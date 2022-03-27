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Путин поздравил Росгвардию с профессиональным праздником
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Россия гордится росгвардейцами, которые бесстрашно выполняют свой долг в ходе спецоперации на Украине. Высокую оценку их службе в реальной боевой обстановке дал президент России Владимир Путин в своем видеопоздравлении в честь Дня войск национальной гвардии России.
«Сегодня хочу особо обратиться к военнослужащим и сотрудникам подразделений Росгвардии, которые участвуют в специальной военной операции на территории Донбасса и Украины. Уважаемые товарищи, да, реальная боевая обстановка связана с повышенным риском. Хорошо знаю, как вы действуете в такой ситуации – в высшей степени мужественно и профессионально, умело, решительно и бесстрашно», – подчеркнул глава государства. «Вся наша огромная страна по праву гордится каждым из вас», – передает ТАСС слова Путина.
Он добавил, что росгвардейцы, «проявляя личный героизм, грамотно, четко решают все поставленные сложнейшие задачи». «Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем войск национальной гвардии России. <...> Хочу сказать вам «спасибо» – спасибо за стойкость и безупречную службу России, за верность Отечеству, присяге и долгу», – обратился к глава государства к бойцам, командирам, всему личному составу и ветеранам Росгвардии. Российский лидер пожелал военнослужащим и их семьям здоровья, успехов и удачи.
Сотрудники и военнослужащие Росгвардии 27 марта отмечают свой профессиональный праздник – День войск национальной гвардии РФ. Он был установлен указом президента Владимира Путина 16 января 2017 года.
Как напомнили в пресс-службе ведомства, 5 апреля 2016 года указом президента РФ на основе внутренних войск была сформирована Федеральная служба войск национальной гвардии России. В ее состав вошли отряды СОБР и ОМОН, вневедомственная охрана, подразделения, осуществляющие функции государственного контроля в сфере оборота оружия и частной охранной, частной детективной деятельности, а также в области обеспечения безопасности объектов топливно-энергетического комплекса.
В ведомстве отметили, что войска Росгвардии во взаимодействии с другими силовыми ведомствами участвуют в борьбе с терроризмом и экстремизмом. «В 2021 году военнослужащими и сотрудниками ведомства, выполняющими служебно-боевые задачи в составе Объединенной группировки войск (сил) на Северном Кавказе, нейтрализовано 13 террористов, более 70 участников бандгрупп задержаны. Из незаконного оборота изъято свыше 350 единиц стрелкового оружия, около 80 килограммов взрывчатых веществ, порядка 78 тыс. различных боеприпасов», – сказали в пресс-службе.
Ежедневно тысячи росгвардейцев выходят на маршруты патрулирования. Только в прошлом году росгвардейцы приняли участие в обеспечении общественного порядка и общественной безопасности свыше 250 тыс.массовых мероприятий во всех регионах страны.
Кроме того, под охраной Росгвардии находятся атомные электростанции, объекты ядерно-оружейного и топливно-энергетического комплексов, предприятия ядерной и химической промышленности.
Также сотрудники Росгвардии обеспечивают охрану более миллиона квартир граждан. Тревожные кнопки, установленные в школах, медицинских и социальных учреждениях, в машинах скорой помощи и общественном транспорте, на объектах культуры и массового отдыха граждан выведены на пульты вневедомственной охраны. По данным ведомства, в 2021 году более 1,4 млн раз группы задержания вневедомственной охраны выезжали по сигналу «тревога».
Сегодня подразделения войск национальной гвардии России выполняют служебно-боевые задачи в ходе специальной военной операции на Украине. В пресс-службе ведомстве отметили, что военнослужащие и сотрудники принимают участие в обеспечении общественного порядка и общественной безопасности в населенных пунктах, освобожденных от националистических вооруженных формирований, защищают население от преступных посягательств и мародерства, охраняют важные объекты инфраструктуры и обеспечения жизнедеятельности, оказывают содействие гражданами в налаживании мирной жизни.
