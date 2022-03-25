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Песков объявил об окончании романтического периода отношений России и НАТО
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В отношениях России и НАТО романтический период закончился и наступила рутина и трудовые будни, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Был у нас романтический период в отношениях с НАТО... Но этот романтический период позади, и на смену романтике пришли трудовые будни, рутинные отношения», – передает его слова РИА «Новости».
«А трудовые будни заключаются в том, что НАТО – как организация была создана и задумана как инструмент конфронтации, так она и выполняет эти функции. Никаких других функций НАТО выполнять не может просто по своей сути. Как мы к НАТО относились, так мы к НАТО и относимся», – отметил Песков.
Он отметил, что НАТО наращивало силы на востоке еще до официального объявления об этом.
«Еще до принятия решения об усилении восточного фланга НАТО де-факто это усиление уже производилось. Там образовывался достаточно мощный такой кулак, мощная военная инфраструктура, оборонная инфраструктура НАТО», – передает слова представителя Кремля ТАСС.
Ранее сообщалось, что Североатлантический альянс создаст четыре дополнительные многонациональные боевые группы в Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии. Между тем генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс не будет отправлять войска на Украину.
В Минске заявили о готовности Польши взять под контроль запад Украины
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«Польша при поддержке США может организовать провокации на границе с Белоруссией для оттягивания войск с украинского направления. Кроме того, Варшава дает понять о готовности взять под контроль часть Западной Украины», – сказал газете ВЗГЛЯД минский политолог Алексей Дзермант. Ранее в Сети сообщалось о скоплении техники США на польско-белорусской границе.
«Польша давно сосредоточила большую военную группировку в подбрюшье Белоруссии – еще когда прикрывалась якобы защитой от мигрантов. Кстати, сейчас она может снова искусственно создать мигрантский кризис, чтобы устроить провокации на границе», – пояснил научный сотрудник Института философии НАН Белоруссии Алексей Дзермант.
По его словам, такими провокациями Польша и США могут попытаться оттянуть часть сил Белоруссии с южного направления. «Впрочем, на Западе должны понимать, что белорусская армия с ракетным вооружением, силами спецопераций и другими подразделениями – это серьезный сдерживающий фактор», – указал эксперт.
Политолог указал, что Минск, будучи готовым к любой эскалации, тем не менее ведет разъяснительную работу через СМИ о том, что США и Польша не имеют цели входить в Белоруссию.
«Власти стараются не повышать уровень тревожности, чтобы не играть на поле противника, который нагнетает обстановку через украинские и западные информресурсы. Вместе с тем Лукашенко четко указывает: Белоруссия не позволит Западу ударить России в спину», – напомнил аналитик.
На фоне этого, заметил Дзермант, Польша может попытаться забрать часть западных регионов Украины, если получит разрешение от США, причем – даже «поверх» решения НАТО. «Кроме того, Варшава примет такое решение, если увидит, что Россия продвигается вглубь Украины, а Киев теряет контроль над всей территорией страны», – добавил собеседник.
Ранее в Сети появились ролики, на которых видно, как военная техника США перемещается около пограничного пункта Бобровники в Польше, расположенного в непосредственной близости от Гродненской области Белоруссии.
При этом американский постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд в интервью CNN заявила, что Вашингтон не хочет эскалации на Украине и не намерен отправлять своих военнослужащих. Тем не менее, по ее словам, другие страны НАТО могут решать сами, хотят ли они направлять военных на Украину.
Официальный представитель Белого дома Джен Псаки также указывала, что США не будут направлять войска на территорию Украины, даже если на территории страны начнут применять неконвенциональное оружие.
В свою очередь Британия выразила намерение разместить на территории Польши систему ПВО Sky Sabre, об этом заявил глава британского Минобороны Бен Уоллес. По словам Уоллеса, эта система обладает средней дальностью, она может «попасть в цель размером с мяч для тенниса со скоростью звука».
Кроме того, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий по итогам переговоров с украинскими властями в Киеве заявил, что Европейский союз должен в срочном порядке предоставить Украине оборонительное вооружение.
Лидер правящей в Польше партии «Закон и справедливость», вице-премьер республики по вопросам безопасности Ярослав Качиньский после переговоров на высоком уровне в Киеве предложил отправить на Украину вооруженную миротворческую миссию НАТО.
