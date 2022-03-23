Путин в разговоре с премьером Израиля оценил переговоры и ход операции на Украине

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23 марта, среда  |  Последнее обновление — 20:19  |  vz.ru
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Продукты питания становятся оружием Запада

Крупные сельскохозяйственные западные компании остаются в России Yu Changjun/Sipa Asia/Global Look Press
Россия и Украина занимают почти треть мирового экспорта пшеницы. Западные страны предупреждают о грядущем колоссальном дефиците зерновых и еще большем росте цен. Смогут ли основные покупатели – страны Северной Африки и Ближнего Востока – найти альтернативу российской пшенице? И почему крупные западные сельскохозяйственные компании остаются в России? Подробности...
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«Донецкая республика создавалась как часть России»

Федор Сергеев (более известный как товарищ Артем) был признанным лидером рабочих Донбасса Кузьма Кохан
«Появление Донецко-Криворожской республики было ответом на сепаратистский проект Украины, которая взяла курс на обособление и заодно пыталась прибрать те земли, которые никогда не входили в состав исторической Малороссии», – сказал газете ВЗГЛЯД историк и политолог Владимир Корнилов. Сто лет назад Донбасс и Харьков впервые заявили о самоопределении. Почему республику удалось «втиснуть» в состав Украины? Подробности...
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Гиперзвуковое оружие России испытали на Украине

В первом же боевом применении «Кинжалы» доказали, что могут решать самые сложные задачи Министерство обороны РФ
Россия первой в мире применила гиперзвуковое оружие в боевых условиях. Удар ракетным комплексом «Кинжал» был нанесен по советскому хранилищу ядерного оружия на Украине, которое способно выдержать ядерный взрыв. Однако «Кинжал» успешно поразил эту цель. А для уничтожения разведцентров ВСУ в Одесской области были применены комплексы «Бастион», также способные вести огонь гиперзвуковыми «Цирконами». Подробности...
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При каких условиях Польша захватит часть Украины

Польша стремится взять под контроль территории на западе Украины REUTERS/Ints Kalnins
Варшава решила выслать 45 российских дипломатов. На этом фоне США стягивают войска на восток Польши к границе с Белоруссией в преддверии экстренного саммита НАТО. Члены альянса обсудят инициативу Варшавы о введении контингента на территорию Украины. В ответ Москва указала, что подобный шаг приведет к прямому столкновению России и НАТО. Действительно ли Варшава и Вашингтон готовы к такому развитию событий?  Подробности...
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Армия Украины перешла к массовому уничтожению жителей Донбасса

В центре Донецка в результате удара украинской «Точкой-У» погибло более 17 человек Максим Блинов/РИА Новости
ВСУ атаковали центр Донецка с помощью баллистической ракеты «Точка-У», используя запрещенные кассетные заряды. В результате атаки погибло 17 человек, в том числе дети, еще 29 ранены. В ДНР квалифицировали это преступление как теракт, совершенный в целях геноцида. По мнению экспертов, произошедшая трагедия лишний раз доказывает безальтернативность спецоперации России по уничтожению военного потенциала Украины. Подробности...
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В новом мировом порядке США уготована роль региональной державы

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Глобальная система находится на этапе формирования нового мирового порядка. Но каким он будет? У США, Китая и России различные взгляды на этот вопрос. Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев

Экономическая модель Запада – получать деньги ни за что

Герман Садулаев
Герман Садулаев, писатель, публицист
А ведь я помню, как по офисам ходили специальные мытари, проверяли, лицензионный ли у нас стоит на компьютерах Windows. И если пиратский, то страшно наказывали. Вот зачем это было, а? Теперь, надеюсь, такого не будет. Подробности...
Обсуждение: 21 комментарий

Дискриминация русского языка – кощеева игла украинского нацизма

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Чтобы нацизм на Украине был уничтожен и никогда не возродился, мало истребить нацистов и разогнать их батальоны. Нужно искоренить всякую дискриминацию русского языка и русской культуры. Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев
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Почему миру грозит голод

