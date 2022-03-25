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В Европе утвердили первую оборонную стратегию ЕС
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Лидеры 27 государств Евросоюза утвердили первую общую стратегию в области обороны и безопасности союза на ближайшие 5-10 лет, которая получила название «Стратегический компас», сообщил глава Евросовета Шарль Мишель.
Мишель сообщил в Twitter, что в ЕС одобрили «Стратегический компас», который «который будет нашим проводником к более сильной оборонной политике и укрепит наши оборонные способности», передает РИА «Новости».
Ранее документ согласовали министры иностранных дел Евросоюза. В предисловии к нему говорится, что конфликт на Украине и геополитические изменения в мире «ставят под вопрос способность ЕС отстаивать свое видение и защищать свои интересы».
«Мы живем в условиях стратегической конкуренции и комплексных угроз безопасности, роста конфликтов, вооруженных агрессий, а также источников нестабильности в нашем регионе и за его пределами, что приводит к большим гуманитарным страданиям и перемещению населения», – говорится в тексте.
Подчеркивается, что ЕС должен иметь возможность самостоятельно или совместно с партнерами реагировать на возникающие кризисы. В этой связи «Стратегический компас» предусматривает формирование европейских сил быстрого реагирования, состоящих из пятитысячного корпуса.
В рамках новой стратегии страны ЕС должны будут проводить регулярные совместные учения на море и на суше, повышать военную мобильность, укреплять гражданские и военные миссии в рамках Общей политики обороны и безопасности.
При этом, как пояснил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, речь не идет о создании единой европейской армии: «Армии европейских стран продолжат существовать самостоятельно, но нам нужно будет более тесно взаимодействовать, координировать наши усилия, особенно в вопросах бюджетов».
Кроме того, более сильная Европа не означает снижение роли НАТО и трансатлантического сотрудничества, следует из документа: «Более сильный и дееспособный в области обороны и безопасности Евросоюз внесет позитивный вклад в глобальную и трансатлантическую безопасность, будет дополнять НАТО, которая остается основой коллективной обороны для ее членов».
Ранее бывший помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон обвинил американского лидера Джо Байдена и НАТО в стратегической ошибке на Украине. Спикер Госдумы Вячеслав Володин возложил вину за милитаризацию и нацификацию Украины на Байдена и Конгресс США.
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Премьер Словении заявил, что в Европе никто не будет платить за газ в рублях
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В Европе не будут платить за российский газ в рублях, заявил премьер-министр Словении Янез Янша.
«Я не думаю, что кто-нибудь в Европе действительно знает, как выглядят рубли. Никто не будет платить в рублях», – цитирует РИА «Новости» Яншу.
Ранее премьер-министр Бельгии Александер де Кроо заявил, что рассчитывает на снижение цен на газ при оплате за него рублями.
Напомним, президент Владимир Путин объявил, что Россия отказывается принимать оплату за поставки природного газа в скомпрометировавших себя валютах, в том числе долларах и евро, оплата за топливо будет приниматься рублями.
В тот же день глава комитета Бундестага по энергетике и защите климата Клаус Эрнст заявил, что оплата за поставляемый российский природный газ в рублях технически возможна, однако это вынудит Евросоюз обходить свои же санкции, что обернется возобновлением дискуссий о бойкоте энергоносителей из России.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, как поступит Европа в связи с решением России продавать свой газ только за рубли.
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ЕС пообещал не допустить оплаты за российский газ в рублях
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Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз не допустит оплаты российского газа в рублях.
«Это было бы попыткой обойти санкции. Мы не позволим обойти наши ограничения», – приводит РИА «Новости» слова фон дер Ляйен, которую цитирует Reuters.
Председатель Еврокомиссии назвала такой вариант неприемлемым, так как, по ее мнению, выплаты в рублях будут нарушением введенных Евросоюзом антироссийских ограничений.
Ранее лидеры стран Евросоюза и США обсудили готовность ввести дополнительные санкции против России. Они также договорились сотрудничать, чтобы помешать России использовать цифровые валюты с целью уклонения от санкций Запада в связи с событиями на Украине.
