственный лидер должен сохранять трезвость», – прокомментировал представитель Кремля очередные высказывания американского президента, передает ТАСС.
По его словам, каждый раз подобные личные оскорбления сужают окно возможностей для наших двусторонних отношений при нынешней администрации США. «Надо себе отдавать отчет в этом», – подчеркнул Песков.
Он также выразил удивление тем, что обвинения в адрес главы российского государства звучат из уст президента США Джо Байдена, призывавшего бомбить Югославию.
«Ведь это человек, который в свое время требовал, выступая по телевидению у себя в стране, бомбить Югославию. Именно бомбить Югославию. Он требовал убивать людей», – уточнил Песков.
Напомним, что президент США Джо Байден во время посещения лагеря украинских беженцев вновь недипломатично высказался о российском лидере Владимире Путине.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что заявления президента США Джо Байдена в адрес главы российского государства Владимира Путина являются личными оскорблениями, но Кремль не будет давать им резкой оценки с учетом утомляемости, раздражительности и забывчивости американского лидера. Он также объяснил, почему Путин не отвечает на оскорбления Байдена.
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В Британии владелец заправки рассказал о катастрофе с ценами на топливо
Владелец 127-летней заправочной станции RGM Brailsford Garage Росс Моллой пожаловался на катастрофический рост цен на топливо, который ставит под угрозу его бизнес.
«Люди обвиняют в повышении цен продавцов, таких как я. Говорят, что я получаю от этого высокую прибыль. Но у меня наценка всего три пенни с литра, а рядом сетевая заправка продает по стоимости ниже моей закупочной», – цитирует его РИА «Новости» со ссылкой на Mirror.
По словам предпринимателя, цена на заправке сильно зависит от поставщиков. Они продают топливо в невыгодных объемах, что увеличивает плату.
Моллой добавил, что меры, принимаемые правительством для улучшения ситуации, недостаточны, он назвал налоговые послабления «каплей в океане».
Также он не может оплатить ремонт колонок, потому что у него нет свободных средств.
В понедельник сообщалось, что цены на бензин в Великобритании продолжают расти на фоне антироссийских санкций, на текущий момент его стоимость превышает отметку 1,67 фунта (2,2 доллара) за литр, что является самым высоким показателем за всю историю ведения статистики в стране.
Напомним, ЕС настаивает на введении нефтяного эмбарго в отношении Москвы. Германия же предостерегла от этого шага из-за роста цены на энергоносители в Европе.
Газета ВЗГЛЯД писала, к чему может привести отказ Европы от российских газа и нефти.
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Появилось видео из захваченного российской армией секретного бункера под Киевом
В Сети опубликовано видео из захваченного российской армией секретного бункера (ЗКП) под Киевом, из которого осуществлялось управление крупной группировкой украинских войск.
В Минобороны России сообщили, что в пригороде Киева, в населенном пункте Николаевка, российскими военнослужащими был взят под контроль защищенный заглубленный командный пункт вооруженных сил Украины.
Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась в значении того, что российская армия захватила секретный бункер, из которого осуществлялось управление крупной группировкой украинских войск.
Российская армия получила доступ к совершенно секретным приказам и распоряжениям, касающимся управления украинскими войсками. К сведениям об их вооружении, реальном состоянии, расположении. К таблицам связи, таблицам взаимодействия. К секретным шифрам и компьютерам.
К полковникам и даже наверняка генералам вооруженных сил Украины, которые в момент захвата находились на этом КП, а теперь находятся в российском плену. Сообщается, что всего захвачен в плен 61 украинский военный, в том числе половина из них – старшие офицеры.
Таким образом, мозг одной из крупных группировок ВСУ можно считать уничтоженным. А вся его информация стала достоянием российских Вооруженных сил.
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Военнослужащий ДНР рассказал о «режиме берсерка» у нацистов в Мариуполе
Украинские нацисты в Мариуполе оказывают отчаянное сопротивление, пытаясь причинить как можно больший ущерб, сообщил боец разведроты народной милиции ДНР с позывным Лис.