Зачем Зеленскому референдум

Обсуждение: 4 комментария

Россия ударила Японию в больное место

Обсуждение: 4 комментария
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В Москве испытывают электрические речные трамвайчики ледового класса

В Москве начались ходовые испытания первого российского электрического речного трамвая. Сергей Собянин сообщил, что отечественные суда смогут осуществлять перевозки круглогодично. Помимо этого, суда являются экологичными и их эксплуатация не нанесет вреда окружающей среде
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Митинг-концерт в «Лужниках» в честь 8-летия воссоединения Крыма с Россией

В Москве в «Лужниках» состоялся концерт-митинг в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией, в котором участвовало 200 тыс. человек. Выступивший на митинге Владимир Путин заявил, что крымчане поступили правильно, поставив 8 лет назад жесткий барьер на пути неонацистов
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Новой «Мисс Мира» стала представительница Польши

Жительница Польши Каролина Белявска стала победительницей юбилейного 70-го конкурса красоты «Мисс Мира», который прошел в Пуэрто-Рико. Для представительниц Польши эта победа стала второй в истории конкурса. Ранее в 1989 году красивейшей женщиной мира была признана Анета Кренглицка
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19:59
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Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Путин в разговоре с премьером Израиля оценил переговоры и ход операции на Украине

    23 марта 2022, 19:28

    Текст: Елизавета Булкина

    Президент Владимир Путин во время телефонного разговора с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом оценил переговоры России и Украины, а также ход специальной военной операции по защите Донбасса, сообщила пресс-служба Кремля.

    В свою очередь Беннет «поделился оценками ситуации вокруг Украины с учетом состоявшихся у него контактов с лидерами ряда зарубежных государств и высказал некоторые идеи относительно ведущегося между российскими и украинскими представителями переговорного процесса», говорится в сообщении на сайте Кремля.

    Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.


    Зеленский обратился к израильскому Кнессету в футболке с символом УПА
    		    20 марта 2022, 22:04
    Фото: кадр из видео

    Президент Украины выступил через Zoom перед депутатами Кнессета, а также перед своими сторонниками на площади Габима в Тель-Авиве, во время выступления на нем была футболка с символом УПА*.

    «Мы хотим жить, но наши соседи хотят видеть нас мертвыми. Это не дает нам много места для компромисса», – приводит его слова MIGnews.com.

    При этом на видео, которое опубликовало израильское издание Kann News, видно, что Зеленский одет в футболку с символом УПА.

    Ранее историк, замдиректора по науке Центра исторической экспертизы и государственного прогнозирования при РУДН Борис Якеменко обратил внимание на символику на одежде Зеленского. По его словам, символика на футболке Зеленского является «значком УПА* – Украинской повстанческой армии*».

    Эта структура появилась в 1943 году на базе Организации украинских националистов (ОУН*), ее члены пользовались помощью фашистов для разведки и диверсий против СССР, одним из лидеров организации был Степан Бандера.

    УПА проводила масштабные этнические чистки в районах проживания русского, еврейского и польского населения, были уничтожены десятки тысяч человек, велись активные боевые действия против советских партизан.

    * Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ

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    Депутат Кнессета назвал речь Зеленского «на грани отрицания Холокоста»
    		    21 марта 2022, 09:39
    Фото: MK Simcha Rothman/YouTube
    Текст: Наталья Ануфриева

    Депутат Кнессета Симха Ротман счел тезисы из речи президента Украины Владимира Зеленского находящимися «на грани отрицания Холокоста».

    Ротман написал в Twitter, что не понимает украинский язык и ориентируется на перевод, и если он верен, то «Зеленский просил нас вести себя с украинцами так, как они вели себя с нами 80 лет назад».

