В рамках акции «Zащитникам Отечества» единороссы собрали более 40 тыс. писем военным

Чеснаков: Заявление Зеленского о референдуме – очередная брехня

Президент Украины заявил, что компромиссы с Россией по гарантиям безопасности и по статусу республик Донбасса нужно вынести на всеукраинский референдум – это не более чем очередная киевская брехня, не следует относиться к ней серьезно, выразил мнение директор Центра политической конъюнктуры политолог Алексей Чеснаков.

«Во-первых, референдум невозможно провести в ближайшее время: военное положение, беженцы, перемещенные лица, неопределенный статус для территорий ДНР, ЛНР и Крыма. Ведь без голосования на этих территориях трудно представить «всеукраинский референдум» по «украинскому законодательству». И так далее. Референдум не решает проблему мирного урегулирования, а усложняет ее», – заявил он в своем блоге.

Кроме того, по его мнению, тематика вопросов, предлагаемых президентом Украины, противоречат его же закону «О народовластии через референдум» как с содержательной, так и с технической точек зрения.

«Например, по закону на референдум можно выносить только один вопрос. Какой: о безопасности или о ДНР и ЛНР? Можно, конечно, поменять закон, но на это тоже уйдет время», – заметил политолог.

Также, по словам Чеснакова, никому не понятно, что будет, если референдум завершится безрезультатно. «Либо граждане не придут, либо никакой ответ не будет одобрен гражданами. Что тогда? Все остается как есть? Вряд ли президент Украины и его команда этого всего не знают», – отмечает он.

Политолог добавил, что для одной аудитории в очередной раз демонстрируется «ориентация на общественное мнение», а «для другой – слагает с себя ответственность, петляет».

Что бы ни утверждали переговорщики с украинской стороны, очевидно, что вкупе с предыдущими заявлениями Зеленского о необходимости первоначальной встречи с Путиным, об отказе от рассмотрения ряда условий и прочее, заявление о референдуме лишний раз доказывает – Киев всеми силами пытается показать свою готовность к переговорам, но сами переговоры, как и любые мирные договоренности с Россией, ему на самом деле не нужны», – заключил Чеснаков.

Более того, бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко заявил, что чем дольше Зеленский отказывается от мирного урегулирования ситуации на Украине, тем больше риски, что страна не сохранится в нынешних границах.

Сам Зеленский тем временем заявил, что вопрос Крыма и Донбасса надо решать после получения Киевом гарантий безопасности.

Ранее советник главы офиса президента Украины, член делегации на переговорах с Россией Михаил Подоляк заявил, что Киев хочет иметь мощный пул союзников с четко прописанными гарантиями безопасности.