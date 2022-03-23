Кустурица: Актуальная ситуация является наследием «русофобского слоя истории»

Сербский режиссер Эмир Кустурица в разговоре с RT заявил, что ситуация в мире является наследием «русофобского слоя истории».

«Думаю, что сейчас мы имеем дело с наследием постоянного и крайне русофобского слоя истории и противостояния тому, что Россия предлагает последние 20 лет», – заявил Кустурица в интервью RT.

Он напомнил, что предложенное Россией партнерство так и не было принято Западом.

«Если пережить то, что они с нами сделали, любой человек, который размышляет об истории, о последствиях некоторых действий, будет иметь более полное представление о том, что сейчас происходит», – заключил Кустурица.

Ранее на заседании Министерства иностранных дел Канады писатель Ив Энглер прервал речь главы ведомства Мелани Жоли и выступил резко против провокаций в отношении России с использованием Украины.