МИД уличил США в кибератаках

Большинство кибернападений на Россию происходят из США, своими целями преступники избирают даже расположенные в РФ больницы и школы, заявил замглавы МИД Олег Сыромолотов.

«Общеизвестно, что именно с территории США проводится больше всего компьютерных атак на объекты критической инфраструктуры в других странах. Большинство нападений на Россию также происходят из США. Только за последние полгода компетентные организации нашей страны направили порядка 500 уведомлений об источниках вредоносной активности на территории Соединенных Штатов. Жертвами подобной вредоносной деятельности становятся граждане нашей страны, не говоря уже о подрыве нормальной работы государственных учреждений, крупных компаний, финансовых институтов и СМИ. Своими целями преступники избирают даже больницы и школы в России», – цитирует ТАСС Сыромолотова.

По словам замминистра, спецслужбы США открыто занимаются шпионажем и различного рода диверсиями не только против геополитических противников, но и даже своих ближайших союзников.

По словам Сыромолотова, заявления президента США Джо Байдена о том, что Москва якобы готовит кибератаки на Вашингтон, объясняются истерией и приступом русофобии.

«В Вашингтоне не первый год раскручивают истерию вокруг неких замышляемых Россией злонамеренных кибердействий против США. Сейчас на фоне ситуации на Украине наблюдаем новый приступ русофобии», – сказал он.

«Мы неизменно открыты к профессиональному и деполитизированному диалогу с зарубежными партнерами, включая США, разумеется, строго на равноправной основе. Заделом для этого является принятая по инициативе России и Соединенных Штатов резолюция ГА ООН 76/19, закладывающая основы для становления прочной системы международной информационной безопасности», – добавил дипломат.

Сыромолотов напомнил, что именно России принадлежит лидирующая роль в международных усилиях по укреплению стабильности в информационном пространстве и запуску профильного переговорного процесса под эгидой ООН для формирования справедливого международно-правового режима.

«Главная задача – не допустить превращения ИКТ-среды в арену для межгосударственного противостояния и гарантировать использование этих технологий на благо развития всех государств», – подчеркнул замглавы МИД России.

Ранее зампред Совета безопасности (СБ) России Дмитрий Медведев заявил, что количество атак на Россию, в том числе в интернете, возросло тысячекратно.