«У них тут включился режим берсерка. Они знают, что они умрут, и хотят за собой побольше людей забрать», – цитирует его РИА «Новости».
Вместе с тем, по его словам, чувствуется, что у нацбатов проблемы со снабжением.
«Поменьше стало артиллерии. В основном остались минометы, и то, я так понимаю, экономят боеприпасы. В основном стрелковые бои. Дома все заминированы, подъезды заминированы, квартиры, двери – все», – сказал боец.
Между тем бойцы Донецкой народной республики взяли в качестве трофеев близ Мариуполя украинский БТР и противотанковые ракетные комплексы «Скиф».
«Это трофей. Кумулятивная боевая часть тандемная, для уничтожения бронетехники. Новенький, лазерное наведение», – уточнил военнослужащий, показывая ракетный комплекс.
По его словам, Мариуполь был насыщен такими ракетами, а также советскими «Фаготами» и британскими NLAW.
БТР донецким военным удалось захватить на одном из опорных пунктов близ Мариуполя. Он был в неисправном состоянии, но его починили, нанесли на борта знаки Z и приняли на вооружение.
Ранее сообщалось, что житель, выбравшийся из Мариуполя, рассказал, что украинские власти пытались проводить декоммунизацию и цензуру в стране.
В четверг глава Чечни Рамзан Кадыров заявил об освобождении Левобережного района Мариуполя, расположенного в восточной части города, где проживают более 100 тыс. человек.
Неделю назад в Минобороны обвинили украинских националистов в массовом терроре в Мариуполе. Военный корреспондент Семен Пегов сравнил окраины Мариуполя с сирийским Алеппо. В Минобороны России призывали украинских националистов и иностранных наемников сложить оружие и выйти из Мариуполя в подконтрольные Киеву районы. Однако в Киеве отвергли предложение. В Минобороны России сообщали, что неонацисты на Украине удерживают в качестве живого щита более 4,5 млн человек, включая граждан 18 стран.
В воскресенье губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал, что в боях за Мариуполь в ходе проведения спецоперации на Украине погиб замкомандующего Черноморским флотом (ЧФ), капитан 1-го ранга Андрей Палий. По данным СМИ, Палий обеспечивал функционирование гуманитарного коридора для выхода мирных жителей.
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Эксперт: Заявление Омеляна о «мертвых москалях» доказывает необходимость денацификации Украины
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«Либералы пытаются оправдать людоедские комментарии украинских политиков посттравматическим синдромом. Но эти политики и до начала спецоперации выступали с такими же заявлениями», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Корнилов. Ранее экс-министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил: «Хороший москаль – это мертвый москаль. Плохие они с рождения».
«Мы не раз слышали подобные заявления из уст различных деятелей, в том числе и самого Владимира Омеляна. Украинский телеведущий призывает убивать русских детей, военные медики говорят, что нужно калечить российских военнопленных. Мы имеем дело с вполне определенным, уже сложившимся трендом», – заметил политолог Владимир Корнилов.
Напомним, в субботу бывший министр инфраструктуры Украины, дипломатический работник со стажем Владимир Омелян, выступая в эфире львовского телеканала NTA, заявил: «Я надеюсь, что дискуссия о хороших россиянах и плохих россиянах будет завершена коротким выводом: хороший россиянин или просто москаль – это мертвый москаль. А плохие они с рождения, и о них вообще не стоит говорить».
«Сейчас некоторые либералы пытаются оправдать человеконенавистнические, русофобские демарши многих украинских деятелей: «Что вы хотите, к ним пришла война», и тому подобное», – отметил Корнилов. Но, добавил он, объяснять звучащие людоедские речи исключительно посттравматической реакцией нельзя.
«Такие политики и год назад, и три года назад, и ранее ненавидели Россию, мечтали увидеть руины российских городов. Поэтому они и сейчас призывают убивать всех русских, говорят: «Хороший москаль – мертвый москаль», и тому подобное», – подчеркнул Корнилов.