«Кроме того, росгвардейцы выполняют служебно-боевые задач по охране и сопровождению колонн с гуманитарными грузами и обеспечению безопасности на транспортных коммуникациях. Особую роль подразделения Росгвардии играют в обеспечении охраны важных объектов инфраструктуры и транспортных коммуникаций, включая объекты атомной энергетики, среди которых Чернобыльская и Запорожская АЭС, а также Каховская ГЭС», – сказали в пресс-службе.
Там также отметили, что за мужество и героизм, проявленные в ходе специальной операции, многие военнослужащие и сотрудники Росгвардии награждены государственными наградами.
Ранее Росгвардия рассказала о подвигах военнослужащих во время спецоперации на Украине: многие из них, несмотря на полученные ранения и обстрелы противника, успешно выполняли боевые задачи и уничтожали бандформирования националистов.
Напомним, в пятницу президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о признании участников спецоперации на Украине и в Донбассе ветеранами боевых действий.
Скабеева наглядно на одной картинке показала эффект от санкций
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Телеведущая Ольга Скабеева разместила в своем Telegram-канале инфографику, на которой показала как отразились вводимые санкции против России на рейтингах Владимира Путина и Джо Байдена.
На изображении видно, что рейтинг российского лидера вырос с 66,5% до 79,6%. Рейтинг его американского коллеги наоборот упал с 43% до 40%. Данные приведены за период февраль-март 2022 года. Инфографика опубликована в Telegram-канале Ольги Скабеевой.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала, как рейтинги западных политиков стремительно начали падать после начала ввода санкций против Москвы на фоне спецоперации на Украине.
В США после решения о запрете экспорта российской нефти резко подорожал бензин, что разу ударило по рейтингу президента Джо Байдена, а также губернаторов, связанных с правящей Демократической партией. Всего за месяц – с февраля по март рейтинг президента США упал на четыре пункта, с 44 до 40%, а антирейтинг вырос с 51 до 54%.
Пострадал и рейтинг канцлера Германии Олафа Шольца. Снижение показателей доверия происходило параллельно с ростом цен на газ на биржах.
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Шойгу доложил Путину о ходе спецоперации на Украине
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Президент Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности, в ходе которого глава Минобороны Сергей Шойгу доложил о ходе спецоперации России на Украине, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Присутствовали Мишустин, Матвиенко, Володин, Медведев, Патрушев, Колокольцев, Лавров, Шойгу, Бортников, Нарышкин и Сергей Иванов. Участники совещания обменялись мнениями по текущей макроэкономической ситуации в стране. Министр обороны Шойгу доложил о ходе специальной военной операции, а также о предпринимаемых военными усилиях по оказанию гуманитарной помощи, обеспечению безопасности и восстановлении жизненно важной инфраструктуры на освобожденных территориях», – передает его слова РИА «Новости».
Также на совещании затрагивалась антисанкционная тематика.
«Подробный разговор был по переговорному процессу с Украиной. Было выражено сожаление в связи с медлительностью украинской стороны», – добавил Песков.
Ранее Песков объяснял «исчезновение» Шойгу. По его словам, глава Минобороны сейчас очень занят, это не лучшее время для медийной активности.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны.
Медведев заявил о будущем Украины
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Спецоперация на Украине развивается по плану, она будет продолжена до достижения поставленных целей – демилитаризации и денацификации страны, она должна стать нейтральной, не проводить антироссийскую политику и быть нормальным соседом России, заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.
Медведев заявил в интервью РИА «Новости» и RT, что «спецоперация состоялась прежде всего потому, что цели, которые ставило перед собой российское государство не были достигнуты дипломатическим путем».
«Об этом сказал президент (России Владимир Путин), когда объявлял о начале специальной операции. Ход операции, планы ее проведения определяются Верховным главнокомандующим. По Конституции им является президент. Президент свои оценки давал. Операция развивается по плану. Этот план подготовлен и утвержден Верховным главнокомандующим», – подчеркнул он.
По его словам, дополнительные комментарии излишни, исчерпывающая оценка была дана президентом. Медведев добавил, что «операция будет продолжена до достижения тех целей, которые были поставлены президентом».
