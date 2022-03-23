Кремль ответил на вопрос по потерям на Украине

Когда Минобороны сочтет нужным, предоставит новую информацию по потерям в ВС России в ходе спецоперации на Украине, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Действительно, один раз была представлена информация Министерством обороны, но, как мы уже говорили, это прерогатива принадлежит целиком и полностью только им, то есть нашим военным. Когда они посчитают целесообразным, они дадут дополнительную информацию», – передает РИА «Новости» слова Пескова.

По его словам, президенту Владимиру Путину пока не поступала информация от Главной военной прокуратуры, почему срочники оказались на Украине.

«Насколько мне известно, до сих пор какой-либо информации от военной прокуратуры не было, коей было поручено дать правовую оценку. Но, с другой стороны, времени прошло еще не так много. Разумеется, такая серьезная работа требует времени», – сказал Песков, отвечая на вопрос, есть ли результаты проверки, были ли выявлены новые факты присутствия срочников.

Ранее Минобороны сообщало, что среди военнослужащих, участвоваших в спецоперации на Украине, было обнаружено несколько срочников. «Практически все такие военнослужащие уже выведены на территорию России», – заявлял официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

Однако на одно из подразделений, выполнявших задачи тылового обеспечения, «было совершено нападение диверсионной группы нацбатальона». «Ряд военнослужащих, в том числе и срочной службы, были захвачены. В настоящее время предпринимаются исчерпывающие меры по недопущению направления военнослужащих срочной службы в районы боевых действий и освобождению захваченных военнослужащих», – пояснял представитель Минобороны.

После этого в Главную военную прокуратуру были направлены материалы для правовой оценки действий и наказания должностных лиц, ответственных за невыполнение указания Владимира Путина категорически исключить привлечение срочников для выполнения задач на территории Украины.