В среду президент Владимир Путин объявил, что Россия отказывается принимать оплату за поставки природного газа в скомпрометировавших себя валютах, в том числе долларах и евро, оплата за топливо будет приниматься рублями. Глава государства подчеркнул, что изменения по газовым контрактам с недружественными странами коснутся только валюты платежа, при этом Россия продолжит поставлять природный газ в зафиксированных в контрактах объемах, в соответствии с контрактными ценами и принципами ценообразования.
В тот же день глава комитета Бундестага по энергетике и защите климата Клаус Эрнст заявил, что оплата за поставляемый российский природный газ в рублях технически возможна, однако отметил, что это вынудит Евросоюз обходить свои же санкции, что обернется возобновлением дискуссий о бойкоте энергоносителей из России. В свою очередь представитель министерства по делам экономики и защиты климата Германии Сузанне Унград заявила, что в Берлине приняли к сведению сообщение и решили обсудить решение России по оплате поставок газа рублями с ЕС и компаниями.
Польская энергетическая компания PGNiG заявила об отсутствии возможности перейти в расчетах за поставки газа из России на рубли. Премьер Словении Янез Янша заявил, что в Европе никто не будет платить за газ в рублях. В Японии решение России вызвало непонимание. Президент Сербии Александар Вучич счел решение России «проблемой».
Между тем Болгария заявила о готовности оплачивать газ из России в рублях. В свою очередь премьер-министр Бельгии Александер де Кроо заявил, что рассчитывает на снижение цен на газ при оплате за поставки в рублях. Канцлер Австрии Карл Нехаммер выступил против бойкота поставок нефти и газа из России. В Кремле также пообещали учесть озабоченности Сербии по оплате за поставки российского газа.
Вице-премьер Александр Новак заявил, что Европе нечем заменить российский газ ни сейчас, ни в ближайшие пять лет. Кремль призвал покупателей газа у России сформулировать позицию по поводу оплаты в рублях. Газета ВЗГЛЯД разбирала, как поступит Европа в связи с решением России продавать свой газ только за рубли.
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Воюющие под Киевом американские наемники рассказали, что делает их день «прекрасным»
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В Сети появились кадры, где американские наемники, находящиеся под Киевом, рассказывают об окружающей их обстановке и вещах, которые веселят и делают их день «прекрасным».
На видеозаписи видно, что целый отряд в полном вооружении находится в районе под Киевом. На чистом английском наемники рассказывают о том, что происходит вокруг.
«У нас здесь горящие здания, оружие, ракеты и много других веселых вещей, которые сделают этот день прекрасным», – передает Рен-ТВ их слова.
Ранее стало известно, что планировавшие поездку на Украину наемники из Франции начали сомневаться в своей идее во время прохождения ускоренного курса обучения. «У меня такое впечатление, что если я поеду (на Украину), я поеду зря, что я умру в самом начале и, что это будет бесполезно», – высказался один из бойцов.
Минобороны России предупреждало, что «западные наемники» не получат статус военнопленных, и настоятельно рекомендовало им не вступать в конфликт.
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Медведев заявил о будущем Украины
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Спецоперация на Украине развивается по плану, она будет продолжена до достижения поставленных целей – демилитаризации и денацификации страны, она должна стать нейтральной, не проводить антироссийскую политику и быть нормальным соседом России, заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.
Медведев заявил в интервью РИА «Новости» и RT, что «спецоперация состоялась прежде всего потому, что цели, которые ставило перед собой российское государство не были достигнуты дипломатическим путем».
«Об этом сказал президент (России Владимир Путин), когда объявлял о начале специальной операции. Ход операции, планы ее проведения определяются Верховным главнокомандующим. По Конституции им является президент. Президент свои оценки давал. Операция развивается по плану. Этот план подготовлен и утвержден Верховным главнокомандующим», – подчеркнул он.
По его словам, дополнительные комментарии излишни, исчерпывающая оценка была дана президентом. Медведев добавил, что «операция будет продолжена до достижения тех целей, которые были поставлены президентом».
«Эти цели касаются будущего Украины: статуса Украины в качестве нейтрального государства; государства, которое не проводит антироссийскую политику; государства, которое не является милитаризованным; государства, которое должно являться нашим нормальным соседом. Поэтому до достижения результатов по демилитаризации и денацификации Украины операция и должна продолжаться – так, как это было задумано президентом страны, как это было решено», – заключил он.