«Эти цели касаются будущего Украины: статуса Украины в качестве нейтрального государства; государства, которое не проводит антироссийскую политику; государства, которое не является милитаризованным; государства, которое должно являться нашим нормальным соседом. Поэтому до достижения результатов по демилитаризации и денацификации Украины операция и должна продолжаться – так, как это было задумано президентом страны, как это было решено», – заключил он.
Ранее в Кремле переадресовали в Минобороны вопрос об оценках первого месяца спецоперации на Украине. В тот же день Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности, в ходе которого глава Минобороны Сергей Шойгу доложил о ходе спецоперации.
Напомним, Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны.
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В Кремле ответили на новые оскорбления Байдена в адрес Путина
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Личные оскорбления президента США Джо Байдена в адрес главы российского государства Владимира Путина сужают окно возможностей для налаживания отношений Москвы и Вашингтона, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Все-таки государственный лидер должен сохранять трезвость», – прокомментировал представитель Кремля очередные высказывания американского президента, передает ТАСС.
По его словам, каждый раз подобные личные оскорбления сужают окно возможностей для наших двусторонних отношений при нынешней администрации США. «Надо себе отдавать отчет в этом», – подчеркнул Песков.
Он также выразил удивление тем, что обвинения в адрес главы российского государства звучат из уст президента США Джо Байдена, призывавшего бомбить Югославию.
«Ведь это человек, который в свое время требовал, выступая по телевидению у себя в стране, бомбить Югославию. Именно бомбить Югославию. Он требовал убивать людей», – уточнил Песков.
Напомним, что президент США Джо Байден во время посещения лагеря украинских беженцев вновь недипломатично высказался о российском лидере Владимире Путине.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что заявления президента США Джо Байдена в адрес главы российского государства Владимира Путина являются личными оскорблениями, но Кремль не будет давать им резкой оценки с учетом утомляемости, раздражительности и забывчивости американского лидера. Он также объяснил, почему Путин не отвечает на оскорбления Байдена.
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Российские войска взяли под контроль Изюм в Харьковской области
Российские военные в ходе спецоперации взяли под контроль город Изюм в Харьковской области, заявил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
Конашенков заявил, что ВС России «продолжают выполнение задач специальной военной операции, к утру 24 марта подразделениями российской армии полностью взят под контроль город Изюм Харьковской области», передает ТАСС.
Ранее в ходе операции в Изюме российские военные взяли в плен нескольких лидеров украинских националистов.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны.
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Стали известны страны НАТО, которым Украина предложила стать гарантами безопасности
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Киев ведет переговоры по гарантиям безопасности с США, Великобританией, Германией, Францией и Турцией, сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
Кулеба сообщил в интервью газете El Pais, что Украина хочет от этих стран тех же гарантий безопасности, которые есть у стран НАТО согласно пятой статье о коллективной безопасности, передает «Коммерсант».
По его словам, перечисленные страны «положительно отнеслись к этой идее», и хотя гарантии еще только обсуждаются, в Киеве довольны первоначальной реакцией.
«Это единственный вопрос, который мы с ними обсуждаем. Все остальное – это часть переговоров между Россией и Украиной», – добавил Кулеба.
По его словам, эти гарантии должны подразумевать, что «если кто-то нападет на Украину, то те страны, которые обеспечивают ее гарантии безопасности, в течение 24 часов предоставят Украине все необходимое оружие, примут резолюцию Совбеза ООН с требованием прекратить агрессию и введут санкции».
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что вопрос Крыма, Донбасса надо решать после получения Киевом гарантий безопасности.
Компания «Сухой» запатентовала истребитель Checkmate
Компания «Сухой» запатентовала новый легкий тактический самолет (ЛТС) с одним двигателем, известный как Checkmate, говорится в тексте патента к новому истребителю, опубликованном Федеральной службой по интеллектуальной собственности.
«Дата начала отсчета срока действия патента: 19.07.2021. Дата регистрации: 23.03.2022 <…> Изобретение относится к области авиации, в частности к легким тактическим самолетам, имеющим малую радиолокационную заметность», – приводит текст документа ТАСС.
