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Польша и страны Балтии призвали запретить провоз грузов России автотранспортом
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Министры транспорта стран Балтии и Польши призвали ЕС запретить перевозку грузов автомобильным транспортом в Россию и Белоруссию, а также провозить грузы из этих стран.
По словам министра транспорта Литвы Марюса Скуодиса, в призыве также есть сообщение о запрете захода российских и белорусских судов в порты на всей территории ЕС.
«Сегодня я подписал совместное обращение трех министров транспорта стран Балтии и Польши к ведомствам ЕС и другим коллегам с призывом ввести общеевропейский запрет на дорожные перевозки в/из России и Белоруссии, при этом запрещая судам заходить в порты ЕС», – заявил Скуодис в соцсетях.
Одобрение страны хотят услышать после встречи в Брюсселе, передает «Интерфакс».
Ранее сообщалось, что страны Балтии обратятся с просьбой в Еврокомиссию выработать единое решение Евросоюза о закрытии морских портов для судов под российским флагом.
Проживающие в России французы назвали главную ошибку Европы
Европа не знает Россию, которая сможет обойтись без нее, а вот европейцам вернуться назад будет сложно, считают живущие в Москве французские бизнесмены.
Один из французских предпринимателей, решивший не называть своего имени, заявил изданию France info, что призвал европейские власти быть осторожными с введением антироссийских санкций, передает РИА «Новости».
«Санкции могут произвести обратный эффект. Русские скажут себе: европейцы смеются над нами, но мы им еще покажем», – сказал он.
Он выразил уверенность, что экономическая активность в стране со временем возобновится.
«Россию совсем неправильно понимают в Европе. Меня смущает то, что ее рассматривают либо с белой стороны, либо с черной. А на самом деле все не так», – добавил второй предприниматель Алексис Сапорт, который владеет двумя компаниями в Москве.
Между тем в Германии предупредили о тяжелых последствиях отказа от российского газа, также Грецию и ЕС предупредили о дефиците пшеницы и зерновых.
Стало известно о намерении стран ЕС запретить поставки нефти из России
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Страны Евросоюза работают над пятым пакетом санкций против России, а также рассматривают возможность ввести нефтяное эмбарго в отношении Москвы, сообщили источники Reuters.
«Мы работаем над пятым раундом санкций, предлагается много новых имен», – приводит РИА «Новости» слова неназванного высокопоставленного европейского дипломата.
Как утверждается в публикации, несмотря на четыре этапа санкций Евросоюза, Россия «не изменила курс в отношении Украины», в связи с этим страны Европы должны решить, вводить ли эмбарго на поставки нефти из России. Неназванные дипломаты сообщили Reutersу, что страны Балтии, включая Литву, настаивают на введении таких ограничительных мер, а Германия предостерегает от поспешных действий, поскольку цены на энергоносители в Европе и так высоки.
По словам неназванных европейских дипломатов, эмбарго на энергоресурсы может быть введено в случае «массированной бомбардировки Киева» или использования «химического оружия». В понедельник санкции обсудят министры иностранных дел Евросоюза.
Накануне в Германии выступили против отказа от российских энергоресурсов. Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен призвал ЕС отказаться от российских энергоносителей. В свою очередь президент Германского промышленного союза Зигфрид Руссвурм заявил, что эмбарго на поставку энергоресурсов из России угрожает Германии и ЕС.
Депутат Европарламента Тьерри Мариани предупреждал, что если ЕС решит прервать импорт российского газа и нефти, это обернется для сообщества катастрофой. Канцлер Германии Олаф Шольц говорил, что поставки энергоносителей из России были выведены из-под санкций, так как других способов обеспечить энергобезопасность Европы для производства тепла, транспорта, электроснабжения и промышленности сейчас нет. При этом он добавил, что в Германии уже несколько месяцев работают с партнерами в Евросоюзе и за его пределами над обсуждением возможных альтернатив российским энергоресурсам.
