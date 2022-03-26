Яровая назвала расследование работы биолабораторий на Украине долгом россиян

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая заявила, что расследование работы биолабораторий на Украине – долг и ответственность перед теми, кто погиб от биологических опытов во время Второй мировой войны.

«Расследовать работу биолабораторий на Украине – наш долг и ответственность перед теми, кто погиб от биологических опытов во время Второй мировой войны, и в интересах обеспечения безопасности сегодня», – приводит слова Яровой ее пресс-служба.

26 марта 1975 года вступила в силу Конвенция о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении (КБТО), говорится в сообщении, которое приводит РИА «Новости».

С 1995 года страны начали вести переговоры о разработке особого механизма контроля над соблюдением КБТО в виде юридически обязывающего документа - протокола к Конвенции, который позволил бы странам-участникам контролировать биологическую деятельность партнеров, отметила она.

Однако спустя почти десять лет переговоров создание национальной системы сдерживания разработки и распространения биологического и токсинного оружия было остановлено: США заявили, что не готовы к принятию протокола, продолжила депутат.

«В ходе спецоперации нашими военнослужащими вскрылись факты наличия на Украине биолабораторий, которые занимались опасными биологическими разработками во взаимодействии с министерством обороны США. То, что эти лаборатории принадлежат Соединенным Штатам, было подтверждено официальным представителем Госдепа», – напомнила она.

Яровая подчеркнула, что благодаря Америке те, кто ставил бесчеловечные опыты на людях во время Второй мировой, смогли избежать ответственности в рамках Токийского трибунала.

«Мы не рассматриваем ситуацию, связанную с Украиной, как ситуацию локального свойства. Вскрыта проблема и угроза глобального масштаба. Вопросы в адрес США в неправомерном использовании биотехнологий и фактах биологического вторжения звучали уже не раз от разных стран. И вопрос ответственности Соединенных Штатов за создание новых угроз не только для России, а для всех стран мира - это вопрос, который имеет историческое значение и значение для принятия актуальных современных решений в защиту мира и безопасности. Наше парламентское расследование – это шаг к прозрению и правде для мира, возможности перейти к реальному контролю над разработкой, производством и накоплением запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и не допустить его разработки и использования», – добавила депутат.

Ранее в Госдуме пообещали представить в ООН результаты расследования о работе биолабораторий на Украине. А пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия намерена требовать объяснений от США по участию сына Байдена Хантера в работе биолабораторий на Украине.

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