    «Извините, думаю, нам придется отклонить его просьбу. Все-таки мы моральная нация. А если серьезно, то если Зеленский уже оказался в Израиле с помощью Zoom, стоило бы устроить ему зум-тур в Яд ва-Шем (музей памяти о преступлениях Холокоста – прим. ВЗГЛЯД), прежде чем он выступит в Кнессете. Возможно, это избавило бы нас от сравнений, которые находятся на грани отрицания Холокоста», – добавил депутат.

    Ранее Зеленский выступил через Zoom перед депутатами Кнессета, а также перед своими сторонниками на площади Габима в Тель-Авиве, при этом во время выступления на нем была футболка с символом УПА* (деятельность организации запрещена в России – прим. ВЗГЛЯД).

    Зеленский сравнил сегодняшнюю ситуацию на Украине с Холокостом и попросил Израиль о помощи. «Почему мы не получаем от вас оружия? Почему вы не присоединились к санкциям против России? Каждый знает, что ваша противоракетная оборона лучшая в мире. Вы молодцы, вы умеете себя защищать. Помогите нам защитить себя, защитить украинцев, украинских евреев», – сказал Зеленский.

    Напомним, УПА проводила масштабные этнические чистки в районах проживания русского, еврейского и польского населения, были уничтожены десятки тысяч человек, велись активные боевые действия против советских партизан.

    * Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ

    Коментарии (42)
    МИД: Высказывания Байдена ставят российско-американские отношения на грань разрыва
    		    21 марта 2022, 17:30
    Фото: Chris Kleponis/Keystone Press Agency/Global Look Press
    Текст: Елизавета Булкина

    Посол США в Москве Джон Салливан был вызван в МИД России, где ему была вручена нота протеста в связи с неприемлемыми высказываниями президента США Джо Байдена в адрес главы российского государства Владимира Путина.

    «Подчеркнуто, что подобные заявления американского президента, недостойные государственного деятеля столь высокого ранга, ставят российско-американские отношения на грань разрыва. Предупредили, что предпринимаемые против России враждебные действия получат решительный и твердый отпор», – говорится в сообщении на сайте внешнеполитического ведомства.

    «При обсуждении актуальной двусторонней проблематики перед послом был остро поставлен вопрос обеспечения нормальных условий работы российских дипломатических представительств в США, включая гарантии их бесперебойного функционирования», – добавили в МИДе.

    Напомним, Байден заявил, что считает Путина «военным преступником».

    В Кремле пояснили, что Путин не отвечает на высказывания главы США Джо Байдена, потому что является мудрым и культурным международным деятелем.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что заявления Байдена в адрес Путина являются личными оскорблениями, но Кремль не будет давать им резкой оценки с учетом утомляемости, раздражительности и забывчивости американского лидера.

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    Путин поручил принимать оплату за газ от недружественных стран только в рублях
    		    23 марта 2022, 15:44
    Фото: Андрей Горшков/РИА Новости
    Текст: Елизавета Булкина

    Россия отказывается принимать оплату за поставки газа в скомпрометировавших себя валютах, в том числе долларах и евро. Оплата за топливо будет приниматься рублями, заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством.

    «Мною принято решение в самое короткое время реализовать комплекс мер по переводу оплаты – начнем с этого – нашего природного газа, поставляемого в так называемые недружественные страны, за российские рубли», – передает его слова ТАСС.

    Путин уточнил, что планируется отказаться в таких расчетах от всех скомпрометировавших себя валют. Будущие изменения по газовым контрактам с недружественными странами коснутся только валюты.

    «Хочу отдельно подчеркнуть, что Россия продолжит, безусловно, поставлять природный газ в соответствии с объемами и по ценам, принципам ценообразования, зафиксированным в заключенных ранее контрактах», – отметил Путин.

    «Прошу правительство дать соответствующую директиву Газпрому по внесению изменений в действующие контракты. При этом всем зарубежным потребителям должна быть предоставлена возможность совершать необходимые операции», – сказал глава государства.

    Ранее Путин подписал указ, согласно которому российские организации временно смогут выплачивать в рублях в особом порядке долги перед кредиторами из стран, совершающих недружественные действия против России.