Напомним, 8 марта президент США Джо Байден объявил о запрете на импорт российской нефти и газа в США. После этого цена бензина в ряде штатов приблизилась к семи долларам за галлон. Сенатор от штата Делавэр Крис Кунс спрогнозировал начало глобального энергетического кризиса из-за запрета властей США на покупку энергоресурсов у России.
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Шольц заявил об «обратном эффекте» санкций против России
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При введении санкций против России необходимо учитывать, что они могут иметь «обратный эффект», заявил на пресс-конференции канцлер Германии Олаф Шольц.
Шольц заявил, что в санкционной политике учитывается обратное влияние санкций на страны, которые их ввели, поэтому этот эффект должен быть «преодолимым», передает РИА «Новости».
«Может выйти так, что речь будет идти не о краткосрочных делах, но о длительном противостоянии. И мы должны его вместе выстоять. Поэтому позиция Германии по этому вопросу неизменна. Кроме того, это справедливо и для многих других стран-членов, которые сильно зависят от импорта нефти, газа, угля, сильнее, чем Германия. И никого нельзя оставлять на произвол судьбы в этом вопросе», – заявил канцлер.
Он добавил, что Европа и ее партнеры приняли «самые жесткие санкции, которые когда-либо принимались против такой большой страны», которые влияют на экономическое развитие России, и их последствия «будут еще более драматичными».
По его словам, долгосрочную цель снижения зависимости ЕС от импорта нефти, газа и угля из России разделяют все страны – члены союза.
«Когда это получится, когда эта диверсификация быстро будет достигнута, то этот эффект (прекращения импорта энергоносителей из России) в некотором смысле проявится автоматически», – сказал он.
Ранее в Германии предупредили о тяжелых последствиях отказа от российского газа. Депутат Европарламента Тьерри Мариани заявлял, что если Евросоюз решит прервать импорт российского газа и нефти, это обернется для него катастрофой.
В Минске заявили о готовности Польши взять под контроль запад Украины
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«Польша при поддержке США может организовать провокации на границе с Белоруссией для оттягивания войск с украинского направления. Кроме того, Варшава дает понять о готовности взять под контроль часть Западной Украины», – сказал газете ВЗГЛЯД минский политолог Алексей Дзермант. Ранее в Сети сообщалось о скоплении техники США на польско-белорусской границе.
«Польша давно сосредоточила большую военную группировку в подбрюшье Белоруссии – еще когда прикрывалась якобы защитой от мигрантов. Кстати, сейчас она может снова искусственно создать мигрантский кризис, чтобы устроить провокации на границе», – пояснил научный сотрудник Института философии НАН Белоруссии Алексей Дзермант.
По его словам, такими провокациями Польша и США могут попытаться оттянуть часть сил Белоруссии с южного направления. «Впрочем, на Западе должны понимать, что белорусская армия с ракетным вооружением, силами спецопераций и другими подразделениями – это серьезный сдерживающий фактор», – указал эксперт.
Политолог указал, что Минск, будучи готовым к любой эскалации, тем не менее ведет разъяснительную работу через СМИ о том, что США и Польша не имеют цели входить в Белоруссию.
«Власти стараются не повышать уровень тревожности, чтобы не играть на поле противника, который нагнетает обстановку через украинские и западные информресурсы. Вместе с тем Лукашенко четко указывает: Белоруссия не позволит Западу ударить России в спину», – напомнил аналитик.
На фоне этого, заметил Дзермант, Польша может попытаться забрать часть западных регионов Украины, если получит разрешение от США, причем – даже «поверх» решения НАТО. «Кроме того, Варшава примет такое решение, если увидит, что Россия продвигается вглубь Украины, а Киев теряет контроль над всей территорией страны», – добавил собеседник.
Ранее в Сети появились ролики, на которых видно, как военная техника США перемещается около пограничного пункта Бобровники в Польше, расположенного в непосредственной близости от Гродненской области Белоруссии.