В патенте отмечается, что хвостовое оперение Checkmate выполнено V-образным, воздухозаборник располагается в нижней части фюзеляжа. Техническим результатом запатентованной компоновки самолета является повышение устойчивости и управляемости истребителя без ухудшения характеристик радиолокационной заметности.
Напомним, в ноябре в Комсомольске-на-Амуре одновременно начались работы по строительству нескольких истребителей пятого поколения Checkmate.
Как заявлял на авиасалоне МАКС-2021 глава «Ростеха» Сергей Чемезов, новый российский легкий истребитель сможет развивать скорость до 1,9 тыс. км/ч, при этом его дальность составит около 3 тыс. км. Самолет выполнен с применением технологий малозаметности, оснащен внутрифюзеляжным отсеком для авиационных средств поражения класса «воздух – воздух» и «воздух – поверхность». Масса полезной нагрузки превышает семь тонн. Стоимость летного часа перспективного российского истребителя Checkmate, как сообщал Чемезов, будет в семь раз ниже, чем у его главного конкурента – американского F-35.
Посол России в Италии подал в прокуратуру Рима иск на La Stampa
Посол России в Италии Сергей Разов подал иск в римскую прокуратуру из-за провокационной публикации в местной газете La Stampa.
Разов заявил, что «22 марта в газете La Stampa была опубликована авторская статья, в заголовке которой ставится вопрос о возможности убийства президента России», передает ТАСС.
«В уголовном кодексе Итальянской Республики предусматривается ответственность за подстрекательство к совершению преступления. Я, как находящийся на территории Италии гражданин России, подал заявление в римскую прокуратуру с просьбой внимательно, объективно и беспристрастно разобраться в этом деле», – подчеркнул дипломат.
До этого телеведущий Владимир Соловьев в комментарии газете ВЗГЛЯД резко раскритиковал главу Госдепа Энтони Блинкена за оправдание оскорблений со стороны президента США Джо Байдена в адрес российского лидера Владимира Путина.
Ядерный центр в Лос-Аламосе заподозрили в курировании биологической программы США на Украине
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Ядерный центр в Лос-Аламосе, где была разработана первая американская атомная бомба, являлся одним из научных кураторов военно-биологической программы США на Украине, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
Кириллов заявил, что «масштабы программы впечатляют». Так, «непосредственное участие в ее реализации кроме военного ведомства принимают агентство США по международному развитию, фонд Джорджа Сороса, центр по контролю и профилактике заболеваний», передает РИА «Новости».
Кроме того, по его словам, «научное кураторство осуществляют ведущие исследовательские организации, включая Национальную лабораторию в Лос-Аламосе, которая разрабатывает ядерное оружие в рамках «Манхэтеннского проекта».
«Вся эта деятельность осуществляется под полным контролем Пентагона», – добавил Кириллов.
Ранее Госдума инициировала расследование работы биолабораторий на Украине. Глава МИД Сергей Лавров заявил, в частности, что необходимо прояснить интерес США к бывшим биолабораториям СССР в Казахстане. Он также допускал намерение США сделать Украину крупнейшим проектом по созданию биолабораторий
Напомним, Минобороны России опубликовало документ, подтверждающий финансирование Пентагоном военно-биологических проектов на Украине. Россия потребовала от США срочно раскрыть данные об этих биолабораториях.
Однако президент США Джо Байден заявил, что Штаты не располагают биологическим и химическим оружием в Европе.
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Песков: Не Байдену решать, кто будет находиться у власти в России
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что не президенту США Джо Байдену решать, кто будет находиться у власти в России.
«Не Байдену это решать. Президента России выбирают россияне», – передает ТАСС слова Пескова, прокомментировавшего высказывания Байдена во время выступления в Варшаве.
Ранее в субботу, выступая в рамках визита в Варшаву, хозяин Белого дома, говоря о президенте России Владимире Путине, выступил с утверждением, что «этот человек не может оставаться у власти». После этого Белый дом опроверг призыв Байдена к смене власти в России.
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Путин сравнил атаку на русскую культуру на Западе с происходившим в гитлеровской Германии
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Президент России Владимир Путин выразил надежду, что через культуру правда о России пробьет себе дорогу в мир.