Ранее в Кремле переадресовали в Минобороны вопрос об оценках первого месяца спецоперации на Украине. В тот же день Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности, в ходе которого глава Минобороны Сергей Шойгу доложил о ходе спецоперации.
Напомним, Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны.
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В Германии назвали два препятствия для оплаты российского газа в рублях
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Покупка российского газа за рубли вынудила бы Германию обходить санкции Евросоюза против Центробанка России и шла бы вразрез с уже заключенными контрактами, заявил глава комитета Бундестага по климату и энергетике Клаус Эрнст.
«Да, это могло бы быть, но Германии пришлось бы получать рубли от российского Центробанка и тем самым обходить собственные санкции. Обязательство платить в рублях, вероятно, также было бы нарушением договоров о поставках газа», – передает РБК его слова.
Как отметил политик, замораживание российских активов за рубежом также можно расценивать как нарушение договоров с Россией. «Проблема в том, что вновь разгораются дебаты о прекращении поставок энергоносителей из России», – заключил Эрнст.
Ранее сенатор Алексей Пушков заявил, что Запад будет вынужден покупать природный газ в рублях, если Россия займет принципиальную позицию по этому вопросу.
Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз не допустит оплаты российского газа в рублях в нарушение введенных антироссийских ограничений.
В среду президент Владимир Путин объявил, что Россия отказывается принимать оплату за поставки природного газа в скомпрометировавших себя валютах, в том числе долларах и евро, оплата за топливо будет приниматься рублями. Глава государства подчеркнул, что изменения по газовым контрактам с недружественными странами коснутся только валюты платежа, при этом Россия продолжит поставлять природный газ в зафиксированных в контрактах объемах, в соответствии с контрактными ценами и принципами ценообразования.
В тот же день глава комитета Бундестага по энергетике и защите климата Клаус Эрнст заявил, что оплата за поставляемый российский природный газ в рублях технически возможна, однако отметил, что это вынудит Евросоюз обходить свои же санкции, что обернется возобновлением дискуссий о бойкоте энергоносителей из России. В свою очередь представитель министерства по делам экономики и защиты климата Германии Сузанне Унград заявила, что в Берлине приняли к сведению сообщение и решили обсудить решение России по оплате поставок газа рублями с ЕС и компаниями.
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Экс-депутат Рады показал «польскую карту» раздела Украины
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Лишенный мандата украинского депутата Илья Кива показал в соцсетях карту раздела Украины, продемонстрированную польским телевидением.
Кива сообщил об этом в Telegram: «Карта, продемонстрированная на польском телеканале. Все, о чем мы ранее уже говорили и к чему готов Запад».
На этой карте часть областей, в том числе Харьков, Донецк и Одесса, «отданы» России, Львов указан в границах Польши, несколько юго-западных регионов «разделены» между Венгрией и Румынией.
Ранее Кива заявлял, что польская, венгерская и румынская стороны могут предъявить право на территорию, полученную Украиной в советское время. Полонист Станислав Стремидловский отмечал в комментарии газете ВЗГЛЯД, что Польша приготовилась к разделу Украины на сферы влияния.
До этого, в октябре 2021 года, экс-депутат Рады Евгений Мураев выразил мнение, что в случае начала в стране новых масштабных протестов существует угроза раздела территории Украины между соседними государствами. Также Мураев заявлял, что Украина может не дожить до 2050 года.
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Байден предложил Украине самой решать территориальный вопрос с Россией
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Власти Украины должны самостоятельно принимать решение, нужно ли им идти на территориальные уступки на переговорах с Россией, заявил президент США Джо Байден на пресс-конференции в Брюсселе.
«Это в полной мере решать Украине. Нельзя говорить об Украине без участия Украины, – ответил он на вопрос, следует ли, по его мнению, Киеву «уступить какие-либо украинские территории для прекращения огня», передает ТАСС.
По словам Байдена, он не считает, что им придется делать это, но решать все равно Киеву.
Он констатировал, что «идут переговоры» между Украиной и РФ, и подчеркнул, что не участвует в данных консультациях.
Напомним, после начала спеоперации на Украине киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми.
