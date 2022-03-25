В Европе утвердили первую оборонную стратегию ЕС

Лидеры 27 государств Евросоюза утвердили первую общую стратегию в области обороны и безопасности союза на ближайшие 5-10 лет, которая получила название «Стратегический компас», сообщил глава Евросовета Шарль Мишель.

Мишель сообщил в Twitter, что в ЕС одобрили «Стратегический компас», который «который будет нашим проводником к более сильной оборонной политике и укрепит наши оборонные способности», передает РИА «Новости».

Ранее документ согласовали министры иностранных дел Евросоюза. В предисловии к нему говорится, что конфликт на Украине и геополитические изменения в мире «ставят под вопрос способность ЕС отстаивать свое видение и защищать свои интересы».

«Мы живем в условиях стратегической конкуренции и комплексных угроз безопасности, роста конфликтов, вооруженных агрессий, а также источников нестабильности в нашем регионе и за его пределами, что приводит к большим гуманитарным страданиям и перемещению населения», – говорится в тексте.

Подчеркивается, что ЕС должен иметь возможность самостоятельно или совместно с партнерами реагировать на возникающие кризисы. В этой связи «Стратегический компас» предусматривает формирование европейских сил быстрого реагирования, состоящих из пятитысячного корпуса.

В рамках новой стратегии страны ЕС должны будут проводить регулярные совместные учения на море и на суше, повышать военную мобильность, укреплять гражданские и военные миссии в рамках Общей политики обороны и безопасности.

При этом, как пояснил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, речь не идет о создании единой европейской армии: «Армии европейских стран продолжат существовать самостоятельно, но нам нужно будет более тесно взаимодействовать, координировать наши усилия, особенно в вопросах бюджетов».

Кроме того, более сильная Европа не означает снижение роли НАТО и трансатлантического сотрудничества, следует из документа: «Более сильный и дееспособный в области обороны и безопасности Евросоюз внесет позитивный вклад в глобальную и трансатлантическую безопасность, будет дополнять НАТО, которая остается основой коллективной обороны для ее членов».

Ранее бывший помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон обвинил американского лидера Джо Байдена и НАТО в стратегической ошибке на Украине. Спикер Госдумы Вячеслав Володин возложил вину за милитаризацию и нацификацию Украины на Байдена и Конгресс США.

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