«Сам Омелян, хочу напомнить, еще будучи министром инфраструктуры Украины – то есть задолго до спецоперации, праздновал свой день рождения с тортиком, где изображались руины Кремля», – заметил Корнилов. Такой подарок министру преподнесли на 40-летие в январе 2019 года. «Подарили Кремль (развалины). И рука с запонкой цветов УПА* съела звезду Спасской башни», – написала тогда пресс-секретарь министра.
Что касается символического «уничтожения» Кремля, то это стало определенной традицией в послемайданной Украине – еще в 2015 году фирма из Житомирской области наладила выпуск мангалов в виде символа российской столицы.
Министр Омелян остается верен себе, заметил Корнилов. Собеседник напомнил, что 25 марта экс-министр призвал в Facebook* к разрушению Московского Кремля и к ракетным обстрелам Петербурга. «Если раньше омеляны мечтали о «руинах Кремля», то сейчас они просто расширяют географию своих мечтаний. От их мечтаний ситуация не меняется, просто это лишнее доказательство того, что Россия имеет полное основание говорить о денацификации Украины», – констатировал Корнилов.
Добавим, что в качестве министра во времена Петра Порошенко Омелян отметился фантастическими прожектами (наподобие создания на Украине «гиперлупа» – высокотехнологичной железнодорожной магистрали со скоростями свыше 600 км/ч), но в большей степени он запомнился высказываниями о необходимости прекращения железнодорожного сообщения с Россией.
Также высокопоставленный чиновник призывал сограждан вооружиться и «возвратить Кубань и Москву». «Надевать форму, брать автомат, идти воевать», – такой совет дал тогдашний член правительства, отвечая на вопрос, что делать украинцам, желающим приехать в Россию на поезде. Судя по сюжету львовского телеканала NTA, экс-министр уже надел форму и вооружился – ведущий представил Омеляна как бойца 206-го батальона территориальной обороны Киева.
К угрозам в адрес всех без исключения россиян прибегают не только отставные, но и пока действующие киевские чиновники. Как сообщает портал «Вести», глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко оставил в соцсетях пост следующего содержания: «Будут убиты их жены, дети, родители, братья, сестры. Все! Мы убьем всех, весь ваш конченый род. Не оставим даже упоминания о том, что такие орки когда-то жили».
Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему на Украине стало допустимым цитировать организатора Холокоста Адольфа Эйхмана, и сравнивала отношение к военнопленным в ВСУ и в российской армии.
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«Ашан» ответил на призыв Зеленского уйти из России
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Французская компания Auchan («Ашан») продолжит работу в России, так как делает это в интересах населения страны, заявил ее генеральный директор Ив Клод, комментируя призыв президента Украины Владимира Зеленского уйти из России.
По его словам, «Ашан» намерен сохранить сотрудников и продолжить поставки продуктов питания, это главные цели, передает ТАСС.
«Я готов принять общественное мнение, которое с нами не согласно. Нас легко критиковать, но мы есть, мы открыты и действуем для гражданского населения», – заявил топ-менеджер.
Также глава «Ашана» напомнил, что в магазинах компании выпекается свежий хлеб как для граждан России, так и для украинцев и именно это является жизненной необходимостью на данный момент. Ив Клод добавил, что уважает украинского президента Зеленского, но считает несправедливыми его слова о поддержке российской спецоперации на Украине французскими компаниями.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что французские компании сами смогут выбирать, оставаться ли работать на территории Российской Федерации или нет.
Глава Союза французских предпринимателей (Medef) Жоффруа Ру де Безье заявил, что французские компании, в числе которых «Ашан» и «Данон», остаются в России, правительство Франции не давало рекомендаций уходить из страны. Французская компания Danone заявила, что продолжит локальное производство основных молочных продуктов и детского питания в России.
