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В школах России смягчили противоэпидемические меры
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Роспотребнадзор смягчил ряд мер по профилактике коронавируса в образовательных организациях: отменены требования по закреплению за каждым классом отдельного учебного кабинета, соблюдение социальной дистанции, сообщила пресс-служба ведомства.
«С учетом текущей эпидемиологической ситуации Роспотребнадзор внес изменения в СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения COVID-19», – говорится в сообщении на сайте Роспотребнадзора.
Так, отменено требование по закреплению за каждым классом отдельного учебного кабинета, по соблюдению в местах проведения аттестации социальной дистанции между обучающимися не менее 1,5 метров посредством зигзагообразной рассадки по 1 человеку за партой.
Кроме того, не нужно предъявлять медицинскую справку для посещения ребенком образовательной организации, если он был в контакте с больным COVID-19, а также требование по разработке разного начала уроков и перемен для минимизации контактов обучающихся.
Новыми правилами допускается проведение массовых мероприятий в организациях для детей и молодежи на открытом воздухе, а также увеличение загрузки летних оздоровительных учреждений до 100% от проектной вместимости.
За минувшие сутки в России госпитализировали 4212 человек с коронавирусом, за это же время выздоровело 61 860 человек.
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Эрдоган: НАТО считает все методы против России бесполезными, кроме санкций
У подавляющего большинства лидеров стран альянса преобладает мнение, что против России действенны только санкции, заявил президент Турции Тайип Эрдоган после заседания членов НАТО.
«У подавляющего большинства лидеров НАТО преобладает мнение, что методы, кроме санкций, бесполезны. Этот дух царит и в принятом итоговом документе», – передает РИА «Новости» со ссылкой на слова турецкого лидера на пресс-конференции в Брюсселе.
Ранее глава управления по связям с общественностью администрации президента Турции Фахреттин Алтун заявил, что идея о передаче Турцией Украине приобретенных у России зенитных ракетных систем С-400 нереалистична.
Экстренный саммит НАТО, посвященный ситуации на Украине и повышению обороноспособности альянса, состоялся 24 марта. Участие в саммите принял президент США Джо Байден.
Премьер Словении заявил, что в Европе никто не будет платить за газ в рублях
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В Европе не будут платить за российский газ в рублях, заявил премьер-министр Словении Янез Янша.
«Я не думаю, что кто-нибудь в Европе действительно знает, как выглядят рубли. Никто не будет платить в рублях», – цитирует РИА «Новости» Яншу.
Ранее премьер-министр Бельгии Александер де Кроо заявил, что рассчитывает на снижение цен на газ при оплате за него рублями.
Напомним, президент Владимир Путин объявил, что Россия отказывается принимать оплату за поставки природного газа в скомпрометировавших себя валютах, в том числе долларах и евро, оплата за топливо будет приниматься рублями.
В тот же день глава комитета Бундестага по энергетике и защите климата Клаус Эрнст заявил, что оплата за поставляемый российский природный газ в рублях технически возможна, однако это вынудит Евросоюз обходить свои же санкции, что обернется возобновлением дискуссий о бойкоте энергоносителей из России.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, как поступит Европа в связи с решением России продавать свой газ только за рубли.
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ЕС пообещал не допустить оплаты за российский газ в рублях
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Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз не допустит оплаты российского газа в рублях.
«Это было бы попыткой обойти санкции. Мы не позволим обойти наши ограничения», – приводит РИА «Новости» слова фон дер Ляйен, которую цитирует Reuters.
Председатель Еврокомиссии назвала такой вариант неприемлемым, так как, по ее мнению, выплаты в рублях будут нарушением введенных Евросоюзом антироссийских ограничений.
Ранее лидеры стран Евросоюза и США обсудили готовность ввести дополнительные санкции против России. Они также договорились сотрудничать, чтобы помешать России использовать цифровые валюты с целью уклонения от санкций Запада в связи с событиями на Украине.
В среду президент Владимир Путин объявил, что Россия отказывается принимать оплату за поставки природного газа в скомпрометировавших себя валютах, в том числе долларах и евро, оплата за топливо будет приниматься рублями. Глава государства подчеркнул, что изменения по газовым контрактам с недружественными странами коснутся только валюты платежа, при этом Россия продолжит поставлять природный газ в зафиксированных в контрактах объемах, в соответствии с контрактными ценами и принципами ценообразования.