    Коментарии (197)
    Кедми: Речью в Кнессете Зеленский дискредитировал Украину перед всем Израилем
    		    22 марта 2022, 17:15
    Фото: Михаил Почуев/ТАСС
    Текст: Рафаэль Фахрутдинов

    «Репутационные потери, который Зеленский нанес украинской власти своим выступлением перед Кнессетом, будет трудно восполнить», – сказал газете ВЗГЛЯД израильский политолог Яков Кедми. Ранее в израильском парламенте назвали речь Зеленского высказыванием «на грани отрицания Холокоста».

    «Те, кто проталкивал выступление Владимира Зеленского перед израильским парламентом – Кнессетом, явно не понимали, чего они хотят добиться. Президент Украины продемонстрировал полное непонимание ситуации. В итоге все израильское общество в отношении произошедшего разделилось примерно поровну: одна часть выразила непонимание, замешательство и смущение, а вторая – откровенный гнев», – пояснил бывший руководитель израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми.

    Напомним, что в минувшее воскресенье Зеленский выступил через Zoom перед депутатами Кнессета, а также перед своими сторонниками на площади Габима в Тель-Авиве. При этом во время выступления на нем была футболка с символом «Украинской повстанческой армии*» (УПА*, деятельность организации запрещена в России – прим. ВЗГЛЯД). В годы Великой Отечественной войны УПА проводила масштабные этнические чистки в районах проживания русского, еврейского и польского населения. Были уничтожены десятки тысяч человек. В частности, один из лидеров УПА Роман Шухевич (в 1941–1942 годах замкомандира 201 батальона шуцманшафта СС) несет ответственность за организацию Львовского погрома, унесшего жизни до 5 тысяч евреев.

    В своем выступлении Зеленский сравнил сегодняшнюю ситуацию на Украине с Холокостом и попросил Израиль о помощи. «Почему мы не получаем от вас оружия? Почему вы не присоединились к санкциям против России? Каждый знает, что ваша противоракетная оборона лучшая в мире. Вы молодцы, вы умеете себя защищать. Помогите нам защитить себя, защитить украинцев, украинских евреев», – сказал Зеленский.

    «Общественность не могла не отреагировать на «просьбу» Зеленского к Израилю – вести себя с украинцами так, как те вели себя с евреями 80 лет назад. Мы помним, что абсолютное большинство евреев на оккупированных гитлеровцами территориях было уничтожено руками украинских коллаборационистов», – заметил Кедми.

    Реакцию общественности и политиков на выступление украинского лидера можно выразить фразой «А чем мы вам обязаны?» – учитывая, сколько раз Украина в ООН голосовала за резолюции, перечащие интересам Израиля, добавил израильский эксперт.

    Политолог также заявил, что израильские политики, СМИ и общество уличили Зеленского во лжи, когда он захотел спекулировать на антисемитской теме и заявил, что Вооруженные силы России бомбили монумент жертвам нацизма в Бабьем Яре. Кедми указал, что на самом деле все в Израиле знают, что мемориальный комплекс не пострадал при спецоперации.

    «Что касается отказа Израиля передавать Украине наши средств ПВО, то тут есть и прозаическая причина: «Железный купол» не подходит для обороны от полномасштабной атаки, он защищает от эпизодических нападений примитивными ракетами и минометами со стороны террористических отрядов», – добавил собеседник.

    Добавим, что депутат Кнессета Симха Ротман назвал тезисы речи Зеленского находящимися «на грани отрицания Холокоста». Ротман написал в Twitter, что не понимает украинский язык и ориентируется на перевод, и если он верен, то «Зеленский просил нас вести себя с украинцами так, как они вели себя с нами 80 лет назад».