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Лавров предупредил об угрозе прямого столкновения НАТО и России на Украине
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В случае отправки миротворцев Североатлантического альянса на Украину начнется прямое столкновение Вооруженных сил России и НАТО, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.
«Польские наши коллеги уже заявили, что сейчас будет саммит НАТО, надо направлять миротворцев. Надеюсь, они понимают, о чем они ведут речь. Это будет то самое прямое столкновение российских и натовских вооруженных сил, которого все не то что хотели избежать, а говорили, что его не должно состояться в принципе», – цитирует Лаврова РИА «Новости».
Глава ведомства указал, что у России есть документальное подтверждение планов Киева по завоеванию Донбасса силой.
«Забывается и то, что украинская власть сконцентрировала на линии соприкосновения 120 тыс. своих военных, что резко активизировались обстрелы, вслух заговорили про план «Б», и как теперь выясняется, такой план «Б» был, есть документ, которые сейчас у нас в руках и который показывал справедливость наших опасений о том, что вот-вот начнется агрессия прямая и будет попытка Донбасс завоевать силой оружия», – приводит слова министра ТАСС.
Он добавил, что у российских граждан есть дух и воля, чтобы защитить собственную страну и обеспечить ее безопасность.
«У нас и здоровье есть, и опыт есть, и дух, и воля защитить то, что мы сейчас защищаем, и обеспечить надежно и безопасность Российской Федерации, и в не малой степени, может быть даже в более важной степени, достойную жизнь тех, кто хочет жить на Украине, но кто считает себя представителем русской культуры во всех ее проявлениях, как это всегда было в соседних славянских странах», – заключил Лавров.
Минский политолог Алексей Дзермант в беседе с газетой ВЗГЛЯД заявлял, что Польша может попытаться забрать часть западных регионов Украины, если получит разрешение от США.
До этого в Сети появились ролики, на которых видно, как военная техника США перемещается около пограничного пункта Бобровники в Польше, расположенного в непосредственной близости от Гродненской области Белоруссии.
При этом американский постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд в интервью CNN заявила, что Вашингтон не хочет эскалации на Украине и не намерен отправлять своих военнослужащих. Тем не менее, по ее словам, другие страны НАТО могут решать сами, хотят ли они направлять военных на Украину.
Официальный представитель Белого дома Джен Псаки также указывала, что США не будут направлять войска на территорию Украины, даже если на территории страны начнут применять неконвенциональное оружие.
Эксперт назвал «сигналом Москве» проведение саммита НАТО в годовщину атаки на Белград
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«Это не совпадение: наши натовские «партнеры» прекрасно помнят, какой сегодня день. Подобный выбор даты – это намек Москве, откровенная угроза», – сказал газете ВЗГЛЯД публицист Армен Гаспарян. В четверг, когда в Брюсселе собрался саммит НАТО, в Сербии вспоминали жертв натовских бомбардировок 1999 года.
«Я хорошо помню риторику лидеров Североатлантического альянса, звучавшую в марте 1999 года, в момент начала бомбардировок Югославии. Это был первый год моей работы на радио и я комментировал события в прямом эфире. Натовские лидеры тогда, как и сейчас, выступали в агрессивном ультимативном тоне. Они по сути требовали разделить страну, отторгнуть этот край от Сербии, – сказал радиоведущий и публицист Армен Гаспарян. – Но думающая русская общественность как говорила, так и говорит, что Косово – это Сербия. И сербы, конечно, – наши братья».
Гаспарян не верит в то, что НАТО случайно назначила свою встречу в верхах на годовщину начала бомбардировок Сербии. «Это не совпадение. Наши «партнеры» прекрасно помнят, какой сегодня день. Подобный выбор даты – это намек Москве, откровенная угроза. Но Брюсселю следует знать, что в Москве извлекли очень серьезные уроки из событий 1999 года. Как раз в те дни, после стагнации 90-х годов, началось пробуждение национально-патриотического духа. Бомбардировки Белграда во многом послужили катализатором этого процесса», – считает Гаспарян.