Напомним, в России приостановили работу ряд иностранных компаний в ответ на начало спецоперации на Украине, которая идет с 24 февраля.
ВС Азербайджана вошли в зону ответственности российских миротворцев
ВС Азербайджана зашли в зону ответственности миротворческого контингента России на территории Нагорного Карабаха, нанесено четыре удара беспилотником типа «Байрактар ТБ-2» по подразделениям вооруженных формирований Нагорного Карабаха в районе населенного пункта Фурух, сообщили в Минобороны России.
«С 24 по 25 марта вооруженные силы Азербайджанской Республики, нарушив положения трехстороннего заявления лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года, зашли в зону ответственности российского миротворческого контингента на территории Нагорного Карабаха и выставили наблюдательный пост. Нанесено четыре удара беспилотным летательным аппаратом типа «Байрактар ТБ-2» по подразделениям вооруженных формирований Нагорного Карабаха в районе населенного пункта Фурух», — приводит ТАСС сообщение ведомства.
В Минобороны добавили, что в настоящее время командованием российского миротворческого контингента предпринимаются меры для урегулирования ситуации и возвращения войск в исходное положение. «Азербайджанской стороне направлен призыв по отводу войск», – говорится в бюллетене военного ведомства России.
В четверг МИД Армении заявил о нарушении войсками Азербайджана линии соприкосновения в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха.
Напомним, во вторник МИД Армении заявил, что Азербайджан в условиях небывалых снегопада и холодов перекрыл газоснабжение Нагорного Карабаха в районе города Шуши, в результате чего 120-тысячное население региона столкнулось с гуманитарным кризисом.
Днем ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров в телефонных разговорах обсудил с коллегами из Армении и Азербайджана Араратом Мирзояном и Джейхуном Байрамовым проблематику заключения мирного договора между Ереваном и Баку.
10 ноября 2020 года лидеры Азербайджана и Армении подписали заявление о прекращении карабахской войны. Россия выступила гарантом безопасности региона и ввела в Карабах миротворцев. Армянская сторона передала Азербайджану Кельбаджарский район (Карвачар), Агдамский район и Лачинский (Кашатагский) район. За Азербайджаном остался и юг Карабаха, занятый в ходе боев, а также Шуша.
Министр энергетики Катара заявил о невозможности быстро заменить российский газ в Европе
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Быстро заменить российский газ в Европе нельзя, заявил министр энергетики Катара Саад аль-Кааби.
«Говорить, что сегодня можно обойтись без России, и утверждать, что Катар или другие могут заменить ее, просто смешно. Это чушь. Этого не произойдет», – подчеркнул он в интервью немецким СМИ, передает телеканал RT.
На это потребуются годы, подчеркнул глава ведомства, отметив, что пока не видит никого, кто мог бы заменить поставки России в краткосрочной перспективе.
Аль-Кааби также опроверг сообщения, что Катар и Германия договорились о долгосрочных поставках. Qatar Energy сможет поставлять значительные объемы на европейский рынок только с 2025 года, добавил он.
После введенных против России санкций, ряд стран заявили, что также хотят отказаться от российского газа. Так, Германия планирует к осени 2022 года стать независимой от угля из России, а к концу года – от нефти.
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Посол оценил масштаб высылки российских дипломатов из Польши
Посол России в Польше Сергей Андреев сообщил, что дипломатическая миссия потеряла больше 2/3 сотрудников из-за высылки дипломатов.
«Да, нанесли нам чувствительный удар, да, значительно ограничили наши возможности, это высокая оценка работы моих коллег», – передает РИА «Новости» слова Андреева в программе «Соловьев Live».
«У нас 60 сотрудников было с дипломатическими паспортами, сейчас высылают около 40 с диппаспортами, еще шесть человек со служебными, то есть получается, что мы теряем больше двух третей наших сотрудников», – добавил посол.
Он также сообщил, что никаких реальных обвинений в отношении объявленных нон грата дипломатов России предъявлено не было.
