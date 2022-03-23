Эксперты назвали способы обойти санкции США против золотовалютных резервов России

Медведев раскритиковал «американских стратегов»

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев раскритиковал «американских стратегов», указав, что те, проводя политику в других странах, не планируют дальше, чем на три месяца вперед, а также не заботятся об интересах других народов.

Медведев написал в Telegram, что «у Америки не нашлось хороших стратегов после Второй мировой войны, они были не нужны, ведь всегда можно напечатать много новых зеленых бумажек, есть преданные вассалы (простите, союзники) и оружие самого высокого качества».

«При этом сами США постоянно вели бессмысленные войны, причем обычно – вдали от своей территории. Без правил и не оглядываясь на мировое сообщество. С правом все и всех бросить, выйти из игры, как только эта партия близка к проигрышу. И оставить после себя кровь, руины, политическую и экономическую разруху. Так уже было в Корее, во Вьетнаме, в Ираке, в Афганистане и других странах. Только в годы вьетнамской войны американцы убили более миллиона жителей этой страны. Правда, кто об этом помнит в Америке?», – отметил зампредседателя Совбеза.

По его словам, американцев «мало интересует будущее – если речь не идет об их собственных доходах, их доме, их планах». Он отметил, что в свое время я был поражен, когда «один из президентов США» в ответ вопрос, что будет с Ближневосточным регионом через три месяца после «помощи» США, «безмятежно ответил»: «А мы так далеко не загадываем. Слишком долгий срок!».

«Потом стало понятно, что именно в этом – суть американского взгляда на проблемы других. Им просто наплевать, что и с кем станется дальше. Они этого и не скрывают», – констатировал Медведев.

Он указал, что «в течение 30 последних лет целью такой же бездарной и примитивной игры была Россия», а «объяснение одно – она враг».

«Если есть тактическая задача разрушить Россию, зачем вообще долгосрочная стратегия? Теперь давайте представим, что в этом раунде противостояния Америке все удалось. Недалекие стратеги из Белого дома вызвали в России системный политический и экономический кризис. Ослабили и привели к расколу огромную, очень сложную страну. И вот результат: крупнейшая ядерная держава с нестабильным политическим режимом, слабым руководством, разваленной экономикой и максимальным количеством ядерных боеголовок, направленных на цели в США и Европе. Или вообще пять-шесть «новых стран» на месте России, как мечтали за океаном в 90-е годы, где у каждой такой «страны» свое стратегическое оружие. Ничего не напоминает? Неуправляемое «гуляй-поле», где у власти фрики, фанатики и радикалы? Сюжет из антиутопии или безумного футурологического прогноза? Pulp fiction? Нет, это реальная перспектива такой стратегии. А дальше следующая цель – тотальное ослабление Китая. И тогда остается лишь пара шагов до тяжелейшего глобального кризиса, энергетического и продовольственного коллапса, отказа всех систем коллективной безопасности и в скором времени – Большого ядерного взрыва, открывающего путь к новой вселенской сингулярности – в Преисподнюю», – описал свое видение Медведев.

Однако «такого развития событий Россия никогда не допустит», и это «ясно сегодня всем».

«В отличие от американского истеблишмента, желающего конца нашей Родине, Россия хочет видеть США сильной и умной страной, а не последним пристанищем тех, кто постепенно впадает в старческий маразм. Ответственным государством, выполняющим все функции великой державы. Государством, которое пытается решать свои многочисленные внутренние проблемы, а не подрывает развитие других стран. Все это возможно. Если вы, конечно, не считаете, что президента США зовут Володимир Зеленьский и не спрашиваете периодически у помощников, как правильно пишется – Ирак или Иран», – заключил зампредседателя Совбеза.

Ранее Медведев заявил, что народы Запада предъявят своим правительствам счет за санкции против России.

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