    «Извините, думаю, нам придется отклонить его просьбу. Все-таки мы моральная нация. А если серьезно, то если Зеленский уже оказался в Израиле с помощью Zoom, стоило бы устроить ему Zoom-тур в Яд ва-Шем (музей памяти о преступлениях Холокоста – прим. ВЗГЛЯД), прежде чем он выступит в Кнессете. Возможно, это избавило бы нас от сравнений», – добавил депутат.

    * Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ

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    Коментарии (8)
    МИД: Российско-американские отношения находятся на грани разрыва
    		    22 марта 2022, 10:02
    Фото: MFA Russia/Global Look Press
    Текст: Наталья Ануфриева

    Отношения России и США находятся на грани разрыва, дальнейшие перспективы их развития зависят от того, какую линию выберет Вашингтон, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.

    Рябков заявил, что накануне «была передана нота протеста американскому послу, в которой отмечено, что происходящее поставило (российско-американские) отношения на грань разрыва», передает ТАСС.

    «Нет ничего сверх того, что там было сказано. Я еще раз подчеркиваю, что вопрос в той линии, которую выберут США», – указал замминистра.

    Рябков подчеркнул, что Вашингтону «нужно остановиться в своей эскалации как вербальной, так и с точки зрения накачки киевского режима вооружениями», а также «надо прекратить продуцировать угрозы в адрес России», чтобы сохранить отношения с Москвой.

    Он также подчеркнул, что действия США никак не влияют на решимость Москвы двигаться к достижению целей российской военной операции на Украине.

    Ранее в МИД заявили, что посол США в Москве Джон Салливан был вызван в МИД России, где ему была вручена нота протеста в связи с неприемлемыми высказываниями президента США Джо Байдена в адрес главы российского государства Владимира Путина.

    Напомним, Байден заявил, что считает Путина «военным преступником».

    В Кремле пояснили, что Путин не отвечает на высказывания американского лидера, потому что является мудрым и культурным международным деятелем.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что заявления Байдена в адрес Путина являются личными оскорблениями, но Кремль не будет давать им резкой оценки с учетом утомляемости, раздражительности и забывчивости американского лидера.

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    Коментарии (18)
    IKEA начала проверку магазина с портретами Путина в Хорватии

    21 марта 2022, 21:27

    Текст: Алексей Дегтярёв

    Компания IKEA займется проверкой сообщений о фотографиях президента России Владимира Путина в магазине в хорватском городе Загребе, сообщил сотрудник этого магазина.

    «Мы слышали об этих новостях сегодня, и... сейчас ведется проверка», – сообщил специалист по клиентской поддержке РИА «Новости».

    Ранее в социальных сетях распространились сообщения о том, что в Загребе в магазине IKEA во всех рамках для фото появились портреты Путина.

    Напомним, 3 марта шведская компания IKEA объявила о приостановке своей деятельности в России и Белоруссии в связи с событиями на Украине.

    Коментарии (2)
    Путин: Запад показал, что обязательства в евро и долларах могут быть не исполнены

    23 марта 2022, 15:59

    Текст: Александра Юдина

    Коллективный Запад решением заморозить российские международные активы фактически объявил дефолт перед Москвой и подвел черту под надежностью своих валют, заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством.

    «За последние несколько недель, как вы знаете, рядом западных стран были приняты нелегитимные решения по так называемой заморозке российских активов, и этот коллективный Запад фактически подвел черту под надежностью своих валют, перечеркнул доверие к этим валютам», – передает ТАСС его слова.

    Российский лидер отметил, что и «Соединенные Штаты Америки, и ЕС объявили настоящий дефолт по своим обязательствам перед Россией». «И теперь в мире каждый знает – так-то подозревали, а теперь знает каждый, – что обязательства в долларах и евро могут быть не исполнены», – резюмировал Путин.

    Ранее президент объявил о решении, что Россия отказывается принимать оплату за поставки газа в скомпрометировавших себя валютах, в том числе долларах и евро. Оплата за топливо будет приниматься рублями.