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Минобороны: Националисты расстреляли хотевших покинуть город черниговцев
Националисты расстреляли мирных жителей в Чернигове за просьбу покинуть город, сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.
«В этом же городе инициативная группа местных жителей в связи с тяжелейшей гуманитарной ситуацией обратилась к администрации с просьбой о выходе в безопасные районы. В итоге активисты были задержаны сотрудниками СБУ, а несколько человек впоследствии расстреляны», – передает ТАСС со ссылкой на слова Мизинцева.
Он также сообщил, что автомобильный мост через Десну, находящийся в киевском направлении, был взорван по указу главы Чернигова.
По словам Мизинцева, мост взорвали, чтобы местное население не смогло покинуть город.
Напомним, российские военные заявили, что с 10.00 8 марта ввели режим тишины, открыли гуманитарные коридоры из Киева, Чернигова, Сум, Харькова и Мариуполя.
МО: Инвестфонд Хантера Байдена причастен к финансированию биолабораторий на Украине
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Инвестиционный фонд Rosemont Seneca Thornton, которым руководит Хантер Байден, и Фонд Сороса причастны к финансированию биолабораторий на Украине, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.
«Поступающие материалы позволяют проследить схему взаимодействия госорганов США с украинскими биообъектами. Обращает на себя внимание причастность к финансированию указанной деятельности структур, близких к нынешнему руководству США, в частности инвестиционного фонда Rosemont Seneca, которым руководит Хантер Байден», – передает его слова ТАСС.
Кириллов отметил, что масштабы программы впечатляют. «Непосредственное участие в ее реализации, кроме военного ведомства [США], принимают Агентство США по международному развитию, фонд Джорджа Сороса, Центр по контролю и профилактике заболеваний. Научное кураторство осуществляют ведущие исследовательские организации, включая Национальную лабораторию в Лос-Аламосе, которая разрабатывает ядерное оружие в рамках Манхэтеннского проекта. Вся эта деятельность осуществляется под полным контролем Пентагона», – подчеркнул начальник войск.
Ранее Госдума инициировала расследование работы биолабораторий на Украине. Напомним, Минобороны России опубликовало документ, подтверждающий финансирование Пентагоном военно-биологических проектов на Украине.
Глава МИД России Сергей Лавров допустил намерение США сделать Украину крупнейшим проектом по созданию биолабораторий. Россия потребовала от США срочно раскрыть данные о биолабораториях на Украине.
При этом президент США Джо Байден заявил, что Штаты не располагают биологическим и химическим оружием в Европе.
США и ЕС собрались помешать России использовать цифровые валюты
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США и Евросоюз намерены тесно сотрудничать для недопущения использования Россией цифровых валют с целью уклонения от санкций Запада в связи с событиями на Украине, говорится в совместном заявлении президента США Джо Байдена и председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.
«Мы намерены объявить о более тесном сотрудничестве в борьбе с незаконным использованием цифровых активов, включая их неправомерное использование для уклонения от многосторонних санкций (…)», – приводит РИА «Новости» выдержку из документа, опубликованного по итогам саммита США и Еврокомиссии в Брюсселе.
В своем заявлении США и ЕС также подтвердили намерение активно развивать сотрудничество в сфере кибербезопасности «посредством различных действий», включая оказание поддержки правительству Украины «в обеспечении его киберустойчивости и киберзащиты до борьбы со злоупотреблением виртуальными валютами».
Кроме того, США и ЕС условились создать совместную рабочую группу «для решения неотложных задач ЕС в сфере энергетической безопасности и ускорения перехода» к использованию экологически чистой энергии.
Накануне лидеры стран Евросоюза и США обсудили готовность ввести дополнительные санкции против России и пресечь любые попытки Москвы обойти введенные ограничения. Ранее заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд рассказала о планах США при участии Европы ограничить доступ России к криптовалютам.
В среду вице-премьер Александр Новак поддержал легализацию майнинга в России, назвав вопрос своевременным. 21 февраля Минфин внес в кабмин законопроект о регулировании криптовалют. 8 февраля кабмин утвердил концепцию законодательного регулирования оборота цифровых валют в России. В январе Минфин выступил против запрета криптовалют, предложив ввести регулирование их обращения с целью защищать интересы россиян.