«Хотя их обвинили в нарушении деятельности, не соответствующей их статусу, никого из них реально ни на чем противоправном не поймали, никаких реальных обвинений не предъявлено , просто туманные размышления», – сообщил Андреев.
По его словам, до разрыва отношений с Польшей дело не дойдет.
«До разрыва отношений, наверное, дело не дойдет. Может быть, нас вынудят на какое-то время здесь закрыть посольство. Естественно, в этом случае придется и полякам закрыть свое посольство в Москве», – сказал Андреев.
Посол отметил, что официальные лица Польши заявляют, что не отказываются от разработки идеи ввода миротворцев НАТО на Украину.
«Что касается самой идеи миротворческой операции, то вроде бы все сказано ясно: американцы сказали, что свои войска посылать не будут, генсек НАТО сказал, что НАТО такую операцию не рассматривает. Однако [в Польше] официальные лица говорят, что от дальнейшей разработки этой идеи не отказываются, будут думать, смотреть и так далее», – передает ТАСС слова Андреева.
Он также прокомментировал слова польского генерала Вальдемара Скшипчака о претензиях на Калининград.
«Это такая традиция, отставные генералы здесь очень любят поболтать на разные темы и привлечь к себе внимание, доказать, что они ещё ого-го. Люди уже не у дел, ответственности за свои слова не несут, поэтому чувствуют полную свободу полёта фантазии», – сказал посол.
По его словам, в польском интернете уже задаются вопросом, когда именно Кёнигсберг принадлежал Польше.
Ранее сообщалось, что польский МИД вручил российскому послу ноту о высылке 45 сотрудников дипмиссии России. Но Варшава позже заявила, что дипломатические отношения с Россией не разрывает.
Посол России в Польше Сергей Андреев заявил, что Польша заморозила счета посольства России в Варшаве, что является прямым нарушением Венской конвенции.
Власти Польши также не исключают возможность высылки российского посла, однако пока решение об этом еще не принято, заявил замминистра иностранных дел Польши Марчин Пшидач.
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ВС России уничтожили приближавшийся к Севастополю украинский беспилотник
Российские военные уничтожили четыре украинских беспилотника, в том числе приближавшийся к Севастополю в воздушном пространстве над Черным морем, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
«В течение дня уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата над Балаклеей, Киевом и Черниговом. Также уничтожен один украинский беспилотный летательный аппарат, приближавшийся к Севастополю в воздушном пространстве над Черным морем», – сказал Конашенков, передает ТАСС.
По его словам, также российскими средствами ПВО над населенным пунктом Старая Басань сбит в воздухе украинский вертолет Ми-24.
Очевидец, капитан I ранга запаса, служивший на Черноморском флоте, директор Института стран СНГ в Севастополе Сергей Горбачев сообщил, что средства противовоздушной обороны задействовали в Севастополе, с большой вероятностью в небе могли сбить беспилотник.
«Сегодня в небе над Севастополем раздался хлопок. Я был этому свидетелем, да и тысячи севастопольцев это видели. Я думал, что это перешел звуковой барьер самолет, но на самом деле были применены средства ПВО. Очевидно, я так предполагаю, это две ракеты зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь» поразили беспилотник», – приводит его слова РИА «Новости».
Горбачев добавил, что цель была достаточно высоко, точно сказать, где именно ее сбили, сложно.
«Это точно в севастопольской зоне. Может даже над морем, может быть, над какой-то частью окраины города. Судя по всему, сбили беспилотник, потому что обломков, вспышки, горения каких-то частей не было. Только два инверсионных следа от ракет и облако разрыва от пораженной цели», – подчеркнул очевидец.
По его мнению, вероятно, цель пыталась войти в воздушное пространство России со стороны моря.
Конашенков также отметил, что за сутки оперативно-тактической и армейской авиацией поражен 91 военный объект Украины. «Среди них: два командных пункта, 11 полевых складов с вооружением и боеприпасами, две станции РЭБ, а также 20 опорных пунктов подразделений украинских вооруженных сил и 52 района сосредоточения боевой техники», – подчеркнул он.