В тот же день глава комитета Бундестага по энергетике и защите климата Клаус Эрнст заявил, что оплата за поставляемый российский природный газ в рублях технически возможна, однако отметил, что это вынудит Евросоюз обходить свои же санкции, что обернется возобновлением дискуссий о бойкоте энергоносителей из России. В свою очередь представитель министерства по делам экономики и защиты климата Германии Сузанне Унград заявила, что в Берлине приняли к сведению сообщение и решили обсудить решение России по оплате поставок газа рублями с ЕС и компаниями.
Польская энергетическая компания PGNiG заявила об отсутствии возможности перейти в расчетах за поставки газа из России на рубли. Премьер Словении Янез Янша заявил, что в Европе никто не будет платить за газ в рублях. В Японии решение России вызвало непонимание. Президент Сербии Александар Вучич счел решение России «проблемой».
Между тем Болгария заявила о готовности оплачивать газ из России в рублях. В свою очередь премьер-министр Бельгии Александер де Кроо заявил, что рассчитывает на снижение цен на газ при оплате за поставки в рублях. Канцлер Австрии Карл Нехаммер выступил против бойкота поставок нефти и газа из России. В Кремле также пообещали учесть озабоченности Сербии по оплате за поставки российского газа.
Вице-премьер Александр Новак заявил, что Европе нечем заменить российский газ ни сейчас, ни в ближайшие пять лет. Кремль призвал покупателей газа у России сформулировать позицию по поводу оплаты в рублях. Газета ВЗГЛЯД разбирала, как поступит Европа в связи с решением России продавать свой газ только за рубли.
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Воюющие под Киевом американские наемники рассказали, что делает их день «прекрасным»
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В Сети появились кадры, где американские наемники, находящиеся под Киевом, рассказывают об окружающей их обстановке и вещах, которые веселят и делают их день «прекрасным».
На видеозаписи видно, что целый отряд в полном вооружении находится в районе под Киевом. На чистом английском наемники рассказывают о том, что происходит вокруг.
«У нас здесь горящие здания, оружие, ракеты и много других веселых вещей, которые сделают этот день прекрасным», – передает Рен-ТВ их слова.
Ранее стало известно, что планировавшие поездку на Украину наемники из Франции начали сомневаться в своей идее во время прохождения ускоренного курса обучения. «У меня такое впечатление, что если я поеду (на Украину), я поеду зря, что я умру в самом начале и, что это будет бесполезно», – высказался один из бойцов.
Минобороны России предупреждало, что «западные наемники» не получат статус военнопленных, и настоятельно рекомендовало им не вступать в конфликт.
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Салливан предсказал возобновление нормальных отношений России и США
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США и Россия, в конце концов, возобновят нормальные взаимоотношения, может быть, не скоро, но это произойдет, заявил посол США в Москве Джон Салливан.
«Я совершенно не умею предсказывать будущее, но одно предсказание сделаю – да это и не предсказание, я это просто знаю: в конце концов, русские и американцы возобновят нормальные взаимоотношения. Может, не в этом году, может быть, не в следующем, но это произойдет. И я надеюсь до этого дожить», – заявил посол в интервью «Новой газете», передает РИА «Новости».
Ранее посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов пообещал ответ российских властей на высылку из США советника-посланника Сергея Трепелкова, охарактеризовав решение Вашингтона как очередной недружественный шаг в отношении Москвы.
Посол США в России Джон Салливан пожаловался на сложности работы американской дипмиссии в Москве. Он заявил, что высылки американских дипломатов сильно затрудняют работу посольства Соединенных Штатов в Москве, и дипломатической миссии «будет очень трудно продолжать безопасно функционировать».
17 февраля стало известно, что Москва решила выслать заместителя посла Соединенных Штатов Барта Гормана, который «был вторым по значимости должностным лицом в посольстве США в Москве после посла и ключевым членом высшего руководящего состава посольства». В Кремле назвали высылку Гормана ответной мерой.
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Глава МВД Британии призналась в готовности помогать украинским националистам
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Российские блогеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) представились премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем и провели видеоконференцию с главой МВД Британии Прити Пател, в ходе которой она заявила, что британцы не боятся украинских неонацистов и бандеровцев, а также всячески готовы им помогать.
«Госпожа министр, я надеюсь, ваши семьи не станут бояться наших националистов, опасаться которых пытается заставить [президент России Владимир] Путин», – спросили пранкеры от имени Шмыгаля, тизер беседы с министром они опубликовали на YouTube.