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Генассамблея ООН приняла антироссийскую резолюцию
Генеральная ассамблея ООН приняла антироссийскую резолюцию за авторством США, Украины, Британии, Грузии, Германии по гуманитарной ситуации на Украине.
За принятие резолюции проголосовали 140 стран, воздержались 38, против были Белоруссия, Эритрея, КНДР, Россия и Сирия, передает РИА «Новости».
Проект, который изначально планировалось принимать в СБ ООН, содержал политические оценки (как и нынешняя резолюция в Генассамблее), осуждающие Россию.
В принятой резолюции отмечается, что она «требует немедленного прекращения боевых действий РФ против Украины».
Авторы заявляют, что «военное наступление России на территории Украины и его гуманитарные последствия достигают масштабов, которых международное сообщество не видело в Европе десятилетиями». В тексте есть призыв об исполнении принятой 2 марта резолюции ГА ООН.
ГА ООН также «подчеркивает, что блокада городов Украины, в частности, города Мариуполя, еще более усугубляет гуманитарную ситуацию».
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны.
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Кадыров объявил об освобождении Левобережного района Мариуполя
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Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил об освобождении Левобережного района Мариуполя, расположенного в восточной части города, где проживают более 100 тысяч человек.
«Наши бойцы очистили от банд весь Левобережный район Мариуполя, расположенный в восточной части города и отделенный от остальных промышленной зоной «Азовстали». Над последним освобожденным здесь зданием окружной прокуратуры Левобережного района бойцы водрузили флаг, сообщил мне мой дорогой брат Султан Рашаев. Тем самым гвардейцы полностью зачистили жилые кварталы в восточной части города, где проживают более 100 тысяч человек. Последние недобитые остатки бандгруппы, ранее орудующей в Левобережном районе, понесли потери и скрылись в западном направлении. Теперь гвардейцы бросают свои силы на зачистку от азовских националистов других жилых районов Мариуполя», – заявил Кадыров в своем Telegram-канале.
Ранее Кадыров объявил об освобождении здания администрации Мариуполя.
В четверг глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин посетил центр гуманитарной помощи в Мариуполе, организованный партией «Единая Россия», и пообещал восстановить город вместе с Россией после освобождения от украинской армии. В свою очередь секретарь генсовета «Единой России» и первый вице-спикер Совфеда Андрей Турчак заявил, что Россия полностью восстановит Мариуполь после окончания спецоперации.
В минувшее воскресенье в Минобороны обвинили украинских националистов в массовом терроре в Мариуполе. Военный корреспондент Семен Пегов сравнил окраины Мариуполя с сирийским Алеппо. В Минобороны РФ призывали украинских националистов и иностранных наемников сложить оружие и выйти из Мариуполя в подконтрольные Киеву районы. Однако в Киеве отвергли предложение. В Минобороны РФ сообщали, что неонацисты на Украине удерживают в качестве живого щита более 4,5 млн человек, включая граждан 18 стран.
В воскресенье губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал, что в боях за Мариуполь в ходе проведения спецоперации на Украине погиб замкомандующего Черноморским флотом (ЧФ), капитан 1-го ранга Андрей Палий. По данным СМИ, Палий обеспечивал функционирование гуманитарного коридора для выхода мирных жителей.
Днем ранее жительница Мариуполя рассказала о том, как националисты собирают готовых эвакуироваться и расстреливают их, а город с жителями превратили в полигон. 18 марта Киев подтвердил неспособность ВСУ деблокировать Мариуполь. Начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что официальные лица Киева понимают невозможность оказания помощи заблокированным в Мариуполе националистам и предлагают им пожертвовать собой. В Минобороны выразили готовность гарантировать жизнь сложившим оружие украинским националистам, а также открыть гуманитарные коридоры и выпустить их из Мариуполя.
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ФАС завела дело против «Магнита» и «Пятерочки» из-за ситуации с сахаром
В отношении сетевых магазинов «Пятерочка» и «Магнит» возбуждено антимонопольное дело после проверки рынка сахара, сообщили в Федеральной антимонопольной службе (ФАС).