Зато совпадение, причем знаменательное, публицист видит в том, что накануне печальной годовщины на 85-м году жизни скончалась бывшая госсекретарь США Мадлен Олбрайт. «Именно эта дама несла самую прямую ответственность за нападение на сербов». Посмотрите на некрологи по этому поводу в западной печати. Нигде ни малейшего раскаяния за то, что с подачи Мадлен Олбрайт натовцы начали бомбить Белград. Вопреки международному праву, вопреки принципам послевоенного устройства», – напомнил собеседник.
«Прошло уже 23 года, но верхушка НАТО до сих пор утверждает, что все было сделано правильно, что так и надо было – просто попытались уничтожать сербов в массовом порядке, по сути подвергнуть этот народ геноциду. Но у них не получилось», – подчеркнул Гаспарян.
Что касается критики в адрес Москвы, которая звучит из уст участников нынешнего саммита Североатлантического альянса, то журналист отметил: «Наиболее точно наш ответ на такие выпады можно выразить традиционной для России фразой: «Делай что должно и будь что будет». Вне всякого сомнения, мы доведем спецоперацию на Украине до конца. Мы положили начало построению принципиально новой системы международных отношений, и это хорошо. А эти люди в НАТО? Пусть и дальше критикуют».
Напомним, в Сербии в четверг отмечают трагическую годовщину начала бомбардировок силами НАТО территории Сербии. Налеты авиации продолжались с 24 марта по 10 июня 1999 года. Посол России в Белграде Александр Боцан-Харченко, представители Россотрудничества и сербские ветераны войны почтили память жертв бомбардировок НАТО. Как сообщает РИА «Новости», Боцан-Харченко принял участие в возложении цветов к памятнику погибшей при бомбардировках трехлетней Милицы Ракич в парке Ташмайдан.
Военная операция была предпринята без одобрения Совета Безопасности ООН. Единственным основанием для нее послужили утверждения западных лидеров о том, что власти Сербии проводят этнические чистки в крае Косово. По версии НАТО, воздушная война должна была остановить «гуманитарную катастрофу», возникшую в крае. Авиаудары привели к гибели свыше 2,5 тысяч человек, включая 87 детей, и ущербу на 100 млрд долларов.
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В Китае сочли применение ракет «Кинжал» пощечиной для НАТО
Применение гиперзвукового ракетного комплекса «Кинжал» для удара по украинским военным объектам стал «пощечиной» для НАТО, пишут китайские СМИ.
Издание Huanqui утверждает, что основным преимуществом этого вооружения является его проникающая способность. Для атаки по железобетонному укреплению советских времен обычные бомбы или крылатые ракеты не подойдут, передает ФАН.
«Первый боевой опыт «Кинжала» был успешным, и удар, который, на первый взгляд, был нанесен по Украине, на самом деле стал пощечиной для НАТО», – пишет портал Sina.com.
Напомним, 19 и 20 марта ударом гиперзвуковых ракет «Кинжал» и крылатых «Калибров» была ликвидирована крупная военная топливная база ВСУ в Николаевской области.
В Германии назвали применение «Кинжала» на Украине угрозой для НАТО. Президент США Джо Байден заявил, что российскую гиперзвуковую ракету «Кинжал» практически невозможно остановить.
Польша заявила об отмене основополагающего акта Россия – НАТО
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Основополагающий акт Россия – НАТО перестал существовать, заявил президент Польши Анджей Дуда.
По словам президента Польши, Россия показала, что не считает себя им связанной, и НАТО тоже должно перестать вспоминать о нем.
«Поведение России в конечном итоге недвусмысленно показывает всему Североатлантическому союзу, что акт Россия – НАТО просто перестал существовать. Этот акт уже никого не обязывает. Россия показала, что не чувствует себя связанной им. НАТО также должно перестать упоминать об этом», – передает «Коммерсант» слова Дуды в Бухаресте (цитата по wPolityce). Сегодня нет никаких обязательств, кроме обязательства НАТО защищать свободный мир.
Ранее в среду бронетехника США в Польше выдвинулась к границе Белоруссии.
Кроме того, стало известно, что из стран западной части НАТО в Словакию перебрасывается зенитно-ракетный комплекс Patriot, первый из трех обещанных Братиславе в связи с событиями на Украине.
До этого глава британского Минобороны Бен Уоллес заявил, что Британия намерена разместить на территории Польши систему ПВО Sky Sabre.