    Коментарии (2)
    Путин и Макрон обсудили по телефону ситуацию на Украине по просьбе французской стороны

    22 марта 2022, 21:52

    Текст: Кристина Цыцура

    В Кремле сообщили, что в ходе очередного телефонного разговора президенты Владимир Путин и Эммануэль Макрон обсудили ситуацию на Украине.

    Лидеры стран обменялись мнениями, передает ТАСС со ссылкой на сообщение.

    «Продолжен обстоятельный обмен мнениями о ситуации вокруг Украины, в том числе о ходе ведущихся переговоров между российскими и украинскими представителями», – говорится в сообщении.

    Телефонный разговор состоялся по инициативе французской стороны.

    Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с главой Франции Эммануэлем Макроном обсудил российско-украинские переговоры. Российский лидер изложил принципиальные подходы к выработке возможных договоренностей. 

    Коментарии (11)
    Израиль заблокировал продажу шпионской программы Украине

    23 марта 2022, 19:05

    Текст: Кристина Цыцура

    Правительство Израиля заблокировало продажу шпионской программы Pegasus украинским властям из-за опасений недовольства со стороны России.

    Отмечается, что украинские чиновники с 2019 года добивались получения лицензии на использование шпионского программного обеспечения, разработанного израильской NSO Group, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Guardian.

    Выдача лицензий на Pegasus регулируется израильским Министерством обороны. Отмечается, что решение Израиля поставило Киев в «замешательство». Отказ произошел даже несмотря на позицию США, которые Украину в этом вопросе поддерживали.

    Израиль выразил опасение, что возможность отслеживать с помощью Pegasus номера мобильных телефонов в России будет расценено как акт агрессии против российских спецслужб.

    Программное обеспечение Pegasus израильской NSO Group считается одной из лучших шпионских программ для смартфонов. Слежка может вестись в реальном времени и обходить шифрование мессенджеров. Компания NSO Group заявляет, что продает программу исключительно правительственным ведомствам и борьбе с терроризмом и преступностью.

    Программное обеспечение Pegasus разработки израильской NSO Group, по данным СМИ, использовалось спецслужбами не только для отслеживания террористов, но и для слежки за политиками. 

    Коментарии (2)
    СМИ: Премьер Израиля прибыл с необъявленным визитом в Египет для переговоров

    21 марта 2022, 19:54

    Текст: Валентина Григоренко

    Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет прибыл с необъявленным визитом в Египет, чтобы провести встречу с президентом страны Абдель Фаттахом ас-Сиси, сообщило израильское государственное радио «Кан».

    По его данным, это уже вторая официальная встреча двух лидеров с момента прихода Беннета к власти в Израиле летом 2021 года, первая состоялась в сентябре, передает ТАСС.

    16 марта Израиль и Египет договорились об открытии прямого авиасообщения между Тель-Авивом и Шарм-эш-Шейхом. Как сообщили в канцелярии израильского премьера, ожидается, что полеты начнутся во время праздника Песах (длящийся неделю иудейский праздник, который в этом году приходится на период с 15 по 22 апреля).

    14 марта президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с премьером Израиля Нафтали Беннетом обратил его внимание «на варварскую акцию» с обстрелом Донецка.

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    В Кремле оценили целесообразность встречи Путина и Зеленского

    21 марта 2022, 12:49

    Текст: Наталья Ануфриева

    Организация встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского требует согласования возможных результатов переговоров, пока сторонам нечего фиксировать в этом отношении, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Песков заявил, что для встречи президентов «нужно сначала сделать домашнюю работу, то есть нужно провести и согласовать результаты переговоров», однако «пока существенного продвижения не обеспечено», передает ТАСС.

    «Им нечего будет фиксировать, нет договоренностей, которые они могут отфиксировать», – добавил он.

    Представитель Кремля также отметил, что российская делегация демонстрирует гораздо большую готовность работать быстро и содержательно на переговорах с украинской стороной, передает РИА «Новости».

    «Степень продвижения на переговорах, наверное, не такая, как хотелось бы, и не такая, как требует динамика развития ситуации для украинской стороны», – констатировал Песков.

