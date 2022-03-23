Украинский телеканал выдал погибших бойцов ВСУ за российских военных

Лавров предупредил об угрозе прямого столкновения НАТО и России на Украине

В случае отправки миротворцев Североатлантического альянса на Украину начнется прямое столкновение Вооруженных сил России и НАТО, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

«Польские наши коллеги уже заявили, что сейчас будет саммит НАТО, надо направлять миротворцев. Надеюсь, они понимают, о чем они ведут речь. Это будет то самое прямое столкновение российских и натовских вооруженных сил, которого все не то что хотели избежать, а говорили, что его не должно состояться в принципе», – цитирует Лаврова РИА «Новости».

Глава ведомства указал, что у России есть документальное подтверждение планов Киева по завоеванию Донбасса силой.

«Забывается и то, что украинская власть сконцентрировала на линии соприкосновения 120 тыс. своих военных, что резко активизировались обстрелы, вслух заговорили про план «Б», и как теперь выясняется, такой план «Б» был, есть документ, которые сейчас у нас в руках и который показывал справедливость наших опасений о том, что вот-вот начнется агрессия прямая и будет попытка Донбасс завоевать силой оружия», – приводит слова министра ТАСС.

Он добавил, что у российских граждан есть дух и воля, чтобы защитить собственную страну и обеспечить ее безопасность.

«У нас и здоровье есть, и опыт есть, и дух, и воля защитить то, что мы сейчас защищаем, и обеспечить надежно и безопасность Российской Федерации, и в не малой степени, может быть даже в более важной степени, достойную жизнь тех, кто хочет жить на Украине, но кто считает себя представителем русской культуры во всех ее проявлениях, как это всегда было в соседних славянских странах», – заключил Лавров.

Минский политолог Алексей Дзермант в беседе с газетой ВЗГЛЯД заявлял, что Польша может попытаться забрать часть западных регионов Украины, если получит разрешение от США.

До этого в Сети появились ролики, на которых видно, как военная техника США перемещается около пограничного пункта Бобровники в Польше, расположенного в непосредственной близости от Гродненской области Белоруссии.

При этом американский постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд в интервью CNN заявила, что Вашингтон не хочет эскалации на Украине и не намерен отправлять своих военнослужащих. Тем не менее, по ее словам, другие страны НАТО могут решать сами, хотят ли они направлять военных на Украину.

Официальный представитель Белого дома Джен Псаки также указывала, что США не будут направлять войска на территорию Украины, даже если на территории страны начнут применять неконвенциональное оружие.