Напомним, глава МИД России Сергей Лавров на заседании Совбеза заявил, что Запад не готов воспринимать предложения Москвы о нерасширении НАТО на восток, сославшись на политику «открытых дверей».
Захарова сравнила саммит НАТО в Брюсселе с сеансом самозомбирования
Саммит НАТО в Брюсселе проводился как сеанс внутринатовского самозомбирования, в ходе которого страны альянса продемонстрировали абсолютную лояльность Вашингтону, готовность следовать в русле установок США на тотальное сдерживание России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«24 марта в Брюсселе состоялся внеочередной саммит НАТО. Центральной темой вновь стала ситуация на Украине в контексте проведения Российской Федерацией специальной военной операции. Прозвучали уже хорошо известные ритуальные обвинения и угрозы в адрес нашей страны. Опровергать их пункт за пунктом смысла нет. Мероприятие, было видно, проводилось как сеанс внутринатовского самозомбирования», – говорится в заявлении Захаровой, опубликованном в Telegram-канале МИД России.
Как отметила Захарова, в ходе мероприятия «страны-члены организации продемонстрировали абсолютную лояльность Вашингтону, готовность следовать в русле его установок на тотальное сдерживание России». «Заявленное на саммите решение продолжить оказывать политическую и практическую поддержку киевскому режиму подтверждает заинтересованность альянса в продолжении военных действий», – указала дипломат.
«Более того, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг с гордостью заявляет, что альянс за последние восемь лет подготовил десятки тысяч военнослужащих ВСУ, которые сейчас принимают участие в боевых действиях. Накачивая Украину оружием, Брюссель провоцировал Киев на силовые действия против ЛНР и ДНР и теперь пожинает страшные плоды, – продолжила Захарова. – Сейчас в Североатлантическом блоке рассуждают о новой реальности, сложившейся в области евробезопасности, словно в Брюсселе не имеют к этому никакого отношения».
Дипломат подчеркнула, что, пытаясь прикрыть «темные делишки» американцев по части ведения секретных исследований биологического и химического оружия, Североатлантический альянс «в лучших традициях дезинформационной кампании бездоказательно обвинил Россию в возможном осуществлении провокации». «Такой трюк проделывается ими не впервые, – отметила она. – Вашингтон может записать прошедший саммит НАТО в свою геополитическую копилку. Удалось еще больше дисциплинировать союзников в деле «тотального сдерживания» нашей страны и оказания давления на страны, способные принимать суверенные решения и проводить независимую политику. На этом фоне претензии европейцев на некую «стратегическую автономность» выглядят попросту нелепо».
Как отмечается в сообщении, НАТО сейчас изыскивает «любые аргументы, чтобы оправдать опасное и дестабилизирующее наращивание сил на «восточном фланге». «Объявили о создании четырех новых многонациональных батальонных групп НАТО в Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии. Подготавливается почва и для долговременного закрепления «антироссийского курса» в новой стратегической концепции альянса на предстоящем саммите в Мадриде. Милитаризация Европы набирает обороты благодаря усилиям альянса, – подчеркнула дипломат. – Раздувание антироссийской истерии используется для увеличения расходов на приобретение новых вооружений, главным поставщиком которых, естественно, выступает военно-промышленный комплекс США».
Накануне канцлер Германии Олаф Шольц заявил о поддержке Украины западным оружием. Ранее в тот же день президент Украины Владимир Зеленский призвал НАТО передать Киеву каждый сотый танк и самолет.
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Байден пообещал ответ в случае применения химоружия на Украине
Вопрос о возможном вмешательстве НАТО встанет на повестку дня, если Россия применит на Украине химоружие, заявил президент США Джо Байден на пресс-конференции в Брюсселе.
«Это вызовет соответствующий ответ», – сказал он, отвечая на вопрос о том, какова будет реакция Запада в случае применения Россией химического оружия на Украине, передает ТАСС.
По его словам, вопрос по поводу вмешательства НАТО будет приниматься, когда придет время.
Ранее НАТО отказалось отправлять миротворцев на Украину, чтобы избежать прямого воооруженного конфликта с Россией.
Напомним, российские военные 25 февраля блокировали украинский город Чернигов, заявил официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков.
