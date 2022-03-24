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24 марта, четверг | Последнее обновление — 10:35 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Российские войска взяли под контроль Изюм в Харьковской области
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Жительница Польши Каролина Белявска стала победительницей юбилейного 70-го конкурса красоты «Мисс Мира», который прошел в Пуэрто-Рико. Для представительниц Польши эта победа стала второй в истории конкурса. Ранее в 1989 году красивейшей женщиной мира была признана Анета Кренглицка
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Названо число мирных жителей ЛНР, погибших от обстрелов ВСУ за пять недель
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Более 10 мирных жителей Луганской народной республики погибли в период с 17 февраля по 24 марта из-за обстрелов украинских войск, еще 15 человек ранены, сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
«Жертвами агрессии ВФУ (военных формирований Украины) ... стали 27 мирных жителей, из них 12 погибших ... 15 человек получили ранения, в том числе трое детей», – говорится в сообщении Telegram-канала СЦКК.
Отмечается, что в тот же период со стороны украинских войск было зафиксировано более 760 обстрелов по территории ЛНР.
«За пять недель (с 17 февраля по 24 марта) представительством ЛНР в СЦКК зафиксировано: 761 обстрел территории республики со стороны вооруженных формирований украины с применением тяжелого вооружения (реактивные системы залпового огня, артиллерия, минометы)», – уточняется в сообщении.
Как добавили в представительстве, всего за пять недель украинские войска выпустили 7527 боеприпасов различного калибра, включая ракеты тактического ракетного комплекса «Точка-У», РСЗО БМ-21 «Град» и БМ-27 «Ураган».
Накануне стало известно, что украинские войска к семи утра среды обстреляли четыре населенных пункта в Луганской народной республике.
В ДНР заявили о денацифицированной бригаде ВСУ под Мариуполем
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За последние сутки российские войска и подразделения ДНР ликвидировали на донецком направлении 56 украинских военных, сообщил замглавы управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
«На донецком направлении за прошедшие сутки наши военнослужащие уничтожили 56 украинских оккупантов, 23 огневых точки, две БМП, одну реактивную систему залпового огня БМ-21 «Град», одну САУ 2С1 «Гвоздика», три бронетранспортера и полевой артиллерийский склад. Захвачены один танк, четыре БМП, два бронеавтомобиля и склад с иностранным вооружением и боеприпасами», – цитирует Басурина «Донецкое агентство новостей».
По его словам, девять военнослужащих 54-й механизированной бригады и шесть из 25-й воздушно-десантной бригады добровольно сложили оружие и перешли на сторону ДНР.
«На мариупольском направлении подходит к завершению денацификация 36-й бригады морской пехоты, и в ближайшее время она перестанет существовать», – заключил представитель Народной милиции.
Ранее официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков сообщал, что российские военные взяли под контроль поселок Урожайное, находящийся на западной границе ДНР, в нескольких километрах от Запорожской области Украины.
Накануне российские десантники под Киевом захватили бронетехнику ВСУ, оттеснив с окраин Киева бойцов украинских националистических батальонов.
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Российские военные овладели поселком Урожайное на западной границе ДНР
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Российские военные овладели поселком Урожайное, находящимся на западной границе ДНР, в нескольких километрах от Запорожской области Украины, бой продолжается, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
«Подразделения российских Вооруженных сил, развивая наступление, продвинулись еще на шесть километров и овладели населенным пунктом Урожайное. Сейчас ведут бой с подразделениями 128-й отдельной горно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины», – передает РИА «Новости» его слова.
Генерал добавил, что ополченцы Луганской народной республики взяли под контроль еще четыре населенных пункта.
«Подразделения народной милиции Луганской Республики установили контроль над населенными пунктами Калиново-Попасное, Новоалександровка, Степное, Богуславское и продолжают уничтожение подразделений 30-й отдельной механизированной бригады украинских вооруженных сил. Уничтожено более 40 человек личного состава и пять автомобилей повышенной проходимости противника», – отметил он.
Накануне российские десантники под Киевом захватили бронетехнику ВСУ, оттеснив с окраин Киева бойцов украинских националистических батальонов.
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Политолог: Отказом сложить оружие в Мариуполе власть Украины умножает страдания простых людей
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«Украинский вице-премьер Ирина Верещук в своих заявлениях следует линии показного украинского патриотизма. Он беспощаден не только к чужим, но и к своим», – сказал газете ВЗГЛЯД киевский политолог Владимир Скачко. Ранее Верещук отвергла предложение России по гуманитарным коридорам из Мариуполя и заявила, что украинская армия не сложит оружие.