«Да, я думаю, господин премьер-министр, вы абсолютно правы. И я хотела бы отметить, что мы запустили программу финансовой поддержки вчера. Чтобы люди могли проявить свою заинтересованность в приеме у себя украинцев», – сказала в ответ Пател.
Однако пранкеры от лица украинского премьера возразили: «Нет, я имею в виду тех людей, которые считаются националистами, как их пытается представить Путин, чтобы их боялся весь мир, что там много бандеровцев, неонацистов… Я надеюсь, что жители Великобритании не боятся их».
«Однозначно они не боятся, и готовность помочь здесь проявляется весьма ощутимо», – ответила глава британского МВД.
Ранее пранкеры разместили полную версию видео разговора с главой Минобороны Британии Беном Уоллесом. «Несколько фрагментов было удалено, так как, скорее всего, они могут повлиять на национальную безопасность Великобритании», – говорится в аннотации к видео.
Уоллес заявил пранкерам, что Британия выступала за вступление Украины в НАТО.
Также Вован и Лексус публиковали другой отрезок беседы с Уоллесом. В нем тот рассказал, что Лондон отправил Киеву большое количество противотанковых установок, и теперь запасы этого оружия у британской армии на исходе.
Пранкеры предъявили главе ведомства претензию о том, что британские наемники якобы отказываются от контрактов и подрывают боевой дух украинцев.
До этого был опубликован отрезок, где пранкеры обсудили с Уоллесом поддержку Британией Украины в разработке ядерного оружия.
Банк России ввел контрмеры на заморозку резервов недружественными странами
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Россия в ответ на заморозку части своих резервов применила зеркальную меру и ограничила движение средств в недружественные страны, сообщает Банк России.
Банк России в разделе «Вопросы и ответы» на своем сайте решил объяснить ситуацию по работе финансовой системы в условиях санкций. В частности, там напомнили, что власти запретили продажу ценных бумаг иностранными инвесторами и вывод средств из российской финансовой системы.
«Кроме того, выплаты по корпоративному долгу российских компаний и государственному долгу перед держателями долга из стран, которые поддерживают санкции против России, будут проходить только с разрешения Правительственной комиссии. То есть в ответ на заморозку части российских резервов Россия также ввела ограничения на движения средств, которые могли бы быть перечислены в недружественные страны, на сопоставимую сумму», – говорится в материалах регулятора.
В ЦБ также пояснили, что «золотовалютные резервы – это инструмент, за счет которого Центральный банк может защищать экономику от внешних кризисов», в трудных для страны ситуациях они «обеспечивают выплату валютного долга, критический импорт, стабилизируют валютный рынок».
«Хранить резервы внутри страны или потратить их внутри страны – это все равно что не иметь никаких резервов, вообще никакой защиты от внешних кризисов. Так наша страна жила в 1992-1999 годах. Тогда она была беззащитна перед внешними угрозами, это был практически непрекращающийся финансовый кризис. Именно поэтому Центральный банк стремится накапливать резервы в хорошие времена и формировать структуру резервов таким образом, чтобы она позволила отреагировать на разные типы кризисов», – указывается в сообщении.
С 2014 года Банк России учитывал в своей политике два возможных вида кризисов, первый – «традиционный», такие кризисы были в 2008, 2014 и 2020 годах, при них «сильно падают цены на наши экспортные товары, происходит резкий отток капитала из стран с развивающимися рынками», и «в такое время нужны резервы в валютах стран, с которыми Россия ведет активную торговлю и в которых номинированы долги компаний, банков и государства», этими валютами преимущественно являются доллары США и евро.
«Второй тип кризисов – геополитические. Чтобы такому кризису противостоять, необходимы резервы, на которые не могут воздействовать санкции западных государств. Поэтому Банк России за последние годы увеличил долю золота и китайского юаня почти до половины резервов», – поясняет регулятор.
Данные типы кризисов «требуют принципиально разной реакции, по-разному влияют на экономику, но могут быть достаточно масштабными», потому с 2014 года ЦБ «серьезно нарастил резервы, сейчас они намного выше, чем у других стран с сопоставимыми экономиками».