При этом американский постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд в интервью CNN заявила, что Вашингтон не хочет эскалации на Украине и не намерен отправлять своих военнослужащих. Тем не менее, по ее словам, другие страны НАТО могут решать сами, хотят ли они направлять военных на Украину.
Официальный представитель Белого дома Джен Псаки также указывала, что США не будут направлять войска на территорию Украины, даже если на территории страны начнут применять неконвенциональное оружие.
В свою очередь Британия выразила намерение разместить на территории Польши систему ПВО Sky Sabre, об этом заявил глава британского Минобороны Бен Уоллес. По словам Уоллеса, эта система обладает средней дальностью, она может «попасть в цель размером с мяч для тенниса со скоростью звука».
Кроме того, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий по итогам переговоров с украинскими властями в Киеве заявил, что Европейский союз должен в срочном порядке предоставить Украине оборонительное вооружение.
Лидер правящей в Польше партии «Закон и справедливость», вице-премьер республики по вопросам безопасности Ярослав Качиньский после переговоров на высоком уровне в Киеве предложил отправить на Украину вооруженную миротворческую миссию НАТО.
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Эксперт предупредил о намерении Запада передать замороженные российские активы Киеву
Запад намерен передать замороженные российские активы Украине, чтобы этого не допустить, надо оспаривать каждое решение и арест, выразил мнение председатель Фонда защиты прав инвесторов в иностранных государствах Ярослав Богданов.
«В краткосрочной перспективе шансы у России вернуть в ближайшее время свои деньги весьма незначительны. Для этого потребуется полностью урегулировать ситуацию на Украине с учетом позиций всех трех сторон, включая и cтраны Евросоюза. Кроме того, остро стоит вопрос – кто будет компенсировать ущерб, нанесенный в ходе спецоперации, и у Запада есть, к сожалению, намерения, передать замороженные активы Украине», – передает РИА «Новости» его слова.
При этом специалист отметил, что для Банка России заморозка активов означает ограничение возможности использовать ресурсы для проведения валютных интервенций в поддержку рубля и для погашения внешних долговых обязательств.
«ЦБ сейчас предстоит титаническая юридическая и политическая работа по защите права распоряжаться своими активами. И госпожа (глава ЦБ Эльвира) Набиуллина, при которой данная ситуация стала в принципе возможной, была оставлена на своем посту, в том числе, для проведения «работы над ошибками», – добавил Богданов.
В минувшее воскресенье власти Франции заморозили средства Центрального банка России на сумму 22 млрд евро, а также счета и недвижимость частных лиц, попавших под антироссийские санкции западных стран.
Ранее сообщалось, что в связи с санкциями, введенными против России из-за ситуации на Украине, с 24 февраля в Нидерландах заморожены российские активы объемом более 200 млн евро (около 220 млн долларов).
Напомним, министр финансов России Антон Силуанов сообщил, что страны Запада заморозили примерно половину, или около 300 млрд долларов, золотовалютных резервов России. Тем временем США разморозили российские резервы для оплаты внешнего долга – Минфин России заявил, что платежное поручение о выплате купонного дохода по облигациям, направленное иностранному банку-корреспонденту еще 14 марта, исполнено.
Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому российские организации временно смогут выплачивать в рублях в особом порядке долги перед кредиторами из стран, совершающих недружественные действия против России.
Медведев отреагировал на объявленную в Польше «дерусификацию» экономики
Объявленная в Польше так называемая дерусификация экономики будет дорогой и бессмысленной, заявил зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
Он отметил, что «Моравецкий торжественно объявил о разработке программы «дерусификации польской и европейской экономики», отважно уточнив, что «это, возможно, и будет дорого стоить». «Абсолютно и полностью прав: дорого и бессмысленно», – написал Медведев в своем Telegram-канале.
По его словам, «Польша с затратами может уже не считаться». «Все, что она могла проиграть из-за собственной многолетней патологической русофобии, уже потеряно. Так что теперь, как говорят любимые соседи поляков, «сгорел сарай – гори и хата», – объяснил Медведев.