    Ранее Песков заявлял, что вероятность встречи президентов России и Украины будет зависеть от модальности документа, однако она еще должна быть согласована.

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    Путин выразил соболезнования Си Цзиньпину в связи с авиакатастрофой в Китае

    21 марта 2022, 18:54

    Текст: Елизавета Булкина

    Президент России Владимир Путин выразил соболезнования председателю КНР Си Цзиньпину в связи с крушением самолета Boeing 737 авиакомпании China Eastern на юге Китая.

    «Уважаемый господин председатель, примите самые искренние соболезнования в связи с гибелью пассажиров и членов экипажа самолета, выполнявшего рейс из Куньмина в Гуанчжоу. В России разделяют скорбь тех, кто потерял в этой трагедии своих родных и близких», – говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

    Напомним, пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании China Eastern потерпел крушение на юге Китая, информации о погибших пока нет. Пожарным пришлось добираться до места крушения пешком, поскольку техника не способна туда проехать.

    По данным портала Flightradar-24, самолет вылетел из Куньмина в 13.15 по местному времени. Около 14.20 (09.20 мск) в районе Учжоу борт резко начал снижать скорость и терять высоту, после чего пропал с экранов радаров. В генконсульстве России в Китае сообщали, что информации о российских гражданах на борту лайнера пока нет.

    Крушение самолета авиакомпании China Eastern Airlines в Китае могло произойти из-за отказа двигателя рухнувшего Boeing 737.

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    Путин обсудил с Мирзиеевым ход специальной военной операции на Украине

    21 марта 2022, 14:14

    Текст: Наталья Ануфриева

    Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре проинформировал коллегу из Узбекистана Шавката Мирзиеева о ходе специальной военной операции на Украине, сообщает пресс-служба Кремля.

    В сообщении на сайте Кремля говорится, что Путин «проинформировал о ходе специальной военной операции по защите республик Донбасса, президент Узбекистана с пониманием высказался о позиции и действиях российской стороны».

    Политики подтвердили обоюдную заинтересованность в укреплении стратегического партнерства и союзничества. Главы государств также «обменялись поздравлениями в связи с 30-летием установления дипломатических отношений между Россией и Республикой Узбекистан».

    Уточняется, что лидеры условились о продолжении контактов на различных уровнях.

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    Песков заявил о получении Путиным сведений о спецоперации и переговорах

    22 марта 2022, 14:02

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Президент Владимир Путин постоянно получает всю информацию по проведению специальной военной операции на Украине, а также насчет переговорного процесса, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «Президент работает в Кремле... идут обычные встречи, совещания. Естественно, он получает информацию и по линии переговорного процесса, и по линии специальной военной операции постоянно», – передает РИА «Новости» слова Пескова.

    Он не стал комментировать ситуацию с потерями российских Вооруженных сил России в ходе специальной военной операции на Украине.

    На просьбу прокомментировать появившиеся накануне в публикации «Комсомольской правды» данные о потерях, которые серьезно расходятся с официальными данными Министерства обороны, Песков сказал: «Нет, никак не могу прокомментировать, нужно спросить у «Комсомольской правды».

    Журналист газеты Александр Гамов вызвался прояснить ситуацию, рассказав, что сайт «Комсомолки» был взломан, «и в течение буквально нескольких минут была ложная, фейковая информация, об этом очень многие СМИ знают». «Спасибо, Саша», – поблагодарил его Песков.

    Пресс-секретарь добавил, что Кремль не располагает актуальной информацией о потерях. «Мы не располагаем информацией и не имеем полномочия в ходе военной операции их озвучивать. Это прерогатива исключительно министерства обороны», – сказал Песков.

    Ранее официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что заявления советника Владимира Зеленского Михаила Подоляка о якобы «реальных потерях» российской армии в ходе спецоперации являются «пропагандистским враньем».

    Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.

    Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.

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