«Так сделано именно потому, что Банк России учитывал, что если реализуется финансовый кризис, то оперативно воспользоваться золотом и юанями не будет возможности – эти активы не очень ликвидны. А если реализуется геополитический риск, то будут ограничены возможности использования резервов в долларах США и евро, и значит, необходим достаточный объем резервов в альтернативных активах», – говорится в тексте.
Отвечая на вопрос о том, можно ли было сделать что-нибудь, чтобы часть золотовалютных резервов в долларах и евро не заморозили, в ЦБ констатировали, что «такого способа нет»: «Безналичная валюта всегда отражается на корреспондентских счетах в иностранных банках и поэтому может быть заморожена».
Подчеркивается, что «все золото из наших золотовалютных резервов находится в хранилищах Банка России на территории нашей страны», сообщения о том, что ЦБ якобы вывез золото из золотовалютных резервов страны, не соответствуют действительности.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал воровством заморозку активов ЦБ на Западе.
Напомним, министр финансов России Антон Силуанов сообщил, что страны Запада заморозили примерно половину, или около 300 млрд долларов, золотовалютных резервов России. При этом США разморозили российские резервы для оплаты внешнего долга – Минфин России заявил, что платежное поручение о выплате купонного дохода по облигациям, направленное иностранному банку-корреспонденту еще 14 марта, исполнено.
Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому российские организации временно смогут выплачивать в рублях в особом порядке долги перед кредиторами из стран, совершающих недружественные действия против России.
Медведев заявил о будущем Украины
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Спецоперация на Украине развивается по плану, она будет продолжена до достижения поставленных целей – демилитаризации и денацификации страны, она должна стать нейтральной, не проводить антироссийскую политику и быть нормальным соседом России, заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.
Медведев заявил в интервью РИА «Новости» и RT, что «спецоперация состоялась прежде всего потому, что цели, которые ставило перед собой российское государство не были достигнуты дипломатическим путем».
«Об этом сказал президент (России Владимир Путин), когда объявлял о начале специальной операции. Ход операции, планы ее проведения определяются Верховным главнокомандующим. По Конституции им является президент. Президент свои оценки давал. Операция развивается по плану. Этот план подготовлен и утвержден Верховным главнокомандующим», – подчеркнул он.
По его словам, дополнительные комментарии излишни, исчерпывающая оценка была дана президентом. Медведев добавил, что «операция будет продолжена до достижения тех целей, которые были поставлены президентом».
«Эти цели касаются будущего Украины: статуса Украины в качестве нейтрального государства; государства, которое не проводит антироссийскую политику; государства, которое не является милитаризованным; государства, которое должно являться нашим нормальным соседом. Поэтому до достижения результатов по демилитаризации и денацификации Украины операция и должна продолжаться – так, как это было задумано президентом страны, как это было решено», – заключил он.
Ранее в Кремле переадресовали в Минобороны вопрос об оценках первого месяца спецоперации на Украине. В тот же день Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности, в ходе которого глава Минобороны Сергей Шойгу доложил о ходе спецоперации.
Напомним, Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны.
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В Германии назвали два препятствия для оплаты российского газа в рублях
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Покупка российского газа за рубли вынудила бы Германию обходить санкции Евросоюза против Центробанка России и шла бы вразрез с уже заключенными контрактами, заявил глава комитета Бундестага по климату и энергетике Клаус Эрнст.
«Да, это могло бы быть, но Германии пришлось бы получать рубли от российского Центробанка и тем самым обходить собственные санкции. Обязательство платить в рублях, вероятно, также было бы нарушением договоров о поставках газа», – передает РБК его слова.
Как отметил политик, замораживание российских активов за рубежом также можно расценивать как нарушение договоров с Россией. «Проблема в том, что вновь разгораются дебаты о прекращении поставок энергоносителей из России», – заключил Эрнст.
Ранее сенатор Алексей Пушков заявил, что Запад будет вынужден покупать природный газ в рублях, если Россия займет принципиальную позицию по этому вопросу.
Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз не допустит оплаты российского газа в рублях в нарушение введенных антироссийских ограничений.
В среду президент Владимир Путин объявил, что Россия отказывается принимать оплату за поставки природного газа в скомпрометировавших себя валютах, в том числе долларах и евро, оплата за топливо будет приниматься рублями. Глава государства подчеркнул, что изменения по газовым контрактам с недружественными странами коснутся только валюты платежа, при этом Россия продолжит поставлять природный газ в зафиксированных в контрактах объемах, в соответствии с контрактными ценами и принципами ценообразования.