«Отказ Киева от гумкоридоров для ВСУ и нацбатов рассчитан и на внешних кураторов, особенно США, которые на практике приветствуют эскалацию отношений между Киевом и Москвой. Поэтому любой человек из украинской власти с подобными взглядами имеет шансы получить преференции, гарантии безопасности и возможность карьерного роста, вплоть до права на проживание в США», – пояснил Скачко.
Кроме того, поведение Верещук в целом иллюстрирует бесчеловечность украинской власти, добавил эксперт. «Верещук не против России или Украины – она, что называется, за себя. Она же не берет медицинскую сумку и не едет помогать жителям Мариуполя, а лишь умножает их страдания и боль», – сказал собеседник.
Что касается самих нацбатов, то они отказываются от коридоров, потому что «надеются либо на спасение со стороны сил НАТО, либо просто на отступление России». «Нацбаты в Мариуполе мне напоминают дивизию «Шарлемань», состоящую из французских бойцов СС, которые защищали рейхсканцелярию в Берлине, когда война Германией уже была проиграна», – сказал политолог.
Накануне вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Украины Ирина Верещук заявила, что украинская армия в Мариуполе не сложит оружие и не покинет город. «Ни о каких сдачах и сложении оружия речи идти не может. Мы уже сообщили об этом российской стороне», – приводит слова Верещук ТАСС. При этом Киев подтвердил неспособность ВСУ деблокировать Мариуполь.
Ранее в Минобороны обвинили украинских националистов в массовом терроре в Мариуполе. Военный корреспондент Семен Пегов сравнил окраины Мариуполя с сирийским Алеппо. В Минобороны Российской Федерации призвали украинских националистов и иностранных наемников сложить оружие и выйти из Мариуполя в подконтрольные Киеву районы.
В середине марта в межведомственном координационном штабе РФ по гуманитарному реагированию на Украине сообщили, что Россия готова обеспечить гуманитарные коридоры (безопасность прохода людей, а также проезда автобусных колонн и гражданского автомобильного транспорта). При этом Верещук не сообщила украинцам о двух гумкоридорах из города.
Чуть ранее она же назвала гумкоридоры из украинских населенных пунктов в направлении России и Белоруссии неприемлемыми. Также Верещук критиковала и Турцию – за отказ помочь вывезти на кораблях людей из Мариуполя, хотя в городе находятся и граждане Турции. По ее словам, «турки не согласились». Как заявила вице-премьер, для властей Турции, «видно, их граждане не столь важны, как отношения с Россией».
Напомним, Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
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Минобороны: Силы ДНР начали бой за Каменку и Новобахмутовку
Группировка войск ДНР ведет бой за овладение населенными пунктами Каменка и Новобахмутовка, рассказал официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
По его словам, группировка войск Донецкой народной республики наносит огневое поражение подразделениям 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ и ведет бой за овладение населенными пунктами Каменка и Новобахмутовка.
Отмечается, что подразделения ВС России продвинулись еще на 2 км, передает РИА «Новости».
«Подразделения российских Вооруженных сил за день продвинулись еще на 2 километра и ведут бой против подразделений 54-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины на южных и юго-восточных окраинах населенного пункта Новомихайловка», – отметил Конашенков.
Ранее в ДНР сообщили об обстрелах со стороны ВСУ. Украинские военные провели обстрел трех населенных пунктов в Донецкой народной республике за три часа.
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Стало известно о боях подразделений ДНР с боевиками нацбатов в пригороде Мариуполя
Подразделения Донецкой народной республики ведут бой с боевиками нацбатальонов в поселке Азов под Мариуполем.
По данным РИА «Новости», наступление подразделений ДНР продолжается с другой части Мариуполя. Бойцы двигаются по левому берегу Азовского моря, а также со стороны Сартаны, закрепляясь в городской черте. При этом боевики нацбатов обороняют эту территорию.
Бойцы ДНР сообщают, что 22 марта им удалось захватить ряд объектов и сжечь три танка противника. Также удалось эвакуировать из подвалов несколько сотен мирных граждан, включая детей. Продолжаются бои за кладбище и завод Ильича.
Ранее сообщалось, что военные ДНР освободили уже 102 населенных пункта республики.
ПВО ДНР сбила украинскую «Точку-У»
Средства противовоздушной обороны (ПВО) Донецкой народной республики перехватили украинскую ракету «Точка-У», заявили в штабе территориальной обороны ДНР.