Зампред Совбеза добавил, что «пока Европа мучительно осознает, какой ущерб нанесут ей антироссийские санкции, впереди разогнавшегося паровоза, как всегда, побежала самая любимая наша европейская страна, в буквальном смысле». Для примера заместитель председателя Совбеза привел поездку Моравецкого вместе с вице-премьером Польши Ярославом Качиньским, а также премьерами Чехии и Словении в Киев «на особо охраняемом поезде».
«Почти как Ильич в бронированном вагоне на германские денежки», – отметил он. «Пообщались с Зеленским, сулили дружбу и помощь. Врали, конечно», – добавил Медведев.
По мнению Медведева, «когда речь заходит о России, Польша буквально корчится от «фантомных болей». «Ее элитам очень трудно смириться с тем, что Смутное время почти 400 лет назад закончилось изгнанием польских оккупантов из Кремля. Что великая империя Речи Посполитой не состоялась и позже. И виной тому – не происки России, а внутренние дрязги, коррупция, экономические провалы, проигранные битвы. И так – на протяжении многих веков», – уточнил зампред СБ.
«Польская пропаганда – самый злобный, вульгарный и визгливый критик России», – считает Медведев.
Напомним, правительство Польши запустило программу «дерусификации экономики» страны и Европы. В МИД России назвали решение Варшавы сегрегацией и национализмом. Днем ранее Польша объявила об отказе от российского газа. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как Варшава пытается «отменить» Россию и стоит ли Москве отменить Польшу первой.
Кроме того, правительство Польши намерено провести конфискацию российского имущества и активов в республике.
Власти Польши собрались конфисковать российскую собственность
Правительство Польши намерено провести конфискацию российского имущества и активов в республике, заявил глава польского правительства Матеуш Моравецкий в интервью изданию «Впрост».
По словам Моравецкого, в понедельник планируется встреча руководства Польши с оппозицией, на которой власти хотят «поднять вопрос о том, как провести заморозку и конфискацию российской собственности, находящейся в стране», передает ТАСС.
«Немного такого имущества у нас есть. С одной стороны, существуют конституционные ограничения для таких действий, связанные с правом собственности, а с другой, все больше поляков не понимают, почему, если итальянцы конфискуют яхты российских олигархов, мы не можем провести такие действия в нашей стране», – сказал Моравецкий.
«Мы хотим провести это через Сейм (нижняя палата парламента), и посчитали, что оппозиция должна быть включена в этот процесс», – сообщил глава польского правительства.
Как подчеркнул Моравецкий, несмотря на то, что российских яхт в Польше нет, «есть немного недвижимости и финансовые активы, акции компаний». «Во всяком случае, наш лагерь власти твердо поддерживает это», – констатировал глава польского правительства.
В пятницу правительство Польши запустило программу «дерусификации экономики» страны и Европы. В МИД России назвали решение Варшавы сегрегацией и национализмом. Днем ранее Польша объявила об отказе от российского газа. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как Варшава пытается «отменить» Россию, и стоит ли Москве отменить Польшу первой.
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Польша предложила США изучить возможность исключения России из G20
Польское руководство предложило американской администрации рассмотреть возможность исключения России из G20 из-за ситуации вокруг Украины, об этом заявил министр развития и технологий Польши Петр Новак.
«В ходе ряда встреч, в частности, с министром торговли США Джиной Раймондо, мы внесли предложение об исключении России из G20, которое получило положительный отклик и одобрение. Данный вопрос будет передан президенту США Джо Байдену», – сказал Новак, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.
Ранее министр иностранных дел Польши Збигнев Рау заявил, что республика может заменить Россию в G20.
Официальный представитель МИД Мария Захарова, говоря о возможности исключения России из G20, заявила, что бессмысленно комментировать гипотетические заявления.