В тот же день глава комитета Бундестага по энергетике и защите климата Клаус Эрнст заявил, что оплата за поставляемый российский природный газ в рублях технически возможна, однако отметил, что это вынудит Евросоюз обходить свои же санкции, что обернется возобновлением дискуссий о бойкоте энергоносителей из России. В свою очередь представитель министерства по делам экономики и защиты климата Германии Сузанне Унград заявила, что в Берлине приняли к сведению сообщение и решили обсудить решение России по оплате поставок газа рублями с ЕС и компаниями.
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В Кремле ответили на возражения Запада по оплате за газ в рублях
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В Кремле действуют в соответствии с действующим поручением президента России Владимира Путина Газпрому принимать оплату за газ в российской валюте, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя возражения Запада по этому поводу.
«Есть поручение Газпрому от президента РФ принимать оплату в рублях. В течение фактически оставшихся четырех дней Газпром должен будет осуществить контакты и разработать прозрачную, понятную систему, как можно осуществлять технически и логистически. Эта информация будет доведена до покупателей продукции Газпрома, а дальше посмотрим. Мы исходим из действующего поручения главы государства», – передает его слова РИА «Новости».
При этом Песков пояснил, что поручение Путина не относится к «Новатэку».
«Президент никак не дифференцировал [какой именно газ имеется в виду] – трубопроводный или [СПГ]. Но поручение было Газпрому. Это директива Газпрому. Это международная компания, где главным собственником является государство, поэтому такая директива Газпрому дана. Про «Новатэк» президент ничего не говорил», – пояснил представитель Кремля, передает ТАСС.
В среду президент Владимир Путин объявил, что Россия отказывается принимать оплату за поставки природного газа в скомпрометировавших себя валютах, в том числе долларах и евро, оплата за топливо будет приниматься рублями. Глава государства подчеркнул, что изменения по газовым контрактам с недружественными странами коснутся только валюты платежа, при этом Россия продолжит поставлять природный газ в зафиксированных в контрактах объемах, в соответствии с контрактными ценами и принципами ценообразования.
В тот же день глава комитета Бундестага по энергетике и защите климата Клаус Эрнст заявил, что оплата за поставляемый российский природный газ в рублях технически возможна, однако отметил, что это вынудит Евросоюз обходить свои же санкции, что обернется возобновлением дискуссий о бойкоте энергоносителей из России. В свою очередь представитель министерства по делам экономики и защиты климата Германии Сузанне Унград заявила, что в Берлине приняли к сведению сообщение и решили обсудить решение России по оплате поставок газа рублями с ЕС и компаниями.
Польская энергетическая компания PGNiG заявила об отсутствии возможности перейти в расчетах за поставки газа из России на рубли. Премьер Словении Янез Янша заявил, что в Европе никто не будет платить за газ в рублях. В Японии решение России вызвало непонимание. Президент Сербии Александр Вучич счел решение России «проблемой».
Между тем Болгария заявила о готовности оплачивать газ из России в рублях. В свою очередь премьер-министр Бельгии Александер де Кроо заявил, что рассчитывает на снижение цен на газ при оплате за поставки в рублях. Канцлер Австрии Карл Нехаммер выступил против бойкота поставок нефти и газа из России. В Кремле также пообещали учесть озабоченности Сербии по оплате за поставки российского газа.
Вице-премьер Александр Новак заявил, что Европе нечем заменить российский газ ни сейчас, ни в ближайшие пять лет. Кремль призвал покупателей газа у России сформулировать позицию по поводу оплаты в рублях. Газета ВЗГЛЯД разбирала, как поступит Европа в связи с решением России продавать свой газ только за рубли.
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Экс-депутат Рады показал «польскую карту» раздела Украины
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Лишенный мандата украинского депутата Илья Кива показал в соцсетях карту раздела Украины, продемонстрированную польским телевидением.
Кива сообщил об этом в Telegram: «Карта, продемонстрированная на польском телеканале. Все, о чем мы ранее уже говорили и к чему готов Запад».
На этой карте часть областей, в том числе Харьков, Донецк и Одесса, «отданы» России, Львов указан в границах Польши, несколько юго-западных регионов «разделены» между Венгрией и Румынией.
Ранее Кива заявлял, что польская, венгерская и румынская стороны могут предъявить право на территорию, полученную Украиной в советское время. Полонист Станислав Стремидловский отмечал в комментарии газете ВЗГЛЯД, что Польша приготовилась к разделу Украины на сферы влияния.
