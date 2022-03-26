ВС России уничтожили приближавшийся к Севастополю украинский беспилотник

Российские военные уничтожили четыре украинских беспилотника, в том числе приближавшийся к Севастополю в воздушном пространстве над Черным морем, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

«В течение дня уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата над Балаклеей, Киевом и Черниговом. Также уничтожен один украинский беспилотный летательный аппарат, приближавшийся к Севастополю в воздушном пространстве над Черным морем», – сказал Конашенков, передает ТАСС.

По его словам, также российскими средствами ПВО над населенным пунктом Старая Басань сбит в воздухе украинский вертолет Ми-24.

Очевидец, капитан I ранга запаса, служивший на Черноморском флоте, директор Института стран СНГ в Севастополе Сергей Горбачев сообщил, что средства противовоздушной обороны задействовали в Севастополе, с большой вероятностью в небе могли сбить беспилотник.

«Сегодня в небе над Севастополем раздался хлопок. Я был этому свидетелем, да и тысячи севастопольцев это видели. Я думал, что это перешел звуковой барьер самолет, но на самом деле были применены средства ПВО. Очевидно, я так предполагаю, это две ракеты зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь» поразили беспилотник», – приводит его слова РИА «Новости».

Горбачев добавил, что цель была достаточно высоко, точно сказать, где именно ее сбили, сложно.

«Это точно в севастопольской зоне. Может даже над морем, может быть, над какой-то частью окраины города. Судя по всему, сбили беспилотник, потому что обломков, вспышки, горения каких-то частей не было. Только два инверсионных следа от ракет и облако разрыва от пораженной цели», – подчеркнул очевидец.

По его мнению, вероятно, цель пыталась войти в воздушное пространство России со стороны моря.

Конашенков также отметил, что за сутки оперативно-тактической и армейской авиацией поражен 91 военный объект Украины. «Среди них: два командных пункта, 11 полевых складов с вооружением и боеприпасами, две станции РЭБ, а также 20 опорных пунктов подразделений украинских вооруженных сил и 52 района сосредоточения боевой техники», – подчеркнул он.

Накануне в Минобороны заявили, что за месяц военных действий на территории Украины потери ВСУ составили около 30 тыс. человек, в том числе 14 тыс. человек убиты. В ведомстве сообщили, что практически перестали существовать украинские военно-воздушные силы, системы ПВО, полностью перестали существовать военно-морские силы.

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