НАТО объявила о создании дополнительных боевых групп в Юго-Восточной Европе
Североатлантический альянс создаст четыре дополнительные многонациональные боевые группы в Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии, говорится в заявлении НАТО по итогам саммита альянса.
Также НАТО разместила 40 тыс. военных на восточном фланге и развернула элементы сил реагирования.
«Лидеры НАТО договорились перезапустить наше сдерживание и оборону в долгосрочной перспективе, чтобы ответить на новую реальность в сфере безопасности. На земле у нас будет значительно больше войск в восточной части альянса, они будут в более высокой готовности, мы развернем больше техники и создадим склады снаряжения. В воздухе мы развернем больше самолетов и усилим нашу интегрированную противовоздушную и противоракетную оборону. На море у нас будут развернуты ударные авианосные группы, подводные лодки и боевые корабли на постоянной основе. Мы также усилим нашу кибероборону и активизируем учения», – передает слова Столтенбега ТАСС.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс не будет отправлять войска на Украину.
Между тем президент Украины Владимир Зеленский в обращении к НАТО попросил предоставить стране «1% самолетов, 1% от всех танков».
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Столтенберг: НАТО не будет разворачивать войска на Украине
НАТО не будет направлять войска на Украину, так как это приведет к полномасштабному конфликту с Россией, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам саммита альянса.
«В то же время мы несем ответственность за то, чтобы этот конфликт не перерос в войну между НАТО и Россией. Вот почему я ясно дал понять, что мы не будем размещать наши войска на Украине», – сказал он, отвечая на вопрос о предложении Польши направить на Украину миротворческую миссию, передает ТАСС.
Напомним, по итогам заседания саммита альянса будут созданы четыре дополнительные многонациональные боевые группы в Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии. Также НАТО разместила 40 тыс. военных на восточном фланге и развернула элементы сил реагирования.
Кремль предупредил о «труднопоправимых последствиях» ввода военных НАТО на Украину
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Введение миротворцев НАТО на Украину было бы опрометчивым и опасным решением, соприкосновение может привести к труднопоправимым последствиям, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Это было бы весьма опрометчивым и крайне опасным решением. Осуществляется военная специальная операция, и любое возможное соприкосновение наших военных с военными НАТО может привести к вполне понятным труднопоправимым последствиям», – передает РИА «Новости» слова Пескова, прокомментировавшего заявления о введении миротворцев НАТО на Украину.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров не исключил, что Польша, власти которой заявляют о необходимости отправки миротворцев НАТО на Украину, хотела бы обосноваться на западе этой страны. В свете того, что эти действия приведут к прямому столкновению РФ и альянса, министр отметил, что польские представители известны своими «нестандартными ходами», которые направлены на то, чтобы спровоцировать «большую беду».
Генсек НАТО: Альянс не будет отправлять войска на Украину
Североатлантический альянс не будет отправлять войска на Украину, заявил в Брюсселе генсек НАТО Йенс Столтенберг, комментируя предложение Польши послать туда миротворческие силы альянса.
«НАТО – не часть конфликта, но предоставляет поддержку Украине. НАТО не отправит войска на Украину. Надо понимать, что важно поддерживать Украину, но также важно предотвратить войну между РФ и НАТО. Поэтому мы четко сказали, что не пошлем войска на Украину», – передает ТАСС его слова.
Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что основополагающий акт Россия – НАТО перестал существовать.
В среду бронетехника США в Польше выдвинулась к границе Белоруссии.
Кроме того, стало известно, что из стран западной части НАТО в Словакию перебрасывается зенитно-ракетный комплекс Patriot, первый из трех обещанных Братиславе в связи с событиями на Украине.
До этого глава британского Минобороны Бен Уоллес заявил, что Британия намерена разместить на территории Польши систему ПВО Sky Sabre.
Напомним, глава МИД России Сергей Лавров на заседании Совбеза заявил, что Запад не готов воспринимать предложения Москвы о нерасширении НАТО на восток, сославшись на политику «открытых дверей».
Рогозин разъяснил ситуацию с получением Украиной спутниковых снимков
Вооруженные силы Украины получают спутниковые снимки от стран Североатлантического альянса с конца весны 2014 года, заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
«Господа, генштаб ВСУ получает всю необходимую спутниковую поддержку орбитальных группировок дистанционного зондирования Земли стран – членов НАТО, включая США и Евросоюз, с конца весны 2014 года», – написал Рогозин в своем Telegram-канале.
