В ФСВТС создали оперштаб по борьбе с санкциями

В Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) создан оперативный штаб по борьбе с санкциями, сообщил замдиректора службы Михаил Бабич.

«Волна санкций, которую мы сейчас переживаем, самая системная, самая глубокая. Мы анализируем, какие сферы совместной деятельности ОПК и Минобороны они затронут. В этой связи в службе организован оперативный штаб под руководством директора Дмитрия Шугаева», – цитирует РИА «Новости» заявление Бабича на заседании экспертного совета в Госдуме.

По его словам, этот штаб на регулярной основе анализирует вопросы, которые ставит перед ними субъекты ВТС. «Кроме того, очень остро встали вопросы финансовых ограничений и транспортно-логистических», – сказал Бабич.

Он сообщил, что все эти вопросы будут системно проанализированы и доложены правительственной комиссии под руководством Мишустина и комиссии по ВТС при президенте России.

Ранее вице-премьер Юрий Борисов в ходе заседания коллегии ВПК заявил, что никакой паники в российском оборонно-промышленном комплексе нет, есть все возможности выполнить Гособоронзаказ за 2022 год.

Напомним, председатель Ассоциации российских профсоюзов оборонных отраслей промышленности Андрей Чекменев заявил, что ассоциация поддержала объявленную президентом спецоперацию на Украине и готова работать в условиях санкций.

Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.

Согласно данным Минобороны, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.