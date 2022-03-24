Канада намерена ввести санкции в отношении 160 членов Совфеда России

Компания Renault объявила о приостановке работы завода в Москве

Французский автопроизводитель Renault приостановил работу московского завода и изучает возможные варианты относительно принадлежащей компании доли в «АвтоВАЗе», сообщила пресс-служба корпорации.

«Совет директоров Renault Group по итогам состоявшегося сегодня (в среду) заседания одобрил следующие меры. [Производственная] деятельность на заводе в Москве приостановлена с сегодняшнего дня. Что касается доли [компании] в «АвтоВАЗе», то Renault Group изучает возможные варианты, учитывая нынешнюю обстановку, но в то же время действуя ответственно в отношении 45 тысяч своих сотрудников в России», – приводит текст заявления компании ТАСС.

Автопроизводитель подчеркивает, что соблюдает все требования в рамках европейских санкций против России, которые, в частности, подразумевают запрет на поставки высокотехнологичного оборудования и компонентов для его производства. На фоне этих решений Renault намерена пересмотреть свой экономический прогноз на 2022 год, сократив с 4% до 3% показатель роста операционной прибыли.

Французский автопроизводитель принял решение о приостановке производства в России после того, как глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал бойкотировать компанию Renault по всему миру в связи с решением продолжить работу в России. Украинский дипломат выразил мнение, что такое поведение равносильно поддержке специальной военной операции, которую проводят Вооруженные силы России на территории Украины. Кроме того, к прекращению деятельности Renault в России призывал президент Украины Владимир Зеленский в ходе обращения к французским парламентариям по видеосвязи.

Согласно отчету за 2021 год, Renault зафиксировала рост операционной прибыли на уровне 3,6%, которая составила 1,7 млрд евро. Общий оборот компании составил 46,2 млрд евро. При этом вклад «АвтоВАЗа» в выручку Renault по итогам 2021 года составил 2,85 млрд евро, что на 10,4% превысило показатель 2020 года.

Компания с 2005 года владеет производственной площадкой в Москве. Это завод полного цикла, на котором функционируют цеха сварки, окраски и сборки. При заводе действуют инженерно-технический центр и подземный испытательный полигон. На заводе в Москве производятся такие модели автоконцерна, как Renault Kaptur, Duster и Arkana. В 2013–2019 годах объем инвестиций в развитие московского завода составил свыше 18 млрд рублей.

Ранее ряд автоконцернов объявил о приостановке поставок в Россию. Так, в прошлый понедельник импорт новых автомобилей в Россию приостановила компания Volvo Car. 7 марта автоконцерн Nissan объявил о планируемой остановке работы своего завода в Петербурге. 3 марта немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz объявил о приостановке поставок легковых автомобилей в РФ и их производства на территории России. В тот же день немецкий автоконцерн Volkswagen объявил о прекращении поставок в Россию.

Кроме того, 1 марта британский автопроизводитель Jaguar Land Rover приостановил отправку автомобилей в Россию. В тот же день американский автоконцерн General Motors решил приостановить экспорт автомобилей в Россию. Кроме того, бизнес в России приостановили шведские автопроизводители Volvo, Scania и Ericsson.

Помимо этого, в конце февраля немецкий Daimler Truck приостановил сотрудничество с российским «КамАЗом». Кроме того, компании Audi, Land Rover, Porsche, General Motors приостановили экспорт автомобилей в Россию. Дилеры также предупредили о возможности нехватки запчастей и «расходных материалов» для автомобилей, если их поставки не нормализуются в ближайшие полтора-два месяца.