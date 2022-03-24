Захарова назвала Олбрайт идеологом бомбардировок Белграда

Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала бывшего госсекретаря США Мадлен Олбрайт идеологом бомбардировок Белграда.

«Мадлен Олбрайт, Госсекретарь США, идеолог бомбардировок Белграда. Умерла вчера, накануне очередной годовщины своих балканских свершений», – написала она в своем Telegram-канале.

Захарова добавила, что «не только бомбардировки сербов записаны в ее актив», рассуждая о том, «под какими санкциями была Олбрайт».

«Ни под какими. Только памятник ей в Косово установили за убийства сербов. На торжественном открытии присутствовал косовский «президент» Хашим Тачи. Тот самый, бывший полевой командир «Армии освобождения Косово», который торговал человеческими органами. Органами сербов, которых убивали американцы», – отметила представитель МИД.

Бывшая госсекретарь США умерла в возрасте 84 лет.

Главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов выразил мнение, что Олбрайт дожила до момента, когда посеянные в 90-е семена дали буйные всходы. «Уроженка Праги, политэмигрантка, дама-дипломат, твердо проводившая линию на воплощение в жизнь идеи «конца истории». Идеальный типаж «однополярного момента», – высказался он о ней.

В июне 2018 года Олбрайт заявила, что американцам не следовало заявлять о своей победе в холодной войне. В то же время она выразила уверенность, что российский президент намерен вернуть былое величие страны.

В ноябре 2016 года Олбрайт причислила агентство Sputnik и телеканал RT, которые она считает пропагандистскими СМИ, к главным средствам информационной войны, которых стоит опасаться западным странам.