До этого, в октябре 2021 года, экс-депутат Рады Евгений Мураев выразил мнение, что в случае начала в стране новых масштабных протестов существует угроза раздела территории Украины между соседними государствами. Также Мураев заявлял, что Украина может не дожить до 2050 года.
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США распространили санкции на операции с золотом ЦБ России
Санкции в отношении Российской Федерации распространяются на любые транзакции с золотом, которые может проводить российский Центробанк.
«Эти инструкции дают ясно понять, что любые транзакции с золотом, относящиеся к Центральному банку Российской Федерации покрываются существующими санкциями», – цитирует материалы минфина США РИА «Новости».
США и их союзники ранее блокировали валютные резервы Центробанка России в своих юрисдикциях и ограничили возможности для операций с остающимися активами.
Ранее в четверг Минфин США объявил о новых санкциях против российских депутатов Госдумы в целом и других физических лиц, а также части структур. Под них попали 328 российских парламентариев, десятки предприятий оборонного сектора России, в санкционный список попал глава «Сбера» Герман Греф.
Байден предложил Украине самой решать территориальный вопрос с Россией
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Власти Украины должны самостоятельно принимать решение, нужно ли им идти на территориальные уступки на переговорах с Россией, заявил президент США Джо Байден на пресс-конференции в Брюсселе.
«Это в полной мере решать Украине. Нельзя говорить об Украине без участия Украины, – ответил он на вопрос, следует ли, по его мнению, Киеву «уступить какие-либо украинские территории для прекращения огня», передает ТАСС.
По словам Байдена, он не считает, что им придется делать это, но решать все равно Киеву.
Он констатировал, что «идут переговоры» между Украиной и РФ, и подчеркнул, что не участвует в данных консультациях.
Напомним, после начала спеоперации на Украине киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми.
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Минобороны: Националисты расстреляли хотевших покинуть город черниговцев
Националисты расстреляли мирных жителей в Чернигове за просьбу покинуть город, сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.
«В этом же городе инициативная группа местных жителей в связи с тяжелейшей гуманитарной ситуацией обратилась к администрации с просьбой о выходе в безопасные районы. В итоге активисты были задержаны сотрудниками СБУ, а несколько человек впоследствии расстреляны», – передает ТАСС со ссылкой на слова Мизинцева.
Он также сообщил, что автомобильный мост через Десну, находящийся в киевском направлении, был взорван по указу главы Чернигова.
По словам Мизинцева, мост взорвали, чтобы местное население не смогло покинуть город.
Напомним, российские военные заявили, что с 10.00 8 марта ввели режим тишины, открыли гуманитарные коридоры из Киева, Чернигова, Сум, Харькова и Мариуполя.
МО: Инвестфонд Хантера Байдена причастен к финансированию биолабораторий на Украине
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Инвестиционный фонд Rosemont Seneca Thornton, которым руководит Хантер Байден, и Фонд Сороса причастны к финансированию биолабораторий на Украине, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.
«Поступающие материалы позволяют проследить схему взаимодействия госорганов США с украинскими биообъектами. Обращает на себя внимание причастность к финансированию указанной деятельности структур, близких к нынешнему руководству США, в частности инвестиционного фонда Rosemont Seneca, которым руководит Хантер Байден», – передает его слова ТАСС.
Кириллов отметил, что масштабы программы впечатляют. «Непосредственное участие в ее реализации, кроме военного ведомства [США], принимают Агентство США по международному развитию, фонд Джорджа Сороса, Центр по контролю и профилактике заболеваний. Научное кураторство осуществляют ведущие исследовательские организации, включая Национальную лабораторию в Лос-Аламосе, которая разрабатывает ядерное оружие в рамках Манхэтеннского проекта. Вся эта деятельность осуществляется под полным контролем Пентагона», – подчеркнул начальник войск.
Ранее Госдума инициировала расследование работы биолабораторий на Украине. Напомним, Минобороны России опубликовало документ, подтверждающий финансирование Пентагоном военно-биологических проектов на Украине.
Глава МИД России Сергей Лавров допустил намерение США сделать Украину крупнейшим проектом по созданию биолабораторий. Россия потребовала от США срочно раскрыть данные о биолабораториях на Украине.
При этом президент США Джо Байден заявил, что Штаты не располагают биологическим и химическим оружием в Европе.