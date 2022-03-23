Политолог: Число сторонников спецоперации в России будет продолжать увеличиваться

Спецоперация России на Украине и антироссийские санкции Запада существенно снизили уровень протестного потенциала в России и консолидировали общество вокруг власти. Об этом заявил газете ВЗГЛЯД политолог Павел Данилин, комментируя итоги соцопроса, согласно которому в России вырос уровень поддержки российской спецоперации на Украине.

«По мере того, как в обществе все шире осознаются причины, по которым проводится спецоперация, растет и уровень ее поддержки. Все больше людей понимают и одобряют конкретные цели спецоперации. Это защита России, демилитаризация Украины, противостояние с НАТО – об этом говорит 46% опрошенных. Кроме того, необходимость очистить Украину от неонацистов –19%, защитить жителей Донбасса –18%», – считает директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин.

При этом надо учитывать и фактор антироссийских санкций, которые ввел Запад, добавил политолог. «Достаточно большое число людей все-таки пострадают финансово, а это, конечно, не отражается позитивно на их настроении», – подчеркнул Данилин. Тем не менее население увидело, «что против России выступает коллективный Запад, который пытается наказать всех нас», и это вызвало эффект, обратный тому, на который, видимо, рассчитывали инициаторы санкций, полагает эксперт. «Существенно снижается уровень протестного потенциала и растет уровень консолидации вокруг власти, – пояснил Данилин. – В итоге число сторонников спецоперации будет продолжать увеличиваться. Теоретически цифра может дойти, к примеру, до 82%».

Из данных опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) следует, что спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины поддерживает 74% россиян. Это на 9% больше, чем по состоянию на 25 февраля, то есть фактически на момент начала операции, которая продолжается с 24 февраля.

Кроме того, больше половины россиян считают, что реализация предпринятых правительством России мер по стабилизации экономической ситуации в стране скорее позволит снизить негативные последствия санкций (61%), четверть считают, что скорее не позволит (24%). Еще 15% граждан затруднились ответить.

Опрос был проведен 25, 27 февраля, 3, 17 марта методом телефонного интервью среди 1600 человек в возрасте от 18 лет.

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