Фармкомпания Sanofi решила ограничить работу в России

Французская фармкомпания Sanofi ограничит коммерческую деятельность и клинические испытания в России и Белоруссии в ответ на проведение спецоперации на Украине. При этом корпорация продолжит поставки жизненно важных медицинских препаратов.

«Мы <…> решили немедленно отказаться от любых новых расходов, не связанных с поставками наших жизненно важных лекарств и вакцин в Россию, а также в Белоруссию», – цитирует сообщение компании ТАСС.

Отмечается, что речь идет об отказе от расходов на рекламу и продвижение продукции, а также о прекращении нового набора пациентов для участия в текущих клинических испытаниях.

При этом Sanofi не отказывается от лечения и обследования пациентов, которые уже принимают участие в ее программах.

Ранее в Минздраве сообщали, что сейчас в стране нет дефицита лекарственных препаратов и предпосылок к нему; производство и поставки жизненно важных препаратов продолжаются, а сокращение поставок некоторых лекарств не связаны с санкционными ограничениями.