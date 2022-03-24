Ливанская семья изобличила посла Украины в искажении фактов о культурном мероприятии

Украинский посол в Ливане Игорь Осташ исказил информацию, представляя культурное мероприятие с желто-синим флагом на фасаде музея как политическую поддержку Бейрутом Киева, заявила известная ливанская семья.

Представитель православной фамилии Робер Джалиль Сурсок в публикации ливанской газеты «Аль-Ахбар» заявил, что посол Украины воспользовался гостеприимством семьи Сурсок и представил культурное мероприятие как поддержку Киева, передает РИА «Новости».

По мнению автора статьи, это противоречит принципам семьи о невмешательстве в какие-либо политические процессы.

На территории музея Сурсок в Бейруте 14 марта прошло культурно-массовое мероприятие, посвященное 100-летию поэта Агафангела Крымского, прожившего в Ливане два года. На мероприятии украинский дипломат во время появления желто-синего флага на фасаде музея заявил, что «Ливан солидарен с Украиной, фасад этого здания демонстрирует наш флаг». Он отметил, что «Ливан был первой арабской страной, которая поддержала Украину и осудила» действия России.

«Организаторы мероприятия воспользовались культурным событием и музеем, который носит имя Николя Сурсок, и заявили о политических позициях и не остановились на этом. Они использовали фамилию Сурсок, а это противоречит ее истории и завещанию Николя Сурсок», – отметил представитель в своей статье.

По его словам, посол Украины в присутствии послов ЕС из числа стран G7 «недобросовестно смешал политику и культуру».

«Лично не верю в то, что культурное наследие можно использовать в политических целях. Имя нашей фамилии и ее история никогда не использовались в таком ключе. И сегодня это неприемлемо в политических лозунгах», – отметил Сурсок.

Он напомнил, что Николя Сурсок пожертвовал своим замком в Бейруте в 1952 году и потребовал, чтобы это место оставалось бесплатным центром культуры для всех ливанцев и друзей Ливана. «Завет должен быть сохранен», – подчеркнул Сурсок.

МИД Ливана 24 февраля осудил действия России на Украине и призвал Москву прекратить боевые действия. Глава МИД Ливана Абдаллах Бухабиб заявил в интервью газете «Нида аль-Ватан», что Ливан выступает за соблюдение базовых принципов международного права в украинском кризисе.

Это заявление осудили представители ливанской диаспоры в Москве, крупнейшая христианская партия страны «Свободное патриотическое движение». А министр труда Ливана заявил, что заявленная позиция не была согласована с правительством и может иметь негативные последствия для Ливана, чья политика заключается в нейтралитете в отношении сторонних конфликтов.