«Средства ПВО перехватили очередную ракету ТРК «Точка-У». Вечером 22 марта в районе поселка имени Карла Маркса в Енакиево была перехвачена ракета украинского ТРК «Точка-У», запущенная в направлении гражданской инфраструктуры республики», – цитирует сообщение штаба РИА «Новости».
В результате падения обломков ракеты пострадал местный житель и домовладение.
Ранее в ЛНР заявили, что украинские войска к семи утра среды обстреляли четыре населенных пункта в республике. До этого в ДНР сообщали об обстреле ВСУ ж/д станции и машзавода в Ясиноватском районе.
В ДНР из-за обстрелов пострадали 32 жителя за сутки
За сутки из-за обстрелов территории Донецкой народной республики со стороны украинских войск один мирный житель погиб, 32 человека получили ранения, сообщили в представительстве республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
«За прошедшие сутки погиб один мирный житель, ранения различной степени тяжести получили 32 человека (22 из ранее освобожденных ВС ДНР территорий), в т.ч. шесть детей», – сообщается в Telegram-канале СЦКК.
Ранее сообщалось, что украинские войска утром выпустили восемь снарядов калибра 122 мм по Петровскому району на западной окраине Донецка.
Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что последние обстрелы Донецка украинской стороной могут быть финальными, на которые еще способны украинские военные.
До этого в СЦКК сообщали, что украинские войска в понедельник утром выпустили 15 ракет из БМ-21 «Град» по Петровскому району Донецка.
ВСУ выпустили восемь снарядов по Донецку
Украинские войска утром выпустили восемь снарядов калибра 122 мм по Петровскому району на западной окраине Донецка, говорится в сообщении представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
«Обстрел был зафиксирован в 8.35 и производился со стороны населенного пункта Красногоровка», – сообщается в Telegram-канале СЦКК.
Накануне стало известно, что насосная станция Верхнекальмиусского водохранилища, питающего водой город Донецк, была повреждена в понедельник в результате обстрела со стороны ВСУ.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что последние обстрелы Донецка украинской стороной могут быть финальными, на которые еще способны украинские военные.
До этого в СЦКК сообщали, что украинские войска в понедельник утром выпустили 15 ракет из БМ-21 «Град» по Петровскому району Донецка.
ВСУ обстреляли поселок Гольмовский в ДНР
Украинские военные провели обстрел населенного пункта Гольмовский в Донецкой народной республике, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Обстрел прошел в 11.05 мск из населенного пункта Новолуганское, были выпущены пять снарядов калибром 122 миллиметра, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение представительства.
Данных о пострадавших и жертвах пока не поступало.
Ранее в понедельник глава ДНР Денис Пушилин заявил, что последние обстрелы Донецка украинской стороной могут быть финальными, на которые еще способны украинские военные.
До этого в СЦКК сообщали, что украинские войска в понедельник утром выпустили 15 ракет из БМ-21 «Град» по Петровскому району Донецка.
ВСУ обстреляли Горловку минометными снарядами
Украинские военные провели обстрел города Горловка в Донецкой народной республике, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – прим. ВЗГЛЯД) по направлению: 13.20 – населенный пункт Дзержинск (шахта «Южная») – населенный пункт Горловка: выпущено восемь мин калибром 120 миллиметров» – цитирует сообщение представительства РИА «Новости».
Ранее в штабе территориальной обороны ДНР сообщали, что украинские войска обстреляли железнодорожную станцию, машиностроительный завод и коммунальное предприятие в Ясиноватском районе.
До этого украинские войска выпустили восемь снарядов калибра 122 мм по Петровскому району на западной окраине Донецка. В представительстве сообщали также, что за сутки из-за обстрелов территории Донецкой народной республики со стороны украинских войск один мирный житель погиб, 32 человека получили ранения.
Стало известно о работе британцев с ВСУ задолго до поставок ракет NLAW
Британские инструкторы начали обучать украинских военных применению оружия в 2018 году, когда стороны минского процесса пытались урегулировать конфликт мирным путем, а Лондон еще не объявлял о поставках противотанковых гранатометов NLAW, сообщают СМИ.
В городе Волноваха был обнаружен тайник с документами, среди которых – сертификат о прохождении украинским военнослужащим Борисом Казаряном курсов подготовки младших сержантов с участием британских инструкторов, передает РИА «Новости».
Отмечается, что во дворе дома также найдено большое количество гранатометов NLAW.
