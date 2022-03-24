Полномочия Столтенберга на посту генсека НАТО решили продлить на год

Йенс Столтенберг останется на посту генерального секретаря НАТО еще на год, сообщил норвежский телеканал «ТВ-2».

«Согласно полученной «ТВ-2» информации, полномочия Йенса Столтенберга как генсека НАТО будут продлены на год», – передает ТАСС материал на сайте телеканала.

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере сообщил ТВ-2, что поддержит продление полномочий Столтенберга в НАТО, если такое решение будет принято. По словам премьера, он обсудил это с генсеком и сообщил ему о своей поддержке.

Кроме того, несколько американских официальных лиц заявили «Файнэншл таймс», что видят растущую поддержку продление срока полномочий Столтенберга на посту главы НАТО. В среду помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан отметил: «Мы считаем, что Йенс Столтенберг проделывает фантастическую работу и изо дня в день играет решающую руководящую роль в НАТО». «Столтенберг - настоящий актив альянса», – добавил Салливан.

По словам премьер-министра Бельгии Александера Де Кроо, «смена капитана среди шторма – дело непростое, и это [продление полномочий] правильно». Как сказала британской газете министр обороны Нидерландов Кайса Олленгрен, Столтенберг «проделал большую работу». «Важно, чтобы на этом посту был кто-то, кого мы все знаем и кому мы все доверяем, а он и есть такой человек», – считает Олленгрен.

«Мы очень высоко оцениваем его лидерство и хладнокровие, особенно во время кризиса прямо сейчас», – заявил «Файнэншл таймс» постоянный представитель Польши в НАТО Томаш Шатковский.

В среду телекомпания Эн-эр-ко сообщила, что Министерство финансов Норвегии готовится к возможности того, что Столтенберг не займет пост главы центробанка страны к концу года, как это планировалось ранее. Сам Столтенберг на вопрос, может ли он остаться на посту генсека НАТО из-за текущей ситуации в Европе, ответил, что это решение будет за странами организации. До этого он неоднократно подтверждал, что намеревается в конце года начать работу на посту главы Центробанка Норвегии. По сведениям Норвежского телеграфного бюро, представители нескольких стран блока пытались уговорить Столтенберга остаться на посту генсека, в том числе после того, как стало известно о его назначении главой ЦБ.

О назначении Столтенберга было объявлено в начале февраля. Он заявил, что приступит к новой работе после 1 октября, когда истечет срок его мандата в НАТО. Столтенберг должен будет занимать пост главы ЦБ в течение шести лет. С 1 марта и до его вступления в должность банк временно возглавит вице-президент Ида Вольден Бахе.

Столтенберг, ранее дважды занимавший пост премьер-министра Норвегии (в 2000-2001 и 2005-2013 годах), возглавляет Североатлантический альянс с 1 октября 2014 года. Его мандат на этом посту дважды продлевался.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг, комментируя предложение Польши послать туда миротворческие силы альянса, заявил, что Североатлантический альянс не будет отправлять войска на Украину.

Напомним, глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что в случае отправки миротворцев Североатлантического альянса на Украину начнется прямое столкновение Вооруженных сил России и НАТО.

Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.

Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.