Накануне в Минобороны заявили, что за месяц военных действий на территории Украины потери ВСУ составили около 30 тыс. человек, в том числе 14 тыс. человек убиты. В ведомстве сообщили, что практически перестали существовать украинские военно-воздушные силы, системы ПВО, полностью перестали существовать военно-морские силы.
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Трамп: Байден убил американскую мечту
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Нынешний американский лидер Джо Байдена убил американскую мечту, заявил экс-президент США Дональд Трамп перед своими сторонниками на митинге в городе Коммерс (штат Джорджия).
«Можете взять пять худших президентов американской истории, посадить вместе, и они не причинят такого вреда, как Джо Байден всего за 15 месяцев», – цитирует РИА «Новости» Трампа.
Политик обвинил Байдена в высокой инфляции и росте цен на автомобильное топливо. По его словам, действующий глава Белого дома убил «американскую мечту».
Трамп отметил, что ситуация вокруг Украины не развивалась бы нынешним образом, если бы США возглавлял он, а не Байден, которого он назвал «сонный сукин сын».
Ранее журналист газеты The Wall Street Journal Джеймс Фриман в авторской статье заявил, что президенту США Джо Байдену в условиях нынешнего кризиса следует воздержаться от неподготовленных комментариев, в которых он часто допускает неточности и оговорки.
В субботу, выступая в рамках визита в Варшаву, хозяин Белого дома, говоря о президенте России Владимире Путине, выступил с утверждением, что «этот человек не может оставаться у власти». После этого Белый дом опроверг призыв Байдена к смене власти в России.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что не президенту США решать, кто будет находиться у власти в России.
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Собчак рассказала о необычных пунктах в своем райдере
Телеведущая Ксения Собчак после заявлений представителя артиста Валерия Меладзе рассказала, что входит в ее концертный райдер.
Она назвала свои необычные пункты.
«В моем райдере никогда не было алкоголя. А вот куриные котлетки и гречка с луком и грибами были, есть и будут», – написала Собчак в своем Telegram-канале «Кровавая барыня».
Ранее в СМИ появилось сообщение со ссылкой на концертного-менеджера певца Валерия Меладзе, который рассказал, что входит в райдер музыканта.
Отмечалось, что обязательно должен быть алкоголь в гримерной, а гонорар нужно выплачивать в евро.
Ранее Собчак ответила на обвинение в отъезде из страны после начала спецоперации на Украине. Она написала ответ на сообщения с обвинениями в «предательстве», напомнив, что отъезд из страны в России не карается по закону.
ВС России уничтожили склад ракет для С-300 и «Бука» под Киевом
Вооруженные силы России уничтожили высокоточным оружием склад ракет к зенитно-ракетным комплексам (ЗРК) С-300 и «Бук» в населенном пункте Плесецкое под Киевом и цеха Львовского завода, где проводился ремонт ракетных комплексов, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
«Также высокоточным оружием большой дальности морского базирования уничтожен склад ракет к зенитным ракетным комплексам С-300 и «Бук» в населенном пункте Плесецкое, в 30 километрах юго-западнее города Киева», – приводит ТАСС слова Конашенкова.
Он добавил, что были уничтожены цеха Львовского завода, где проводился ремонт ракетных комплексов.
«Высокоточными крылатыми ракетами в городе Львове уничтожены цеха Львовского радиоремонтного завода. На данном предприятии осуществлялся капитальный ремонт и модернизация зенитных ракетных комплексов «Тор» и С-125, радиолокационных станций для военно-воздушных сил Украины, средств РЭБ и прицелов для танков», – отметил генерал.
Ранее Минобороны показало кадры уничтожения складов ВСУ штурмовиками Су-25.
До этого в Сети было опубликовано видео из захваченного российской армией секретного бункера (ЗКП) под Киевом, из которого осуществлялось управление крупной группировкой украинских войск.
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