Нацпроект «Экология» решено скорректировать в рамках антикризисных мер

Часть федеральных проектов, в том числе нацпроект «Экология», по мнению экспертов, нуждается в корректировке в рамках антикризисного плана правительства РФ в связи с введенными против России санкциями.

Несмотря на достижение ключевых показателей нацпроекта, часть федеральных проектов, необходимо скорректировать. Также существенные коррективы нацпроекта будут связаны с реализацией антикризисного плана правительства в связи с введенными против России санкциями, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Общий объем затраченных средств из федерального бюджета на нацпроект за с 2019 по 2021 год. период составил 178,1 млрд рублей, а кассовое исполнение на 31 декабря 2021 г. составило 97,7%. По данным экспертного опроса 48% россиян не удовлетворены состоянием окружающей среды, 95% населения обеспокоены экологической ситуацией в своих регионах.

По словам председателя Общественного совета при Минприроды РФ Александра Закондырина, «у членов совета есть конкретные предложения по корректировке федеральных проектов. Так, в федеральном проекте «Чистая страна» предлагается финансировать разработку типовых проектов за счет средств федерального бюджета, а не регионов; в «Чистый воздух» – включить целевые показатели, оказывающие реальное влияние на здоровье человека; а Водные проекты (сейчас их 3) – объединить в один и выстроить систему приоритетов для достижения реальной эффективности».

Эксперты отмечают серьезные подвижки и в реализации проекта – «Комплексная система обращения с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО)». Главное – создан институт региональных операторов и определены механизмы контроля за их деятельностью. Потоки движения отходов стали понятны и прозрачны.

Еще один важный шаг сделан в упорядочивании системы обращения с отходами I и II классов опасности. Разработана и введена в эксплуатацию федеральная государственная информационная система учета и контроля за их обращением. В ней на сегодня зарегистрировано 18 000 предприятий. По оценкам экспертов, их должно быть в 2,5 раза больше – 50 тысяч.

Сопредседатель Экологической палаты России Вадим Петров отметил, что эффективность национальной системы углеродного регулирования напрямую связана с качеством реализации проекта «Сохранения лесов», поскольку лесная экосистема признана в качестве важного поглотителя СО2. Чтобы помочь лесам – особенно диким и труднодоступным – создается современная система лесного хозяйства. Лесам нужна защита от пожаров и вырубок, а для этого сейчас есть и люди, и средства.

Председатель комиссии по экологии и охране окружающей среды Общественной палаты РФ Елена Шаройкина констатировала, что «несмотря на все экономические сложности необходимо продолжить реализацию нацпроекта «Экология», повысить эффективность работы органов власти и обеспечить общественный контроль за практическими результатами». По ее словам, «граждане должны видеть практические положительные изменения в экологической сфере. Это касается и «мусорной реформы», и чистого воздуха, и лесовосстановления, и развития ООПТ».