Глава страны сравнил нынешнюю атаку на русскую культуру на Западе с тем, что происходило в гитлеровской Германии, передает ТАСС.
«Пресловутая «культура отмены» превратилась в отмену культуры. Из концертных афиш вымарывают Чайковского, Шостаковича, Рахманинова, запрещаются и русские писатели и их книги», – сказал он, открывая в пятницу встречу с лауреатами премий президента в области культуры и искусства.
Российскую культуру он назвал обращенной к человеку, отметив, что ее произведения учат думать и принимать близко к сердцу.
«В последний раз такую массовую кампанию по уничтожению неугодной литературы почти 90 лет назад проводили нацисты в Германии», — провел параллель Путин.
Президент напомнил о кадрах кинохроники, запечатлевших сожжение книг на площадях немецких городов.
«Представить такое в нашей стране невозможно! Застрахованы мы от этого во многом благодаря отечественной культуре. Она для нас неотделима от Родины, от России, где нет места этнической нетерпимости, где веками вместе живут, трудятся, растят детей представители десятков национальностей и этнических групп, а культурное многообразие является гордостью общества, силой и преимуществом нашего государства», — подчеркнул президент.
Говоря о культуре отмены, Путин указал, что отменить пытаются целую тысячелетнюю страну.
«Говорю о прогрессирующей дискриминации всего, что связано с Россией, об этой тенденции, которая разворачивается в ряде западных государств, при полном попустительстве, а иногда и поощрении правящих элит», — констатировал Путин.
Ранее Миланский театр «Ла Скала» потребовал российского дирижера Валерия Гергиева призвать к мирному разрешению ситуации вокруг Украины, иначе отстранит его от выступлений с оперой «Пиковая дама», которая идет на сцене с 5 по 13 марта. В среду стало известно, что Гергиева заменили другим российским дирижером. Также в «Ла Скала» сообщили об отмене выступлений российской оперной певицы Анны Нетребко.
Путин подписал закон о новых антикризисных мерах налоговой поддержки в условиях санкций
Президент Владимир Путин подписал закон об антикризисных налоговых мерах по поддержке экономики в условиях санкций в отношении российских физических и юридических лиц.
Закон освобождает от НДФЛ доходы в виде материальной выгоды, полученные в 2021–2023 годах, доходы за этот же период по вкладам (остаткам на счетах) в банках на территории России, сообщается на официальном портале правовой информации.
При этом всем налогоплательщикам, которые не находятся в процессе реорганизации (ликвидации) и в отношении которых не возбуждена процедура банкротства предоставляется право применения заявительного порядка возмещения НДС.
Помимо прочего, в 2022–2024 годах курсовая разница, начисленная по обязательствам, выраженным в иностранной валюте, будет учитываться при расчете налоговой базы по мере погашения задолженности. Такая мера нужна для исключения влияния на налоговые обязательства по налогу на прибыль расчетных величин, зависящих от изменения курса рубля к иностранным валютам.
Кроме того, устанавливается беспроцентная ставка налога на прибыль организаций для IT-компаний на 2022–2024 годы. По транспортному налогу предусматривается применение с 2022 года повышающего коэффициента только для транспортных средств стоимостью свыше 10 млн рублей.
Ранее стало известно, что Путин подписал федеральный закон, который коснется урегулирования лекарственных препаратов и медицинских изделий в России в условиях санкций.
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В Checkmate учли недостатки американского истребителя F-117А Nighthawk
Разработчики нового российского однодвигательного истребителя Checkmate при его создании учли и исправили недостатки американского истребителя-«невидимки» Lockheed F-117А Nighthawk, говорится в тексте патента, опубликованном Федеральной службой по интеллектуальной собственности.
В документе отечественный ЛТС сравнивается с американским самолетом Lockheed F-117А Nighthawk, обладающим малой радиолокационной заметностью. «Однако недостатком данного летательного аппарата являются плохие взлетно-посадочные характеристики, а также недостаточная устойчивость и управляемость летательным аппаратом», – передает ТАСС текст патента.