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Польша объявила о высылке 45 российских дипломатов
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Российские дипломаты должны покинуть Польшу в разные сроки, но максимум за пять дней, всего речь идет о 45 дипломатах, сообщил посол в республике Сергей Андреев после получения ноты польского МИД.
Андреев сообщил, что «получил ноту МИД о высылке 45 наших сотрудников – посольства, торгового представительства – за деятельность, которая не соответствует Венской конвенции», передает ТАСС.
По его словам, «нет никаких оснований» для подозрений дипломатов в шпионской деятельности: «Наши сотрудники занимались нормальной дипломатической, торговой деятельностью».
Дипломаты, которым предписано покинуть страну, должны выехать из Польши в разные сроки, максимально – пять дней.
При этом Польша не требует отъезда самого Андреева, передает РИА «Новости».
Он отметил, что «формально дипломатические отношения (с Польшей) продолжаются».
Вместе с тем вице-спикер Совфеда Константин Косачев заявил, что высылка российских дипломатов из Польши заморозит отношения Москвы и Варшавы, ухудшать их «дальше некуда».
При этом, по его словам, если останется пространство для прямых контактов людей, «прежде всего в рамках приграничного сотрудничества, это пространство, пока есть возможность, следовало бы сохранять».
Ранее Кремль пообещал ответить Польше на высылку российских дипломатов.
Боррель назвал неэффективными расходы ЕС на оборону
На данный момент военные расходы европейских стран оцениваются в 200 млрд евро, это вчетверо больше средств, которые тратит Россия на оборону, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
«Сегодня мы тратим на оборону 200 млрд евро. Это в четыре раза больше, чем тратит Россия. Мы тратим в четыре раза больше, чем Россия, но не так эффективно. И это столько же, сколько тратит Китай», – цитирует Борреля ТАСС.
Он подчеркнул, что Европейскому союзу следует увеличить военные расходы.
В четверг в ЕС заявили о согласовании документа по созданию собственных сил быстрого реагирования в 5 тыс. человек. Документ, разработанный Боррелем, предполагает, что ЕС будет своими силами «дополнять НАТО, которая останется основой безопасности своих стран-членов».
В Варшаве заявили, что не намерены разрывать дипотношения с Россией
Польша не принимала решение о разрыве дипломатических отношений с Россией, заявил журналистам пресс-секретарь МИД Польши Лукаш Ясина.
«Таких решений нет. Их не было до этой поры. Закончим дискуссию на таком утверждении», – передает слова Ясина РИА «Новости».
Ранее стало известно, что Польша приняла решение выслать российских дипломатов «в координации с союзниками». Это было сделано в связи с подозрением в шпионаже.
«Польша в координации с нашими союзниками приняла решение о значительном сокращении дипломатического персонала России», – сказал Ясина.
Дипломаты, которым предписано покинуть страну, должны выехать из Польши в разные сроки, максимально – пять дней. При этом высылки самого посла Сергея Андреева власти страны не требовали.
Грецию и ЕС предупредили о дефиците пшеницы и зерновых
Греция и Евросоюз должны готовиться к дефициту зерновых на рынке, сообщил первый заместитель министра иностранных дел Греции Милтиадис Варвициотис.
«Сегодня в рамках подготовки к Европейскому совету мы обсудим тему Украины, то, как Европа в целом будет реагировать как на российское вторжение, так и на проблемы, связанные с гуманитарной помощью Украине, а также дополнительные санкции против России, которые следует рассматривать в свете продолжающихся военных операций», – приводит слова Варвициотиса РИА «Новости».
По его словам, в результате перекрытия каналов поставок из-за санкций и ситуации на Украине Европа столкнется с дефицитом зерна.
«Мы должны начать готовиться к тому, что будет вследствие военных операций на Украине, а это возможный дефицит основных зерновых на рынке. Это может означать, во-первых, значительный рост цен и, во-вторых, это может означать, что мы увидим волнения в более широком регионе и особенно в странах Северной Африки и Ближнего Востока», – сказал он.
