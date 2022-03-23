Астронавт ЕКА запутался в страховочном тросе при выходе в открытый космос

В Минске заявили о готовности Польши взять под контроль запад Украины

«Польша при поддержке США может организовать провокации на границе с Белоруссией для оттягивания войск с украинского направления. Кроме того, Варшава дает понять о готовности взять под контроль часть Западной Украины», – сказал газете ВЗГЛЯД минский политолог Алексей Дзермант. Ранее в Сети сообщалось о скоплении техники США на польско-белорусской границе.

«Польша давно сосредоточила большую военную группировку в подбрюшье Белоруссии – еще когда прикрывалась якобы защитой от мигрантов. Кстати, сейчас она может снова искусственно создать мигрантский кризис, чтобы устроить провокации на границе», – пояснил научный сотрудник Института философии НАН Белоруссии Алексей Дзермант.

По его словам, такими провокациями Польша и США могут попытаться оттянуть часть сил Белоруссии с южного направления. «Впрочем, на Западе должны понимать, что белорусская армия с ракетным вооружением, силами спецопераций и другими подразделениями – это серьезный сдерживающий фактор», – указал эксперт.

Политолог указал, что Минск, будучи готовым к любой эскалации, тем не менее ведет разъяснительную работу через СМИ о том, что США и Польша не имеют цели входить в Белоруссию.

«Власти стараются не повышать уровень тревожности, чтобы не играть на поле противника, который нагнетает обстановку через украинские и западные информресурсы. Вместе с тем Лукашенко четко указывает: Белоруссия не позволит Западу ударить России в спину», – напомнил аналитик.

На фоне этого, заметил Дзермант, Польша может попытаться забрать часть западных регионов Украины, если получит разрешение от США, причем – даже «поверх» решения НАТО. «Кроме того, Варшава примет такое решение, если увидит, что Россия продвигается вглубь Украины, а Киев теряет контроль над всей территорией страны», – добавил собеседник.

Ранее в Сети появились ролики, на которых видно, как военная техника США перемещается около пограничного пункта Бобровники в Польше, расположенного в непосредственной близости от Гродненской области Белоруссии.

При этом американский постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд в интервью CNN заявила, что Вашингтон не хочет эскалации на Украине и не намерен отправлять своих военнослужащих. Тем не менее, по ее словам, другие страны НАТО могут решать сами, хотят ли они направлять военных на Украину.

Официальный представитель Белого дома Джен Псаки также указывала, что США не будут направлять войска на территорию Украины, даже если на территории страны начнут применять неконвенциональное оружие.

В свою очередь Британия выразила намерение разместить на территории Польши систему ПВО Sky Sabre, об этом заявил глава британского Минобороны Бен Уоллес. По словам Уоллеса, эта система обладает средней дальностью, она может «попасть в цель размером с мяч для тенниса со скоростью звука».

Кроме того, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий по итогам переговоров с украинскими властями в Киеве заявил, что Европейский союз должен в срочном порядке предоставить Украине оборонительное вооружение.

Лидер правящей в Польше партии «Закон и справедливость», вице-премьер республики по вопросам безопасности Ярослав Качиньский после переговоров на высоком уровне в Киеве предложил отправить на Украину вооруженную миротворческую миссию НАТО.

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