Там подчеркивается, что задачей разработчиков ЛТС Checkmate было устранить недостатки других известных самолетов похожего уровня. «Таким образом, техническим результатом, на достижение которого направлено заявленное изобретение, является повышение устойчивости и управляемости летательного аппарата без ухудшения характеристик радиолокационной заметности», – говорится в документе.
ЛТС Checkmate разработки компании «Сухой» (входит в Объединенную авиационную корпорацию госкорпорации «Ростех») был впервые представлен на авиасалоне МАКС-2021. Зарубежная презентация истребителя состоялась на авиасалоне Dubai Airshow 2021 в ОАЭ. Первый полет Checkmate запланирован на 2023 год, а начало серийного производства – на 2025 год.
Checkmate включает в себя все самые передовые разработки, в том числе открытую архитектуру построения в интересах заказчика и уникальные технологии искусственного интеллекта. Самолет выполнен с применением технологий малозаметности, оснащен внутрифюзеляжным отсеком для авиационных средств поражения класса «воздух – воздух» и «воздух – поверхность». Масса полезной нагрузки превышает семь тонн. Истребитель сможет одновременно поражать до шести целей. Скорость однодвигательного самолета составит 1,8 Маха, а боевой радиус – 3 тыс. км.
Ранее в четверг сообщалось, что компания «Сухой» запатентовала новый легкий тактический самолет (ЛТС) с одним двигателем, известный как Checkmate.
Напомним, в ноябре в Комсомольске-на-Амуре одновременно начались работы по строительству нескольких истребителей пятого поколения Checkmate.
Как заявлял на авиасалоне МАКС-2021 глава «Ростеха» Сергей Чемезов, новый российский легкий истребитель сможет развивать скорость до 1,9 тыс. км/ч, при этом его дальность составит около 3 тыс. км. Самолет выполнен с применением технологий малозаметности, оснащен внутрифюзеляжным отсеком для авиационных средств поражения класса «воздух – воздух» и «воздух – поверхность». Масса полезной нагрузки превышает семь тонн. Стоимость летного часа перспективного российского истребителя Checkmate, как сообщал Чемезов, будет в семь раз ниже, чем у его главного конкурента – американского F-35.
Путин возмутился искажением Голливудом и японскими учебниками фактов о Второй мировой
Единственными победителями нацизма в голливудских фильмах назывались США, а в Японии умалчивают о том, кто сбросил бомбы на их города, заявил президент России Владимир Путин.
«На Западе процветает так называемая «культура отмены», остракизм и замалчивание фактов, которые не укладываются в их шаблоны», – цитирует ТАСС Путина.
«В Голливуде раз за разом выходили фильмы, в которых единственными победителями нацизма назывались Соединенные Штаты. При этом мужество, героизм и победа Красной Армии, ее решающий вклад – просто взяли и отменили. А в Японии в день памяти о жертвах атомной бомбардировки Хиросимы и Нагасаки или стыдливо молчат о том, кто же сбросил бомбы, или пишут очевидную чушь – мол это сделали некие абстрактные союзники», – отметил президент.
Он также сравнил нынешнюю атаку на русскую культуру на Западе с тем, что происходило в гитлеровской Германии.
По его словам, через культуру правда о России пробьет себе дорогу в мире.
«Российская культура всегда обращена к человеку, ее произведения учат думать и принимать близко к сердцу», – отметил президент.
Ранее в школьных учебниках в ДНР и ЛНР нашли русофобию.
Немецкие СМИ сообщили о поставке на Украину 1,5 тыс. ракет «Стрела»
Немецкое агентство dpa со ссылкой на источники в правительственных кругах Украины сообщает, что на Украину из ФРГ в пятницу прибыли 1,5 тыс. зенитных ракет «Стрела» и 100 пулеметов MG3, а также 8 млн патронов для пистолетов.
Также в зону боевых действий на Украину было доставлено 350 тыс. продуктовых пайков, 50 медицинских транспортных средств и медицинские материалы. Ранее Украина получила из Германии 500 зенитных ракет «Стрела» из сохранившихся запасов национальной народной армии ГДР, передает РИА «Новости».
Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц сообщил, что страны Запада продолжат поставлять Украине оружие. Так, Германия предоставит Киеву противотанковые ракеты и средства противовоздушной обороны.
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