Он отметил, что для граждан Европы большой проблемой станет и рост цен на энергоносители.
«Не каждая страна в одиночку может справиться с последствиями этого энергетического кризиса», – сказал он, добавив, что конфликт на Украине может привести к дефициту зерновых на рынке и росту цен.
В Испании указали на «ужасные последствия» конфликта на Украине для экономики ЕС
В Европе наблюдаются «ужасные последствия» для промышленности из-за событий на Украине, заявил глава испанского правительства Педро Санчес.
«Важно послать сообщение о единстве, как мы делали с начала вторжения. Также о том, что мы, как европейцы, едины в своей солидарности с украинским народом и украинским правительством, едины в том, что [наблюдаем] ужасные последствия для нашей промышленности, высокие цены на энергоносители», – цитирует Санчеса ТАСС.
7 марта вице-премьер России Александр Новак подчеркнул, что Россия полностью выполняет обязательства по поставкам нефти и газа в Европу и не имеет никакого отношения к взлету цен на энергоресурсы на мировом рынке, это стало следствием безответственных заявлений европейских политиков. Он также обратил внимание, что контракт на транзит газа через Украину исполняется российской стороной на 100%, поставки газа через территорию Украины были увеличены до 109 млн кубометров в сутки, что эквивалентно примерно 40 млрд кубометров в год.
Кроме того, Новак предупредил, что отказ от российской нефти приведет к катастрофическим последствиям для мирового рынка, цена барреля может превысить 300 долларов, заместить объем российской нефти на европейском рынке быстро невозможно, потребуется не один год. В свою очередь президент Франции Эммануэль Макрон предупредил, что будущей зимой Европа столкнется с большими проблемами, если Россия прекратит поставки газа.
Кремль пообещал ответить Польше на высылку российских дипломатов
Москва ответит на действия Варшавы, если та вышлет из Польши российских дипломатов, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Мы видели и слышали такие сообщения СМИ (о возможной высылке из Польши дипломатов РФ). Если эти сообщения соответствуют действительности, то это продолжение свободного падения, что называется, по всем направлениям наших отношений», – сказал представитель Кремля.
«Разумеется, без ответа такие действия не останутся», – передает ТАСС слова Пескова.
Ранее секретарь министра по координации работы польских спецслужб Станислав Жарын сообщил, что польские спецслужбы создали список из 45 российских дипломатов, передали его в МИД и потребовали их высылки.
Польша назвала сроки отказа ЕС от газа из России
Евросоюз обсуждает возможность полного отказа от российского газа в течение двух лет, заявил министр иностранных дел Польши Збигнев Рау в Брюсселе.
«Все больше понимания находит постулат отказа от углеводородов из России. Появляются конкретные попытки указать на период, когда можно было бы отказаться от российского газа. Речь шла о двух годах», – приводит его слова РИА «Новости».
В четверг канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что австрийское руководство неспособно за одну ночь избавиться от закупок российских углеводородов.
Кроме того, в Польше заявили, что больше не собираются покупать российский газ и продлевать контракт, который заканчивается в этом году.
Ранее крупнейший энергоконцерн Германии E.ON прекратил закупку газа у России. До этого вице-премьер Александр Новак заявил, что в связи с необоснованными обвинениями в адрес России относительно энергокризиса в Европе и введения запрета в отношении «Северного потока – 2» у Москвы есть полное право принять «зеркальное» решение и наложить эмбарго на прокачку газа через «Северный поток – 1».
Депутат Европарламента Тьерри Мариани заявил: если Евросоюз решит прервать импорт российского газа и нефти, это обернется для него катастрофой. Канцлер Германии Олаф Шольц заявлял, что поставки энергоносителей из России были выведены из-под санкций, так как других способов обеспечить энергобезопасность Европы для производства тепла, транспорта, электроснабжения и промышленности сейчас нет. Он добавил, что в Германии уже несколько месяцев работают со своими партнерами в ЕС и за его пределами над разработкой альтернатив российским энергопоставкам.