«В отношении «Пятерочки» и «Магнита» возбуждено антимонопольное дело. В связи с многочисленными обращениями граждан на «горячую линию» сотрудники Воронежского УФАС и региональной прокуратуры провели проверку на рынке сахара. В ходе проверки на складах компаний обнаружены значительные запасы сахара-песка», – цитирует сообщение ведомства ТАСС.
Там добавили, что обе компании «синхронно» не поставляли в магазины товар, поддерживая ажиотажный спрос.
Ранее поступали сообщения о том, что ряд товаров первой необходимости, в том числе сахар, пропал с полок магазинов. Позже стало известно о завышении стоимости востребованного товара из-за приостановки его отгрузки несколькими предприятиями, в Генпрокуратуре России заявили о намерении провести проверку. Для недопущения задержки отгрузок сахара Федеральная антимонопольная служба заявила, что проверяет цепочку поставок от производителей до торговых сетей.
Эксперт объяснила отказ Байдена говорить о территориальной целостности Украины
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«Байден отлично понимает, что Украина в нынешнем виде уже не будет существовать. И поэтому он ищет возможность возложить ответственность на Киев, – сказала газете ВЗГЛЯД политолог Лариса Шеслер. Ранее Джо Байден заявил, что вопрос территориальных уступок Украины зависит от решений Киева.
«Я уверена, что прежняя Украина перестанет существовать как государство», – отметила руководитель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины. По ее словам, лучшим вариантом для Москвы было бы создание территориального образования, интегрированного с Россией.
«В зависимости от настроения людей, эти регионы могут стать частью России или дружественным государственным образованием. Но это уже точно будет не государство Украина», – подчеркнула Шеслер. Она также выразила уверенность в том, что Москва не согласится отдать часть территорий другим государствам, которые уже намекнули о своих претензиях на земли Украины.
«Польша или Венгрия могут заявлять какой угодно интерес к территориям Западной Украины или Закарпатью, но для России крайне невыгодно, чтобы там сохранялся «гнойник», который потом вновь расползется на всю территорию Украины. А этот «гнойник» обязательно будут подпитывать и поляки, и США, и весь коллективный Запад», – полагает собеседница.
Что же касается вопроса о самостоятельном решении территориальных вопросов между Киевом и Москвой, Шеслер призвала не обольщаться словами Джо Байдена. По ее словам, сейчас Запад пытается найти выход из сложившейся ситуации в контексте неудач на украинском направлении.
«Байден отлично понимает, что Украина в нынешнем виде уже не будет существовать. И поэтому он ищет возможность возложить ответственность на Киев за то, что происходит на Украине», – продолжила собеседница. Кроме того, эксперт уверена, что враждебность по отношению к России со стороны США и стран НАТО постоянно растет, поэтому не стоит ждать отмены или ослабления санкций, а также прекращения антироссийской риторики.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что во время выступления на пресс-конференции в Брюсселе американский президент Джо Байден предложил Киеву самостоятельно решать территориальные вопросы с Москвой. «Это в полной мере решать Украине. Нельзя говорить об Украине без участия Украины, – ответил он на вопрос, следует ли, по его мнению, Киеву «уступить какие-либо украинские территории для прекращения огня», передает ТАСС. Байден также подчеркнул, что не участвует в переговорах между Украиной и РФ.
Напомним, после начала спеоперации на Украине киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми.
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Кадыров объявил об освобождении здания администрации Мариуполя
Чеченские военнослужащие в Мариуполе освободили здание администрации города и водрузили над ним флаг, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.
«Ребята сообщают по радиосвязи, что освободили здание администрации Мариуполя и водрузили над ним наш флаг. Оставшиеся в живых бандиты не стали рисковать, побросали позиции, как уже стало для них традиционным, и бросились наутек», – написал Кадыров в своем Telegram-канале.
Остальные подразделения выдвинулись в параллельных направлениях и зачищают Мариуполь от «азовской нечисти», добавил глава Чечни.
«Ин ша Аллах, в ближайшее время Мариуполь будет полностью зачищен», – заключил он.
В минувшее воскресенье в Минобороны обвинили украинских националистов в массовом терроре в Мариуполе. В Минобороны РФ сообщали, что неонацисты на Украине удерживают в качестве живого щита более 4,5 млн мирных жителей, включая граждан 18 государств.
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