Согласно сертификату, выданному королевским танковым полком Великобритании за подписью полковника Эванса, тренинг проходил с 17 октября 2018 по 2 ноября 2018 года. Среди тем – «обучение обращению с оружием». При этом о поставках Украине противотанковых гранатометов NLAW Лондон объявил лишь в начале 2022 года.
Напомним, в 2018 году стороны предпринимали усилия по дипломатическому урегулированию в рамках минского процесса, а страны Запада неоднократно заявляли о поддержке минских соглашений.
Королевский танковый полк Великобритании – это старейшее подобное подразделение в мире, сформированное во время Первой мировой войны после изобретения танка британцами.
Ранее боец ВСУ рассказал о подготовке канадскими инструкторами украинских военных.
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В ДНР сообщили о новых обстрелах со стороны ВСУ
Вооруженные силы Украины провели обстрел трех населенных пунктов в Донецкой народной республике за три часа, сообщило представительство ДНР в СЦКК.
«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 11.00 – населенный пункт Ленинское – населенный пункт Горловка (поселок шахты имени Гагарина): выпущено 10 гранат из СПГ и 58 гранат из АГС; 11.50 – населенный пункт Новгородское – населенный пункт Железная Балка: выпущено две мины калибром 120 мм; 14.10 – населенный пункт Новомихайловка – населенный пункт Еленовка: выпущено 10 снарядов калибром 122 мм», – цитирует сообщение представительства РИА «Новости».
Напомним, утром в среду украинские военные провели обстрел Петровского района Донецка и населенного пункта Михайловка.
Средства ПВО ДНР перехватили украинскую ракету «Точка-У», при падении обломков ракеты пострадал мирный житель.
Названо число беженцев из ДНР и ЛНР в России
Из республик Донбасса в Россию прибыло почти 385 тыс. беженцев с начала эскалации конфликта, сообщил представитель экстренных служб.
«На утро среды государственную границу России пересекли 384,6 тыс. беженцев, в том числе 80,7 тыс. детей», – сказал собеседник РИА «Новости».
По его словам, во вторник этот показатель составлял 365,7 тыс. человек.
Ранее в ООН заявили о 10 млн беженцев на Украине.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
Профильный комитет Совфеда поддержал закон о статусе ветерана для участников спецоперации
Профильный комитет Совета Федерации по обороне и безопасности поддержал в среду закон о статусе ветерана для участников спецоперации на Украине и в Донбассе.
«Комитет Совета Федерации по обороне и безопасности рекомендует Совету Федерации одобрить закон», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение.
Совфед рассмотрит документ во второй половине 23 марта.
Так, согласно документу, участники спецоперации получат доступ к системе социальной защиты, которой уже пользуются ветераны операций в Афганистане, Сирии и других горячих точках. Речь идет о льготах и дополнительных выплатах.
Статус получат ветераны и инвалиды боевых действий, участвующие в спецоперации на территории Украины, ДНР и ЛНР.
Российские и луганские медики приехали в поселок вблизи линии боевых действий в ЛНР
Российские медики вместе с медработниками Луганской народной республики прибыли в расположенный вблизи линии боевых действий поселок Фрунзе Славяносербского района в ЛНР в рамках акции «Поезд здоровья», сообщил председатель комитета Госдумы по здравоохранению Дмитрий Хубезов.
«Для экономии времени и удобства жителей во Фрунзе приехали врачи узких специальностей: невролог, кардиолог, эндокринолог, отоларинголог. Местные доктора звонят, говорят, какие специалисты нужны, и мы формируем выездные бригады. Планируем выезжать и в другие населенные пункты на постоянной основе», – цитирует Хубезова сайт ЕР.
Как отметила министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко, при участии партии «Единая Россия» специалисты Луганской республиканской клинической больницы и медики из России начали выезжать на отдаленные, освобожденные территории, где населению республики оказывается медицинская и диагностическая помощь.
«К сожалению, добраться до Луганска или Славяносербска очень затруднительно, чтобы пройти предварительное обследование. Поэтому очень хорошо, что к нам приехали врачи из Луганска и России», – сказал житель поселка.
Ранее «Единая Россия» запустила формирование отрядов волонтеров-медиков для оказания плановой медицинской помощи жителям народных республик – медики уже работают в республиканских больницах ЛДНР под руководством зампреда комитета по здравоохранению Дмитрия Хубезова и его заместителя Бадмы Башанкаева. Также партия доставила в освобожденные территории Донбасса гуманитарную помощь и медикаменты.
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