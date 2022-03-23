«Волонтеры Победы» поздравили с днем рождения ушедшего на фронт добровольца

«Волонтеры Победы» из Донецкой народной республики поздравили с днем рождения ушедшего на фронт добровольцем Дмитрия, которому исполнилось 23 года, молодого человека отпустили домой на день, чтобы отметить дату с родными.

Добровольца поздравило все Движение, а также руководитель «Волонтеров Победы» Ольга Занко (Амельченкова), члены центрального штаба и добровольцы из регионов России, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Дмитрий, вся наша команда «Волонтеров Победы» поздравляет тебя с 23-летием. Мы очень тобой гордимся! Ты достоин памяти предков, памяти ветеранов Великой Отечественной войны. Как когда-то в 1941 году они добровольно уходили на фронт, чтобы спасти мир от нацизма, так и ты сегодня защищаешь от этой угрозы свою семью, свой город и всех нас. Хочу пожелать тебе здоровья, удачи. Мы молимся за тебя и верим, что скоро ты вернёшься домой, и над нами снова будет мирное небо», – заявила Занко.

Волонтеры Победы ДНР встретили Дмитрия и показали ему поздравительный видеоролик. Несмотря на то, что дома ему разрешили побыть всего один день, он вместе с другими добровольцами пошел разгружать и помогать в расфасовке гуманитарной помощи, предназначенной для жителей ДНР.

До того, как уйти добровольцем на фронт, Дмитрий всегда принимал активное участие в мероприятиях «Волонтеров Победы», оказывал помощь ветеранам Великой Отечественной войны. В рамках проекта «Сад Памяти» собственноручно высадил 20 деревьев в память о Героях войны.

«Мы гордимся нашими волонтерами, настоящими патриотами своей Родины. Они ушли защищать свою страну от нацизма. Ждем их домой с победой», – заключили волонтеры.