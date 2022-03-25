Число эвакуированных в Россию из Донбасса и с Украины достигло 422 тыс. человек

Число прибывших в Россию с территории Донецкой и Луганской народных республик и Украины превысило 422 тыс. человек, увеличившись за сутки почти на 20 тыс. человек, сообщил источник в силовых структурах.

«Всего на территорию России, по данным на утро 25 марта, прибыли из Донбасса и с Украины более 422 тыс. человек, в том числе почти 88 тыс. детей», – передает ТАСС сообщение источника.

Отмечается, что свыше 358 тыс. прибыли из ДНР и ЛНР, 64 тыс. покинули украинскую территорию через пункты пропуска в Белгородской, Курской, Брянской областях и Республике Крым.

Накануне в силовых структурах заявили, что более 400 тыс. человек прибыли в Россию из Донецкой и Луганской народных республик, а также с Украины.

Ранее в четверг СБ ООН не принял резолюцию России по гуманитарной ситуации на Украине. За российский проект резолюции, соавторами которого выступили Белоруссия, КНДР и Сирия, проголосовали Россия и Китай, против – ни одного члена Совбеза, воздержались 13 остальных членов Совета Безопасности (Франция, Великобритания, США, Индия, Ирландия, Кения, Мексика, Норвегия, Албания, Бразилия, Габон, Гана, ОАЭ).

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