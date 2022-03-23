Песков ответил на заявления Киева о «преступлениях» ВС России

Заявления украинских властей о «преступлениях» российских военных на Украине, в том числе «обстрелах гражданских и изнасилованиях женщин», не соответствуют действительности, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Мы не верим генеральной прокуратуре Украины. Российские военные не наносят удары и не стреляют в гражданских. Российские военные помогают гражданским», – цитирует Пескова ТАСС.

Отвечая на вопрос, Песков спросил об источниках информации, и о том, есть ли уверенность в ее правдивости. Он посоветовал использовать корректные формулировки, приводя такие данные не как факты, а как утверждения.

«Все больше и больше свидетелей выходят из городов и говорят, что их удерживают там как живой щит и что националистические батальоны открывают огонь – это массовые случаи – по гражданским лицам», – добавил представитель Кремля.

Он указал на слова очевидцев о том, что националисты ведут обстрел мирных граждан, пытающихся покинуть украинские города.

«Они рассказывают, как их держат в информационной блокаде, препятствуя получению гражданами информации об открывающихся гуманитарных коридорах. И так далее, и так далее. Это не наши рассказы, это рассказы украинцев, которые выходят из этих городов», – добавил Песков.

Ранее в Минобороны обвинили украинских националистов в массовом терроре в Мариуполе. Военный корреспондент Семен Пегов сравнил окраины Мариуполя с сирийским Алеппо. В Минобороны Российской Федерации призвали украинских националистов и иностранных наемников сложить оружие и выйти из Мариуполя в подконтрольные Киеву районы.