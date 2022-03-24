Столтенберг подал в отставку с поста главы ЦБ Норвегии, так и не вступив в должность

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подал в отставку с поста главы Центрального банка Норвегии, который он должен был занять осенью этого года, в связи с продлением его полномочий в качестве генсекретаря НАТО, сообщило Министерство финансов королевства.

«Йенс Столтенберг уходит в отставку с поста управляющего центральным банком. Министерство финансов в ближайшее время представит королю в Совете рекомендацию о назначении Иды Волден Бах главой ЦБ», – передает РИА «Новости» сообщение министерства.

Министр финансов страны Трюгве Слагсволда отметил, что хотел бы видеть и дальше Столтенберга в должности управляющего центральным банком, но «отдает приоритет сохранению той важной роли, которую он играет в НАТО».

Что касается новой кандидатуры, то Ида Волден Бах в ходе обсуждения кандидатур на должность главы ЦБ была признана «очень подходящей для этой должности». Она уже несколько недель исполняет обязанности главы ЦБ.

Ранее лидеры стран НАТО в ходе саммита в четверг приняли решение о продлении мандата Столтенберга на посту генсека альянса до 30 сентября 2023 года.

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