Он пояснил, что заключение соглашения означает лишь легализацию «давно произошедшего события», когда «натовцы и еэсовцы стали натаскивать наследников Петлюры, Бандеры и Шухевича».
В среду Bloomberg заявил, что ЕС одобрил соглашение с украинскими властями, позволяющее предоставлять Киеву засекреченные данные, включая спутниковые снимки.
Столтенберг подал в отставку с поста главы ЦБ Норвегии, так и не вступив в должность
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подал в отставку с поста главы Центрального банка Норвегии, который он должен был занять осенью этого года, в связи с продлением его полномочий в качестве генсекретаря НАТО, сообщило Министерство финансов королевства.
«Йенс Столтенберг уходит в отставку с поста управляющего центральным банком. Министерство финансов в ближайшее время представит королю в Совете рекомендацию о назначении Иды Волден Бах главой ЦБ», – передает РИА «Новости» сообщение министерства.
Министр финансов страны Трюгве Слагсволда отметил, что хотел бы видеть и дальше Столтенберга в должности управляющего центральным банком, но «отдает приоритет сохранению той важной роли, которую он играет в НАТО».
Что касается новой кандидатуры, то Ида Волден Бах в ходе обсуждения кандидатур на должность главы ЦБ была признана «очень подходящей для этой должности». Она уже несколько недель исполняет обязанности главы ЦБ.
Ранее лидеры стран НАТО в ходе саммита в четверг приняли решение о продлении мандата Столтенберга на посту генсека альянса до 30 сентября 2023 года.
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В НАТО призвали Китай не поддерживать спецоперацию России на Украине
Страны Североатлантического альянса призвали все государства, включая Китай, не поддерживать российскую спецоперацию на Украине, об этом говорится в заявлении НАТО по итогам саммита альянса в Брюсселе.
«Мы призываем все государства, в том числе Китайскую Народную Республику, поддерживать мировой порядок, включая принципы суверенитета и территориальной целостности [государств], закрепленные в Уставе ООН, воздерживаться от какой бы то ни было поддержки военных усилий России и от любых действий, которые помогают России обходить санкции», – цитирует заявление НАТО ТАСС.
Ранее представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что США рассматривают возможность санкций против Китая, если Пекин станет поддерживать Москву в ситуации вокруг Украины. Представитель Госдепартамента США высокого ранга заявила, что США предупредили КНР о негативных последствиях для отношений Пекина с Западом, если Китай поддержит Россию в спецоперации на Украине. Ранее Китай выступил против антироссийских санкций.
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В Еврокомиссии сочли вероятным присоединение Финляндии к НАТО
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Геополитическая ситуация кардинально изменилась на фоне спецоперации России в Украине, это делает вероятным присоединение Финляндии к НАТО, считает еврокомиссар, бывший председатель финской Социал-демократической партии (СДП) Ютта Урпилайнен.
Урпилайнен заявила, что членство в североатлантическом альянсе стало бы логическим шагом, так как Финляндия уже давно интегрирована в различные западные структуры, передает портал Yle.
В то же время политик не стала раскрывать своего собственного мнения касательно членства в НАТО.
Ранее другой представитель СДП Эеро Хейнялуома заявил, что вопрос о членстве Финляндии в НАТО был решен в день начала спецоперации России на Украине. Председатель СДП, премьер-министр Санна Марин, в свою очередь, сообщила, что в Финляндии этой весной состоится широкомасштабная общественная дискуссия о возможном членстве в НАТО.
При этом президент страны Саули Ниинисте предупредил о рисках подачи заявки на членство в НАТО. До этого он заявлял, что решение о подаче заявки на вступление Финляндии в НАТО должен принимать парламент.
В конце февраля Ниинисте исключил возможность подачи немедленной заявки на вступление Финляндии в НАТО из-за событий на Украине. 20 февраля президент Финляндии заявил об отсутствии причин для пересмотра политики неучастия страны в НАТО. 10 февраля Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Финляндия и Швеция должны сохранять за собой право на присоединение к Североатлантическому альянсу.