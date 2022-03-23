Эксперт: Фейки киевской пропаганды разоблачают даже иностранные журналисты

«На кадрах ТВ видно, как наши солдаты раздают продукты мирным жителям, просидевшим в подвалах без еды по несколько дней. Будь наши военные голодными, разве они раздавали бы так щедро еду местным?», – заявил газете ВЗГЛЯД ветеран «Альфы» Сергей Гончаров. Так он прокомментировал сообщения украинской блогосферы о том, что российским военным на Украине якобы не хватает продуктов.

«Не только мы в России, но и весь мир уже видел телевизионные кадры, на которых караваны наших грузовиков подвозят к Мариуполю и к другим освобожденным городам тонны грузов, в первую очередь – продуктов», – напоминает почетный президент Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров.

«То, что подобные фейки киевской пропаганды носят голословный характер, подтверждают уже и иностранные журналисты, хотя они нас и не любят. На западных телеканалах тоже показывают, как мирные жители Украины, в том числе и дети, несут в руках этот, ставший уже знаменитым армейский паек – пакет с зеленой звездой», – пояснил эксперт.

Кстати, сами украинские чиновники, особенно местные, отмечает Гончаров, зачастую бросают рядовых жителей на произвол судьбы. «Им понятно, что ситуация в военном плане будет полностью проиграна. Единственная их задача – как можно дольше удерживаться в полуокруженных городах и удерживать в них мирных горожан, безо всякого снабжения продуктами и лекарствами», – отмечает эксперт.

«Попадались мне и другие фейки: например, о том, российские военные якобы массово обмораживаются на Украине. Над этим можно разве что посмеяться. Ведь на Украине началась весна – скоро на деревьях там появятся первые листочки. Не знаю, кто там что отморозил, но у наших военных такой проблемы точно нет», – подытожил Гончаров.